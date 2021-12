La activista estadounidense Zahra Billoo, directora ejecutiva de la filial del Área de la Bahía de San Francisco del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-SFBA), dijo en un panel en la Conferencia Anual Musulmanes Estadounidenses por Palestina, que tuvo lugar en la ciudad de Chicago el día 27 de noviembre, 2021 que la solución de dos estados es totalmente «ridícula» y que cualquier organización que la apoye es considerada una organización enemiga. Ella le dijo a la audiencia que la Liga Anti-Difamación, la Federación Judía, las «sinagogas sionistas» y los capítulos Hillel en nuestras «premisas universitarias» no son sus amigos. Billoo dijo que ellos criticaran, culparan y castigaran a los musulmanes. Además, instó a la audiencia a donar mensualmente a la organización Musulmanes Estadounidenses por Palestina, porque si estos pagan impuestos en moneda estadounidense, significa que apoyan financieramente todos los meses al «apartheid».

El panel fue transmitido en vivo por el canal de la aplicación YouTube Musulmanes Estadounidenses por Palestina y el director ejecutivo de CAIR Nihad Awad también participó en el panel (véase los videos del portal MEMRI TV 9208, 3536, 3701, y 5279). Entre los asistentes estuvieron Linda Sarsour (véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 6935, 6808, y 6111), Lamis Deek (véase el video del portal MEMRI TV No. 3430) y Taher Herzallah (véase el video del portal MEMRI TV No. 7071).

Para ver el video de Zahra Billoo en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Oponerse al enérgico fascista, pero oponerse también al sionista educado… ellos tomarán su amistad y criticaran, culparan y castigaran a sus hermanos y hermanas palestinos»

2

Zahra Billoo: «Debemos prestarle mucha atención a la Liga Antidifamación. Debemos prestarle atención a la Federación Judía. Debemos prestarle atención a las sinagogas sionistas. Debemos prestarle atención a los capítulos Hillel en nuestras premisas universitarias, porque el hecho de que sean sus amigos hoy no significa que les respalden en lo que respecta al tema de los derechos humanos.

«Así que opónganse al enérgico fascista, pero opónganse también al sionista educado. Ellos no son sus amigos. Ellos no estarán allí por ustedes cuando los necesiten. Estos tomarán su amistad y criticaran, culparan y castigaran a sus hermanos y hermanas palestinos. ¡Oh! ¿Se llevan bien porque están todos juntos en el grupo de chicas Scouts? Háblenles sobre lo que está sucediendo en Palestina y vean cómo termina esa conversación.

«Y entonces, cuando pensamos en el tema de la islamofobia y el sionismo, seamos claros acerca de las conexiones. No existe diferencia alguna entre política nacional y política exterior cuando se trata de nuestros derechos humanos. No existe diferencia alguna entre política interior y política exterior cuando se trata de aquellos que buscan ponernos en la mira.

[…]

«Ustedes deberían ser donantes mensuales a la organización Musulmanes estadounidenses por Palestina… ustedes ya contribuyen mensualmente al apartheid a través del pago de sus impuestos»

«Por cierto, ustedes deberían donarle mensualmente a la organización Musulmanes estadounidenses por Palestina. Introdúzcanlo en su presupuesto y olvídense de ello. Contribuir con ello mensualmente, porque ustedes están contribuyendo mensualmente con el apartheid. Es parte de su presupuesto. Ustedes están pagando sus impuestos, por lo que deberían mensualmente darle dinero a la organización Musulmanes estadounidenses por Palestina.

[…]

«Conozcan a sus enemigos: Las organizaciones sionistas, las organizaciones que se desempeñan en política exterior que dicen no ser sionistas, pero desean una solución de dos estados… lo cual es totalmente ridículo»

«La lista sigue y sigue. Conozcan quién es el que está a su lado. Hagan comunidad con ellos, porque lo que les voy a decir es que conozcan a sus enemigos. Y no voy a endulzar eso, ellos son sus enemigos. Existen organizaciones e infraestructuras que están trabajando para hacerles daño. No se equivoquen. Les traicionarían si pudieran y muy a menudo lo hacen a sus espaldas. Me refiero a las organizaciones sionistas, me refiero a las organizaciones que se desempeñan en política exterior que dicen no ser sionistas pero desean una solución de dos estados. Yo misma no soy palestina, pero tengo entendido que eso es totalmente ridículo. Así que conozcan muy bien a sus enemigos».

The post Funcionaria de CAIR Zahra Billoo: La solución de dos estados es «ridícula», cualquiera que lo promueva es considerado como enemigo; la Liga Anti-Difamación, la Federación Judía, las «sinagogas sionistas» y los capítulos Hillel los traicionarán first appeared on MEMRI Español.