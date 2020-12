Diario Judío México - En una transmisión realizada el 19 de diciembre, 2020 en el canal de televisión de Hamas en Gaza Al-Aqsa, Ahmad Kulab, el Jefe del Departamento de Capacitación de Predicadores del Ministerio de Dotaciones Religiosas de Hamas advirtió a los musulmanes contra el participar en las celebraciones navideñas. Este dijo que está prohibido que los musulmanes feliciten a los cristianos en sus celebraciones navideñas y explicó que esto sería negar la fe islámica. Kulab agregó que las celebraciones de las fiestas cristianas deben restringirse a los hogares o lugares de culto cristianos. Kulab también dijo que la imagen de Santa Claus constituye una invasión a los países musulmanes y glorifica a los primeros misioneros cristianos.

Para ver el video del funcionario de Hamas Ahmad Kulab en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«¿Se supone que debemos felicitar a los cristianos por negar a Alá?»

Ahmad Kulab: «No se nos permite felicitar a los cristianos en sus festividades. Los cristianos deben mantener la celebración de sus festividades dentro de sus hogares, en sus lugares de culto y en sus iglesias».

Otro orador: «Para sí mismos».

Kulab: «Sí.

[…]

«¿Se supone que debemos felicitar a los cristianos por negar a Alá?

[…]

«Santa Claus constituye una invasión a los países musulmanes»

«Esta cultura ha entrado en nuestros países musulmanes y borra toda identidad y fe islámica. Esta cultura cambia el comportamiento de nuestros hijos y contamina su inmaculada fe. Además, el Sagrado Corán nos anima a disentir contra los moradores del Infierno, los judíos y los cristianos.

[…]

«Santa Claus es una personalidad ingeniosa y alegre que reparte dulces y regalos para influir sobre la gente. Esta imagen de Santa Claus constituye una invasión a los países musulmanes, porque ellos desean arraigar la imagen de Santa Claus entre los musulmanes. El personaje de Santa Claus glorifica a los cristianos prominentes, a los monjes que solían propagar la Santísima Trinidad y el cristianismo entre la juventud romana, repartiendo regalos, dulces, etc.

[…]

“Si un cristiano me dice: ‘¡Felices fiestas!’, yo puedo responder con algo general y decir: ‘Que seas feliz, también’. Pero yo digo que ni siquiera tenemos que decir esto. Aun así nos feliciten, no tenemos por qué contestarles. Podemos permanecer callarnos. Eso es mucho mejor para nosotros, para no caer en el pecado, tal como lo dijeron los estudiosos islámicos».

