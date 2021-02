El 28 de enero, 2021 el diario iraní Tabnak, el cual está asociado a los círculos pragmáticos del régimen iraní, publicó un artículo escrito por Mostafa Najafi, secretario del grupo de trabajo en relaciones exteriores e internacionales del Consejo de Conveniencia del régimen y comentarista político para asuntos del Medio Oriente. En el artículo, titulado «Qué razón tiene Irán para exigir poseer una bomba atómica», este examinó las opciones del programa nuclear de Irán con la nueva administración estadounidense del presidente Biden, ante el anuncio de Biden de que estaría interesado en un retorno de Estados Unidos al acuerdo en materia nuclear, el Plan Integral de Acción Conjunto (PIDAC).

Najafi explicó que la opción del armamento nuclear era lo mejor para Irán porque no existe ninguna garantía de que un retorno a las interminables negociaciones con Occidente produzca un acuerdo que este cumpliría, tal como se vio con el acuerdo PIDAC, o que las sanciones en contra de Irán serían levantadas. Este argumentó que las armas nucleares iraníes y el equilibrio nuclear de terrorismo que Irán alcanzaría por ello conduciría a una estabilidad en el Medio Oriente, basando estos hechos en las teorías del politólogo estadounidense Kenneth N. Waltz (m. 2013), el padre de la teoría de las relaciones internacionales neorrealistas (o realidad estructural). Najafi continuó afirmando que Irán no utilizaría el armamento nuclear para invadir a los países vecinos, sino para establecer su propia seguridad, es decir, su régimen. Este también justificó el derecho de Irán a poseer armas nucleares afirmando que los estados que poseen armamento nuclear (NWS/siglas en inglés) son disuadidos por los estados con armas nucleares y tienden a no participar en provocaciones.

Anteriormente, el 13 de diciembre, 2020 Najafi publicó un artículo similar en el diario portavoz de la cancillería de Irán Irdiplomacy.ir, luego que el presidente Trump no lograra ser reelecto para un nuevo periodo presidencial.[1]

Cabe señalar que los argumentos de Najafi que justifican que Irán obtenga armamento nuclear son inválidos: Irán, como estado poseedor de armamento nuclear, provocará una carrera regional en la búsqueda de armamento atómico. Además, los estados con armas nucleares no se abstienen de participar en provocaciones cuando este sirve a sus intereses. Las garantías de Najafi de que Irán no utilizará sus armas nucleares para invadir países vecinos no es garantía de que no actuará contra ellos de otras formas o maneras, con la seguridad de saber que este se encuentra protegido de las presiones que Occidente pueda ejercer porque posee armamento nuclear. Además, Occidente ya no podrá presionar a Irán sobre ningún tema y las demandas de los europeos para que Irán limite su expansión regional y el desarrollo de sus misiles balísticos serán totalmente inútiles.

Lo siguiente son los puntos principales del artículo de Najafi en el diario Tabnak:

«El presidente Biden fue muy claro: Si Irán cumple totalmente sus obligaciones dentro del acuerdo en materia nuclear PIDAC, Estados Unidos también lo hará… El secretario de estado estadounidense Antony Blinken dijo en su primera conferencia de prensa: ‘Si Irán cumple primero sus obligaciones, Estados Unidos hará lo mismo. Irán incumple sus condiciones en varios frentes. Y tomara algún tiempo, si este toma la decisión de hacerlo, para que vuelva a cumplir y primero debemos asegurarnos de que estos las van a cumplir’. Aunque estas afirmaciones pueden no ser las posturas finales de la administración estadounidense, complican la reanimación del acuerdo nuclear, particularmente cuando Europa ha tomado la misma postura que la de los Estados Unidos en los últimos días y semanas, hasta el punto en que el canciller de Francia hizo condicional el retorno de los estadounidenses al acuerdo nuclear al cumplimiento de Irán a sus obligaciones en materia nuclear.

«Aunque la ventana de oportunidades diplomáticas todavía se encuentra abierta y si bien puede que sea necesario un cambio en el enfoque del gobierno iraní, la pregunta importante es cuánto durará el ciclo de negociaciones Irán-Occidente sobre el tema nuclear de Irán en general» y en particular sobre el acuerdo nuclear, ¿Cuánto tiempo se supone que la política exterior de Irán y el sustento de la población serán rehenes del interminable ciclo de negociaciones en materia nuclear?

«Si la administración Biden no desea retornar al acuerdo incondicionalmente – [es decir], sin enmiendas o conversaciones sobre algunas de las secciones en este – Irán enfrentará sanciones complejas y el país entrará en un período complejo de negociaciones que serán aun más difíciles, más ambiguas y más peligrosas que en el pasado. La pregunta es, ¿qué debe hacerse? En efecto, si la administración estadounidense no desea volver al acuerdo nuclear en las condiciones existentes, ¿qué opciones posee Irán?

«Tal como escribí para Irdiplomacy.ir hace ya tiempo, Irán posee tres opciones para su programa nuclear:

«a) Abandonar todos los programas nucleares iraníes – Esta opción tiene pocos partidarios en Irán, principalmente aquellos que piensan que la energía nuclear tiene un alto precio político, económico y de seguridad para Irán… Puede decirse que existe un amplio consenso entre la población y las élites políticas e intelectuales de que la energía nuclear es esencial para la vida futura del país. Abandonar el programa nuclear no sólo no resolverá el problema de seguridad de Irán, sino que multiplicará los temores de seguridad entre aquellos responsables de tomar las decisiones y entre la élite de Irán.

Fuente: Tabnak (Irán), 28 de enero, 2021

«b) Continuación del actual ciclo de negociaciones – las posibilidades de que esta segunda opción sea aceptada tampoco son claras. Un ciclo de negociaciones sin resolver que se prolongaron durante al menos dos décadas no ha logrado cerrar el dossier nuclear de Irán como tema de disputa internacional. El punto importante es que si bien no existe ningún consentimiento en Irán respecto a la continuación de este ciclo de negociaciones y los métodos y direcciones vinculados a este, no existe ninguna garantía de que Irán llegue a ningún acuerdo con Occidente y que Occidente lo honrará, tal como se logró en el acuerdo nuclear o antes de ello – porque nosotros fuimos testigos de su violación por parte de los Estados Unidos y de Europa. La continuación de este ciclo de negociación perjudicará significativamente a Irán y a su desarrollo económico futuro.

«c) El obtener armamento nuclear – La última opción para Irán es salir del ciclo de negociaciones y lograr disuadir con el tema nuclear. Esta es una posibilidad que, aunque tiene pocos seguidores en Irán, está encontrando cada vez, más partidarios. De hecho, un número creciente de comentaristas, expertos e individuos en la sociedad iraní están de acuerdo con Kenneth Waltz, el mayor y más famoso teórico en relaciones internacionales de las últimas décadas, en que la capacidad y el poderío nuclear de Irán es la mejor opción para lograr una estabilidad en el Medio Oriente, para resolver la disputa nuclear y por el desarrollo de Irán [en este punto Najafi dirige a los lectores hacia un artículo de Waltz publicado en el 2012 en Foreign Affairs titulado ‘Por qué Irán debería obtener la bomba’…[2]

«El tercer escenario [es decir, el establecido por Waltz] es que Irán debería moverse abiertamente hacia el desarrollo y prueba de armamento nuclear. Estados Unidos e Israel se opondrán totalmente a esta política, pero Waltz cree, ante su experiencia histórica, que los países rivales en última instancia, se adaptarán para vivir junto a un nuevo estado en posesión de armamento atómico.

«Hacer de Irán un estado que incluya las armas atómicas creará una situación en la que Irán utilizará dicho armamento nuclear para garantizar su seguridad y no para invadir países vecinos ni de otro tipo. Los estados con armas nucleares tratan de abstenerse de participar en comportamientos provocadores, porque estos son considerados vulnerables a las operaciones de otros países.

«En general, parece ser que uno no puede imaginarse un final para el ciclo de negociaciones Irán-Occidente sobre el programa nuclear de Irán. La continuación de las negociaciones dejará sin resolver el desarrollo económico de Irán y su dilema de seguridad y hará que las oportunidades de Irán para desarrollarse como nación sean ambiguas y muy poco claras.

«Este temor por el futuro de Irán debido a las sanciones impuestas por Occidente está persuadiendo a muchos en Irán de que Irán como país debe lograr ejercer ‘máxima disuasión’ y que el país debe ser salvado de que se convierta en rehén de una disputa nuclear y de las sanciones impuestas por Occidente».[3]

[1] Irdiplomacy.ir, 13 de diciembre, 2020.

[2] Foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb?amp=&s=09, julio/agosto, 2012.

[3] Tabnak (Irán), 28 de enero, 2021.

