Durante los actuales enfrentamientos entre Israel y Gaza, se han disparado varios tipos de cohetes y misiles desde Gaza hacia Israel. El ala militar de Hamas, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, anunciaron que se dispararon misiles del tipo Sejjil, así como también los misiles SH85, J80, SA120, S40 y Q20. Según otro de los anuncios, las Brigadas informaron que Hamas está utilizando «una nueva táctica especial para poder disparar los altamente destructivos misiles Sejjil», que les permite evadir ser interceptados por del sistema Cúpula de Hierro de Israel. También se afirmó que Hamas disparó un misil antitanque Kornet contra un jeep militar al norte de la Franja de Gaza.[1]

Otras organizaciones terroristas también se regocijaron por los cohetes disparados contra Israel. El grupo Yihad Islámico palestino (YI) declaró haber disparado cohetes Badr-3 contra la ciudad de Ashkelon.[2] El ala militar del movimiento Al-Mujahideen dijo que logró disparar un cohete Sa’ir contra Nahal Oz, un kibutz situado en la frontera de Gaza[3] y el ala militar de los Comités de Resistencia Popular anunció haber disparado un «Cohete KH» sobre la base aérea israelí Hatzerim el día 12 de mayo junto a cohetes «Modelo 107» sobre el área de Ashkelon.[4]

Ya en el año 2012, los líderes del grupo Yihad Islámico palestino señalaron que sus misiles procedían de Irán. En los últimos años, las organizaciones terroristas en Gaza han mejorado significativamente sus capacidades de lanzamiento de cohetes, principalmente con la ayuda de Irán, que les ha provisto con armas y también les ha ayudado a impulsar sus propias capacidades de fabricación de cohetes. Los funcionarios en Gaza muy a menudo han destacado la importancia de esta asistencia iraní y han subrayado la participación directa de Qassem Soleimani, comandante de las Fuerzas Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asesinado en enero del año 2020 en un ataque aéreo perpetrado por los Estados Unidos en Bagdad, en la preparación militar de Hamas y del Yihad Islámico palestino.

Lo siguiente son extractos de estas declaraciones, tal como fueron publicadas en los informes y videos dados a conocer por MEMRI.

Mayo del 2021 – Alto funcionario del grupo Yihad Islámico palestino: Los cohetes que utilizamos para golpear fuertemente Tel Aviv y todas nuestras armas, dinero y alimentos, son proporcionados por Irán

En una entrevista que fue transmitida en el canal de televisión iraquí Al-Ahd el día 7 de mayo, 2021, el alto funcionario del grupo Yihad Islámico palestino Ramez Al-Halabi, dijo que los cohetes utilizados por la facción para atacar Tel Aviv llevan la firma de Irán y de Soleimani. Este añadió que los miembros de las facciones fueron entrenados por el CGRI y que el dinero iraní fue utilizado para la compra de armas para las facciones armadas en Gaza y el Líbano. Al-Halabi agregó que cada hogar en Gaza posee un retrato de Soleimani y que «son ellos (Irán) quienes nos apoyan con armas, dinero y alimentos».

Para ver las declaraciones dadas por Al-Halabi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Diciembre, 2020-enero, 2021 – Altos funcionarios de Hamas y de Hezbolá: Irán envió misiles Kornet a Gaza

En una ceremonia de recordatorio el día 2 de enero, 2021 en honor a Soleimani, el alto funcionario de Hamas Osama Hamdan dijo lo siguiente: «Durante el periodo de agresión entre los años 2008-2009 (es decir, la Operación Plomo Fundido israelí) se descubrió una escasez de armas antitanques entre los combatientes de la resistencia en Gaza y Soleimani intentó asegurar que esas armas llegaran en el menor tiempo posible a su destino…»[5]

En una entrevista realizada el 27 de diciembre, 2020 con el canal de televisión Al-Mayadeen, el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah, aclaró que las armas en cuestión eran misiles guiados antitanques Kornet rusos y que estos llegaron a través de Siria. Este dijo: «El hermano Al-Hajj Qassem Soleimani me dijo personalmente: ‘Oh Sayyid Nasrallah, debemos tomar los misiles Kornet que posees y enviárselos a los hermanos en Gaza’ – por supuesto que estábamos hablando de Hamas y del grupo Yihad Islámico palestino. Yo le respondí: ‘… Nosotros tomamos esos misiles de los hermanos en Siria. El presidente Bashar Al-Assad estuvo de acuerdo en que esos misiles, que Siria le compró a Rusia, se encuentran en el sur del Líbano, pero no sé si este estará de acuerdo con que estén en Gaza… Está bien que solicite su aprobación. Soleimani me dijo: ‘No hay problema. Quien se reúna primero con él hablará con él’.

«Por casualidad, fui el primero en reunirme con el presidente Al-Assad, así que hablé con él… Assad dijo: ‘En lo que a mí respecta, no hay problema’. Al mismo tiempo, Qassem Soleimani y la célula conjunta las Fuerzas Qods-Hezbolá… recibieron los misiles Kornet y los transfirieron a Gaza.

«Este es sólo un ejemplo. Todo el mundo sabe que el hermano Qassem Soleimani y los hermanos de la República Islámica de Irán también nos enviaron su ayuda militar a Gaza utilizando sus relaciones diplomáticas, por ejemplo, sus relaciones con Sudán. Las cosas llegaron al punto en que aviones israelíes bombardearon fábricas o almacenes de armas en Sudán… porque son almacenes de armas, municiones y misiles que luego serán enviados, a través de varios y diversos medios, a la Franja de Gaza».[6]

Respecto a los misiles Kornet que Hamas recibió de Irán, el alto funcionario de Hamas Mahmoud Al-Zahar le dijo al canal de televisión Al-Mayadeen en una entrevista publicada el 28 de diciembre, 2020: «El misil Kornet se ha vuelto necesario para la lucha contra el estado de ocupación… El Kornet le transmitió a la ocupación el mensaje de que le será difícil acercarse a las fronteras de Gaza… El Kornet constituye una fuerza disuasoria que debería ser desarrollada, en preparación para la derrota de la ocupación y de todos sus colaboradores». En alusión a Irán, Al-Zahar le agradeció «a todos aquellos que brindan asistencia a la resistencia en la lucha contra la ocupación, aunque esta ayuda sea tan mínima como el tamaño de un bolígrafo».[7]

Diciembre, 2020-enero, 2021 – Secretario General del grupo Yihad Islámico palestino Nakhalah: Soleimani supervisó personalmente la transferencia de cohetes hacia Gaza

En una entrevista publicada el 31 de diciembre, 2020 con el canal de televisión Al-Mayadeen, el secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Ziad Al-Nakhalah dijo lo siguiente: «Hemos tenido a nuestra disposición el misil Kornet desde el año 2012, al igual que nuestros hermanos en Hamas. En todas las campañas contra Israel… la resistencia los ha utilizado… Todas las armas convencionales llegaron a Gaza a través de Al-Hajj Qassem Soleimani, Hezbolá y Siria y todo el eje de la resistencia jugó un papel en su transporte… Existen campos de entrenamiento en Siria donde nuestros hermanos en Hamas recibieron un entrenamiento especial para producir los cohetes… «Nakhalah dijo que Soleimani «supervisó y dirigió personalmente la transferencia de los misiles a Gaza y viajó entre varios países para persuadirlos a que ayuden con ello… Él mismo personalmente visitó Sudán y alcanzó un claro acuerdo de que Sudán serviría como estación para la transferencia de armas». Nakhalah también reveló que Soleimani envió 10 cargamentos de armas directamente a la Franja de Gaza.[8]

Al día siguiente, 1 de enero, 2021 Nakhalah le dijo al canal de televisión iraní en árabe Al-Alam sobre el papel de Soleimani en armar y entrenar a las facciones militares en Gaza. Este dijo que «no pasaba nada sin sus órdenes y supervisión directa» y que fue Soleimani quien suministró los misiles utilizados para atacar Tel Aviv. Al-Nakhaleh agregó que Soleimani jugó un papel «fundamental» en la decisión de atacar «la capital de la entidad sionista» y que gracias a la experiencia adquirida bajo la dirección de Soleimani, la población de Gaza aprendió a fabricar misiles de forma local.

Nakhalah dijo: «Con las capacidades disponibles hoy día, Gaza puede confrontar a Israel en una guerra prolongada. Esta experiencia no llego de la nada. Son resultado de un gran esfuerzo por parte de Hajj Qassem Soleimani para permitir que los combatientes palestinos alcancen ese objetivo».

Añadiendo que Soleimani «no entrenó él mismo a los palestinos, obviamente, pero dio instrucciones a los expertos que supervisaban todos estos asuntos», Nakhalah dijo que sus planes «por supuesto» se habían implementado y que «nada sucedía sin sus órdenes directas» y total supervisión. Qué etapa fue alcanzada, resultados, todas estas cosas – él supervisó todo eso. Esto además del paso estratégico de enviar misiles y armas a la Franja de Gaza. Fue casi milagroso. Fue muy costoso en términos de tecnología, seguridad y capacidades…»

A pesar de la logística, este dijo, «se logró todo lo planeado. El propio Soleimani invirtió mucho esfuerzo en esto. Viajó a varios países, realizo planes y estableció pautas para entregar estas armas a la Franja de Gaza. Y de hecho, estas armas fueron entregadas a la Franja de Gaza. Yo puedo decir que los misiles que Soleimani le entregó a la Franja de Gaza fueron los utilizados para atacar Tel Aviv. Puedo decir que Hajj Qassem jugó un papel fundamental en el hecho de que los palestinos se aventuraron a atacar la capital de la entidad sionista. A partir de ese momento, se desarrollaron armas en Palestina y los palestinos comenzaron a fabricar por si mismos todos los misiles como resultado de la experiencia que adquirieron gracias a las decisiones de Hajj Qasem. Este es un tema excelente e importante y sin lugar a duda jugó un papel en el fortalecimiento de la resistencia palestina».

Para ver las declaraciones de Nakhala en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Mayo del 2020 – Secretario General del grupo Yihad Islámico palestino Nakhalah: Nada sucedía en Gaza sin las órdenes y supervisión directa de Soleimani; este suministró los cohetes que utilizamos para atacar Tel Aviv

En una entrevista publicada el 21 de mayo, 2020 en el canal de televisión egipcio Al-Nas, el líder del grupo Yihad Islámico palestino Nakhala, le dijo al canal de televisión iraquí Al-Nujaba que miles de combatientes palestinos habían sido entrenados en campamentos designados y establecidos por Soleimani. Este explicó que estos combatientes habían sido transportados desde Cisjordania y Gaza hacia estos campamentos y que seis meses antes, en diciembre del año 2019, las autoridades de Egipto arrestaron a 80 combatientes del grupo Yihad Islámico palestino.

Este dijo en la entrevista: «La gente no sabe que miles de palestinos fueron entrenados en campamentos supervisados ​​personalmente por Hajj Qassem Soleimani. Estoy hablando de miles de palestinos dentro de las tierras ocupadas. Por varios métodos y medios, estos serían transportados, entrenados y devueltos a su lugar de origen».

Confirmando que los combatientes fueron transportados desde «Gaza y Cisjordania», este agregó: «Yo no revelaría un secreto si les dijera que hace seis meses, los egipcios detuvieron a 80 de nuestros combatientes en El Cairo. Yo viaje al Cairo y logramos alcanzar un entendimiento».

Para ver las declaraciones de Nakhala en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Mayo del 2020 – Jefe del buró político de Hamas Isma’il Haniya: «Irán nunca ha dudado en apoyar a la resistencia y ayudarla financiera, militar y tecnológicamente»; delegado de Haniya Al-Arouri: «Irán le ha dado a Hamas y a los movimientos de la resistencia todo el apoyo posible y las armas que estos necesitan»

En declaraciones hechas el Día de Qods en mayo, 2020 el jefe de la oficina política de Hamas Ismail Haniya dijo lo siguiente: «Irán nunca ha dudado en apoyar a la resistencia y ayudarla financiera, militar y tecnológicamente».[9]

Saleh Al-Arouri, delegado adjunto de Haniya, le dijo al canal de televisión Al-Mayadeen en una entrevista publicada en mayo del año 2020 que «las relaciones entre Hamas e Irán son muy fuertes» y que «Irán le ha dado a Hamas y a los movimientos de la resistencia todo el apoyo posible y las armas que estos necesitan». También reveló que durante la guerra Israel-Gaza de los años 2008-2009, Soleimani estuvo presente en la sala de operaciones militares de Hamas en Damasco y agregó que el sucesor de Soleimani Esmail Ghaani, «mantenía la coordinación y asistencia de la resistencia palestina».[10]

Para ver las declaraciones de Al-Arouri en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Enero, 2020 – Reportero de diario afiliado a Hezbolá: Soleimani encontró formas de introducir armas de contrabando en Gaza, estableció unidades cibernéticas y de información con el objetivo de poder manejar los problemas palestinos

Un reportero del diario libanés Al-Akhbar, afiliado a Hezbolá, ‘Abd Al-Rahman Nassar, escribió sobre la extensa ayuda militar proporcionada por Soleimani a los palestinos en Gaza, los diversos y sofisticados métodos que este desarrolló para contrabandear armas allí y su ocasional papel en mediar entre las facciones palestinas. Este escribió: «Un comandante de la resistencia palestina dice que casi todos los misiles y rifles en Palestina llevan las huellas dactilares de Soleimani… Él mismo supervisó personalmente el establecimiento de la ruta para transferir misiles y armas revolucionarias hacia la Franja de Gaza. La ruta fue tortuosa: desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo y a través de Eritrea hasta Sudán, donde había fábricas que ensamblaban los misiles y luego a través del Sinaí hasta los grupos de la resistencia en Gaza. Esa fue la ruta inicial de los misiles, antes de que se decidiera que Gaza fabricaría sus propias armas, de todos los tipos y calibres. En ciertos momentos, cuando la situación en el Sinaí era difícil y la resistencia necesitaba urgentemente de armas, Hajj Soleimani se arriesgó y se le ocurrió la idea de arrojar las armas desde los barcos que pasaban por el canal de Suez, en barriles, luego de verificar la dirección de las corrientes marinas y asegurarse de que llegarán a Gaza. Los combatientes de la resistencia navegarían cortas distancias hacia el mar y recogerían la mayoría de los barriles…

«No existe ningún líder palestino prominente, político o militar, que no se reuniera con Soleimani… Este incluso medió en varias disputas entre las diferentes facciones, en varios períodos. Comió con ellos y se reunió con ellos en Irán, Siria, el Líbano y en otros países… y estableció unidades con muchas misiones relacionadas a Palestina, incluso en los campos de la guerra cibernética y psicológica y similar… Cuando Hamas decidió cambiar sus estatutos políticos, le envió a Soleimani una copia para que pudiera revisarlo y hacer recomendaciones antes de que la oficina política de Hamas lo aprobase…

«Soleimani recibió dispensaciones especiales para la resistencia palestina del régimen sirio… Este obtuvo el permiso de Assad para realizar pruebas de misiles en el desierto sirio y el permiso para aterrizar aviones en una pista de aterrizaje especial en una de las bases aéreas sirias, sin que los soldados sirios cuestionaran la identidad de aquellos que iban y venían. Hubo muchos otros favores también…

Incluso durante los peores períodos de tensión entre Hamas e Irán, Soleimani no puso fin a su contacto con el movimiento, especialmente con su ala militar, sino que continuó suministrándoles armas, sin ningún tipo de demora…

«En las últimas semanas, Soleimani se reunió con muchos líderes políticos y militares palestinos, para examinar en detalle sus necesidades ante la creciente presión económica sobre el eje de la resistencia y evaluar los resultados de los últimos enfrentamientos con Israel. En el año 2017, después de que Trump declarara a Jerusalén como la capital de Israel, Soleimani llamó a la sede del ala militar de Hamas, las Brigadas Al-Qassam y de Saraya Al-Quds, el ala militar del grupo Yihad Islámica palestino en Gaza y habló con ellos directa y cálidamente, prometiendo continuar su ‘asistencia ilimitada’ a las facciones de la resistencia…[11]»

Mayo, 2019 – Líder de Hamas en Gaza Sinwar: Sin la ayuda iraní, no tendríamos la capacidad de disparar cohetes contra Tel Aviv; Diciembre, 2017: Soleimani se comprometió a poner a nuestra disposición todas las capacidades del CGRI

El 30 de mayo, 2019 Al-Sinwar asistió a la Conferencia Internacional de Apoyo a la Intifada Palestina. La conferencia fue realizada por las facciones de Gaza con motivo del Día de Qods, identificado con Irán, el cual es celebrado allí y en muchos países árabes, así como también por los musulmanes en Occidente con marchas masivas anti-Israel.

En su discurso, Al-Sinwar destacó el papel central de Irán en la mejora de las capacidades militares de Hamas y de otras organizaciones palestinas y señaló el progreso que estos han logrado a lo largo de los años: «Entre los años 2008-2009, la resistencia disparó varias decenas de cohetes Grad fabricados localmente en Israel. En la guerra del año 2012 logró desarrollar sus medios de combate y bombardear Tel Aviv con 18 cohetes Fajr y en el año 2014 disparó más de 170 cohetes Fajr contra Tel Aviv. Todo esto fue con el apoyo de la República Islámica de Irán».[12]

Este añadió: «Nosotros continuaremos desarrollando nuestras capacidades para combatir contra la ocupación. Irán nos ayudó con cohetes y nos apoyó financiera y técnicamente en el desarrollo de los cohetes de la resistencia que fueron disparados contra Tel Aviv. Sin su apoyo, la resistencia no hubiese alcanzó tales capacidades militares en un momento en que la nación árabe nos ha abandonado… Nadie debería culparnos por nuestra gratitud hacia Irán, porque nos corresponde agradecerles a todos aquellos que nos ayudan a realizar los objetivos de nuestro pueblo y de nuestra nación». Al-Sinwar aconsejó a los líderes árabes que tomen el ejemplo de Irán y apoyen a la resistencia palestina si desean permanecer en el poder.[13]

Para ver las declaraciones de Sinwar publicadas el 30 de mayo, 2019 en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Anteriormente, en un discurso pronunciado el 25 de diciembre, 2017 en Gaza, Sinwar dijo que Soleimani se puso en contacto con los comandantes de las Brigadas Al-Qassam y las Brigadas Al-Quds para decirles: «Ponemos todas nuestras capacidades a su disposición en la batalla por la defensa de Jerusalén». Según Sinwar, la promesa de Soleimani fue incondicional. En el discurso, que fue transmitido por Mayadeen TV, Sinwar dijo: «Qassem Soleimani se puso en contacto con los comandantes de las Brigadas Al-Qassam y con los comandantes de las Brigadas Al-Quds, tal como fue publicado en las noticias. Los informes eran correctos. Pero luego, los medios de comunicación sionistas y algunos medios pro-sionistas intentaron sacar de contexto estos contactos. El hombre se contactó con nosotros y enfatizó que Irán, el CGRI y las Fuerzas Al-Qods se mantienen firmes, con todas sus capacidades al día, junto a nuestro pueblo, en defensa de Jerusalén y para mantener a Jerusalén como la capital del Estado de Palestina…

«Este dijo muy claramente: Ponemos todas nuestras capacidades a su disposición en la batalla por la defensa de Jerusalén. Él no pidió, ni estableció condiciones ni nos animó a emplear ningún tipo específico de resistencia. Déjenme decirles algo. Yo me senté con el hombre cuando visité Teherán en el año 2012. Vi a un hombre que ama a Palestina, ama a Jerusalén y ama cualquier cosa que pueda reforzar la firmeza de nuestro pueblo».

Para ver las declaraciones de Sinwar publicadas el 25 de diciembre, 2017 en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

En el año 2012, los líderes del grupo Yihad Islámico palestino reconocieron que los misiles procedían de Irán

En el 2012, los líderes del grupo Yihad Islámico palestino enfatizaron en declaraciones realizadas en varios canales de televisión que estos «reciben ayuda y apoyo iraní» y que «las armas que combaten contra la agresión y la arrogancia israelíes en Palestina provienen principalmente de Irán», que «el mundo en su totalidad» lo sabía y que esto no era «ningún secreto». Las declaraciones fueron emitidas entre los días 15 y 20 de noviembre del año 2012. En Al-Jazeera TV el 20 de noviembre, 2012 el líder del grupo Yihad Islámico palestino Ramadhan Abdallah Shalah dijo lo siguiente: «En relación a la postura iraní, incluso si tenemos desacuerdos con Irán en lo que respecta a la situación en Siria, no creo que nosotros, como representantes de la resistencia palestina, tenemos nuestros desacuerdos con Irán respecto a lo que está sucediendo en Palestina, o respecto a la agresión sionista contra la Franja de Gaza. En relación a Palestina, estamos totalmente de acuerdo con Irán. Irán nos ha brindado toda la ayuda y todo su apoyo. Las armas que en estos momentos están combatiendo la agresión israelí y la arrogancia en Palestina provienen principalmente de Irán, como todo el mundo sabe. Esto no es ningún secreto. Estas son armas iraníes o armas financiadas por Irán».

El día anterior, en el canal de televisión iraní en árabe Al-Alam, el entonces secretario general adjunto del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Nakhala dijo: «Estamos al borde de una gran victoria, Alá que lega. Esta es una nueva etapa en el conflicto con la empresa sionista». Este añadió que los misiles han cambiado «absolutamente» la ecuación y que «esta maravillosa arma ha demostrado su importante papel en la batalla. Los misiles han cambiado el equilibrio de poder y le han demostrado a Israel que podemos bombardear sus ciudades al igual que ellos bombardean las nuestras y que podemos bombardear sus campamentos militares al igual que estos bombardean a nuestros hijos».

En respuesta a la pregunta del anfitrión sobre si el grupo Yihad Islámico palestino «disparaba los misiles Fajr-3 y Fajr-5» y si la organización los poseía, Nakhala dijo: «Absolutamente. Estos misiles han restaurado el honor del pueblo palestino. Nosotros recibimos estos misiles de nuestros aliados y hermanos en la República Islámica. Generalmente ellos nos han dado estos misiles, haciendo de su parte un gran esfuerzo. Estos misiles han cambiado la ecuación en este conflicto.

Además, en el canal de televisión Al-Mayadeen el 15 de noviembre, 2012 el alto funcionario del grupo Yihad Islámico palestino jeque Khaled Al-Batsh dijo, en respuesta a la pregunta del anfitrión de si los misiles Fajr-5 fueron «producidos localmente o traídos desde fuera de tierras palestinas»: «Estos misiles son 100% de fabricación iraní y forman parte de la legítima ayuda que la República Islámica le provee al pueblo palestino. Esto es bien conocido y fue anunciado en los medios de comunicación».

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

