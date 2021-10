Ante el contexto de las recientes tensiones que se suceden entre Irán y Azerbaiyán y como parte de los intentos por Irán de dar a conocer que posee la capacidad de operar grupos étnicos militares entrenados en otros países, los medios de comunicación afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) publicaron información sobre la milicia azerí chiita «Hussainiyoun» que hasta ahora era totalmente desconocida.

El 11 de octubre, 2021 Javan Online, cercano al CGRI publicó una entrevista con el fundador del grupo Hussainiyoun, cuyos miembros han estado combatiendo en Siria desde el año 2013 en las filas de las milicias chiitas respaldadas por Irán en el lugar.[1] En la entrevista, Tawhid Ebrahimi (también conocido como Tawhid Ebrahimi Begli) proporcionó detalles sobre la creación del movimiento Hussainiyoun y el papel que jugó el comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani en este y sobre los objetivos del movimiento y su integración dentro del conjunto de milicias chiitas operadas por Irán en el región, particularmente en Siria.

En este contexto, cabe mencionar las declaraciones dadas por el general Gholam Ali Rashid, comandante del Comando Khatem Al-Anbiya perteneciente al CGRI, quien dijo el 25 de septiembre, 2021 que Irán posee un «poder regional» que cuenta con seis «ejércitos»: Hezbolá en el Líbano, Hamás y el grupo Yihad Islámico en Palestina, un ejército en Siria, Al-Hashd Al-Sha’abi (las Unidades de Movilización Popular) en Irak y Ansar Alá (los houties) en Yemen. Estos ejércitos, dijo Rashid, acudirían en ayuda de Irán en caso de que este fuese atacado.

Para ver el video de Gholam Ali Rashid, pulse aquí o debajo:

Javan señaló que el movimiento Hussainiyoun junto a Fatimiyuon en Afganistán, Zeinabiyuon en Pakistán y Heidariyoun en Irak, han sido parte del frente de la resistencia islámica de Irán en los combates en Siria. También según Javan, el fundador de Hussainiyoun, Ebrahim, se unió a un seminario religioso en la ciudad iraní de Mashhad al norte de Irán en el año 2002 y hoy día vive en Irán.

Ebrahimi dijo en la entrevista que altos funcionarios iraníes no quisieron establecer una milicia azerí debido a la relación existente Irán-Azerbaiyán y los intereses iraníes, pero que el comandante de las Fuerzas Qods, Soleimani, les hizo más fácil el camino a su formación en el año 2016. Al mismo tiempo, parece ser que su creación ha sido minimizada hasta ahora debido a los intereses iraníes. Ebrahimi dijo que las autoridades en Azerbaiyán publicaron información sobre las actividades del movimiento Hussainiyoun en Siria luego de arrestar a un activista azerí, pero que se apresuraron a negar que la milicia enviara al activista a Siria. Al mismo tiempo, enfatizó que el envío de azeríes a combatir contra el Estado Islámico (EIIS) en Siria estaba justificado para que no tuvieran que combatir luego contra el EIIS en las ciudades de Azerbaiyán.

También en la entrevista, Ebrahimi criticó al gobierno del presidente iraní Rafsanjani (1989-1997), que dijo priorizó el desarrollo de las relaciones comerciales y económicas con Azerbaiyán, insinuando que Rafsanjani tenía un interés personal en esto ya que era el mayor exportador de pistachos en el país – en lugar de centrarse en instituir los valores de la revolución islámica y profundizar los lazos culturales entre Irán y Azerbaiyán después de la desintegración de la URSS. Este se quejó de que Irán había abandonado la arena de Azerbaiyán para ser influenciado política y culturalmente por Turquía, a través de los institutos académicos y verse influenciado por Israel a través de los medios de comunicación, facilitando que estos países formen una nueva identidad de Azerbaiyán que se adapte a ellos. Este también le pidió al régimen iraní que refuerce y profundice su inculcación de las ideas ideológicas y culturales de la revolución islámica de Irán entre la población chiita laica en Azerbaiyán para de esta manera acercarla política e ideológicamente a Irán.

Lo siguiente es la entrevista de Javan con Ebrahimi:

Ebrahimi: El comandante de las Fuerzas Qods Soleimani sonrió y dijo: «Fui yo… quien eligió el nombre ‘Hussainiyoun'» para su movimiento

P: «¿Cuándo fue colocada la piedra angular para la fundación del grupo Hussainiyoun?»

R: «En el año 2013, un grupo de jóvenes fanáticos azeríes decidió ir a Siria y unirse a la revolución islámica iraní. Yo mismo inicié este movimiento. Luego de muchas consultas, fuimos a Siria por primera vez, a finales del año 2013. Esta presencia en Siria continuó en los años siguientes. Uno de nuestros objetivos era responder a la presencia de algunos wahabíes (islamistas sunitas) que fueron a Siria desde Azerbaiyán y se unieron a grupos tales como el EIIS y Jabhat Al-Nusra, además del objetivo de fortalecer el frente de la resistencia iraní.

«Lamentamos mucho que de un país mayoritariamente chiita como Azerbaiyán casi 1.500 wahabíes fueron enviados a Siria, pero que ninguno de nosotros chiitas, siendo nosotros la mayoría en Azerbaiyán se unieron al frente de la resistencia islámica, mientras que la población wahabí en Azerbaiyán era mucho más pequeña que la población chiita. Esto nos impulsó a hacer un esfuerzo, a pesar de las dificultades que enfrentamos y finalmente, con la ayuda del comandante de las Fuerza Qods Soleimani, logramos estar presentes en este frente. La piedra angular de la fundación Hussainiyoun fue colocada con el envío de estos jóvenes por Irán al frente de la resistencia islámica en Siria».

P: «¿Desde que fueron enviados a Siria, el nombre de su grupo era Hussainiyoun?»

R: «No, el que hayamos sido enviados a Siria fue una medida espontánea con un número limitado de personas. Gradualmente, a medida que el número de visitas a Siria por parte de los jóvenes azeríes se incrementó, el número de jóvenes que se unieron a estas visitas aumentó entre los años 2015 y 2016, nos preguntamos el por qué no deberíamos tener un movimiento o grupo consolidado que represente al pueblo azerí de Azerbaiyán.

«En el frente de la resistencia islámica, un grupo tal como Fatimayoun en Afganistán, Zeinabiyoun paquistaní etc., estaban presentes, cada uno con su propio nombre y bandera, pero del estado chiita de Azerbaiyán no había ni un solo grupo unido y organizado. Así que decidimos crear un movimiento.

“Desde el principio, decidimos considerar el tema cultural además de la dimensión militar de la guerra del frente de la resistencia islámica en Siria. El resto de los grandes grupos se enfocaron en temas militares, pero nosotros también, desde el principio, en los temas culturales, porque la raíz de muchos de los problemas que vemos en Azerbaiyán hoy es el trabajo de Satanás que los sionistas y algunos de los estados de la región están llevando a cabo cultural, social y políticamente».

P: «¿Cómo eligieron para ustedes el nombre Hussainiyoun?»

R: «La elección de este nombre tiene una historia bastante interesante. Los residentes de Azerbaiyán tienen una consigna que corean durante las ceremonias realizadas para sus actividades de luto en el mes de Muharram y en otros eventos religiosos, ‘Azerbaiyán es la tierra de los hussainis’. Este tema nos llevó a elegir el nombre ‘Hussainiyoun’ para nuestro movimiento y diseñamos nuestra bandera en base a esta elección.

«Pero aquí comenzó una disputa, ya que algunos de los miembros dijeron que deberíamos ir en silencio hacia el frente de la resistencia en Siria e irnos en silencio. Ellos pensaron que no había necesidad de establecer un grupo. Ellos querían decir que debido a la relación Irán-Azerbaiyán no era buena idea establecer un grupo de este tipo con un nombre y una bandera específica. Pero insistimos en hacerlo. Planteamos el tema de establecer el movimiento Hussainiyoun entre nosotros en el año 2016 y en una reunión celebrada con Qassem Soleimani en el 2017 la creación de este grupo fue reconocida.

«Durante esa misma reunión, le presenté varias quejas a Hajji Soleimani, diciéndole que algunos de sus asociados también nos estaban restringiendo. A este se le vio muy triste y en falta de apoyo a nuestro movimiento emitió órdenes facilitándonos el camino. Él me preguntó si yo había decidido sobre el nombre del grupo y le dije que lo llamaríamos Hussainiyoun. Hajji Soleimani sonrió y dijo: ‘Fui yo, no tú, quien eligió el nombre’ ¡Hussainiyoun! ‘Luego dijo: ‘Hace unos días, estábamos pensando qué nombre elegir para ustedes y el nombre ‘Hussainiyoun’ me vino a la mente’.

«Es interesante ver que sin ningún tipo de coordinación entre nosotros, Qassem Soleimani eligió este nombre por nosotros. Durante esta reunión, con el acuerdo de Qassem, nuestro grupo fue reconocido oficialmente. Luego, escuché que después de que salimos de la reunión, Hajji Soleimani se quejó ante sus colegas y preguntó el por qué nos estaban restringiendo. Ellos plantearon el mismo tema: los intereses de Irán y las relaciones con Azerbaiyán fueron la causa. Pero Hajji no aceptó tal cosa y dijo: ‘A partir de ahora nadie tiene derecho de restringir a estos chicos’. Uno de los miembros del CGRI publicó documentación de esta reunión ese mismo día con Soleimani y la tristeza y quejas por parte de Soleimani sobre sus colegas quienes restringen a los miembros de Hussainiyoun en el medio de comunicación Sahand en la ciudad central de Irán Tabriz».

Para ver el resto de la entrevista en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/azeri-shiite-militia-hussainiyoun-founder-tawhid-ebrahimi-qods-force-commander-qassem

[1] Véase también el informe del PSATY en MEMRI JTTM Informe Al-Arabiya: Irán puede que utilice su agente-estado el ‘Movimiento de Resistencia Islámica de Azerbaiyán – Hussainiyoun’ para que actúe contra los intereses de Azerbaiyán e Israel en el país, 13 de octubre, 2021.

The post Fundador de la milicia chiita azerí ‘Hussainiyoun’ Tawhid Ebrahimi: El comandante de las Fuerzas Qods Qassem Soleimani ‘emitió órdenes que hicieron que nuestro camino fuese más fácil de seguir’ first appeared on MEMRI Español.