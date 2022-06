El gran muftí de Omán Ahmed bin Hamad Al-Khalili, dijo en una entrevista publicada el 19 de junio, 2022 en la red Al-Jazeera (Qatar) que la «victoria» de los talibanes sobre Estados Unidos fue un milagro y elogió a los muyahidines afganos, diciendo que estos ganaron porque combinaron el Corán con las armas. Al-Khalili también dijo que los acuerdos de paz con Israel son «solo pérdida de tiempo» y que la única forma de «recuperar» Palestina es a través de la resistencia. Cuando se le preguntó sobre la visita del ex-primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Omán en el año 2018, Al-Khalili dijo que la visita solo había sido política. Además, Al-Khalili habló sobre la homosexualidad, diciendo que este le advirtió al mundo ante la «aberración que llaman ‘matrimonio homosexual’» y criticó a aquellos, incluso al Papa, que dicen que los homosexuales son los «hijos de Alá». Además, Al-Khalili dijo que la democracia provino de los griegos paganos y señaló que en un sistema democrático, la mayoría tiene la capacidad de sancionar cosas que contradicen la ley islámica.

Para ver el video del gran muftí de Omán Ahmed bin Hamad Al-Khalili, pulse aquí o debajo.

La democracia fue inventada por «paganos»; las conversaciones de paz con Israel han sido «nada más que una pérdida de tiempo»

Ahmed bin Hamad Al-Khalili: «¿De dónde proviene la palabra democracia?»

Entrevistador: «De los griegos».

Al-Khalili: «Correcto. Ellos eran paganos. Eso es democracia. Sin embargo, tenemos justicia y tenemos el principio del shura.

«En una democracia, si la mayoría de la población apoya permitir el alcohol, está permitido y si la mayoría de la gente apoya permitir el matrimonio homosexual, Alá no lo quiera, se vuelve permisible. Con nosotros, no es así. Decimos que está determinado por el sharia.

[…]

«Con respecto a las operaciones de búsqueda del martirio, no puedo decir que una persona que se suicida se convierte en mártir. Si este es asesinado mientras libra el yihad, entonces sí, pero si se suicida con sus propias manos, entonces no».

Entrevistador: «Cuando no es un coche bomba… entonces, este cambió… bueno, está bien… ¿Es resistencia la única forma de recuperar Palestina?»

Al-Khalili: «Inshallah».

Entrevistador: «¿Son inaceptables otras formas?»

Al-Khalili: «¿De qué otras maneras?»

Entrevistador: «Bien, paz, los acuerdos de Oslo, el tratado Wadi Araba, Camp David, los acuerdos que Israel firmó con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin… me refiero, a la paz…»

Al-Khalili: «¿Han logrado ellos algo o no han sido estos más que una pérdida de tiempo?

[…]

Entrevistador: ¿Pero Netanyahu visitó Omán? ¿Cómo vio usted esa visita?».

Al-Khalili: «¿Disculpe?»

Entrevistador: «¿Qué sucede con la visita de Netanyahu a Omán?»

Ahmed bin Hamad Al-Khalili: «Esta fue una visita política, no religiosa. No vino a reunirse conmigo. En cualquier caso, tengo reservas sobre cualquier cosa que pueda conducir a un compromiso y no creo que Omán se haya comprometido con ningún aspecto de la causa palestina.

[…]

«Vimos a un chiquillo de los talibanes aprendiéndose el Corán con un arma colgada a su lado; los talibanes combinaron el Corán con el arma y ??así fue como le ganaron a Estados Unidos»

«Es muy posible que haya visto el mensaje que le envié al mundo, advirtiendo sobre la aberración que estos llaman ‘matrimonio homosexual’».

Entrevistador: “Usted atacó al Papa, indirectamente. Usted lo acusó de llamar a los homosexuales ‘hijos de Alá’.

Ahmed bin Hamad Al-Khalili: «Critiqué eso y algún tonto en algún lugar lejano en Occidente me dijo en respuesta que llegará el momento de los homosexuales y aquellos que critican la homosexualidad serán vistos como los que aprueban la esclavitud. No quiero entrar en todas las disputas, pero le respondí que su respuesta me hizo más feliz que molestarme. Me hizo más optimista que pesimista, porque su respuesta es indicio de arrogancia y la arrogancia de uno conduce a la destrucción de uno».

[…]

Entrevistador: «¿Cómo vio usted la victoria de los talibanes sobre Estados Unidos, esa superpotencia, después de un conflicto que duró más de 20 años?»

Al-Khalili: «Este es uno de los milagros de Alá.

Entrevistador: «Usted lo llamó de ‘victoria manifiesta’».

Al-Khalili: «Ciertamente. Este es uno de los milagros de Alá. La roca estadounidense se hizo añicos cuando se enfrentó a la fe de los muyahidines que combaten para elevar la palabra de Alá. Esto es indicación del camino hacia la victoria. Seamos realistas. Vimos a un niño de los talibanes aprendiendo el Corán con un arma colgada a su lado. Ellos combinan el Corán con el arma y ??así es como ganaron».

The post Gran muftí de Omán Ahmed Bin Hamad Al-Khalili en Al-Jazeera: La victoria de los talibanes sobre los Estados Unidos es un milagro; Palestina solo puede ser recuperada a través de resistencia y no de acuerdos de paz first appeared on MEMRI Español.