El día 29 de octubre del presente año 2022 Adl Network, el medio de comunicación oficial del grupo Jaish Al-Adl («Ejército de Justicia»), emitió un comunicado condenando los «crímenes» cometidos por el régimen iraní durante las protestas en curso. La declaración pidió al personal de seguridad abandonar el régimen y a los manifestantes se les pidió permanecer unidos.[1]

En un comunicado publicado en idioma farsi, el grupo yihadista salafista vinculado a Al-Qaeda y que opera principalmente al sureste de Irán, donde reside una importante población sunita baluchis, denunció “los sucesivos crímenes contra el pueblo baluchis del velayat-e faqih (Tutela del jurista régimen islámico]»,[2] prometiendo vengar a las víctimas.

La declaración parece ser en respuesta a la violencia ocurrida el día 28 de octubre en Zahedan, la capital de la provincia de Baluchistán, donde las fuerzas iraníes atacaron a los manifestantes con fuego verdadero luego de los rezos de los viernes, asesinando al menos a 7 personas.[3]

Mensaje a los manifestantes

Negar cualquier participación en la «masacre» ocurrida el 28 de octubre, la declaración lee que el régimen está tratando de culpar al grupo describiendo a los perpetradores como un «grupo secesionista takfiri».

Dirigiéndose a los manifestantes, la declaración les instó a permanecer unidos y continuar avanzando en su «revolución», señalando que el día en que el régimen caerá está cada vez más cerca de ser realidad.

Mensaje al Basij

La declaración continuó dirigiéndose a los miembros del grupo Basij, una organización paramilitar que opera bajo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en particular a aquellos en la provincia de Baluchistán: «Separen sus filas de este régimen y la autoridad del régimen en Baluchistán no durará una semana sin ustedes… No les pedimos que se unan a nuestras filas, solo entreguen honorablemente sus armas al gobierno y no participen en el asesinato de sus hermanos y hermanas».

Junto a la declaración, Adl Network publicó un video que muestra a uno de sus combatientes, cuyo rostro fue digitalmente opacado leyendo la declaración.

