Grupos ultranacionalistas rusos reclaman un giro en la política del gobierno ruso después del motín de Wagner: «El golpe fue exitoso»

Después del motín de Yevgeny Prigozhin y miembros del Grupo Wagner, grupos ultranacionalistas y fascistas en Rusia afirmaron que las autoridades rusas están renovando su represión contra los grupos extremistas, y algunos sostuvieron que ese cambio en la política oficial fue el objetivo final del motín. Los grupos ultranacionalistas vaticinan más medidas represivas a manos del gobierno de Putin en los próximos meses.

El siguiente informe describe las reacciones de los grupos ultranacionalistas extremistas al motín de Prigozhin y los cambios de política que siguieron.

El «pivote» del Kremlin hacia la ideología «antiliberal»

El 21 de marzo de 2022, durante una reunión para tratar sobre medidas de apoyo socioeconómico para varias regiones, el presidente ruso, Vladimir Putin, llamó [1] a la represión de la «Quinta columna». El presidente condenó a los países occidentales, advirtiendo a la gente que esté alerta a los enemigos dentro del estado: «Es cierto, por supuesto, [Occidente] respaldará a la llamada ‘quinta columna’, los traidores nacionales, es decir, aquellos que ganan dinero aquí, en nuestro país pero viven en el extranjero, y [uso la palabra] ‘viven’ no en el sentido geográfico, [viven en Occidente] en sus mentes, siguiendo su mentalidad servil… Pero cualquier nación, y más aún el pueblo ruso, siempre podrá distinguir los verdaderos patriotas de escoria y traidores y simplemente los escupirá como un mosquito que voló a su boca, los escupirá en el pavimento. Estoy convencido de que una autolimpieza tan natural y necesaria de la sociedad fortalecería a nuestro país, nuestra solidaridad y cohesión y nuestra disposición a responder a cualquier desafío».

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante su discurso de apertura en la reunión sobre medidas de apoyo socioeconómico para las regiones (Fuente: sitio web del presidente ruso, Kremlin.ru)

Esta declaración lanzó una ola de persecución contra figuras y comunidades consideradas «de mentalidad occidental». Los medios y personas de la oposición fueron etiquetados como «agentes extranjeros», [3] se introdujeron nuevos artículos en el Código Penal, incluidos los titulados: «Sobre la difamación de las Fuerzas Armadas rusas», «llamados a la introducción de medidas restrictivas contra Rusia, los ciudadanos rusos y las personas jurídicas rusas». [4] Algunos grupos extremistas desplegaron nuevos instrumentos legales para luchar contra sus oponentes «liberales» o «pro-occidentales». Una de esas prácticas es la presentación masiva de quejas a la policía para detener la actividad pública o de Internet no deseada a través de causas administrativos o penales.

Captura de pantalla de una publicación del 1 de julio del líder del extremista y misógino «Estado masculino», Vladislav Pozdnyakov, en la que insta a sus suscriptores de Telegram a presentar denuncias masivas contra el artista musical Ilya Pruskin: «Visite el sitio web del Ministerio del Interior (https://мвд.рф/request_main). Desplácese hacia abajo en la página y escriba con sus propias palabras la siguiente declaración: «Por favor, llévenlo a juicio penal en virtud del artículo 148 del Código Penal de Rusia. lya Prusikin, cantante principal de la banda ‘Little Big’, debe ser juzgado por insultar (pisotear) una cruz ortodoxa en Nochebuena. Él publicó este video en su red social Instagram”.

Estos acontecimientos fueron percibidos por una parte de los círculos conservadores rusos, principalmente aquellos con puntos de vista proestatales, imperialistas o paneslavos, como un pivote de la política estatal del «liberalismo occidental» a la ideología conservadora. Por ejemplo, el medio conservador y cristiano ortodoxo «Katekhon» señaló [5] el comienzo de la guerra de Putin contra el «orden mundial liberal». El canal ortodoxo de Telegram «Hijos de la Monarquía» instó [6] a los liberales a arrepentirse: «Ahora ellos [los liberales] deben convertirse en parias y marginados en nuestro gran país. O se les permite arrepentirse y besar los pies del pueblo ruso o que se vayan de nuestro país por completo y para siempre», dijeron y afirmaron que el discurso de Putin del 21 de marzo se había «convertido en el manifiesto de la Rusia nacional y del movimiento ruso”. Este discurso, que estuvo lleno de referencias a la Biblia, Ilyin y los valores tradicionales, muestra que Rusia está dejando de copiar servilmente el liberalismo occidental y se vuelve hacia la tarea de crear el Estado-nación ruso, el renacimiento de un imperio ruso con cuyos intereses el mundo entero tendrá que contar. El escritor, politico ruso y uno de los creadores del partido político «Una Rusia Justa – Por la Verdad”, Zakhar Prilepin también profetizó un «giro a la derecha» en la política estatal.[7] El nacionalista ruso Egor Kholmogorov argumentó [8] que el discurso anticolonial de Putin [9] en el ámbito internacional no es de ninguna manera «izquierdista», sino que, por el contrario, se basa en «valores tradicionales de derecha».

Represión contra grupos conservadores

Sin embargo, las políticas de la autoridad durante la guerra desilusionaron a muchos rusos conservadores. Los intercambios encubiertos de prisioneros de guerra, el “Acuerdo de Cereales», las malas políticas migratorias y especialmente el motín fallido de Prigozhin provocaron muchas críticas hacia las autoridades, incluso por parte de grupos patrióticos y pro-estatales, que pedían acciones más resueltas y duras.

Además, el 14 de julio de 2022, las autoridades aprobaron un nuevo proyecto de ley que criminaliza las representaciones, incluso en forma de tatuajes, de la «Esvástica», el «Sol Negro», el «Ángel Lobo», el «Kolovrat», que es un tipo de esvástica rusa popular entre los movimientos neopaganos, el «Totenkopf» y otros símbolos. El proyecto de ley provocó amplias críticas a las acciones de la autoridad. El 14 de julio, el neonazi «Levikh net [No se permiten izquierdistas]» publicó [10] un mensaje que decía: «No solo los nacionalsocialistas rusos serán perseguidos por este artículo, sino en general todos aquellos que se adhieren a cualquier ideología de derecha en Rusia: esta ley también funcionará contra los grupos neopaganos».

Así, el 12 de julio de 2023, el Movimiento Imperial Ruso (MRI), que ha sido designado como Terrorista Global Especialmente Designado por el Departamento de Estado Norteamericano, proclamó [11] un «pivote» de la política estatal contra la «parte conservadora y ortodoxa de la sociedad « . El canal argumentó que el motín de Prigozhin había tenido éxitocon ciertas camarillas dentro del Kremlin ganando ventaja como resultado de ello: «El golpe tuvo éxito… Todavía no sabemos quién de las llamadas ‘torres del Kremlin’ salió victoriosa y quién perdió …Podemos observar un cambio brusco en la política interna, que comenzó a fines de la semana pasada y principios de esta semana. El ataque a la parte conservadora y ortodoxa de la sociedad ha comenzado. Es decir, contra las organizaciones [nacionales] rusas». La publicación informaba sobre el bloqueo de las cuentas de RIM en la red social rusa VK y la prohibición de realizar una procesión litúrgica en el Día de la Matanza de los Santos Mártires Reales, una celebración conmemorada el 17 de julio. [12 ]

El texto de un post publicado por la cuenta oficial de RIM dice: «Todos aquellos que están a favor de ganar la guerra y que participaron en la SVO [Operación Militar Especial en Ucrania] están sujetos a represión… La metodología [de las autoridades] ha cambiado. Esto habla de los cambios que se están produciendo en el bloque administrativo y de poder del gobierno. En un futuro próximo veremos cómo estos cambios afectarán la situación en el frente».

Otro ejemplo recordado por la publicación de RIM fue la represión policial contra la editorial derechista «Listva». El 10 de julio, el personal de la editorial «Listva», ubicada en la avenida Liteyny en San Petersburgo, fue evacuado después de una falsa «amenaza de bomba». [13] La policía realizó búsquedas y bloqueó toda la avenida Liteyny. El mismo día, se suponía que el ex oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y ex ministro de defensa de la República Popular de Donetsk, Igor Girkin, daría una conferencia sobre el motín de Prigozhin en «Listva». Girkin apoya la Operación Especial, pero es muy crítico con las autoridades y el presidente. Según el personal de «Listva», la policía había insinuado previamente que la conferencia y el invitado no eran bienvenidos. Igor Girkin también señaló [14]la naturaleza autodestructiva de la política estatal hacia los movimientos conservadores y patrióticos y la comparó con un dragón de tres cabezas de las fábulas rusas.

El texto de la publicación dice: «El gobierno ruso ahora se parece a la serpiente de tres cabezas ‘Gorynych’… pero que se volvió gorda y fofa y hace tiempo que olvidó cómo volar y escupir fuego. En este momento, el mencionado Gorynych está sentado en una rama sobre un abismo y, bajo la guía de su cabeza derecha [es decir, la facción de derecha de la élite], está serruchando la rama sobre la que se encuentra sentado con notable concentración y diligencia… La cabeza derecha también murmura ocasionalmente algo sobre ‘malditos agentes extranjeros y repugnantes nacionalistas rusos’, con quienes deberían haber ‘tratado’ hace mucho tiempo. Mientras que la cabeza intermedia (y principal coordinadora) [es decir, el poder del presidente] se hundió sin fuerzas… Está en silencio y, en general, se ve azulada y ha comenzado a apestar».

