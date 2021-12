Como parte de su columna semanal publicada en el diario Al-Masri Al-Yawm, el urólogo y egiptólogo egipcio Dr. Wassim Al-Sisi recientemente publicó un artículo antisemita titulado «Este soy yo, Hitler, dirigiéndome a ustedes», en el que hablaba en nombre de Hitler y justificó su odio en contra de los judíos. El artículo afirma que el libro de Hitler Mein Kampf revela el por qué este odiaba a los judíos: porque son responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y por la Revolución bolchevique y porque son unos mentirosos consumados que distorsionan el curso de la historia, por lo que es necesario tener mucho cuidado con ellos.

Esta no es la primera vez que Al-Sisi expresa tales opiniones. En entrevistas realizadas anteriormente, dijo que Hitler odiaba a los judíos porque causaron el colapso de Alemania al negarle financiamiento luego de ocurrir la Primera Guerra Mundial; de que los judíos derrocaron a Alemania, al califato otomano y a la Rusia zarista bajo petición de la Gran Bretaña a cambio de la Declaración Balfour; de que el sionismo global es enemigo del mundo entero y que los Estados Unidos está en manos de los judíos.[1]

Lo siguiente son extractos traducidos de la columna de Al-Sisi:[2]

«Maldíganme todo lo que quieran, yo fui el causante de la muerte de 50 millones de personas en todo el mundo. Nací en 1890 y me suicidé en 1945. Mi vida fue muy trágica… Mi padre me golpeó brutalmente y no me arrepentí cuando murió teniendo yo 13 años de edad. La muerte de mi madre dos años después me causó un gran dolor y parte de mí murió con ella. Me vine a Viena y estudié ingeniería civil… Me mudé a Múnich. Fueron los días más hermosos de mi vida. Me ganaba la vida haciendo dibujos técnicos. En esa época apareció el movimiento sionista y estalló la Primera Guerra Mundial en donde los judíos controlaban el sector energético alemán. Ellos estuvieron detrás de la derrota de Alemania en la guerra y detrás de la Revolución bolchevique del año 1917 y el que Rusia cayera en las garras del marxismo, por eso acuñé el término «judío comunista» en mi libro Mein Kampf.

«Si todavía no comprenden el secreto ante mi odio hacia los judíos, ¡ahora entenderán! Si leen mi libro, el cual fue traducido al árabe por Hisham Hader…[3] lo entenderán mejor. Yo fui el indicado quien advirtió sobre el marxismo y sobre los judíos. ¡También fui el primero en decir que, si los judíos tuvieran un estado, negarían delimitar sus fronteras porque sus fronteras estarían donde estuvo parado el último soldado israelí! Tal como dijo Sigmund Freud sobre ellos en su libro Moisés y el monoteísmo, su eterno complejo es la civilización del antiguo Egipto. Ellos son un pueblo sin historia. ¿Cómo se puede incitar a alguien a que ame a su país cuando desconoce su historia y su cultura? Ellos son expertos en retóricas y modelos de excelencia en mentiras. Ellos son los que redactaron los principios del marxismo… Ustedes me pueden maldecir de nuevo por el Holocausto judío. Era necesario enjuiciarlos y no incinerarlos. Yo espero que Alá me perdone por este terrible crimen contra la humanidad. Austria fue parte integrante del imperio alemán, así que cuando llegué al poder lo reuní con la patria, porque todos somos parte de la raza aria. Los judíos se burlaron de nuestra cultura y la despreciaron, incluyendo a nuestro gran filósofo nacional Goethe, los filósofos Schopenhauer y Hegel… el rey prusiano Fredrick el Grande y el gran líder Bismarck, que unió a Alemania. Ellos buscaron separar nuestro presente de nuestro pasado para que nuestro país no despertase del letargo (p. 138)…[4] El pensamiento judío se desarrolló al fusionarse con otros pensamientos que se beneficiaron de las culturas nobles (p. 140). Ellos no conocen el verdadero significado de la solidaridad a menos que compartan un enemigo y una víctima (p. 141). De hecho, los elegidos son los mayores expertos en el arte de mentir.

«El autor de este artículo recuerda haber leído el libro The Dawn of Conscience – El origen de la consciencia, del egiptólogo e historiador James Henry Breasted, quien señaló que los Diez Mandamientos no incluyen una ley contra la mentira y que las leyes de la moral que no incluyen tal directriz son deficientes. También son notables los comentarios de Sigmund Freud, quien dijo que el antiguo dios de los judíos es un dios sediento de sangre, racista y de mente estrecha que le dio a su pueblo una espada para que expulse a otras naciones de su tierra natal. Hegel dijo que las civilizaciones tienen como base la agricultura e industrias y que los judíos carecían de tales infraestructuras…

«Las lecciones que pueden aprenderse son que los judíos distorsionan su grandiosa historia y afirman que fueron ellos quienes construyeron las pirámides. También afirman que Akhenaton es realmente el profeta Moisés. Cuídense de ellos y defiendan su historia y su civilización…»

20[1] Véase el segmento de video del portal MEMRI TV No. 7388 – Analista egipcio Dr. Wassim Al-Sissy: Los judíos derrocaron a Alemania, por eso Hitler les odió, 30 de junio, 2019; Video No. 6793 – Analista político egipcio Dr. Wassim Al-Sissy en canal de televisión de la Autoridad Palestina: Los judíos derrocaron a Alemania, al califato otomano y a la Rusia zarista a petición de Gran Bretaña en favor a la Declaración Balfour – 8 de octubre, 2018; Video No. 5642 – Urólogo y egiptólogo egipcio Wassim Al-Sissy: El sionismo global es el enemigo de todo del mundo – 13 de agosto, 2016; Video No. 4664 – Urólogo y egiptólogo egipcio Wassim Al-Sissy: Estados Unidos es masilla de moldear en manos de los judíos – 28 de noviembre, 2014.

[2] Al-Masri Al-Yawm (Egipto), 13 de noviembre, 2021.

[3] La referencia es aparentemente a la traducción de Hesham Al-Haydari, publicada por Al-Ahliya.

[4] Aquí el autor inserta un pie de página: «Esto es lo que los judíos le hacen hoy a nuestra gran cultura egipcia».

The post Hablando en nombre de Hitler, investigador egipcio justifica su odio por los judíos first appeared on MEMRI Español.