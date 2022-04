En medio de la actual escalada de ataques terroristas en Israel y a medida que se aproxima el comienzo del mes de Ramadán, funcionarios de Hamás y del grupo Yihad Islámico palestino amenazan con hacer estallar una inminente violencia a gran escala. Este estallido dicen, tendrá lugar en todos los frentes – en Cisjordania, la Franja de Gaza y en los «territorios de 1948» – y será «más poderosa y más dolorosa» para Israel. Los funcionarios también reiteraron en numerosas ocasiones que el Ramadán es el mes del yihad, el martirio y de las grandes conquistas en el islam.

El funcionario de Hamás Khaled Mash’al declaró que el próximo período será muy difícil para Israel y «tendrá sus sorpresas». El funcionario del grupo Yihad Islámico palestino Ahmad Al-Mudallal dijo que los temores de Israel respecto al Ramadán están convirtiéndose en una realidad.

El columnista Rajab Abu Sariya también expresó advertencias sobre un próximo conflicto violento a gran escala en el diario palestino Al-Ayyam. Sariya escribió que este enfrentamiento será muy difícil de prevenir e igualmente enfatizó que el Ramadán es el mes en el que tiene lugar el yihad más glorioso. Sus sugerencias a formas para que Israel evite la confrontación incluyeron aliviar las restricciones a los palestinos, otorgarles a los musulmanes libertad de culto en Jerusalén durante Ramadán, abstenerse de provocar y crear caminos para el logro de un proceso de paz entre Israel y los palestinos.

Lo siguiente son ejemplos de amenazas y advertencias realizadas por los líderes de Hamás y del grupo Yihad Islámico palestino, así como también extractos tomados de la columna de Abu Sariya:

Funcionario de Hamás Khaled Mash’al: «El mes de Ramadán será difícil y será de muchas sorpresas»

Un artículo publicado en el portal de Hamás el día 30 de marzo del presente año 2022 leía: «El líder del movimiento Hamás en el extranjero Khaled Mash’al dijo que el próximo mes de Ramadán será muy difícil y traerá consigo sorpresas, porque el enemigo está tratando de hacer cumplir tranquilidad a cambio de nada, mientras continúan sus incursiones y ataques. Este hizo hincapié en que el dedo de la resistencia está puesto en el gatillo y que la resistencia está lista para repetir la Espada de Jerusalén (es decir, la ronda de lucha del mes de mayo del 2021 en la Franja de Gaza). Mash’al también dijo en una conferencia en la red el miércoles 30 de marzo titulada ‘La resistencia continúa’, organizada por la Asociación jordana para el apoyo a la resistencia y la defensa de la patria: ‘No nos esforzamos por la guerra, pero no abandonaremos ni la tierra, ni Jerusalén ni los lugares santos’.

«Mash’al señaló que las fechas para recordar la batalla de Karama (21 de marzo), el Día de la Tierra (30 de marzo) y la Espada de Jerusalén (10 de mayo) prueban que la resistencia se encuentra en el camino deseado y que no hay más remedio que combatir. Este señaló que la operación del día anterior en Tel Aviv es decir el ataque terrorista del día 29 de marzo en Bnei Brak demostró que la resistencia es el camino deseado y que esta acción transmitió un mensaje lo suficientemente claro acerca de la normalización de relaciones y las negociaciones con Israel. Mash’al dijo que creía en expulsar a la ocupación, no como un deseo sino a través de un yihad de desgaste y una lucha continua en todos los niveles – político, entre las masas y militarmente.

Mash’al enfatizó: ‘Tenemos suficientes hechos sobre el terreno para sentir con certeza la liberación de Palestina… y los enfrentamientos con el enemigo en los últimos años prueban que tendemos hacia eso y que nuestro enemigo tiende ir en declive. ‘Aclarando que ‘nuestro pueblo posee un inventario de resistencia que se mueve de una región a otra y de una generación a la siguiente’, agregó que ‘por lo tanto, somos testigos de operaciones de resistencia a veces desde Gaza, a veces desde Cisjordania y a veces dentro de las líneas de 1948’. Este señaló que la crisis entre Rusia y Ucrania le ha dado una lección a la nación islámica – ‘de que debemos decidir lo que queremos sin considerar aquello que nos dicen’ y agregó que ‘cuando determinas los hechos en el terreno, todos se someterán a ustedes, voluntariamente o no’».[1]

Anuncio de Hamás: Los crímenes de la ocupación conducirán a un gran estallido; Ramadán es el mes del yihad y el martirio

Un anuncio publicado en el portal de Hamás el día 31 de marzo del 2022, luego que dos agentes palestinos fueron asesinados en Jenin en una redada militar conducida por israelíes a individuos buscados por la ley, declaró: «El enemigo arrogante debe saber que la sangre de nuestro pueblo no es barata y que, de acuerdo a nuestra obligación con los mártires, Hamás continuará en el camino de la resistencia, combatiendo contra la ocupación y defendiendo a nuestro pueblo, sin importar los sacrificios que haya que realizar”.

El anuncio enfatizó lo siguiente: «Los continuos crímenes de la ocupación amenazan con provocar un estallido total mucho más poderoso que le causará a la ocupación más dolor y en la que participará nuestro pueblo en toda nuestra tierra ocupada. Esta es la promesa de los buscadores de la libertad. La locomotora de la liberación ya partió, en virtud de los heroicos revolucionarios y no retornará jamás».

El anuncio continuó con lo siguiente: «Le damos la bienvenida al bendito mes de Ramadán, el mes del yihad, del martirio y de las grandes victorias. Fortalecemos las manos de nuestros héroes que se levantan en todas las ciudades y campos de refugiados, primero y ante todo Jerusalén y enfatizamos que habrá una resistencia continua a la ocupación y ante sus colonos, por todos los medios posibles y por haber, hasta la liberación y el retorno».[2]

Alabanzas para que los días de Ramadán sean días de despliegue al frente de batalla y de la resistencia

Un anuncio de Hamás del 1 de abril del 2022 en su portal, señalando la celebración del Ramadán, declaró lo siguiente: «Felicitamos a nuestro pueblo y a nuestra nación con motivo del comienzo del bendito mes de Ramadán y expresamos el deseo de que los días de Ramadán sean días de buenas obras, de despliegue en el frente de batalla (ribat) y resistencia para expulsar a la ocupación y defender a Jerusalén y la mezquita Al-Aqsa.

“El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, extiende sus más sinceros saludos a las masas de nuestro pueblo palestino por el bendito mes del Ramadán dondequiera que se encuentren – en la tierra ocupada, en la Jerusalén ocupada y en la Franja de Gaza, en la diáspora y en los campos de refugiados. Extendemos estos saludos también a nuestros heroicos prisioneros, hombres y mujeres, en las prisiones de la ocupación, a las familias de los mártires, a los heridos y prisioneros y a la nación árabe e islámica. Pueda Alá concederle a nuestro pueblo y a nuestra nación la oportunidad de celebrar esta festividad nuevamente, con mayor unidad, cohesión, solidaridad y actividad colectiva al servicio de los diferentes asuntos de nuestra nación islámica y, ante todo, el tema de la justicia para nuestro pueblo palestino.

«Bajo auspicios del bendito mes de Ramadán, el mes de la generosidad, del yihad y las victorias y en un momento en que recordamos los hitos del conflicto con el enemigo y el logro de la victoria sobre este en este poderoso mes – el más reciente del cual fue la batalla de la Espada de Jerusalén, en la que nuestro pueblo obtuvo la victoria para Jerusalén y para la bendita Al-Aqsa… – nosotros, en el movimiento Hamás, alentamos a las masas de nuestro pueblo a que continúen concurriendo a la mezquita Al-Aqsa y permanezcan allí. Puedan los días y las noches de Ramadán ser días y noches de buenas obras, de despliegue en el frente de batalla y de resistencia a la ocupación y a los rebaños de los colonos en todas nuestras tierras ocupadas, con el propósito de anunciar la expulsión de la ocupación de nuestra bendita tierra…»[3]

Funcionario del grupo Yihad Islámico palestino: Hoy, el temor de Israel al Ramadán se está convirtiendo en una realidad

Ahmad Al-Mudallal, funcionario del grupo Yihad Islámico palestino dijo en un discurso pronunciado en una procesión militar del grupo en Rafah el 2 de abril del 2022, luego de que las fuerzas israelíes asesinaran a tres terroristas del grupo Yihad Islámico palestino ese día en Arabeh, en la provincia de Jenín, en su camino a perpetrar un ataque dentro de Israel, que la sangre derramada en suelo de ‘Arabeh en la mañana del primer día de Ramadán desencadenaría la próxima batalla.

Al-Mudallal agregó lo siguiente: «Entre nosotros y la ocupación, existe un misil, un rifle, una piedra y un cuchillo. En toda la patria, hay una situación de conflicto y de batalla en curso cuyas llamas no se extinguirán… La ocupación le teme al Ramadán y hoy este temor se está convirtiendo en una realidad. La ocupación debe esperar lo peor de nuestros combatientes de la resistencia; Estados Unidos no los protegerán ni tampoco lo harán los regímenes árabes que normalizaron sus relaciones con Israel o coordinan mutuamente el área de seguridad con la Autoridad Palestina».

Dirigiéndose a la población israelí, este dijo lo siguiente: «Ellos los engañaron cuando los trajeron a esta tierra de mantequilla y miel, la tierra de Judea, Samaria y Jerusalén. El heroico mártir Diaa Hamarsha, quien llevó a cabo el ataque en Bnei Brak el día 29 de marzo, les trató de acuerdo a nuestros valores islámicos. Si insisten en permanecer en nuestra tierra y si aman la vida, tengan cuidado, no vaya a ser que sean la cosecha de esta batalla, si el asesinato de nuestros hijos y mujeres y la destrucción de nuestros hogares continúa. Ustedes no tienen otra opción que irse, porque esta tierra es nuestra, Jerusalén es nuestra y Al-Aqsa nos pertenece».[4]

El diario en la red Raialyoum.com informó el día 4 de abril, citando fuentes dentro del grupo Yihad Islámico palestino, que el ala militar del movimiento, las Brigadas Al-Quds, están en alerta máxima en previsión de una confrontación con Israel,[5] como parte del cual ha instalado lanzadores de misiles de largo alcance y se ha preparado para enfrentarse a las fuerzas israelíes en Cisjordania. El informe agregó que se ha establecido una sala de operaciones en el área de Jenin y en Nablus para coordinar entre las alas militares del grupo Yihad Islámico palestino y Fatah.[6]

Afiche distribuido por el ala militar del grupo Yihad Islámico palestino: «Ramadán: el mes del yihad y de la preparación militar» (Fuente: Saraya.ps, 1 de abril, 2022)

Periodista palestino: Ramadán es el mes de las conquistas y del yihad; Existen muy pocas posibilidades de prevenir una confrontación

En su columna publicada el 1 de abril del presente año 2022 en el diario de la Autoridad Palestina Al-Ayyam, Rajab Abu Sariya evaluó que, ante la política israelí, las posibilidades de un enfrentamiento entre Israel y los palestinos durante el actual mes de Ramadán eran muy elevadas. Al señalar que, incluso antes del comienzo del Ramadán, hubo dos importantes ataques terroristas en Israel en respuesta a la política israelí, este agregó que el Ramadán es conocido en el islam como el mes de las conquistas importantes y del glorioso yihad. Sariya escribió lo siguiente: «El hecho de que el Día de la Tierra haya pasado sin producirse una escalada sobre el terreno significa que la primera fecha que preocupaba a los aparatos de seguridad israelíes ha pasado, pero vendrán varios días más que probablemente den lugar a enfrentamientos» debido a su importancia para los musulmanes… Entre estos se encuentran el Día de los Prisioneros, el aniversario de la Marcha del Retorno (es decir, las protestas fronterizas en Gaza de los años 2018-19), así como también el primer aniversario de la campaña Espada de Jerusalén, a la que Israel se refiere como Operación Guardián de los Muros.

“Israel mantuvo contactos y sus altos funcionarios tuvieron numerosas reuniones y conversaciones con los líderes palestinos y jordanos, a fin de confrontar la posibilidad de que estallaran enfrentamientos en Jerusalén y se extendieran a todas las áreas palestinas circundantes durante el bendito mes del Ramadán. Varios altos funcionarios israelíes se reunieron con el presidente palestino y el rey de Jordania para intentar contener la situación prevista y por si fuera poco, Israel también tomó numerosas decisiones y muchas medidas para fortalecer su presencia de seguridad…

«A pesar de esto, las señales en los últimos días no indican que la ocupación sea capaz de contener la situación, ya sea reforzando su presencia militar o a través de los gestos humanitarios que ha hecho facilitándole la vida cotidiana de los palestinos… No será posible evitar enfrentamientos sangrientos durante el mes de Ramadán mientras el gobierno israelí permita ofender la sensibilidad religiosa de los musulmanes, considerando específicamente que la festividad de la Pascua judía coincidirá con el bendito mes del Ramadán y así el gobierno israelí permitirá que los colonos violen el recinto de Al-Aqsa, que le pertenece a los musulmanes, e incluso los protegerá cuando lo hagan. Al mismo tiempo, limitará el número de feligreses musulmanes permitidos en Al-Aqsa y sus edades y perseguirá legalmente a los murabitun,[7] además de los interminables pasos dados por la ocupación para ir tras las familias palestinas en sus hogares…

“La verdad es que Israel no ha logrado contener la situación y el Ramadán ni siquiera ha comenzado todavía. Es bien sabido que durante este mes un aura de fe envuelve las almas de los musulmanes que ayunan y durante este mes se lograron la mayoría de las conquistas e incursiones más importantes y por lo tanto el yihad más glorioso es llevado a cabo durante este mes. Israel ya ha recibido dos golpes muy severos en Hadera, Bnei Brak y Ramat Gan. Esto indica que lo sucedido en Ramadán el año pasado no se comparará con lo que muy probablemente ocurra este año y lo principal es que Israel se enfrentará a todos los palestinos juntos, en todos los escenarios. En otras palabras, no podrá separar a los palestinos en Jerusalén de los de Cisjordania, Gaza y de los territorios del 48, es decir, a los árabes israelíes, tal como espera y como siempre ha hecho a lo largo de su historia…

«Incluso la guerra entre Rusia y Ucrania no logrará desviar la atención de la confrontación que muy probablemente estalle, a pesar de todas las medidas de precaución y los arreglos hechos de antemano para evitarlo. Incluso las numerosas recientes reuniones que son continuación de los acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, el más reciente de los cuales fue la reunión en Sharm Al-Sheikh entre el presidente egipcio ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi, el príncipe heredero a la corona de los Emiratos Árabes Unidos Muhammad bin Zayed y el primer ministro israelí Naftali Bennett… no impidieron el estallido del enfrentamiento… Por lo tanto, parece ser que evitar un enfrentamiento, al menos tan severo como los enfrentamientos de años anteriores, será muy difícil…

“En nuestro estimado, existen dos pasos mínimos que Israel puede tomar, además de aliviar las restricciones en la vida cotidiana, que pudieran evitar la confrontación. El primero es permitir la libertad total de culto a los musulmanes en Jerusalén durante el Ramadán y al mismo tiempo, prevenir todo tipo de provocaciones extremistas e infiltración del recinto de Al-Asa por parte de judíos y colonos. El segundo es allanar el camino para un diálogo político en preparación para una conferencia internacional o regional, a fin de crear una perspectiva para lograr una solución política. En ausencia de estos, el mes de Ramadán y el período que le sigue este año será una oportunidad para encender el fuego que al final, tarde o temprano, está destinado a estallar,…»[8]

[1] Hamas.ps, 30 de marzo, 2022.

[2] Alresalah.ps, 31 de marzo, 2022.

[3] Hamas.ps, 1 de abril, 2022.

[4] Paltoday.ps, 2 de abril, 2022.

[5] El estado de alerta fue anunciado por orden del secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Al-Nakhaleh en respuesta a una serie de arrestos llevados a cabo por Israel en el campo de refugiados de Jenin (Jehad.ps, 31 de marzo, 2022).

[6] Raialyoum.com, 4 de abril, 2022. Cabe señalar que los varios grupos militares del Yihad Islámico palestino, Fatah y Hamás anunciaron hace varios meses el establecimiento de una sala de operaciones conjuntas en el campo de refugiados de Jenin, siguiendo el modelo de un organismo similar que opera en Gaza (Safa.ps, 14 de septiembre, 2021).

[7] Los murabitun (literalmente «guerreros que se preparan para la batalla») son grupos de activistas palestinos dentro del recinto de Al-Aqsa que protestan por las visitas de los judíos en el lugar.

[8] Al-Ayyam (Autoridad Palestina), 1 de abril, 2022.

The post Hamás, el grupo Yihad Islámico palestino y otros grupos palestinos amenazan con violencia durante las festividades de Ramadán – ‘el mes del yihad y martirio’ first appeared on MEMRI Español.