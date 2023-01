Hashtags tendencias en urdu en Twitter en Pakistán califican al asesinado comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) Qassem Soleimani de ‘terrorista internacional’ y celebran el aniversario de su muerte como ‘Día de salvación’

En los días anteriores y posteriores al 3 de enero del presente año 2023, el tercer aniversario del asesinato del comandante de las Fuerzas Qods del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica (CGRI), general Qassem Soleimani, los hashtags (etiquetas) utilizados por las organizaciones sunitas radicales en Pakistán llamaron a Soleimanih «terrorista internacional», «asesino Qassem Soleimani» y «el asesino del ummah» y señalan el 3 de enero como el «Día de salvación» para los musulmanes, estuvieron en boga. Algunos de los tuits reflejaban hostilidad hacia Occidente y los judíos.

El general Qassem Soleimani, conocido por establecer y dirigir milicias pro-iraníes con el objetivo de promover los intereses estratégicos e ideológicos de Irán fuera de Irán – fue asesinado en un ataque perpetrado por los Estados Unidos utilizando drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero del 2020.

La campaña constaba principalmente de dos hashtags: «#BloodyKillerQassemSoleimani» y «#InternationalTerroristQassemSoleimani».

El día 8 de enero, un identificador en Twitter que se describía a sí mismo como «Siddiqui Media Pakistan» cuestionó el por qué algunos grupos en Pakistán elogiaban a Soleimani. Este tuiteó el día 8 de enero: «Es un acto extremadamente vergonzoso conmemorar el aniversario de la muerte del asesino de cientos de miles de musulmanes en un país musulmán (Pakistán)».[1]

Siddiqui Media Pakistan también tuiteó que Qassem Soleimani “cooperó con Israel cuando le brindó apoyo de inteligencia a este” para que perpetraran asesinatos a los líderes de Hamás.[2] Este describió el 3 de enero como un «día de salvación».

El usuario en Twitter M. Rizwan Chohan dijo que Qassem Soleimani era «un cerdo iraní sediento de sangre que colaboró con los Estados Unidos para desmantelar el gobierno talibán en Afganistán en el año 2001».[3] Al-Haideri Media Mansehra, que parece tener su sede en la ciudad pakistaní de Mansehra, también describió el día 3 de enero como el «Día de salvación» y escribió en urdu: «El maldito general Qassem Soleimani fue el enemigo sangriento más peligroso de los musulmanes sunitas en todo el Medio Oriente».[4]

En un tuit en urdu, Sheraz Taimouri, otro usuario pakistaní en Twitter, escribió lo siguiente: «Fuera de Irán, las Fuerzas Al-Qods apoyan y ayudan a elementos no-estatales y anti-gobierno en países de la región tales como Siria, Irak, el Líbano, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita y Palestina».[5] Otra cuenta Twitter dijo que Qassem Soleimani «saqueó y destruyó Irak a instancias de sus pagadores norteamericanos».[6] Siddiqui Media Pakistan, en otro tuit, dijo que Soleimani: «Fue responsable de los pogromos sunitas en Siria e Irak».[7]

Los hashtags de moda parecen haber surgido en Pakistán luego que los grupos sunitas se enojaran por algunos afiches y vallas publicitarias que parecían elogiar a Qassem Soleimani.[8]

Arsalan SSP, en el que SSP significa Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), describió a Qassem Soleimani como «el asesino del ummah» y tuiteó: «El alto líder militar general Qassem Soleimani, quien murió en un ataque perpetrado con drones en enero (2020), exportó el terrorismo y durante varias décadas encendió la violencia sectaria chiita-sunita. Como resultado de esto, miles de personas perdieron la vida. Asesino del ummah – Qassem Soleimani».[9]

“La revolución iraní financió a milicias chiitas en Pakistán que asesinaron a famosos ulemas (estudiosos) y activistas sunitas y luego consiguió que estas milicias buscaran refugio en Irán”, escribió otro usuario en Twitter el día 8 de enero, 2023.[10] El usuario en Twitter Zia Ur Rehman Shah escribió lo siguiente: «Deja de convertir en héroe a un asesino de cientos de miles de musulmanes. 3 de enero – Día de salvación».[11]

(Defence of the Companions Media), otro grupo anti-chiita, dijo: «Las Fuerzas Qods son responsables de imponer el sistema chiita en los países musulmanes a través de una lucha armada».[12] «Los mulá de Pakistán se ven frustrados por nuestra tendencia en Twitter. Esto significa que el objetivo es el correcto. Los amigos deberían tuitear y retuitear y decirle al mundo que Qassem Soleimani no fue un héroe o amigo, sino un asesino y un alborotador», tuiteó Ubaid Ullah Anwar.[13]

Otro usuario dijo: “La revolución iraní ha exportado narraciones judías exportando libros chiitas blasfemos que contienen las peores improperios sobre los santos compañeros del profeta (que la paz esté con él)”.[14] El usuario de Al-Haideri media en Twitter escribió: «La revolución iraní causó furor en las instalaciones de la sagrada Kaaba en Meca al enviar militantes iraníes armados y entrenados haciéndose pasar por peregrinos en 1984…»[15]

El día 7 de enero, 2023 un usuario en Twitter escribió lo siguiente: “Qassem Soleimani fue el animal cruel de Irak cuyas manos estaban manchadas con la sangre de cientos de miles de musulmanes sirios e iraquíes. Este también estuvo detrás del rafidhi (término peyorativo dado a los chiitas) terroristas en Pakistán…»[16]

