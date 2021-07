49En un artículo titulado «Palestina y la conciencia musulmana del milenio»,[1] publicado el 22 de mayo, 2021 en el portal Muslimmatters.org, la escritora musulmana canadiense Zainab bint Younus reflexionó sobre los combates sucedidos en mayo, 2021 en Gaza, cómo la forma en que los musulmanes milenarios en Occidente han tratado el conflicto palestino-israelí desde su comienzo y la manera cómo han incrementado su influencia en el conflicto. Zainab presenta los sermones de su padre, el imam islamista yihadista Younus Kathrada, nacido en Sudáfrica y residente en Vancouver, cuyos sermones han sido publicados por MEMRI y quien ha sido investigado por la policía canadiense y por los servicios de inteligencia desde el año 2005,[2] como si estuviesen dedicados exclusivamente a Palestina, que ella describe como «un tema no solo laico sino también religioso», cuando en realidad sus sermones abarcan el enfoque salafista-yihadista de Occidente en general y de los judíos de todo el mundo, así como también los eventos en Palestina.

Según Muslimmatters, Zainab bint Younus «escribe sobre temas referentes a la mujer musulmana, la injusticia relacionada a l tipo de género en la comunidad musulmana y sobre la mujer musulmana en la historia islámica. Ella posee un diploma en Estudios Islámicos obtenido en la Universidad Arees, un diploma en Historia de la escolaridad femenina del Cambridge Islamic College y ha pasado los últimos quince años involucrada en da’wah (alcance musulmán) de base. También fue una de las fundadoras principales del portal MuslimMatters.org».[3]

Sobre el impacto de MEMRI en exponer los sermones de su padre, Zainab escribió lo siguiente: «Crecí escuchando a mi padre gritar poderosas palabras desde su minbar (púlpito) en los Jumu’ahs (viernes), recordándole a los musulmanes la situación en Palestina y los horribles males de los colonizadores israelíes, invocando la maldición de Alá sobre ellos. Él nunca desmenuzo sus palabras; como resultado, fui testigo de las consecuencias: sus videos publicados en MEMRI TV, los medios de comunicación nos acosaron inmediatamente, las llamadas de odio y los mensajes de voz tan desagradables que dejaron en nuestra contestadora en casa y peor aún: la censura de otros musulmanes, avergonzados por sus palabras, traicionándolo públicamente ante los medios de comunicación y la comunidad musulmana por igual. Después de todo, hablar con demasiada dureza significaba comprometer su popularidad, su imagen pública y su potencial financiamiento y sus cómodas relaciones con los mismos aparatos de seguridad federales que de todas maneras espiaron a nuestra comunidad».

Aunque Zainab describe los sermones de su padre y la posterior atención de los medios de comunicación como si fuesen el resultado de críticas a las políticas israelíes, sus sermones son mucho menos mesurados. Por ejemplo, en un sermón, Younus dijo que el profesor francés Samuel Paty, decapitado el 16 de octubre, 2020 luego de mostrar las caricaturas publicadas por la revista Charlie Hebdo a sus alumnos como parte de una lección sobre libertad de expresión, era un «individuo maldito», «un hombre de espíritu maligno» y «excusa inmunda de ser humano».[4] Kathrada continuó orando para que Alá» destruya a los enemigos del islam y aniquile a los herejes y ateos». Este dijo en otro sermón que «la enemistad de los creyentes hacia los judíos es justa y sensata».

En un sermón pronunciado en el año 2018, dijo que «cometer adulterio, tratar con intereses, mentir o asesinar» no son «nada comparados con el pecado que cometen los musulmanes felicitando y saludando a los no-musulmanes en sus falsas festividades», tales como Navidad.[5] En respuesta a la cobertura hecha por MEMRI de sus sermones, este dijo en mayo del 2020: «Para aquellos en MEMRI TV y para aquellos que son enemigos de Alá y desean difundir que nosotros suplicamos por los muyahidines (combatientes yihadistas) – entonces yo les diré: Sí, oramos por los muyahidines«.[6] En un sermón del 2005, este se refirió a los judíos de «hermanos de los monos y cerdos» y que Mahoma les dice a los musulmanes que al final de los tiempos las rocas y los árboles dirán: «Oh musulmán, oh esclavo de Alá, que detrás de mí ciertamente hay un judío. Entonces ven y asesínalo».[7] La ??Real Policía Montada de Canadá (RPMC) le investigó por estos comentarios.

Extractos del artículo de Zainab Bint Younus

«Fui testigo de las consecuencias: sus videos publicados en MEMRI TV»

«{Exaltado es Aquel que llevó a Su Siervo de noche desde al-Masyid al-Haram a al-Masyid al-Aqsa, cuyos alrededores hemos bendecido, para mostrarle Nuestros signos. De hecho, Él es el que Escucha, el que Ve.} (Corán 17:1)

«Ha sido difícil para mí articular mis sentimientos sobre Palestina en estos días. En la avalancha de imágenes gráficas y de videos, los llamados de los palestinos y el trabajo incansable de los activistas, no deseo parecer que me estoy saltando alguna tendencia, o pretendiendo hablar sobre aquellos que verdaderamente están sufriendo.

«Soy, como muchos que muy probablemente lean esto, un musulmán del milenio criado en Occidente. Hemos sido educados en una mezcla de conciencia de justicia social y al mismo tiempo la disolución de la identidad islámica, navegando siendo musulmán y estar a salvo y ser aceptado y aún siendo tratado diferente, todo a la vez. Pero todos, en algún momento u otro, hemos sabido sobre el tema Palestina…

«Crecí escuchando a mi padre gritar poderosas palabras desde su minbar sobre los jumu’ahs, recordándole a los musulmanes la situación en Palestina y los horribles males de los colonizadores israelíes, invocando la maldición de Alá sobre ellos. No se anduvo con rodeos en sus palabras, nunca; como resultado, fui testigo de las consecuencias: sus videos publicados en MEMRI TV, los medios de comunicación inmediatamente nos acosaron, las llamadas de odio y los desagradables mensajes de voz dejados en nuestro contestador automático en casa y peor aún, la censura de otros musulmanes, avergonzados por sus palabras, traicionándolo públicamente ante los medios de comunicación y la comunidad musulmana por igual. Después de todo, hablar con demasiada dureza significaba comprometer su popularidad, su imagen pública y su potencial financiamiento y sus cómodas relaciones con los mismos aparatos de seguridad federales que de todas maneras espiaban a nuestra comunidad.

«En cambio, he estado reflexionando.

«Crecí escuchando du’a por Palestina en cada jumu’ah khutbah, en cada qunoot en Ramadán. El amen del jamaa’ah era poderoso, cada vez; siempre surgía el llanto cuando se menciona a Palestina, por la devastación traída día tras día. Y, sin embargo, las mismas personas que dirigen esos masaajid y organizaciones comunitarias se daban la vuelta al día siguiente y se apresuraban a actuar bien con los políticos que apoyaban a Israel y los esfuerzos «interreligiosos» en los que se prohibía mencionar a Palestina. Hubo más ansias por apaciguar la crueldad del B’nai Brith, que monitorea maliciosamente cada mención de Israel en busca de lo que se adapta y no se ajusta a su agenda que nunca hubo un sentido de walaa’ y gheerah por el honor de los musulmanes en Palestina.

«A lo largo de los años, Israel se ha robado más tierras, asesinó a más hombres, mujeres y niños, encarceló a inocentes, hizo pasar hambre a más personas, bombardeó más hospitales y hogares y aún así… los musulmanes no hicieron nada. Algunas protestas aquí y allá, tal vez; recaudadores de fondos, hasta que esos canales fueron cerrados por ‘sospechar del terrorismo’ y luego nadie quiso enviar un centavo por miedo. Los países musulmanes normalizaron sus lazos políticos y económicos con Israel, los líderes de la comunidad musulmana en Occidente tuvieron el descaro de embarcarse en viajes MLI patrocinados por los sionistas y pedir un asiento en las iftar de la Casa Blanca, donde se burlaron vulgarmente de ellos y se les dijo que aceptaran la existencia de Israel. Los musulmanes vigilaron a otros musulmanes por ser ‘radicales’ y ‘extremistas’ y se acusaron unos a otros de ser yihadistas de sillón simplemente por hablar con frustración sobre Palestina, Afganistán, Cachemira, Irak y Siria; los musulmanes se humillaron por la atención de los políticos y los invitaron a realizar masaajid en jumu’ah y ‘Eid, los mismos políticos que reiteraban constantemente su apoyo a Israel e ignoraron nuestra existencia una vez que fueron elegidos.

«Ha sido agotador ver esto una y otra y otra vez – y decir que es en sí mismo un privilegio de ser alejado a salvo de la violencia diaria y de la devastación de la vida palestina. Durante tantos años, se ha sentido como si nada ha cambiado para mejor, que los musulmanes han sido demasiado complacientes al ser espectadores a medias».

«Estamos viendo que los musulmanes finalmente se dan cuenta de que sí, Palestina es un problema no solo laico sino también religioso»

«Pero quizás finalmente estamos viendo un cambio. Con el violento desplazamiento de palestinos en Sheikh Jarrah, los ataques a la masjid Al-Aqsa en las últimas diez noches de Ramadán y las masacres en curso en Gaza, también hemos visto el uso de las redes sociales para difundir violencia a nivel de base, rompiendo las falsas narrativas de los principales medios de comunicación y políticos. Vemos a los musulmanes finalmente darse cuenta de que sí, Palestina es un problema no solo secular sino religioso. Estamos viendo a los musulmanes renovando su compromiso con el BDS, ponerse en contacto con representantes políticos y desmantelar activamente la propaganda sionista en las redes sociales. Estamos viendo que los musulmanes, recién llegados del Ramadán, recuerdan la importancia de mantener el tahajjud y hacer du’a por los oprimidos. Quizás finalmente estemos así levantándonos y dando los pasos hacia la verdadera liberación de Al-Quds.

«Pueda Alá fortalecer este ummah en fe y perseverancia y nos haga la generación que sea testigo de la libertad de Palestina de sus ocupantes y colonizadores ilegales, amen.

“Ellos son aquellos que han sido desalojados de sus hogares sin derecho – solo porque dicen, ‘Nuestro Señor es Alá’. Y si no fuera porque Alá controla al pueblo, algunos por medio de otros, se hubiesen demolido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en las que se menciona en demasía el nombre de Alá. Y Alá muy seguramente apoyará a quienes a Él apoyan. De hecho, Alá es poderoso y exaltado en poder. (Corán 22:40)».

Segmentos de video por MEMRI de sermones pronunciados por Younus Kathrada

Imam canadiense Younus Kathrada: Samuel Paty fue una excusa maldita, malvada y sucia de ser humano

En un sermón dado el 23 de octubre, 2020 Younus Kathrada habló sobre la reedición de las caricaturas publicadas por Charlie Hebdo burlándose del profeta Mahoma y el asesinato del maestro de escuela el francés Samuel Paty, quien fue asesinado por un joven musulmán por mostrar las caricaturas a su clase.

Académico islámico canadiense Younus Kathrada: Yo le digo a MEMRI TV que yihad no significa terrorismo; más bien, significa establecer el islam alrededor del mundo

Younus Kathrada pronunció un sermón el día 15 de mayo, 2020 en el que le pidió a Alá que apoye a quienes emprenden el yihad por Su bien. Dirigiéndose a B’nai Brith, MEMRI TV y a «los enemigos de Alá» el jeque Kathrada aclaró que yihad en el islam no significa terrorismo, sino que quiere decir el establecimiento de la justicia. Luego este explicó que el establecimiento de la justicia significa establecer el islam en todo el mundo. Además, le pidió a Alá que «lidie con los enemigos del islam».

Clérigo canadiense Younus Kathrada: Felicitar a los cristianos por las festividades de Navidad es peor que un asesinato

Younus Kathrada dijo en un sermón subido a la plataforma YouTube el 23 de diciembre, 2018 que los musulmanes deben sentirse ofendidos cuando gente profesa adoración hacia Jesús. Este explicó que felicitar a los no musulmanes en las festividades de la Navidad y otras «fiestas falsas» equivale a aprobarlas y que es un pecado mucho mayor que el cometer un asesinato, adulterio y otros pecados mayores.

Estudioso islámico canadiense Younus Kathrada: Cuando los opositores del islam insultan al profeta Mahoma, es peor que los asesinatos cometidos por los cuerpos policiales a afroamericanos; no debemos aceptar el argumento de que esto se trata de libertad de expresión

Younus Kathrada dijo en un sermón pronunciado el 11 de septiembre, 2020 que la falta de respeto al profeta Mahoma, tal como las caricaturas que lo insultan, es peor que los asesinatos cometidos por los cuerpos policiales a afroamericanos en los Estados Unidos y lamentó el hecho de que los musulmanes no protesten u organicen mítines cuando las caricaturas del profeta Mahoma fueron recientemente difundidas.

Jeque canadiense Younus Kathrada, quien ha sido investigado por delitos de odio desde el año 2005, responde a los informes de los medios de comunicación respecto el video del portal MEMRI TV de él: Los medios de comunicación ‘quieren hacernos parecer salvajes’; ‘me atengo 100% a mis palabras’; ‘insultar a Alá, atribuirle un hijo’ es ‘incluso peor’ que los crímenes para los que ‘existe la pena de muerte, existen amputaciones’ en ‘un estado islámico adecuado’

En un video publicado el 5 de enero, 2019 en respuesta a un artículo en los medios de comunicación sobre un video del portal MEMRI TV de él, Younus Kathrada dijo lo siguiente: «¿Adivinen? Me atengo 100% a esas palabras… pero esto no me obliga a ser violento». Además, este criticó a los medios de comunicación por describir a los musulmanes como salvajes y dijo que «insultar a Dios, insultar a Alá y atribuirle un hijo» es «incluso peor» que los crímenes para los que «existe la pena de muerte, existen amputaciones» en un estado islámico adecuado». Este concluyó diciendo: «Yo no soy su perro faldero ni tampoco soy su marioneta. Así que buena suerte para la próxima vez».

Imam canadiense Younus Kathrada: La enemistad musulmana hacia los judíos es justa y lógica; Odiamos a los judíos por su incredulidad en Alá

Younus Kathrada dijo en un sermón pronunciado el 21 de mayo, 2021 que la enemistad de los musulmanes hacia los judíos es «justa y lógica».

Clérigo canadiense Younus Kathrada responde ante la masacre perpetrada en Nueva Zelanda: los gobiernos, las fuerzas del orden y los medios de comunicación son responsables; los musulmanes no deben confiar en las fuerzas del orden, estas nos espían patéticamente

El 15 de marzo, Younus Kathrada pronunció un sermón en el que respondió al ataque con armas de fuego en la mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda. Este dijo que las vigilias tienen orígenes paganos y los musulmanes no pueden asistir a estas.

Estudioso islámico canadiense Younus Kathrada: Nosotros tomamos muy en serio las precauciones contra el coronavirus y deberíamos hacer lo mismo con los mandatos de Alá; no debemos aliarnos ni con judíos, cristianos e infieles – este tema es más peligroso que el Covid-19

En un sermón dado el 20 de marzo, 2020 Younus Kathrada preguntó el por qué los musulmanes no toman los mandamientos de Alá de distanciarse a sí mismos del pecado tan en serio como toman las pautas de los profesionales médicos sobre el distanciamiento social en medio de la pandemia del Covid-19.

[1] Muslimmatters.org/2021/05/22/palestine-and-the-millennial-muslim-conscienteness, 22 de mayo, 2021.

[2] Theglobeandmail.com/news/national/muslim-group-denounces-sheik-at-centre-of-hate-crime-probe/article1214763, 21 de julio, 2005.

[3] Muslimmatters.org/author/anonymouse, consultado el 15 de julio, 2021.

[4] Véase el video del portal MEMRI TV No. 8409 – Imam canadiense Younus Kathrada: Samuel Paty fue una excusa maldita, malvada y sucia de ser humano, 23 de octubre, 2020.

[5] Véase el video del portal MEMRI TV No. 6906 – Clérigo canadiense Younus Kathrada: Felicitar a los cristianos por las festividades de Navidad es peor que cometer un asesinato, 23 de diciembre, 2018.

[6] Véase el video del portal MEMRI TV No. 8761 – Académico islámico canadiense Younus Kathrada: Yo le digo a MEMRI TV que el yihad no quiere decir terrorismo; más bien, significa establecer el islam alrededor del mundo, 21 de mayo, 2020.

[7] Theglobeandmail.com/news/national/muslim-group-denounces-sheik-at-centre-of-hate-crime-probe/artícle1214763, 21 de julio, 2005.

The post Hija del imam islamista yihadista canadiense Younus Kathrada, quien fue investigado por la Real Policía Montada de Canadá (RPMC), se queja porque MEMRI expuso los sermones de su padre, en los que este calificó al decapitado profesor francés Samuel Paty de ‘ser humano inmundo’ le rezó a Alá para que’ destruya a los enemigos del islam y aniquile a los herejes y a los ateos’ y además dijo que desearle a los cristianos feliz Navidad era peor que cometer un asesinato first appeared on MEMRI Español.