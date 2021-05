El imam canadiense Younus Kathrada de la Juventud Musulmana en Victoria dijo que la enemistad de los musulmanes hacia los judíos es algo «justo y lógico» porque estos pueden diferenciar entre combatientes y dhimmis. Kathrada hizo estas declaraciones en un sermón de los viernes pronunciado en el Centro Islámico de la Juventud Musulmana en Victoria el 21 de mayo, 2021 y publicado en sus cuentas en las redes sociales el día 24 de mayo. Kathrada dijo que cualquiera que no odie a «los enemigos de Alá» no tiene lugar en la mezquita y debería irse a buscar una iglesia o sinagoga. Este explicó que los musulmanes odian a los judíos por que «no creen en Alá». Este concluyó su sermón pidiéndole a Alá que le otorgue la victoria a los muyahidines y rogándole a Alá que destruya a Sus enemigos. Para obtener más información sobre Younus Kathrada, consulte los segmentos de video del portal MEMRI TV Nos. 8409, 8289, 8003, 7896, 7534, 7098, 6950, y 6906.

«La enemistad de los creyentes hacia los judíos es algo justo y sensato»

Younus Kathrada: «Empecemos recordándonos a nosotros mismos acerca de este enemigo, sobre quien Alá dice en el Corán, Yo les concederé el significado del verso: ‘Y los yahud dicen…’ yahud traducido como sionistas, judíos sionistas, lo que ustedes prefieran…

[…]

«La animosidad de los creyentes hacia los yahud tiene su base en motivos religiosos.

«Porque la gente de fe odia a los yahud, por su incredulidad a Alá y por su rechazo y negación a los profetas y por su injusticia hacia la gente.

[…]

«Existe una diferencia entre los dos tipos de enemistad. La enemistad de los judíos hacia los creyentes es injusta, mientras que la enemistad de los creyentes hacia los judíos es justa y sensata. Los creyentes diferencian entre judíos que son combatientes y aquellos que son dhimmis y aquellos con quienes han hecho un pacto.

[…]

«Si no odian a los que se oponen a Alá, ustedes no poseen fe alguna… El lugar para ustedes no es la mezquita»

«Si ustedes no odian a los oponentes de Alá, entonces ustedes no poseen fe alguna. Vayan y búsquense una iglesia. Vayan y búsquense una sinagoga. Pero el lugar para ustedes no es la mezquita, si no odian a aquellos que maldicen a Alá y lo insultan. Dicho esto, nosotros nunca hemos pedido por violencia hacia otros.

[…]

«Oh Alá, concédele la victoria a aquellos que libran el yihad por Tu bien en todos los lugares»

«Oh Alá. Concédele fuerza al islam y a los musulmanes, humilla a los infieles y a los politeístas y destruye a los enemigos del islam. Oh Alá, concédele la victoria a aquellos que libran el yihad por Tu bien en todos los lugares.

[…]

«Oh Alá, demuéstrale a Tus enemigos las maravillas de Tu poder. Oh Alá, dispérsalos y despedázales. Oh Alá, divide sus corazones. Oh Alá, haz que el suelo bajo sus pies se estremezca».

