El imam de Boston Abdullah Faaruuq pronunció un sermón de los viernes en la Sociedad Islámica de Boston, en Cambridge, Massachusetts, el día 18 de marzo del presente año 2022, en el que dijo que Estados Unidos era un «lugar terrible». Este dijo que la mujer en los Estados Unidos no «tiene sentido común» para cubrirse como lo hacen las mujeres en Sudán, Afganistán, Egipto, Marruecos, Pakistán o India. Faaruuq también dijo que Estados Unidos es una tierra donde «la desobediencia a Alá Todopoderoso es la norma» y dio ejemplos del matrimonio homosexual y el transexualismo, comentando lo siguiente: «Se lo pueden cortar y se lo pueden poner. Pueden hacer lo que deseen». Abdullah Faaruuq es imam en el Mosque Praise Allah en Boston y tiene vínculos con la ya condenada mujer terrorista paquistaní-estadounidense Aafia Siddiqui. Para obtener más información sobre Faaruuq, véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 6832 y 6832.

Para ver el video del imam de Boston Abdullah Faaruuq en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

En los Estados Unidos, «La normativa es desobedecer al Todopoderoso»

Abdullah Faaruuq: «Nos encontramos en los Estados Unidos. No estamos en Sudán. No estamos en Afganistán. No estamos en lugares donde la mujer tiene la decencia de cubrirse. No estamos en Egipto, Marruecos, Pakistán, India. Estamos en una tierra donde la desobediencia a Dios Todopoderoso es lo común, la desobediencia es normal.

«La perversidad es el factor promedio en los Estados Unidos; los hombres pueden casarse con hombres… las mujeres pueden casarse con mujeres»

«La perversidad es el factor promedio: los hombres pueden casarse con hombres, las mujeres pueden casarse con hombres… Oh sí, eso es cierto, las mujeres pueden casarse con hombres… Eso está bien, Alabado sea Alá. Las mujeres pueden casarse con mujeres. Esta es una tierra en la que cualquier cosa es posible. Si a uno no le gusta su género, pueden cambiarlo, se lo pueden cortar, se lo pueden poner. Pueden hacer todo lo que deseen. Este es un lugar terrible».

