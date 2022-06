El imam de California Marc Manley dijo en un video el cual fue subido el día 11 de junio del presente año 2022 a la cuenta YouTube del Centro Musulmán Middle Ground en Upland, CA, que el «lobby» LGBTQ «viene en busca de sus hijos». Este dijo que los dibujos animados de Disney dirigen el contenido homosexual a los más chicos y que los homosexuales desean que los musulmanes estén «de acuerdo» con la agenda homosexual. Este agregó que no se puede amar a aquellos considerados inmorales y «depravados».

Para ver el video del imam de California Marc Manley, pulse aquí o debajo.

«Los homosexuales vienen por sus hijos a través de Disney… ellos quieren que seamos como ellos»

Marc Manley: «Cuando vemos desde el lobby LGBTQ… ¿Qué es lo que estos desean hacer? Quieren eliminar cualquier noción pecaminosa de este.

[…]

«Cuando se trata del tema de la homosexualidad… ellos vienen en busca de sus hijos a través de Disney. Vienen por sus hijos a través de los dibujos animados. Vienen por sus hijos pegando estas banderas y todas estas cosas en todos lugares… Vienen por nuestros hijos, porque quieren que seamos como ellos.

[…]

Los musulmanes no pueden amar a aquellos inmorales, pecaminosos, transgresores y depredadores

“Acabo de ver el otro día… donde un grupo musulmán hablaba de… ‘Bueno, nuestra religión no lo permite, pero tenemos que amar a todos’. ¿Estás chiflado, amigo?

No. Uno no puede amar a los inmorales. No. Uno no puede amar a los pecaminosos. No puede amar a aquellos que son transgresores. No puede amar a aquellos que son depravados.

“Así que es interesante que veamos el mismo desafío que enfrentan los compañeros de Mahoma, en la época del profeta. Son las mismas cosas que tenemos hoy.

“En su caso para ese entonces eran los hipócritas, para nosotros hoy es el homosexual, los LGBTQ y todas esas letras, todo esto. No es suficiente que solo quieran hacer lo que deseen hacer, quieren que ustedes vengan y participen con ello, quieren que sus hijos se sumen a este, quieren que lo defiendan y quieren que les amen».

