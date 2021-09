El imam de Colorado Karim AbuZaid preguntó el por qué se acepta que el presidente francés Macron le niegue a la mujer musulmana en Francia el derecho a utilizar el hiyab, mientras que los talibanes no pueden obligar a la mujer afgana a llevar puesto uno. Este realizo sus comentarios en un video transmitido en vivo en su canal en YouTube el día 21 de agosto, 2021. AbuZaid dijo que todo musulmán debería querer establecer el sharia por medios legales y que los talibanes son los gobernantes conquistadores de Afganistán. El hijab es un elemento del sharia, dijo AbuZaid. En octubre del año 2020, AbuZaid habló sobre las declaraciones de Macron de que el islam estaba «en peligro» en un sermón de los viernes que fue pronunciado en el Centro Comunitario Musulmán de Colorado en Aurora, Colorado. Para obtener más información, véase el video del portal MEMRI TV No. 8368.

Para ver el video del imam de Colorado Karim AbuZaid en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«¿Por qué no aceptar a los talibanes como gobernantes conquistadores?… ¿Por qué no alzan ustedes ninguna bandera cuando el presidente francés Macron decidió obligar a la mujer musulmana a que no utilizar el hijab?»

Imam Karim AbuZaid: «¿Por qué existe tanta hipocresía en el mundo ahora? ¿Por qué no aceptar a los talibanes como gobernantes conquistadores? Saben, ¿por qué no alzan ustedes ninguna bandera cuando el presidente francés Macron decidió obligar a las mujeres musulmanas a no utilizar el hiyab?

[…]

Occidente «debería contentarse de que la ley de Alá fue establecida a través de canales legales»; los talibanes tienen «derecho a decirle al pueblo afgano qué ponerse y que no»

«El hijab es un elemento del islam, del sharia. Ahora, uno debería querer que se establezca la ley de Alá, a través de los canales legales, sin violar las leyes del país. Ahora, los talibanes son la autoridad gobernante en Afganistán.

«¿No poseen ellos al menos el derecho de mostrarle a sus mujeres el código de vestimenta islámico, al igual que Francia? – Macron es la fuerza gobernante en Francia – ellos tienen el derecho de decirle a la población qué ponerse y qué no ponerse».

The post Imam en Colorado Karim AbuZaid: ¿Por qué Macron puede prohibirle a la mujer musulmana su derecho a llevar puesto el hiyab, pero los talibanes no pueden decirle a la mujer afgana que utilice el hiyab? first appeared on MEMRI Español.