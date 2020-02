Diario Judío México - El 8 de febrero, 2020 el Imam Mundhir Abdallah, un clérigo en Copenhague quien anteriormente fue declarado culpable por su discurso de odio y haber recibido una sentencia de suspensión por seis meses luego de una traducción realizada por MEMRI a un sermón que este pronunció,[1] fue entrevistado en el canal de televisión libanes Al-Waqiyah, propiedad de Hizb ut-Tahrir, una organización pan-islámica internacional.

El Imam Abdallah explicó al entrevistador que la comunidad judía y la embajada israelí, a la que se refirió como la embajada de la «entidad de los judíos», presentaron una denuncia policial contra su persona luego que fuentes de los medios de comunicación daneses «distorsionaran» una traducción realizada por MEMRI de un sermón que este pronunció en el que dijo que un califato islámico guiado correctamente debería librar una guerra real y verdadera para desarraigar a Israel y liberar Palestina.[2] Afirmando que MEMRI pertenece al Estado de Israel, elaboró ​​que su sermón había sido sobre el tema político de Palestina, que no se trataba de judíos y del antisemitismo y que el Islam no tiene ningún problema en coexistir con los no-musulmanes bajo dominio islámico, pero que la «propaganda» presentada por los judíos convenció a los medios de comunicación daneses de que Abdallah pedía de hecho el asesinato de judíos en todo el mundo.

Además, el Imam Abdallah dijo que él es el primero que ha sido juzgado por violar la ley en cuestión, que dijo fue aprobada en el año 2016 y donde dice que oprime a los musulmanes y controla lo que los imames pueden decir en las mezquitas. Este agregó que su veredicto había sido confirmado por unanimidad incluso después de haber sido apelado. Además, el Imam Abdallah dijo que los gobiernos y las sociedades occidentales creen que el Islam representa una amenaza para sus desintegradas y vacías sociedades que están «corroídas por el individualismo y el egoísmo» y cuyos valores éticos, de moral y espirituales han sido hechos trizas.

Este agregó que esta es la razón por la cual los jóvenes occidentales recurren a la homosexualidad, el suicidio y a las drogas y comparó el trato dado por el gobierno danés a los musulmanes con el trato del gobierno chino hacia los musulmanes uigures. El Imam Abdallah también se refirió a la civilización danesa como una «civilización del SIDA». El presentador del programa mencionó que un clérigo australiano afiliado al grupo Hizb ut-Tahrir, Ismail Al-Wahwah,[3] le había sido prohibido ingresar a Europa porque hizo declaraciones similares a las declaraciones del Imam Abdallah.

«Basado en la propaganda de los judíos… Los medios de comunicación daneses dijeron que el sermón fue un llamado a asesinar judíos en todas partes»

Imam Mundhir Abdallah: «Todo comenzó hace aproximadamente tres años, luego de un sermón de los viernes que pronuncié.

[…]

«[En el sermón, dije] que la solución es que la nación [islámica] se levante, recupere su soberanía, reúna sus fuerzas y libere sus tierras mediante una guerra real y verdadera que librarían los ejércitos musulmanes – los ejércitos del califato guiado correctamente – y eso desarraigaría la ocupación de la tierra de Palestina. Como resultado de esto…

«Existe un centro judío en Washington, DC. Su nombre es MEMRI, para abreviar. Es un instituto de medios de comunicación que pertenece al Estado de Israel. MEMRI tradujo el sermón al inglés y lo transmitió en su canal.

«Esto fue recogido por los canales daneses y distorsionaron todo lo que dije. En consecuencia, la embajada israelí aquí en Copenhague entró en acción… Estoy hablando de la embajada de la entidad, el enemigo israelí… junto a los representantes de la comunidad judía, presentaron una denuncia policial. Aquí es cuando comenzó todo este asunto».

Entrevistador: «Usted dijo que sus palabras habían sido sacadas fuera de contexto. Por favor explique qué fue lo distorsionado».

Imam Mundhir Abdallah: «El tema del sermón, de principio a fin, fue político. Este discutió un tema político – el problema de Palestina. La premisa fue que Palestina es tierra islámica ocupada y que los propietarios de esta tierra tienen derecho a luchar por su liberación.

[…]

«En este caso, los judíos son los ocupantes, pero el problema no es sobre los judíos y el antisemitismo y no es un llamado a asesinar judíos donde sea que estos se encuentren. Los medios de comunicación daneses dijeron que el sermón… por supuesto, esto estuvo basado en la propaganda de los judíos… los medios de comunicación daneses dijeron que el sermón era un llamado a asesinar judíos en todas partes del mundo porque son judíos.

«Esta afirmación es falsa y contradice nuestra manera de entender el Islam, de las decisiones del sharia, de los hechos políticos y de los hechos históricos, que muestran claramente que los musulmanes no tienen ningún problema en coexistir con los no-musulmanes bajo dominio islámico».

[…]

«Este no es un juicio legal. Es un juicio político por excelencia. Por una parte, se hizo en respuesta a la presión de la comunidad judía y la embajada israelí aquí y por otra parte, estuvo destinado a cubrir…»

Entrevistador: «Se refiere usted a la ‘embajada israelí’ entre comillas… se refiere usted a la embajada de la entidad sionista».

Imam Mundhir Abdallah: «Sí, por supuesto. La embajada de la entidad de los judíos. Esto fue el resultado de la presión que ejercieron sobre las autoridades danesas y sobre la opinión pública, pero también debido a los intereses del gobierno danés, que quería encubrir sus políticas parcializadas a favor de la entidad de los judíos, que lleva a cabo masacres contra los musulmanes día y noche».

«Esta ley fue legislada para oprimir a los musulmanes… La presencia del Islam en sociedades tan vacías, que experimentan una quiebra moral y cultural, representa una amenaza para su sociedad»

Imam Mundhir Abdallah: «Fui juzgado sobre la base de una nueva ley legislada en el año 2016. Esta entró en vigencia a comienzos del año 2017. Soy el primero en ser juzgado en base a esta ley.

[…]

«Esta ley fue legislada para oprimir a los musulmanes y para controlar lo que dicen los imames y los predicadores en las mezquitas.

[…]

«Me declararon culpable y me sentenciaron suspendiéndome por seis meses. Apelé esta sentencia y la corte de apelaciones se reunió hace poco más de una semana. A pesar de que todas las discusiones en la corte de apelaciones fueron a nuestro favor – el abogado habló, el testigo habló…

«También hubo un experto en asuntos del mundo islámico, que fue convocado por la fiscalía. Aunque todo lo que se dijo fue a nuestro favor, los seis jueces decidieron por unanimidad mantener dicho veredicto».

[…]

«Estos gobiernos occidentales y los influyentes capitalistas en estos países, quienes son responsables de tomar decisiones, tienen un problema con el Islam y los musulmanes.

[…]

«Ellos creen que el Islam representa una amenaza para su desintegrada sociedad. Desde el exterior, estas sociedades parecen unidas, pero quien las mira desde dentro se da cuenta de que estas sociedades se han desintegrado y que están corroídas por el individualismo y el egoísmo. Es por eso que los valores éticos, humanos y espirituales han sido hecho añicos. Estas sociedades fueron barridas por oleadas de individualismo y experimentan un vacío. Los jóvenes recurren a la homosexualidad, al suicidio y a las drogas.

«La presencia del Islam en sociedades tan vacías, que experimentan una bancarrota moral y cultural, representa una amenaza para su sociedad. Es por eso que tratan al Islam con una especie de histeria. Esto es especialmente cierto para el gobierno y el régimen danés».

MEMRI «se ha convertido en uno de los centros de investigación más importantes e influyentes que monitorean los medios de comunicación árabes»

Entrevistador: «Nuestro productor me envió información sobre el instituto que usted mencionó. Fue un instituto sionista que tomó su sermón de a red, lo tradujo y se lo presentó a los medios de comunicación. Este instituto fue fundado por el General Yigal Carmon hace veinte años, en 1998.

«El objetivo es exponer lo que los árabes están observando, su uso del lenguaje antisemita y su incitación a la violencia. [MEMRI también apunta] a promover las voces moderadas.

«Este se ha convertido en uno de los centros de investigación más importantes e influyentes que monitorean los medios de comunicación árabes. Este Carmon, quien se desempeñó como asesor anti-terrorismo de Yitzhak Shamir e Yitzhak Rabin, dice que el instituto tenía 50 empleados al principio y que estos fueron todos voluntarios, ahora son 75 empleados que trabajan por salarios muy altos.

«El instituto posee filiales en Jerusalén, Palestina, Tel Aviv, Londres, Roma, Berlín y en Tokio y por un tiempo, incluso tuvo una filial en Bagdad, la capital de Irak. El instituto tiene empleados árabes, iraníes y palestinos, su presupuesto proviene de los Estados Unidos.

[…]

«Me gustaría mencionar que [al estudioso australiano] Ismail Al-Wahwah se le prohibió ingresar a Europa debido a una declaración realizada por él que quizás sea muy similar a la que usted hizo, o debido a un hadith que este citó en el que dice: ‘Combatirás contra los judíos y los asesinarás. Este es un hadith muy conocido».

Los chicos musulmanes «son entregados a familias danesas para que estos puedan ser criados dentro de la civilización del SIDA, la homosexualidad e inmoralidad»

Imam Mundhir Abdallah: «Los musulmanes también sufren el que les arrebaten a sus hijos. El gobierno danés emplea una política hostil que no es nada diferente de la política de China hacia los musulmanes uigures. El gobierno danés ha legislado la política de que cualquier familia musulmana que críe a sus hijos en los temas del extremismo se les debe arrebatar a sus hijos. El término «extremismo» o «educación extremista» son términos muy flexibles en este caso y este no posee límites ni fronteras. Las municipalidades y los empleados públicos tienen la autoridad de decidir por sí mismos si algo recae ante esta ley o esta política y los chicos musulmanes están siendo arrebatados de sus familias. Esto ha sucedido. Se les da a las familias danesas para que puedan ser criados dentro de la civilización del SIDA, homosexualidad, drogas e inmoralidad. Esta es una guerra contra el Islam en el pleno sentido de la palabra».

[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No.7605 – Imán de Copenhague Mundhir Abdallah, acusado por discurso de odio: La única solución para Palestina es el – yihad, califato islámico, la eliminación de Israel – lo que significa guerra en Jaffa, Haifa y Akko, 2 de agosto, 2018.

[2] Véase los videos del portal MEMRI TV No. 6013 – Sermón de los viernes en Copenhague: Imam cita hadiths antisemitas y dice: Pronto el califato desarraigará a la colonialista, entidad judía cruzada, 31 de marzo, 2017; Video de MEMRI TV No. 6033 – Imán de Copenhague Mundhir Abdallah: Destruiremos Israel; los ataques terroristas en Occidente son llevados a cabo por víctimas problemáticas y desesperadas debido a las atrocidades cometidas por Occidente, 16 de mayo, 2017; Video de MEMRI TV No. 6689 – Imán de Copenhague Mundhir Abdallah hace un llamado a librar el yihad para invadir y conquistar Europa y agrega: La inmundicia y vileza de los judíos reflejan su inmutable naturaleza – Material de archivo, 23 de julio, 2017; Video de MEMRI TV No. 6695 – Imam de Copenhague Mundhir Abdallah, acusado de discurso de odio: La única solución para Palestina es librar el yihad y el establecimiento de un califato islámico, 27 de julio, 2018; Video de MEMRI TV. No. 7407 – Sermón de los viernes dado por el Imam de Copenhague Mundhir Abdallah: Todos los líderes musulmanes han estado sirviendo los intereses estadounidenses y de los «cruzados», 22 de junio, 2019.

[3] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7893 – Líder en prisión de Hizb Ut-Tahrir Australia Ismail Al-Wahwah, cuyos sermones y declaraciones MEMRI ha traducido desde el 2012 y que han sido entregadas a las autoridades, es trasladado a una prisión de máxima seguridad en Jordania; este llama al califato y a librar el yihad contra los judíos quienes son ‘las criaturas más viles de Alá’ y dice: `Nuestro verdadero conflicto es con Europa y los Estados Unidos – ellos son el enemigo’, 15 de febrero, 2019.