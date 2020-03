Diario Judío México - Khadar bin Muhammad (también conocido como Abu Mahmoud bin Muhammad y Abu Mahmoud Khadr Ameen Al-Qoobi) es el imam de la Masjid Bilal Ibn Rabah en la ciudad de Syracuse, Nueva York y está afiliado al Instituto Warrior Scholar, un centro islámico de educación juvenil. Bin Muhammad dijo en un video que fue subido a un canal en YouTube llamado «La Iniciativa 5:2» el día 15 de marzo, 2020 de que cuando Alá decide castigar a los infieles en su tierra, puede destruir a cualquiera que se encuentre en esa tierra. Este dijo que tales acciones deberían servir como recordatorio a los musulmanes en los Estados Unidos de que están viviendo en suelo de infieles y que Alá puede castigarlos a través del COVID-19 por «simplemente estar muy relajados» mientras se ven rodeados de pecados malvados tales como la fornicación, la homosexualidad y el consumo de alcohol. El imam bin Muhammad también criticó duramente a las mujeres que son poco entusiastas y perezosas cuando se trata de cubrirse las orejas, el cuello, las muñecas y los tobillos y se puso de pie para demostrar que un vestido que expone los tobillos de una mujer es demasiado corto. Explicó que estas son todas partes del awra de una mujer, partes privadas que las mujeres no pueden mostrarle a los hombres y que mostrar estas partes del cuerpo es desagradable e inadmisible. Este añadió: «Están jugando [con Alá] al igual que los judíos».

El imam Nafis Abu Zayd también está asociado al canal YouTube «La Iniciativa 5:2». Véase el video del portal MEMRI TV No. 7878 Imam en Filadelfia Nafis Abu Zayd: La homosexualidad es una enfermedad psicológica; combatiremos contra el Islam progresista y moderno, 10 de marzo, 2020.

«Pueda Alá protegernos aquí, aunque estemos entre los infieles»

Imam Khadar bin Muhammad: «Le pedimos a Alá que proteja a los musulmanes y las tierras de los musulmanes de esta enfermedad.

«Pueda Alá protegernos aquí, aunque estemos entre los infieles. Pueda Alá protegernos de recibir un castigo que Alá decida propinarles a los infieles. Pueda Alá protegernos de ese castigo.

«Uno debería tomar esto como un recordatorio sobre el vivir en las tierras de los infieles, de que cuando Alá decide destruir a los infieles, Él destruye a cualquiera que se encuentre en esa tierra».

«Si el castigo llega, llega y se marcha y destruye a todos».

«Piensen en nuestra situación aquí en los Estados Unidos… la maldad [está] alrededor nuestro… Alá puede decidir destruirme primero, porque yo vivo aquí»

«Así que piensen en nuestra situación aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros estamos disfrutando de lo bueno y prohibiendo lo malvado? ¿O simplemente nos sentimos cómodos relajándonos? – ‘Yo estoy aquí’…

«El castigo pudiera llegarnos a nosotros primero, ya que estamos relajados en las tierras de los infieles. La maldad está a nuestro alrededor. La gente fornica y bebe alcohol, [hay] homosexuales… Todo tipo de pecados y cosas están aquí. ¿Y qué estamos haciendo? Solo la estamos pasando muy bien.

«Eso me hace temer más que el coronavirus. ¿Que Alá pueda decidir destruirme primero, porque vivo aquí en las tierras de los infieles y qué es lo que realmente hago respecto a permitirles disfrutar lo bueno y prohibirles lo malvado?»

«La seguridad proviene a través del monoteísmo y toda destrucción y todo daño proviene a través del politeísmo»

«Entonces, es seguro que uno se va a morir. ¿Para qué deberías prepararte realmente? En lugar de lavarse las manos cinco veces por miedo al coronavirus, uno debería arrepentirse».

«Incluso los musulmanes llevan puestos mascarillas ahora. Antes temían utilizar el niqab y decían: ‘No, la gente se va reír de mí si uso el niqab fuera y me molesta…’ Pero ahora caminan con unas horribles y feas máscaras azules sobre sus rostros.

«La seguridad llega a través del monoteísmo y toda destrucción y todo daño proviene a través del politeísmo y en el adorar a otro que no sea Alá, creer en otro que no sea Alá y pensar que [cualquier cosa] que no sea Alá, puede lastimarlos o tener un efecto sobre ustedes. Todo daño proviene a través de eso. Es por ello que uno ve que los infieles son la gente más espantosa».

«Están jugando [con Alá] tal como lo hacen los judíos»

«¿Cuántas mujeres vemos, pueda Alá guiarlas y protegerlas, que caminan y muestran sus tobillos? ¿No es esto parte de su awra [partes privadas]? ¿Cuántas mujeres son muy poco optimistas respecto a que sus mangas suban hasta aquí? ¿No es esto parte de su awra? ¿A cuántas mujeres se les ve muy despreocupadas, mostrando sus orejas y mostrando sus cuellos?

«¿Por qué son así tan aburridas y perezosas? ¿No deberían estar más preocupadas por proteger eso, como [lo están con] el desinfectante de manos?

«[A veces] una mujer tiene un vestido que le llega hasta aquí. ¡¿Cómo es eso?! ¡Ese es su awra! Se supone que no debe mostrárselo a ningún hombre. Pero lo hacen como si nada.

«Ese es su awra. Está prohibido. Esas son sus partes privadas.

«Pueda Alá guiarlas y nos guíe a nosotros y proteja a la mujer musulmana y proteja los awras de las mujeres musulmanas, para que no comiencen a pensar que esto está bien. Es asqueroso y no está permitido».

«Desde mostrar el tobillo, hasta el vestido ajustado, las sudaderas con capucha, cualquier cosa… y lo están mostrando, es ajustado de esa manera… Todo ello son juegos. Están jugando [con Alá] al igual que los judíos».