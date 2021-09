El imam Abdul Alim Musa, director de Masjid Al-Islam en Washington DC, dijo que «los sionistas» llevaron a cabo los atentados en el aeropuerto de Kabul en agosto del 2021, asesinando a las tropas estadounidenses, con el propósito de influir sobre la política del presidente Biden ante Irán. Este hizo sus comentarios en un sermón de los viernes transmitido en As-Sabiqun DC en YouTube el día 27 de agosto, 2021. Musa dijo que se suponía que la delegación israelí se reuniría con el presidente Biden, a quien se refirió como «cualquiera sea su nombre», pero se retrasó por causa del atentado a fin de evaluar la postura de Biden sobre Irán.

Musa también dijo que el principal enemigo del islam son los sionistas y que Estados Unidos les sirve a los sionistas. Musa dijo que esto es muy similar a los ataques del 11-S, que afirmó también fueron llevados a cabo por los sionistas. Musa continuó diciendo que los sionistas le están diciendo al presidente Biden qué hacer, pero que Biden tiene la oportunidad de salvar a los Estados Unidos del sionismo. Este dijo que los sionistas controlan el Congreso, el Senado y la economía de Estados Unidos además «controlan a los Estados Unidos». Para obtener más información sobre el Imam Abdul Alim Musa, consulte los videos del portal MEMRI TV Nos. 5869, 5762 y 2326.

«El principal enemigo del islam fueron los sionistas… Estados Unidos ha sido tomado por los sionistas»

Abdul Alim Musa: «Luego de un breve período de ser musulmanes, nos dimos cuenta de quienes eran nuestros enemigos principales y supimos desde el comienzo que nuestro principal enemigo eran los sionistas. El principal enemigo del islam fueron los sionistas. Por lo tanto, no solo tuvimos que enfrentarnos a los estadounidenses, quienes eran serviles al sionismo.

«Los sionistas han estado aquí desde anteayer. Se suponía que se iban a reunir, ¿no? Se suponía que se iban a reunir ayer con el presidente, con el viejo Biden. Pero tuvieron la explosión de esa gente allá y todo fue tan traumático que tuvieron que dejarlo todo hasta hoy.

«Estados Unidos ha sido tomado por los sionistas y ayer cuando se estaban preparando para reunirse, ¿cierto? con el viejo… como es qué se llama… este individuo ya se está poniendo viejo… 78 años, a la buena de Alá… este no ha envejecido mucho antes de marcharse…

Los sionistas son responsables por la muerte de los soldados estadounidenses en Kabul; «¿No poseen los sionistas un historial de… regocijarse mientras estalló el 11-S?»

«Luego, sucede el atentado. Ellos desean entrar y hablar con él en ese momento, ¿qué es lo que quieren decirle? ‘Entiendan, no queremos, les dijimos que no queremos que hagan nada con Irán’. Solo porque le dicen al mundo que van a hacer esto con Irán, hacer tal cosa con Irán… y no queremos que lo hagan. Para mostrarles el cómo nos sentimos respecto a ello, haremos estallar a todo un equipo de sus soldados frente a todos y ante la vista de todos. Ustedes no pueden hacer nada al respecto. ¿Por qué, ellos no pudieron hacer nada respecto al 11-S, cierto? ¿No tienen ellos antecedentes de gente parada en edificios, vitoreando mientras estalló lo del 11-S? ¿Quiénes son esas personas? Son sionistas.

«Y los rusos se fueron corriendo de vuelta a casa, se fueron corriendo a casa, no voltearon en lo absoluto. Y luego, las Torres Gemelas se volvieron humo. Le echaron la culpa a la gente de allí. Ellos hubiesen deseado no haber hecho eso. Hubiesen deseado no hacer eso, porque han estado atrapados allí durante 20 años.

«Ellos se están reuniendo allí hoy y los sionistas le están diciendo a Biden, o como se llame el tío, lo qué hay que hacer. Y este está tratando de decir ‘Bueno…’ Para esta noche o mañana, sabrán si este se mantuvo firme en sus opiniones. Este tiene la oportunidad de rescatar a los Estados Unidos de los sionistas. ¿Saben que todo el aparato comprende lo que está sucediendo?

«Cuando el FBI pasa por aquí y dan un par de pistas sobre ciertas cosas y luego vuelven a sus asuntos, dicen claramente, justo al lado de la puerta, ‘ya no tienen que preocuparse por nosotros, hay algo más y lo están insinuando… Yo digo… ya no tengo por qué preocuparme más por ustedes.

«Cada vez que vengo del extranjero, me siento durante 4-5 horas completas. Antes de subirme al avión, me quedo allí de pie durante 2-3 horas, llegué muy temprano, porque tuve que pararme allí, solo esperar, ir al… Cuando llegué allí, viniendo de Oakland la otra vez, fui al aeropuerto, les mostré mi documento de identificación, ellos dijeron ‘está bien, vamos’, estaba mirando a mi alrededor y pasé por el lugar y simplemente decía ‘parece ahí… adelante’. Empecé a retroceder… espere un minuto ahora, ¿qué sucede aquí? Simplemente seguí adelante. Eso es lo que hizo el FBI. El FBI estuvo aquí para decirme, pero no voy a dejar que se marchen. Estamos bajo nuevas dispensaciones, ahora mismo.

Los sionistas han ensuciado «todo el Congreso»; «Los cogieron a todos por las partes de sus cuerpos… tienen que cooperar; los sionistas controlan el Congreso, los sionistas controlan el Senado, los sionistas controlan la economía, los sionistas controlan Estados Unidos»

«Los sionistas nos están diciendo qué hacer, los sionistas pusieron al grandullón… ya saben, cómo es que se llama… el jefe del FBI. Ellos hacen lo que quieren. El mejor amigo de Donald Trump es sionista, son amigos… pero no son sus amigos, ¿cierto? ¿No le manipulan y lo controlan? 100%. ¿Cuál era el trabajo de Trump? Lo dijimos aquí, años antes de que sucediera.

«Primero, dijimos que su trabajo es destruir al Partido Republicano. ¿Recuerdan eso? Luego, dijimos que el trabajo de Donald es destruir a los Estados Unidos, hacerlo súper débil. Si Estados Unidos es súper débil ideológicamente y los sionistas son fuertes, ese pequeño grupo de personas les pueden controlar. ¿Por qué? Lo ven todos los días, por qué. ¿Qué es? Pegasus [equipo espía] esto y aquello… Ellos tienen algo en todo el Congreso y no existe ningún hombre blanco que haya vivido una vida de moral en los Estados Unidos. Quiero decir, probablemente hay uno o más… Pero ellos, ¿cierto? ¡Díganme la verdad! Entonces, el sionista los cogió a todos por las partes del cuerpo, ¡ellos los atraparon a todos! Tienen que cooperar, déjenme tratar de explicar eso de nuevo. Los sionistas controlan el Congreso, los sionistas controlan el Senado, los sionistas controlan la economía, los sionistas controlan a los Estados Unidos».

