Resumen: En un sermón de los viernes pronunciado el día 4 de febrero del presente año 2022 en Jerusalén el cual fue transmitido en el canal de televisión libanes de Hizb ut-Tahrir Al-Waqiyah, el imam palestino Yousuf Makharzah dijo que en democracias tales como Suecia, los hijos son separados de sus padres debido a «crímenes de honor». Este explicó que dicho término significa que los padres imponen una conducta honorable y no permiten que sus hijas salgan con chicos, se emborrachen o muestren sus partes íntimas. Makhrazah afirmó que las autoridades sacaron de sus hogares a 20.000 hijos de refugiados sirios que huyeron a Suecia. También afirmó que algunos de los chicos musulmanes en países democráticos que son enviados a vivir con «padres infieles» son violados por sus padres adoptivos. Este dijo: «Esto es lo que le sucede a los musulmanes bajo un gobierno democrático». Para obtener más información sobre Yousuf Makharzah, véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 9207, 8877, 8557, 8500, y 7849.

Para ver el video de Yousuf Makharazah en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Cuando una madre le dice a su hija que no tome alcohol y no se emborrache, no salga con chicos y utilice ropa que cubra sus partes íntimas… esa hija es arrebatada de sus padres por la fuerza»

Yousuf Makharzah: «Suecia es el oasis de la democracia, al que han huido los refugiados sirios en busca de seguridad.

[…]

«¿Saben lo que les están haciendo a esos refugiados? Según las estadísticas, 20.000 chicos son separados de sus padres por la fuerza cada año. Estos chicos son separados por ‘crímenes de honor’. ¿Saben lo que eso significa? Si una madre en Suecia le dice a su hija ‘No salgas con chicos, está prohibido’, esto constituye lo que llamamos un ‘crimen de honor’.

«No existe el concepto de haram y halal allí. A la chica se le debe dejar que ejerza su libertad. Así que cuando una madre le dice a su hija que no se emborrache, que no salga con chicos o que use ropa que cubra su privacidad y sus partes más intimas, significa que tiene un problema de honor y quiere transmitir dichas ideas ‘obsoletas’ acerca del honor a esos mismos chicos y por lo tanto, estos chicos les deben ser arrebatados. La hija es arrebatada a la fuerza de sus padres, así tenga solo 12 o 13 años.

«Existen informes sobre chicos que son violados por sus nuevos padres infieles; esto es lo que les sucede a los musulmanes bajo un gobierno democrático»

«Luego la chica es enviada a vivir con padres infieles y absorbe sus creencias infieles, viviendo normalmente con ellos. Algunos de esos chicos son objeto de violación. Existen informes sobre chicos que son violados por sus nuevos padres infieles. Esto es lo que le sucede a los musulmanes bajo un régimen democrático».

The post Imam palestino Yousuf Makharzah: Democracias al estilo Suecia alejan a los hijos de los padres que imponen una conducta islámica honorable; las autoridades retiraron de sus hogares a 20.000 hijos de refugiados sirios first appeared on MEMRI Español.