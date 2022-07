La apertura de Nash Krai (“Nuestra región”), un restaurante ruso de lujo, en Damasco hace varias semanas provocó indignación entre los sirios en las redes sociales ante la grave situación económica que vive el país.[1] Las críticas surgieron luego de informarse que el restaurante pertenece a Luna Al-Shibl, asesora del presidente Assad y ex-presentadora de Al-Jazeera, quien se encuentra en la lista estadounidense de sancionados[2] y quien, en entrevistas con los medios de comunicación, a menudo exhortaba los sirios a ser firmes y soportar pacientemente la crisis económica en el país.[3] Por ejemplo, en una entrevista realizada el día 19 de julio, 2021 en el canal de televisión sirio Al-Akhbariyya, Al-Shibl dijo lo siguiente: “No tenemos otra alternativa que ser firmes. Nuestro papel en este momento es resistir, tal como lo ha hecho el ejército”.[4]

Las críticas, en su mayoría expresadas por sirios que viven en las zonas bajo el control del régimen sirio, se enfocaron en la discrepancia entre las declaraciones de Al-Shibl y la apertura de un restaurante de lujo en el que el plato más barato cuesta 100.000 libras sirias (unos 25 dólares), cercano al salario mensual promedio en el sector civil sirio.[5] Muchas de las respuestas fueron sarcásticas. Algunos, por ejemplo, preguntaron si el restaurante sirve raciones de “firmeza” y otros se burlaron de Al-Shibl por ser conocida entre los sirios como la “Sra. Firmeza.”

De hecho, esta no es la primera vez que se ventila indignación por la discrepancia entre las declaraciones públicas de Al-Shibl y su conducta. Por ejemplo, esta enfrentó críticas luego de asistir a la ceremonia de juramentación de Assad en julio del 2021 vistiendo ropa de moda de marcas muy costosas.[6] Sus declaraciones a Russia Today el 18 de enero, 2022 en las que negó que los sirios se estuviesen muriendo de hambre y frío, también generaron condenas y acusaciones por una falta de contacto con la población.[7]

Fotografías de la página Facebook del restaurante (Facebook.com/nashkraysy)

Este informe revisa algunas de las respuestas a los informes sobre la apertura del restaurante de lujo de Al-Shibl en Damasco.

Sirios pro-Assad se burlan de Al-Shibl: ¿El restaurante sirve raciones de “firmeza”?

Los sirios que viven en áreas bajo el control del régimen mordazmente se burlaron de la asesora de Assad Luna Al-Shibl quien, tal como se dijo, es conocida por alentar a los sirios a sobrellevar valientemente la crisis económica. Estos la criticaron por abrir un restaurante de lujo mientras muchos sirios tienen problemas para llegar al fin de mes con su salario. El usuario en Facebook Olaa Akiell, de Jabla en la gobernación Latakia, escribió lo siguiente: “¡Firmeza, firmeza, firmeza…! Usted le dio al pueblo un dolor de cabeza pidiendo constancia y firmeza. El restaurante más grande y caro de Siria, propiedad de Luna Al-Shibl y su esposo Walid Sa’ati ha abierto sus puertas. El restaurante se especializa en cocina rusa. El personal, la comida, todo es importado. Nada es de Siria. Y lo mejor de todo, las mesas están totalmente reservadas para la próxima semana porque el lugar es muy popular. Felicitaciones por el renacimiento cultural».[8]

|

La página Facebook “Dificultades del pueblo sirio”, que sigue y documenta la situación económica en las regiones bajo el control del régimen, escribió sarcásticamente: “La Sra. Luna Al-Shibl tiene la temeridad de abrir un restaurante ruso para las clases altas, a pesar de la terrible situación que se vive en el país. Ella eludió inteligentemente las sanciones estadounidenses al contratar a un equipo de empleados y chefs totalmente rusos para que administren el lugar, al igual que nuestro sabio e inteligente gobierno elude las sanciones al entregarle las instalaciones a los rusos… Honestamente, la señora es una patriota de primer orden. Ella invirtió en Siria a pesar de todas las sanciones y el futuro incierto del país. Verdaderamente se ha ganado el título de Sra. Firmeza…”[9]

“¿Hacen entregas de firmeza?”

La publicación citada anteriormente provocó muchas respuestas de los sirios. El usuario Souzan KhairBaik de Tartous preguntó: “¡¿Hacen entregas de constancia?!” Un usuario llamado Jafa’ar Mohammad de Homs preguntó, de forma similar, «¿Sirven raciones de constancia en el restaurante?», y el usuario Lolo Khateeb escribió: «Los sirios más firmes seguramente podrán comer en este restaurante”.[10]

21

Activistas de la oposición siria: Un solo plato en ese restaurante cuesta más que el salario promedio mensual de un sirio

Muchas respuestas en las redes sociales provinieron de activistas de la oposición siria, cuyas críticas fueron similares a las expresadas por los partidarios del régimen.

La asesora de Assad les dice a los sirios: Si no tienen pan, coman caviar

El opositor Muhammad Ja’afar Al-Shardoub escribió en Facebook: “Un restaurante ruso fue abierto en la capital más pobre del mundo a un costo de decenas de millones de dólares. Este restaurante emplea a algunos de los chefs más famosos de Rusia y todos los platos son occidentales. ¿Quién es el dueño de este restaurante? La personalidad de los medios de comunicación Luna Al-Shibl, asesora del presidente, que tiene años llamando al miserable pueblo sirio a ser fuerte y soportar el sufrimiento para enfrentar la gran conspiración global contra Siria. Ella también prometió que Siria eventualmente vencería al sionismo, el imperialismo, a las fuerzas de reacción (es decir, los países árabes anti-Assad) y el terrorismo. Desde la ventana de su palacio vio al pueblo haciendo fila en las panaderías y los autos esperando en fila para llenar el tanque de gasolina y les dijo: “Paciencia, oh sirios. Ustedes alcanzarán el paraíso’… La reina francesa María Antonieta le dijo una vez al hambriento pueblo de Francia: ‘Si no tienen pan, coman pastel’ y hoy la asesora del presidente Luna Al-Shibl le está diciendo al hambriento pueblo sirio: ‘Si no tienen pan, coman caviar’. Tengan en cuenta que un solo plato en ese restaurante extranjero cuesta más que el salario mensual promedio en Siria».[11]

Un activista de la oposición siria en Twitter @IBRA_SYR, escribió lo siguiente: “La Sra. Constancia Luna Al-Shibl ha abierto un fantástico restaurante en el centro de Damasco a un costo de millones de dólares, mientras que tú, pobre ciudadano sirio, se te obliga a ser firme”.[12]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/outrage-syria-after-assad-advisor-who-urged-syrians-be-steadfast-amid-economic-crisis-opens

[1] Según un informe de las Naciones Unidas de enero, 2022 el 90% de los sirios vive en extrema pobreza y el 60% carece de seguridad alimentaria. Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 12 de enero, 2022.

[2] State.gov, 20 de agosto, 2020.

[3] Otros informes negaron esto, alegando que el restaurante es propiedad de ‘Ali Najib Ibrahim, el socio comercial del asesor económico de Assad Yasser Ibrahim. Al-Quds Al-Arabi (Londres), 8 de junio, 2022.

[4] Sana.sy, 19 de julio, 2021.

[5] Alarabiya.net, 6 de junio, 2022.

[6] Thelevantnews.com, 22 de julio, 2021.

[7] Snacksyrian.com, 18 de enero, 2022; Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 20 de enero, 2022.

[8] facebook.com/profile.php?id=100077641252706, 5 de junio, 2022.

[9] Facebook.com/syria.Damascus13, 5 de junio, 2022.

[10] Facebook.com/syria.Damascus13, 5 de junio, 2022.

[11] Facebook.com.abogmail.jaafar. 9 y 12 de junio, 2022.

[12] Twitter.com/IBRA_SYR, 5 de junio, 2022.

The post Indignación en Siria luego que la asesora de Assad quien instó por ‘firmeza’ ante los sirios en medio de la crisis económica inaugura restaurante de lujo first appeared on MEMRI Español.