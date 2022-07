En las semanas previas a la visita del presidente de los Estados Unidos Joe Biden a Arabia Saudita para la Cumbre de seguridad y desarrollo en Jeda pautada desde el 16 de julio, 2022 los medios de comunicación árabes e internacionales publicaron numerosos informes que afirmaban que uno de los principales temas programados a ser discutidos en la cumbre – al que asistirían Biden y los líderes de nueve países árabes – fue el establecimiento de una alianza militar regional en contra de Irán. Según los informes, esta alianza incluiría a Israel junto con los países árabes moderados, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto y Jordania. Muchos se referían a esta iniciativa como la creación de una «OTAN regional».[1] Las declaraciones del rey de Jordania Abdulá II en una entrevista realizada el 24 de junio con un canal estadounidense, de que él sería el primero en unirse a una OTAN regional, intensificaron aún más el debate sobre este tema y la prensa árabe e internacional publicó numerosos artículos respecto al tema.

Sin embargo, a medida que se acercaba la realización de la cumbre de Jeda, los países árabes comenzaron a aclarar, ya sea de manera oficial y explícita o a través de artículos en la prensa, de que no tenían intención de unirse a una alianza militar regional en contra de Irán. Por ejemplo, antes de partir hacia la cumbre, el primer ministro iraquí Mustafá Al-Kadhimi, dijo que Irak «no forma parte de ninguna alianza o coalición en la región» y que «mantiene una política equilibrada hacia sus vecinos y sus alrededores».[2] Anwar Gargash, asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, explicó que su país no se uniría a tal alianza y que, de hecho, consideraba enviar un embajador a Irán. Los informes indican que en los días previos a la cumbre de Jeda, Egipto y Jordania también transmitieron mensajes secretos de tranquilidad a Irán, a través de los países de Irak y Omán, en los que enfatizaron que no se unirían a una alianza regional en su contra y que no estaban interesados en escalar el conflicto con este país.

Eventualmente, la cumbre de Jeda de hecho concluyó sin ninguna mención a una alianza regional, ya sea con o sin Israel. Además, el canciller saudita Faisal bin Farhan, declaró al cierre de la cumbre que “el diálogo y la diplomacia son la única forma de abordar el programa nuclear iraní” y que Arabia Saudita le tiende su mano a Irán.

Parece ser que, si bien en algún momento varios países árabes consideraron formar una alianza regional en contra de Irán, una serie de consideraciones e intuiciones los llevaron a descartar la idea y a enfatizar que no buscan confrontar militarmente a este país. La consideración principal es su comprensión de que la administración Biden está comprometida con lograr un acuerdo nuclear con Irán y que considera la diplomacia como la mejor opción, si no la única, para lidiar con el programa nuclear de Irán. Por lo tanto, estos países evalúan que no pueden depender de los Estados Unidos para protegerlos de Irán y temen que Estados Unidos no acuda en su ayuda en caso de que suceda una confrontación militar con este, al igual que no acudió en ayuda de Ucrania cuando fue atacado por Rusia.

Además, los países árabes aparentemente temen que Estados Unidos firme un nuevo acuerdo nuclear con Irán que no aborde sus preocupaciones sobre la conducta de Irán y sus milicias en la región y por ende, han considerado prudente abrir un canal directo de comunicación con Irán, en lugar de avanzar hacia una escalada militar con este. Parece ser que estos países han tomado una decisión estratégica de mantener relaciones tranquilas con Irán y buscar el diálogo con este. De hecho, en los últimos meses se han celebrado cinco rondas de conversaciones, mediadas por Irak y Omán, entre Arabia Saudita e Irán. Los Emiratos Árabes Unidos también mantienen contactos y diálogo con este país y, tal como ya ha sido mencionado, Egipto y Jordania han hecho lo mismo en las últimas semanas.

Un editorial del diario qatarí en Londres Al-Quds Al-Arabi, titulado «¿Fracasó la iniciativa de la ‘OTAN árabe’?», concluyó que la iniciativa fue «detenida en seco».[3] El columnista del diario Al-Sharq Al-Awsat Suleiman Jawda escribió de manera similar, que la idea de establecer una OTAN árabe ante Irán «nació muerta». Según él, fracasó porque era una iniciativa estadounidense y por lo tanto, era como una planta que fue «arrancada» y replantada en tierra ajena, de modo que esta se secó y murió.” Los países árabes, agregó, creen que la única forma de tratar con Irán es a través del diálogo y no de la confrontación, por lo que Biden se vio obligado a llevarse de vuelta consigo la idea de una OTAN árabe a Washington.[4]

Este informe da un repaso a los tranquilizadores mensajes hechos por los países árabes a Irán antes y después de la cumbre de Jeda, así como también sus declaraciones de que no se unirán a una alianza en contra de Irán.

Emiratos Árabes Unidos: No seremos parte de ninguna alianza contra Irán; trabajamos para mejorar las relaciones con este país

Sin lugar a dudas, los Emiratos Árabes Unidos todavía ven a Irán como una amenaza importante, tal como lo demuestran las declaraciones hechas por altos funcionarios emiratíes y los artículos de la prensa del país. Al mismo tiempo, en los últimos meses parece estar manteniendo relaciones tranquilas con Irán e incluso un diálogo constante con este país. Tal como se dijo, esto parece ser el resultado de una decisión estratégica tomada por los Emiratos Árabes Unidos ante la continua búsqueda hecha por la administración Biden a un acuerdo nuclear con Irán y el rechazo de una confrontación militar con este, una postura que pudiera dejar a los Emiratos Árabes Unidos expuestos ante la amenaza iraní. La postura emiratí fue reflejada en una llamada telefónica realizada el 19 de junio entre el canciller de los Emiratos Árabes Unidos Abdulá bin Zayed y su homólogo iraní Hossein Amir-Abdollahian, durante la cual los dos diplomáticos enfatizaron los intereses compartidos de sus países y el deseo mutuo de desarrollar las relaciones y continuar dialogando entre ellos. El canciller iraní incluso invitó a su homólogo emiratí a que visite Irán.[5]

A medida que se acercaba la visita de Biden y la cumbre de Jeda y a medida que proliferaban los informes sobre la posibilidad de crearse una OTAN árabe, los funcionarios emiratíes comenzaron a expresar reservas sobre la idea. Por ejemplo, el día 26 de junio, luego que el diario El Wall Street Journal informara sobre una reunión secreta, iniciada por Estados Unidos, celebrada en marzo en Sharm Al-Sheikh entre altos comandantes militares de Israel y los países árabes, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, a fin de discutir los diferentes proyectos de cooperación contra las amenazas aéreas de Irán, los Emiratos Árabes Unidos emitieron una aclaración. Esta afirmó que los “Emiratos Árabes Unidos no son parte de ninguna alianza militar regional o cooperación dirigida a ningún país específico… ni posee conocimiento de ninguna discusión formal relacionada con dicha alianza militar regional”.[6]

En las dos semanas previas a la visita de Biden, el diario emiratí en Londres Al-Arab publicó una serie de informes y artículos que, si bien reconocían la amenaza regional que representa Irán, se oponían a la idea de una alianza militar regional en su contra. Por ejemplo, el 11 de julio, el editor del diario, Haitham Al-Zubaidi publicó un artículo titulado “Una OTAN árabe causará más problemas de los que pueda resolver” y el columnista ‘Ali Al-Sarraf escribió que “el llamado a establecer una OTAN árabe ante Irán debería ser enterrado ahora”.[7]

El 15 de julio, un día antes de celebrarse la cumbre de Jeda, Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente emiratí, abordó explícitamente este tema y le dijo a los periodistas que su país se oponía a cualquier alianza militar regional en contra de Irán y que se encontraba trabajando para restablecer relaciones con este. Gargash agregó lo siguiente: «Nuestra conversación con Irán va en camino… Estamos en el proceso de enviar a un embajador a Teherán. Todas estas áreas de reconstrucción de puentes van viento en popa… Debemos reducir la escalada, encontrar soluciones y emplear una cooperación económica en todas las esferas». Este señaló que los Emiratos Árabes Unidos todavía se veían preocupados por las actividades regionales de Irán, pero que deseaban realizar esfuerzos para encontrar soluciones diplomáticas. Cuando se le preguntó sobre la opción de una alianza contra Irán, este respondió que una OTAN árabe era un concepto «teórico» y que la confrontación no era una opción para su país y agregó: «Estamos abiertos a la cooperación, pero no a una cooperación dirigida a algún otro país de la región y menciono específicamente a Irán». Los Emiratos Árabes Unidos no formarán parte de ningún grupo de países que ven la confrontación como una directiva”. Este aclaró que los Emiratos Árabes Unidos pudieran ser parte de cualquier cosa que los proteja de posibles drones y misiles, siempre que no tenga en la mira a un tercer país.[8]

Los artículos publicados en la prensa de los Emiratos Árabes Unidos luego de celebrarse la cumbre de Jeda enfatizaron que los Emiratos Árabes Unidos le informaron a los Estados Unidos que unir alianzas y ejes dirigidos a países específicos era contrario a su política estratégica, la cual busca mantener canales abiertos de comunicación y de diplomacia con Irán, poner fin a las tensiones en el Medio Oriente y completar el proceso de paz.[9]

Egipto en mensaje tranquilizador a Irán antes de producirse la visita de Biden: No nos uniremos a ninguna alianza regional; No buscamos ninguna confrontación

Egipto transmitió mensajes tranquilizadores a Irán incluso antes de la visita de Biden, durante la visita del presidente ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi a Omán el día 27 de junio, 2022. Según informes de un diario qatarí, durante la visita de Al-Sisi se celebró una reunión entre altos funcionarios egipcios y funcionarios iraníes, ante lo cual los egipcios expresaron que Egipto se opone a las alianzas regionales y busca mejorar sus relaciones con Irán. El informe también señaló, citando fuentes egipcias, que la oposición dentro de Egipto a la idea de una alianza árabe-israelí contra Irán estaba dirigida por figuras del ejército egipcio y de la dirección general de inteligencia. Las fuentes evaluaron que el acercamiento con Irán tenía como destino evitar que este formara vínculos con la Hermandad Musulmana, quienes se oponen al régimen de Al-Sisi.[10]

En un artículo publicado el día 17 de julio, 2022 en el diario egipcio Al-Masri Al-Yawm, el periodista Mohammed Amin explicó que «la negativa de Egipto de unirse a una alianza militar árabe no proviene de ninguna voluntad de dejar la seguridad del Golfo expuesta a amenazas, sino que esta se basa en una postura constante que se remonta a los días del Pacto de Bagdad”.[11] Este agregó: “Hasta ahora, las amenazas contra el Golfo han sido meramente verbales, ¡por lo que Egipto no tiene intención de unirse a ningún pacto patrocinado por Occidente!…”

«Esto», explicó, «no significa que Egipto se esté inclinando hacia Irán. Irán sabe que la seguridad del Golfo es un punto de no-retorno en la política egipcia. Pero el punto importante, tal como yo lo veo, es que Egipto no sigue al rebaño… y su toma de decisiones es independiente y no puede comprarse ni venderse… Egipto también se abstuvo de unirse a la coalición que combate en Yemen. Este no lucha por nadie y no lucha más allá de sus fronteras. Estos han sido los principios de Egipto por generaciones. La participación del ejército egipcio en la Guerra del Golfo (1990-1991) fue una excepción. El objetivo para ese entonces fue liberar un país árabe independiente, es decir, Kuwait, de las garras de la invasión iraquí y eso fue parte en garantizar la seguridad del Golfo…

«No hay motivo de alarma. No existe desastre ni ningún comportamiento sospechoso, al menos por parte de Egipto. Cada país tiene derecho a determinar sus propios intereses tal como le plazca. Ciertos países tenían interés en una alianza militar, pero Egipto explicó que una OTAN árabe era contraria a sus principios. Estos países, así como también Estados Unidos, entendieron que Egipto no haría esto y que nadie podía obligarlo a unirse a tal alianza».[12]

Jordania en mensajes a Irán antes de la cumbre de Jeda: No habrá alianza militar con Israel; A pesar de las amenazas en nuestras fronteras, queremos relaciones normales con ustedes

En cuanto a Jordania, los días y semanas previos a la cumbre de Jeda vieron un cambio notable en su declarada política hacia Irán. Hace solo dos meses, en una entrevista publicada el día 18 de mayo del presente año 2022 con el grupo de expertos think tank sobre políticas públicas de la Institución Hoover en la Universidad de Stanford, el rey Abdulá II reafirmó su preocupación por la presencia iraní en la frontera entre Siria y Jordania.[13] Tampoco era la primera vez que se expresaban estas preocupaciones, que también fueron expresadas en los medios de comunicación jordanos en las últimas semanas[14]. Durante muchos años, el rey Abdulá ha estado advirtiendo sobre los intentos por parte de Irán de expandir su presencia en la región y formar un continuo geográfico desde su propio territorio hasta el Líbano a través de Irak y Siria, un hecho continuo al que este se refirió en el año 2004 como “la media luna chiita”. Tras la guerra civil en Siria y la penetración iraní en este país, las preocupaciones de Jordania sobre Irán y sobre la presencia de las milicias pro-iraníes en la frontera entre Siria y Jordania crecieron aún más. Los jordanos han aclarado en más de una ocasión que ven esta presencia iraní-chiita en su frontera como una amenaza estratégica.[15] De hecho, en las últimas semanas los jordanos informaron haber frustrado una serie de intentos de contrabando de drogas, armas y municiones hacia Jordania a través de la frontera con Siria, en los que estuvieron involucradas las milicias respaldadas por Irán al sur de Siria.[16] Estas preocupaciones pueden haber sido la motivación de la declaración hecha por el rey Abdulá en una entrevista publicada el 24 de junio, 2022 en la red estadounidense CNBC, de que él “sería una de las primeras personas que respaldaría una OTAN en el Medio Oriente”.[17]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/failed-initiative-establish-middle-east-nato-%E2%80%93-arab-countries-clarify-there-will-be-no

*H. Varulkar es director en investigación en MEMRI; Y. Yehoshua es vicepresidente en investigaciones y director de MEMRI Israel; H. Harel es compañero investigador en MEMRI.

[1] Por ejemplo, el día 26 de junio, 2022 el diario The Wall Street Journal informó que en el mes de marzo, 2022 Estados Unidos organizó una reunión secreta en Sharm Al-Sheikh, Egipto, a la que asistieron oficiales de las FDI y de los ejércitos árabes, para discutir la amenaza planteada por los drones y cohetes iraníes. Según el informe, la reunión incluyó la presencia del jefe del estado mayor de las FDI Aviv Kochavi; el jefe del gabinete saudita Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili; el entonces comandante del CENTCOM Kenneth McKenzie y a altas figuras de los ejércitos de Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. También se informó que los participantes llegaron a un acuerdo en principio para una notificación rápida cuando se detecten amenazas aéreas. Wsj.com, 26 de junio, 2022.

[2] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 15 de julio, 2022.

[3] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 17 de julio, 2022.

[4] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 21 de julio, 2022.

[5] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), isna.ir, 19 de junio, 2022.

[6] Wsj.com, 26 de junio, 2022. El diario declaró que Israel y los estados árabes rechazaron su solicitud de responder al informe, con la excepción de los Emiratos Árabes Unidos, que emitieron la aclaración citada anteriormente.

[7] Al-Arab (EAU), 6, 11 y 14 de julio, 2022.

[8] Arabic.cnn.com, reuters.com, 15 de junio, 2022.

[9] Véase, por ejemplo, Al-Ittihad (EAU), 19 de julio, 2022.

[10] Al-Arabi Al-Jadid, (Londres) 28 de junio, 2022, 6 de julio, 2022.

[11] El Pacto de Bagdad fue una alianza política y militar entre Gran Bretaña, Irak, Turquía, Pakistán e Irán entre los años de 1955 y 1979. Iniciado por los Estados Unidos, estaba destinado a formar una barrera a lo largo de la frontera suroeste de la Unión Soviética y evitar la expansión soviética en el Medio Oriente. Estados Unidos instó e incluso presionó a los países árabes para que se unieran mientras les prometía beneficios económicos, pero la mayoría declinó. De hecho, los propios Estados Unidos nunca se unieron oficialmente al pacto, que se considera una de las alianzas menos exitosas de la era de la Guerra Fría.

[12] Al-Masri Al-Yawm (Egipto), 17 de julio, 2022.

[13] Raialyou.com, 18 de mayo de 2022; Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 19 de mayo, 2022.

[14] Véase, por ejemplo, ammonnews.net. 22 de mayo de 2022; Al-Dustour, Al-Ghad (Jordania), 27 de junio de 2022; Al-Rai (Jordania), 29 de junio de 2022.

[15] Véase la Serie de Investigación y Análisis de MEMRI No. 1359 – Preocupación en Jordania por las fuerzas proiraníes en la frontera – 16/11/17.

[16] Véase, por ejemplo, alarabiya.net, 22 de mayo de 2022; Al-Quds Al-Arabi (Londres), 23 de mayo, 2022; Al-Rai (Jordania), 16 de junio, 2022; almamlakatv.com, 23 de mayo, 2022.

[17] Cnbc.com, 24 de junio, 2022.

