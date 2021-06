La muerte ha estado merodeando muy cerca de Abubakar Shekau desde su mismo ascenso al poder como líder de Boko Haram en el año 2009, luego de la muerte de su fundador Mohammed Yusuf. El líder de Boko Haram fue declarado muerto no menos de cinco veces por las autoridades militares nigerianas. Sin embargo, nunca estuvo muerto; siempre reaparecía en videos. Sin embargo, en mayo se informó una vez más que Shekau había muerto. Las autoridades aún no han encontrado su cuerpo, pero esta vez la noticia fue mucho más creíble.

La muerte de Shekau y el grupo ISWAP

En el año 2016, el grupo Provincia África Occidental del Estado Islámico (ISWAP/siglas en inglés), liderado por Abu Musab Al-Barnawi, se separó de Boko Haram debido a diferencias ideológicas y el EIIS le dio su respaldó a este grupo. ISWAP afirma estar más interesado en tratar con aquellos que ostentan los poderes centrales y poner fin a los asesinatos innecesarios de musulmanes, habiendo sido este un sello distintivo de las actividades de Boko Haram. El grupo de expertos think tank sudafricano Institute for Security Studies (ISS) mencionó que «los indiscriminados ataques contra civiles fueron punto importante de desacuerdo que contribuyó a la división de Boko Haram en dos facciones en el año 2016. Desde ese entonces ISWAP ha tratado de distinguirse por sí mismo estratégica y operacionalmente del grupo Jama’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihad (más conocido a nivel global como Boko Haram) dirigido por Abubakar Shekau».[1]

Al principio, ISWAP y Boko Haram coexistieron mutuamente. Sin embargo, el 19 de febrero, 2021 la edición No. 17 del boletín semanal Thabat publicado por la agencia de noticias pro-Al-Qaeda Thabat informó sobre enfrentamientos violentos entre ISWAP y Boko Haram, quienes rompieron vínculos con el Estado Islámico (EIIS) en Nigeria.[2]

Citando «informes locales», el boletín Thabat declaró que se desataron «batallas muy violentas» entre ISWAP y Boko Haram, luego que ISWAP secuestrara a 13 mujeres, alegando que sus maridos pertenecían a Boko Haram. En respuesta, Boko Haram atacó los «cuarteles generales y campamentos» pertenecientes a ISWAP en la aldea de Sunawa, en la frontera entre Nigeria y Níger, tomando el control de la zona y asesinando a decenas de combatientes del grupo ISWAP. Thabat agregó que, según fuentes locales, Boko Haram no logró liberar a las mujeres secuestradas y 6 musulmanes que no pertenecían a ninguno de los grupos murieron en los enfrentamientos.

Cabe mencionar que el artículo de Thabat le recordó a los lectores que la «pandilla» de Boko Haram encabezada por Abubakar Shekau le prometió lealtad al EIIS en el año 2015 y que – a pesar de estar consciente del «error y la criminalidad» de Boko Haram – el portavoz del EIIS Abu Muhammad Al-‘Adnani aceptó el (juramento de lealtad) bay’ahy y los miembros del EIIS en Irak y Siria celebraron la incorporación de un nuevo grupo a la franquicia del EIIS.[3] Posteriormente, Boko Haram rompió con el EIIS y comenzó a «lanzar campañas militares en contra de los miembros de la organización y contra todos aquellos conectados a esta».[4]

Luego, en mayo del año 2021, luego del mes de Ramadán, ISWAP comenzó sus acciones en el bosque Sambisa, en el estado de Borno, al noreste de Nigeria, habiendo sido esta la base de Boko Haram durante mucho tiempo utilizada para evitar ataques aéreos militares dentro de su terreno montañoso. Durante ese tiempo, la edición No. 287 de la revista semanal del Estado Islámico (EIIS) Al-Naba’, publicada el 20 de mayo, 2021 informó que Shekau murió después de «participar en una reunión de una hora con combatientes del grupo ISWAP». Según informes, ISWAP le pidió que renunciara al poder y ordenara a sus combatientes en otras áreas que le declararan lealtad, pero este se negó y «eventualmente por cuenta propia se hizo volar por los aires».[5]

Sin embargo, existen dos relatos sobre la muerte de Shekau. Según uno de estos, Shekau utilizó un cinturón suicida cuando se vio rodeado y no quiso que lo capturaran. Según el otro, Shekau se pegó un tiro en el pecho y la bala le atravesó el hombro, hiriéndolo fatalmente.[6] A pesar de las discrepancias en los relatos, la ausencia de videos recientes parece demostrar que los informes de su muerte deben ser tomados en serio.

Además, cabe señalar que el día 7 de junio, 2021, la agencia de noticias Reuters informó que Abu Musab Al-Barnawi, líder de ISWAP, reconfirmó en una grabación de audio que Shekau había muerto alrededor del día 18 de mayo, luego de detonar un artefacto explosivo mientras era perseguido por combatientes del grupo ISWAP. «Shekau prefirió verse humillado en el más allá que ser humillado en la tierra y se suicidó de inmediato al detonar un explosivo», puede escuchársele a Al-Barnawi decirlo.[7] También debe tenerse en cuenta que aunque la grabación reportada de Al-Barnawi provee prueba tangible de que ISWAP estaba detrás de su muerte, el EIIS aún no ha emitido una declaración oficial al respecto.[8]

Preocupaciones de seguridad derivadas por la muerte de Shekau

Sin embargo, la muerte de Abubakar Shekau no son todas buenas nuevas. La fuerza militar de Boko Haram pudiera verse debilitada, pero el grupo ISWAP está demostrando ser una amenaza más significativa y está extendiendo sus tentáculos aún más lejos. Además, la asociación del grupo con el EIIS lo convierte en una amenaza aún mayor que el grupo Boko Haram, con presencia no solo en Nigeria, sino también en toda la región del Sahel.

Además, al comentar sobre las consecuencias generadas por la muerte de Shekau, el experto nigeriano en el área de seguridad Kabiru Adamu le dijo al medio de comunicación nigeriano This Day Live: «Si al final Shekau fue realmente asesinado, sus principales comandantes que aún están vivos tendrán opción de unirse al grupo que le asesinó – ISWAP – o separarse y formar su propio grupo. Si tal situación sucede, es muy probable que veamos la proliferación de grupos más pequeños en comparación al anterior». Adamu también sostuvo que penetrar en el bosque de Sambisa era la misión a largo plazo de ISWAP con el fin de establecer un califato en la cuenca del lago Chad. «Independientemente de si fue asesinado o no, lo que sí es obvio como grupo es que ISWAP está creciendo en fuerza y todos sabemos que ISWAP se encuentra afiliado al grupo terrorista yihadista global llamado el Estado Islámico (EIIS) y hemos visto lo que el EIIS ha hecho en Siria e Irak», observó Adamu.[9]

El ejército nigeriano

El ejército nigeriano parece ser blanco fácil, ya que la gente cree que este es corrupto e incompetente. Aun si fuese por sus propias acciones, la muerte de Shekau en un enfrentamiento por un ataque enemigo rival no aumenta la confianza en el ejército. Además, el ejército nigeriano no ha logrado recuperar el bosque Sambisa a pesar de estar años combatiendo ante las fuerzas en el lugar. Si el grupo ISWAP puede hacerse cargo, la confianza en las fuerzas de seguridad se hundirá aún más.

El medio de comunicación nigeriano The Punch informó que la activista de los derechos humanos nigeriana Aisha Yesufu dijo que es «vergonzoso» que durante años el ejército nigeriano no haya podido capturar a Shekau», a pesar de haber gastado millones de dólares en la compra de armas para su guerra antiterrorista al noreste de Nigeria». Yesufu agregó que la captura de Shekau realizada por el grupo ISWAP demostró que durante muchísimos años el ejército nigeriano no realizo su trabajo.

Yesufu dijo: «Lo que esto significa es que nuestro ejército no ha estado librando la guerra. El mismo Shekau que dicen estar combatiendo en el mismo bosque Sambisa es el mismo lugar donde descubrimos que un grupo terrorista oponente salió a decir que ellos se han apoderado del lugar y él (Shekau) está muerto. ¿Qué han estado haciendo los militares y el comandante en jefe durante todo este tiempo? ¿Bromeando con ellos (es decir, los terroristas) a expensas de las vidas de los nigerianos que están siendo asesinados? Estas son preguntas que los nigerianos deberían hacerse. Si se puede tomar el bosque Sambisa y asesinar a Shekau y sin embargo, nuestros militares han estado en la lucha durante muchos años y no han podido lograr esto a pesar de gastar millones de dólares, es algo que debería preocuparnos a todos. Cuanto más dejamos la lucha en manos de gente incapaz de manejar esta guerra, más somos víctimas de ello”.[10]

El medio de comunicación nigeriano Vanguard también comentó que «ahora el temor por el grupo ISWAP es el comienzo de la sabiduría, ya que el grupo disidente parece ser más peligroso aumentando la ola de secuestros a la población civil inocente, así como también el asesinato de las fuerzas de seguridad en sus formaciones las cuales están siendo presenciadas recientemente».

Sin embargo, Vanguard informó luego las palabras del veterano periodista Mohammed Bashir, quien afirmó que tanto Boko Haram como ISWAP ahora son más débiles después de la batalla y que el ejército nigeriano debería aprovechar esta situación. Bashir opinó: «Este es el momento adecuado para que las fuerzas de seguridad nigerianas pongan fin a la insurgencia en Nigeria haciendo todo lo posible para deshacerse de los insurgentes… No hay tiempo para la complacencia ni tiempo que perder, porque ha surgido la oportunidad de capitalizar las debilidades de los insurgentes lanzando un ataque total a todas sus formaciones. Es ahora o nunca, porque está del todo claro que ambas malévolas partes están heridas y han perdido equipos y maquinaria para resistir cualquier agresión, lo que claramente los hace más vulnerables».[11]

Conclusión

El 14 de junio, 2021 el ejército nigeriano instó a los terroristas restantes de Boko Haram a «rendirse» y «acogerse a la paz». El Brigadier-General de Nigeria A.A Eyitayo dijo que necesitaba los restos de los insurgentes para presionar por lograr una amnistía. «Algunos de ellos (es decir, los miembros de Boko Haram) están escuchando a los medios de comunicación, por lo que es bueno que apelemos a ellos, a través de los medios de comunicación, para que eviten utilizar la violencia y se presenten en busca de perdón y reconciliación», afirmó Eyitayo.[12] Parece claro que Nigeria les está ofreciendo «perdón y reconciliación» a los terroristas de Boko Haram para evitar así que se unan al grupo ISWAP, que ahora batalla para absorber a los combatientes y el territorio de Shekau situado en el área noreste de Nigeria.

El ejército debería aprovechar cualquier vulnerabilidad del movimiento, con el fin de también recuperar la confianza del pueblo nigeriano. El tiempo de actuar ya pasó y no debería retrasarse aun más. ISWAP es una serpiente verde cuya cabeza necesita ser cortada rápidamente.

*Ali Karami es compañero investigador de MEMRI y comentarista político del estado Jigawa, Nigeria.

