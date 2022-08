Ante los informes publicados en los medios de comunicación globales de que Irán y las superpotencias, encabezadas por los Estados Unidos, están muy cerca de renovar el acuerdo nuclear, muchos artículos en la prensa saudita y emiratí expresan su preocupación por tal emergente acuerdo. Estos señalan que, al igual que el acuerdo del año 2015, el renovado no aborda la demanda de los estados del Golfo de restringir el problemático comportamiento de Irán en la región y no incluye restricciones firmes sobre el programa de misiles de Irán o a las milicias terroristas que este despliega en los países árabes. Los artículos advierten que descartar estas preocupaciones exacerbará las ya existentes tensiones y violencia en la región y en el mundo.

Los artículos también acusan a la administración Biden de llevar a cabo las negociaciones de manera apresurada por el simple deseo de llegar a un acuerdo, que pueda presentársele al votante estadounidense como un logro de la administración, antes de las elecciones legislativas de mitad de período en los Estados Unidos a celebrarse en el mes de noviembre. La administración Biden, dicen estos, fue excesivamente débil y vacilante en las negociaciones, mientras que Rusia y China apoyaron firmemente a Irán, por lo que Irán recibió muchas concesiones y se convirtió en el gran ganador en las negociaciones.

Las inquietudes sobre el emergente acuerdo y las críticas contra los Estados Unidos por ser demasiado indulgente con Irán e ignorar su terrorismo en la región también fueron expresadas en las caricaturas publicadas en la prensa del Golfo.

Este informe presenta algunos de estos artículos junto a las viñetas.

Periodista saudita sénior: El desprecio del acuerdo por las acciones militares de Irán en los estados árabes incrementará la violencia en la región y en el mundo

El destacado periodista saudita ‘Abd Al-Rahman Al-Rashed escribe en su columna en el diario Al-Sharq Al-Awsat que el afán de Occidente por renovar el acuerdo en materia nuclear con Irán y su desprecio por la participación militar de este país en los países árabes es aún más preocupante que las concesiones que Irán pueda recibir como parte del acuerdo, tales como el levantamiento de las sanciones, los fondos que este recibirá y la liberación de sus prisioneros. Este desprecio, advierte, puede incrementar tensiones y la violencia en la región e incluso puede tener implicaciones a nivel global:

“Según la información filtrada, el ‘acuerdo integral’ entre las superpotencias e Irán es muy similar al acuerdo anterior y no inspira optimismo. Este acuerdo incluye artículos secretos que ambas partes ocultan, pero no pasará mucho tiempo antes de que sean expuestos por algún político en ira o algún periodista diligente, tal como sucedió con el acuerdo anterior, cuyos detalles secretos sorprendieron a muchos cuando se hicieron públicos en el año 2015.

“Los estadounidenses y europeos han estado negociando en Viena durante año y medio y el líder supremo de Irán Ali Jamenei solo tiene varias semanas más para decidir sobre el tema, ya que el tiempo pasa. La sombra de Donald Trump y los republicanos se cierne sobre las próximas elecciones legislativas de mitad de periodo a celebrarse en el mes de noviembre del presente año 2022 y si los demócratas pierden la mayoría en el Congreso y el Senado, lo cual es muy probable que suceda, será más difícil y quizás imposible firmar el acuerdo. Ante esta urgencia, el maratón de negociaciones cesó y Viena se convirtió en una sala de partos donde el acuerdo está siendo asistido a través de una cesárea. Los temas principales han sido acordados en su mayoría y lo que queda por hacer son los detalles y ahí es donde mora el diablo. No importa lo que eventualmente se acuerde, el acuerdo resultante es muy probable sea una criatura desfigurada, bien sea que Irán renuncie o no a su demanda de que se levanten las sanciones impuestas al CGRI, bien sea que Corea del Sur transfiera o no los $7 mil millones que este le debe a Irán y cuando los europeos liberen o no a todos los criminales maliciosos cercanos al régimen iraní.

«A mi manera de ver, todas estas concesiones en el acuerdo son una verdadera vergüenza, pero no son tan peligrosas como el rechazo a las preocupaciones sobre las actividades militares de Irán más allá de sus fronteras – en Irak, el Líbano, Yemen, Gaza, Siria y Afganistán – lo que si le echará más leña al fuego. Firmar un acuerdo y levantar las sanciones, mientras se guarda silencio sobre las actividades militares de Irán en el extranjero, lo que hará será incrementar las tensiones y la violencia en la región. El daño también llegará hasta los Estados Unidos y Europa, renovará los conflictos regionales y los bloques internacionales alineados con uno u otro bando además de acelerar la expansión a las actividades rusas y chinas en la región…”[1]

Diario saudita: El acuerdo con Irán debe cumplir con las demandas del Golfo y detener su actividad subversiva en la región

Afirmaciones similares fueron expresadas en el editorial del diario saudita ‘Okaz publicado el 21 de agosto, titulado «El acuerdo con Irán debe cumplir con las demandas del Golfo». Este leía: «Tras lo filtrado sobre las concesiones hechas por Irán para avanzar en las negociaciones y así revivir el acuerdo en materia nuclear del año 2015, los parlamentarios iraníes conservadores están muy preocupados sobre si todas las sanciones impuestas a Irán realmente serán levantadas. Si bien todas las miradas están puestas sobre los Estados Unidos, para ver cuál será su postura final ahora que Irán ha respondido a la propuesta de la Unión Europea… se ha filtrado que, en el primer día de ser aprobado el acuerdo, tres órdenes ejecutivas emitidas por el ex-presidente de los Estados Unidos Donald Trump serán revocadas, lo que significa que se levantarán las sanciones a 17 bancos iraníes junto a 150 instituciones iraníes y serán descongelados los $7 mil millones pertenecientes a Irán.

«Aunque el nuevo acuerdo satisfará las demandas hechas por Occidente de negarle capacidades en materia nuclear a Irán, no satisfará a los aliados de Occidente en el Golfo mientras no incluya estrictas condiciones y restricciones que aborden las acciones de Irán para desestabilizar la región, su programa de misiles y la concentraciones de sus milicias en los países árabes. A pesar de las promesas del presidente Joe Biden en la cumbre de Jeda en el mes de julio pasado del presente año 2022, es decir que Estados Unidos no abandonará a sus aliados en el Medio Oriente, estos aliados están interesados ??en alcanzar un acuerdo que cumpla con sus expectativas de ver una región libre de armas de destrucción masiva y un régimen iraní que respete la voluntad de la comunidad internacional».[2]

Analista emiratí: Irán es el que más se beneficia por la excesiva cautela de Estados Unidos en las negociaciones

En un artículo publicado el 21 de agosto, 2022 en el portal saudita Elaph, el investigador y analista político emiratí Salem Al-Ketbi se queja de que Estados Unidos negocia con Irán desde una postura de debilidad y vacilación, tanto que parece estar rogándole a Irán que retorne al acuerdo del año 2015. Como resultado, dice este, Irán ha recibido muchas concesiones y se perfila como el gran ganador en las negociaciones:

“No veo gran diferencia, lo que justifica el esfuerzo invertido en las actuales negociaciones – entre el que Irán logre obtener un arma nuclear hoy o mañana. Porque la amenaza de hecho si existe y el comportamiento provocador de Irán en la región no cambiará mientras exista un entendimiento mutuo de que Irán posee esta peligrosa arma y puede acelerar el ritmo de su producción siempre y cuando este se encuentre ante cualquier tipo de presión externa. Por lo tanto, parece ser que no tiene ningún sentido dicho esfuerzo diplomático estadounidense en formular un documento que solo pospondrá el peligro sin eliminarlo en su totalidad. Todo el tema parece inútil y refleja un deseo por parte de los estadounidenses por lograr una victoria política falsa que pueda vendérsele al votante estadounidense con la esperanza de salvar a los candidatos del Partido Demócrata en las próximas elecciones de mitad de periodo al Congreso en los Estados Unidos a celebrarse en el mes de noviembre.

“El mayor ganador de todos en las negociaciones para renovar el acuerdo nuclear es, sin lugar a dudas, Irán y esto no se basa en conjeturas sino en simples hechos, particularmente en la última condición impuesta por Irán: que este sea compensado, si alguna administración estadounidense incumple sobre el acuerdo a futuro. Esto es en realidad una restricción y no una condición y protege efectivamente el acuerdo de cualquier decisión como la que tomó el ex-presidente Trump cuando se retiró del acuerdo en el año 2018…

«Irán ha logrado avances importantes adicionales. Por ejemplo, ganó tiempo durante el cual acumuló material que este pudo fisionar. Además, su capacidad para continuar las negociaciones sin hacer ningún tipo de concesión fundamental hasta la fecha es una victoria política en sí misma, más allá de lo que este logró al firmar el acuerdo del año 2015. Es muy cierto que el clima internacional contribuyó a reforzar la postura de Irán en las negociaciones, en especial luego del estallido de la guerra de Ucrania y la necesidad – en particular de Europa – de hacer regresar el petróleo iraní a los mercados, por no hablar del fuerte apoyo de China y Rusia dado a Irán durante las negociaciones en Viena. Sin embargo, nada de esto niega el impacto a la excesiva vacilación de Estados Unidos y los cálculos excesivamente cautelosos del equipo negociador estadounidense. Estos cálculos se derivaron por la renuencia de la administración Biden de incrementar la presión a Irán o amenazar con utilizar la fuerza en su contra. Biden siguió siendo extremadamente cauteloso en agitar ‘la vara’ – tanto que Irán entendió ampliamente que la opción militar en su contra ni siquiera estaba siendo considerada por el encargado estadounidense de tomar las decisiones.

“Nadie en nuestra región desea que estalle una guerra o que se utilice la fuerza militar en contra de Irán, siempre y cuando este se vea comprometido a las leyes internacionales. Pero yo me refiero a las estrategias de negociación estadounidenses, que no pueden ser exitosas si no poseen como base el jugar las cartas más efectivas, en un equilibrio resuelto y eficiente entre ‘la zanahoria’ y la ‘vara’ y en una comprensión total de cómo, cuándo y durante cuánto tiempo se puede utilizar cada enfoque. ¡Desde el comienzo de las negociaciones en Viena, el negociador estadounidense prácticamente le rogó a Irán que aceptara retornar al acuerdo nuclear anterior y así salvar el honor de la actual administración estadounidense!…»[3]

