El intelectual egipcio Dr. Khaled Montaser dijo que términos tales como «el impuesto islámico yizia», «yihad», «las redadas islámicas», «lealtad y repudio» e «infiel» deberían estar en un museo y ser borrados del discurso de los árabes, porque contradicen los fundamentos de un estado civil laico. Este realizo estos comentarios en una entrevista que fue transmitida en el canal de televisión de los Emiratos Árabes Unidos Sky News Arabia el 1 de agosto, 2021. Cuando el entrevistador preguntó el por qué los árabes le temen más al laicismo que al coronavirus, este dijo que tal cosa se debe a que están aterrorizados de perder su dominio. Para obtener más información sobre el Dr. Khaled Montaser, consulte los videos del portal MEMRI TV Nos. 6552 y 5849.

Para ver el video del intelectual egipcio Dr. Khaled Montaser en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Existe todo un léxico de términos que deben ser borrados por completo de nuestro discurso… porque contradicen los fundamentos del estado laico moderno, el cual tiene como base las leyes y el concepto de ciudadanía»

Entrevistador: «¿Apoya usted una ley que criminalice el takfir en el mundo árabe?»

Khaled Montaser: «¡Por supuesto! Existe todo un léxico de términos que deben ser borrados en su totalidad de nuestro discurso. Estos términos pertenecen al folclore. Deberían estar en los museos. ‘El impuesto yizia’, ‘yihad’, ‘ghazwa‘ (incursión islámica), ‘lealtad y repudio’, ‘infiel’…

“Todos estos términos deben ser puestos en un museo porque contradicen los fundamentos del estado laico moderno, el cual tiene como base las leyes y el concepto de ciudadanía.

“¿Cómo puedo pedirle a un cristiano que pague el yizia en un estado laico? ¿Cómo puedo asaltar otro país y llamarlo conquista islámica? Todas estas palabras deberían ser borradas de nuestro léxico.

Los líderes árabes «le temen al laicismo porque les aterra perder su poder político y sus conquistas económicas»

«Nosotros experimentamos períodos de laicismo, incluso si dichos períodos no duraron mucho. Nosotros en Egipto, vivimos un período de laicismo y la constitución de 1923 era totalmente secular. Taha Hussein declaró que rechazó tal artículo en la constitución, que establece que el islam es la religión oficial del estado porque un estado secular no está afiliado a una religión específica. El laicismo no es ateísmo, tal como lo he dicho antes. El laicismo es un método teórico para gestionar el estado…»

Entrevistador: «¿Quién creen ustedes que distorsionó el concepto de laicismo para los árabes? Ellos le temen a la palabra ‘laicismo’ casi tanto como le temen al coronavirus».

Montaser: «Por supuesto. Le temen al laicismo porque están aterrorizados de perder su poder político y sus ganancias económicas».

