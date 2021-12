El 25 de noviembre del presente año 2021, BBC Arabic en el Reino Unido transmitió una entrevista con el abogado, investigador y escritor egipcio Ahmed Abdou Maher, quien recientemente fue sentenciado a cinco años de prisión en una cárcel egipcia por criticar al islam en su libro, «El cómo la jurisprudencia de los imames está llevando a la nación por el mal camino». Maher le dijo al entrevistador que su libro no incluye ni una sola palabra de extremismo, blasfemia o incitación en contra del islam y que solo critica a aquellos jurisprudentes del islam por sus «ensangrentadas ideologías».

Este criticó a aquellos estudiosos islámicos que siguen tras Maliki, Bukhai, Safi’i, Hanafi y otras escuelas de pensamiento islámico, diciendo que defienden el asesinato de apóstatas, homosexuales, adúlteros, personas que no rezan, personas que maldicen al profeta Mahoma y a prisioneros de guerra. Este también dijo que estos acogen castigos tales como el cortarle las extremidades y decapitarlas. Abdou Maher explicó que los jurisprudentes que se adhieren a estas escuelas de pensamiento consideran que todo lo que está fuera de su «marco de referencia» es herejía y dijo que poseen los oídos de aquellos en el sistema judicial de Egipto y están tratando de convertir a Egipto en un estado religioso. Este dijo que estas escuelas de pensamiento no poseen el monopolio de lo que es el islam y que el presidente de Egipto debería declarar su inocencia.

Abdou Maher también lamentó el hecho de que existen muchas organizaciones terroristas y que Irak, Siria, Yemen, Libia y Afganistán han sido destruidos en su totalidad. Para más información sobre Ahmed Abdou Maher, véase los videos del portal MEMRI TV No. 8473, No. 5999, No. 5669, No. 5409, y No. 5234.

Para ver el video de Ahmed Abdou Maher en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«En mi libro, no existe ni una sola palabra sobre extremismo o una sola palabra de blasfemia en contra de la religión del islam… Mi libro provoca a los jurisprudentes debido a la ensangrentada ideología que estos defienden»

Periodista: «El tribunal dictaminó que el abogado Ahmed Abdou Maher deberá cumplir cinco años de prisión, luego de ser declarado culpable de socavar la paz en la sociedad, provocar conflictos y atacar a la religión del islam, en su libro El cómo la jurisprudencia de los imanes está llevando a la nación por mal camino«.

[…]

Ahmed Abdou Maher: «En mi libro, no existe ni una sola palabra sobre extremismo, ni una sola palabra de blasfemia en contra de la religión del islam, ni una sola palabra sobre la lucha étnica, o alguna palabra que provoque a las masas. Pero si provoca a los jurisprudentes. Provoca a los jurisprudentes debido a sus ensangrentadas ideologías que estos defienden, asesinando apóstatas, asesinando a personas que no rezan, asesinando a homosexuales, asesinando a adúlteros, asesinando a gente que maldice al profeta Mahoma y decapitando incluso si se arrepienten, además de asesinar a prisioneros de guerra, sacarles los ojos y cortarles las manos y los pies y así sucesivamente.

«De hecho, mi libro es hostil ante los jurisprudentes en este sentido. Por ello se titula El cómo la jurisprudencia de los imanes está llevando a la nación por el mal camino. Ellos están al acecho ante cualquier idea que esté fuera de su marco de referencia. Ellos desean una fórmula específica y cualquier otra cosa es herejía. Los chiitas y los ibadis están fuera del marco de referencia, por lo que estos son considerados herejes. Yo estoy fuera del marco, por lo que a mí me consideran de hereje y así sucesivamente. Desafortunadamente, algunos en el sistema judicial les prestan sus oídos. Desafortunadamente, tienen el oído de gente en las células cancerosas de nuestro país, que se esfuerzan por crear un estado religioso.

[…]

«Yo represento al verdadero islam, por lo que me acusaron de herejía y de blasfemia… No deseo una amnistía presidencial; quiero que el presidente me declare inocente»

«Este es el verdadero islam. Yo represento al verdadero islam, así que me acusaron de herejía y de blasfemia y dijeron que yo desprecio el islam. Ellos consideran que Hanafi, Shadi’i, Maliki, Bukhari y otras escuelas de jurisprudencia son la religión del islam. Pero esto es solo religiosidad. El verdadero islam es la doctrina y la ley del sharia. La doctrina es la creencia en Alá, los ángeles, Sus sagradas escrituras, Sus mensajeros, el Día del juicio final y el destino con todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Esta es la religión islámica, yo no mencioné ninguno de esos seis elementos. En cuanto a la ley del sharia, se trata de qué hacer y qué no hacer, tal como está en el Corán.

[…]

“Yo no quiero ninguna amnistía presidencial. Quiero que el presidente me declare inocente.

[…]

«Cuando nací, en el año 1945, no había ni una sola organización terrorista en el mundo. Hoy estas son muy numerosas. Cinco países islámicos han sido destruidos: Afganistán, Irak, Siria, Yemen y Libia. ¡Cinco!»

The post Investigador egipcio Ahmed Abdou Maher quien fue sentenciado a prisión por criticar a jurisprudentes islámicos: Critico sus ensangrentadas ideologías y no al islam de por sí; no deseo una amnistía presidencial – exijo ser declarado inocente first appeared on MEMRI Español.