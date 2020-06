Diario Judío México - El Dr. Sam Mehdi Torabi, director del Instituto de Estudios Estratégicos Risalat en Irán, dijo en una entrevista publicada el 30 de mayo, 2020 en el Canal 2 de la televisión iraní de que Estados Unidos es una oligarquía en la que el poder y la riqueza están controlados por el 1% de la sociedad y que los procesos legales y la constitución en los Estados Unidos no pueden conducir a una reforma. Este dijo que la manera de reformar a los Estados Unidos, al que se refirió como «Satanás», es a través de una revolución que aniquile y acabe con los oligarcas estadounidenses. El Dr. Torabi agregó que Irán ayudaría al pueblo estadounidense si estos tienen el coraje de comenzar una revolución, pero si no tienen el coraje, alguien de afuera tendrá que acabar con los oligarcas estadounidenses. Para ver una declaración relacionada al tema en donde el Dr. Torabi discute los actuales disturbios en los Estados Unidos, véase el video del portal MEMRI TV No. 8033.

«La realidad es que existe una oligarquía en Estados Unidos. No hay ninguna democracia»

Dr. Sam Mehdi Torabi: «La realidad es que existe una oligarquía en los Estados Unidos. La democracia no existe. El proceso legal existente y la constitución estadounidense no se supone que deberían reformar a Estados Unidos».

«No fijen sus esperanzas en las reformas a través de los métodos legales existentes en Estados Unidos… La única solución… es que esos oligarcas sean aniquilados»

«No fijen sus esperanzas en las reformas vía métodos legales existentes en los Estados Unidos. Mientras el poder y la riqueza estén en manos del 1% de la sociedad, Estados Unidos seguirá siendo el mismo. Si queremos que Estados Unidos cambie, debemos tratar con esa gente, no de manera legal sino a través de una revolución.

«Yo he dicho antes de que no tengo muchas esperanzas en que los estadounidenses lleven a cabo una revolución, pero la única solución que pondrá fin a este Satanás, en palabras del Imam Jomeini, es que esos oligarcas sean aniquilados y eliminados».

«Si [los estadounidenses] no poseen el coraje necesario, alguien de afuera debe acabar con esos [oligarcas] ya»

«Si los estadounidenses poseen el coraje de hacerlo, por todos los medios posibles. Nosotros también los ayudaremos. Si no poseen el coraje necesario, alguien de afuera debe acabar con esos [oligarcas] ya».