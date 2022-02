En enero del año 2022, por primera vez en años, la milicia chiita Ansar Alá la cual está siendo respaldada por Irán en Yemen – los houties – llevó a cabo una serie de tres ataques utilizando misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos, comenzando el día 17 de enero. Los ataques se produjeron a raíz de las victorias de la coalición saudita contra los houties, en particular las de las Brigadas Gigantes respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos, miembros de la coalición, a principios de ese mes, que condujeron a amargas derrotas para los houties en las regiones de Shabwa y Marib en Yemen.

Luego de los ataques de los houties contra los Emiratos Árabes Unidos, voceros iraníes explicaron el por qué la milicia eligió atacar a los Emiratos Árabes Unidos esta vez y destacaron que estos pudieran ser atacados nuevamente. Según los iraníes, el cambio en la política de Irán y su milicia agente-estado Ansar Alá respecto a los Emiratos Árabes Unidos se debe al cambio de circunstancias en la región. Los voceros dijeron que los Emiratos Árabes Unidos le prometieron a Irán que se levantaría el cerco saudita a los houties. Sin embargo, tras la derrota de los houties en el exitoso ataque saudí sobre Yemen en enero, Irán y los houties respondieron con ataques contra los Emiratos Árabes Unidos.

Subrayando que el gobierno del presidente iraní Ebrahim Raisi no es nada conciliador como lo fue el gobierno anterior, los voceros dijeron que Irán ya no desea realizar el papel de «bombero» en la región con el objetivo de mantener a los houties en calma. Esto, agregaron, es ante el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos están deseando desarrollar relaciones amistosas con Israel, lo cual disgusta enormemente a Irán.

El diario portavoz del régimen iraní Kayhan enfatizó en varios editoriales que la milicia houtie en Yemen continuará atacando a los Emiratos Árabes Unidos, lanzando misiles y drones suicidas contra sus centros comerciales e impactarlos militar, económica y psicológicamente de manera negativa. Esto dijo, tenía como objetivo disuadir a los Emiratos Árabes Unidos de que participen en el frente de batalla en Yemen junto a Arabia Saudita, de acuerdo a los intereses de Irán.

Otros voceros cercanos a Irán, por ejemplo, el presidente de la milicia chiita Brigadas de Hezbolá radicados en Irak y respaldada por Irán, también advirtieron que los centros comerciales de los Emiratos Árabes Unidos serán destruidos. Otros fueron citados por los medios de comunicación iraníes diciendo que los houties también atacarán a Israel.

A continuación se pueden leer extractos traducidos de estas declaraciones por parte de los iraníes y otros voceros ante los ataques de los houties contra los Emiratos Árabes Unidos.

Samam Mahour, director general del portal de noticias «Rooz Plus»: «El fin de la era de inmunidad – Abu Dabi se encuentra en llamas»

En referencia a las tensiones en el Golfo Pérsico tras el primer ataque con misiles perpetrado por los houties en los Emiratos Árabes Unidos, el día 17 de enero, 2022 Samam Mahour, director general del portal de noticias Rooz Plus y experto en temas políticos, publicó un artículo en Qudsonline.ir, el cual está afiliado a la corriente ideológica de Irán. El artículo, titulado «El fin de la era de inmunidad – Abu Dabi está en llamas», calificó el ataque de respuesta al incumplimiento de la promesa de los Emiratos Árabes Unidos ante Irán de levantar el cerco a Yemen y una forma de alentarlo a que deje de apoyar a las fuerzas de la coalición saudita. Este agregó que el ataque de los houties también fue una respuesta a la normalización de relaciones por parte de los Emiratos Árabes Unidos con Israel. Lo siguiente son los puntos principales del artículo de Mahour:

«Lo que sucedió ayer 17 de enero, 2022 fue noticia en todos los medios de comunicación de la región – el ataque utilizando drones y misiles de Yemen contra la capital de los Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi). Este ataque puede ser examinado desde tres posibles ángulos:

«La primera hipótesis sobre los motivos del ataque se refiere al hecho de que el ataque fue llevado a cabo luego de una pausa de tres años. Aunque hubo posibilidad y legitimidad de atacar a los Emiratos Árabes Unidos muchas veces durante esos tres años, tal operación fue siempre impedida por la mediación realizada por el anterior gobierno iraní (es decir, el gobierno del presidente Hassan Rohani, que prefirió seguir un enfoque utilitario de transferir fondos a través de canales bilaterales y también prefirió el tema de seguridad con los Emiratos Árabes Unidos.

«La segunda hipótesis es que el ataque tenía como objetivo mostrar el poder vacío de los Emiratos Árabes Unidos como el primer estado en normalizar relaciones con el régimen sionista y hasta el día de hoy no ha recibido ninguna respuesta adecuada a estas acciones. Sin embargo, durante la reciente visita a Teherán del jefe del servicio de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos, se le prometió a Irán que el cerco le sería levantado a Yemen, pero el ataque y el reciente apoyo de los Emiratos Árabes Unidos al frente yemení condujeron a la derrota temporal de Ansar Alá (los houties) en este frente, que violó la promesa anterior de los Emiratos Árabes Unidos ante Irán.

«La tercera hipótesis es que la arrogancia e interferencia de los pequeños estados del Golfo definitivamente molestaron a Irán. Este ataque yemení (es decir, houtie) sobre los Emiratos Árabes Unidos demostró que Irán ya no tenía interés en jugar al ‘bombero’ en la región y prefería no apagar el fuego, tal como lo venía haciendo para no romper el equilibrio de poder en la región.

«¿Cuál fue el objetivo de Ansar Alá en llevar a cabo este exitoso ataque? Su primer mensaje a los Emiratos Árabes Unidos fue que la era de inmunidad finalizó y que si hablamos de ataques, entonces ni los equipos de defensa antimisiles ni la infiltración dentro del área de seguridad de Israel en este país es decir, los Emiratos Árabes Unidos podrán detener dichos ataques.

«El segundo mensaje de Ansar Alá ante los Emiratos Árabes Unidos fue que el período de advertencia había finalizado y que ya este no podía hacer falsas promesas en materia de seguridad a Irán. De esta manera, por ejemplo, el año pasado Yemen envió varios drones a lo más lejos del territorio de los Emiratos Árabes Unidos, pero no llevó a cabo ninguna operación y solo después de ello, los Emiratos Árabes Unidos enderezaron sus filas y se retiraron de varios de estos frentes.

«El tercer mensaje de Ansar Alá fue que las negociaciones entre Irán y Arabia Saudita no tenían nada que ver con estos y que Ansar Alá obtendría sus demandas no a través de logros en las negociaciones sino por acciones sobre el terreno».[1]

Portada de Kayhan: «La resistencia yemení le pide a las empresas extranjeras que abandonen las torres comerciales de los Emiratos Árabes Unidos – los misiles houties van en camino»

En su portada publicada el 23 de enero del 2022, el diario vocero del régimen iraní Kayhan, destacó la amenaza emitida por el vocero de las fuerzas armadas houties Yahya Saree, contra un telón de fondo de los rascacielos de Abu Dabi. Saree pidió a las empresas extranjeras que abandonen las torres comerciales de los Emiratos Árabes Unidos porque los misiles de los houties van en camino. Leía el texto:

«La resistencia yemení pide a las empresas extranjeras que abandonen las torres comerciales de los Emiratos Árabes Unidos /los misiles houties van en camino

«El vocero de las fuerzas armadas (los houties) recomendó que las empresas extranjeras con inversiones en los Emiratos Árabes Unidos se marchen lo antes posible, debido a que el pequeño país ya no es seguro para ellos luego del último crimen cometido por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen y el asesinato de cientos en la prisión Sa’ada en Yemen… Luego del ataque de la coalición saudita a la prisión Sa’ada, las fuerzas armadas (los houties) amenazaron y advirtieron una vez más a los Emiratos Árabes Unidos que los misiles de Ansar Alá van en dirección a Dubái y Abu Dabi y que las empresas extranjeras deben abandonar los Emiratos Árabes Unidos lo antes posible.

“El vocero de los houties Yahya Saree enfatizó en una declaración dada, lo siguiente: ‘Luego de las tragedias perpetradas por la fuerza aérea de la coalición Arabia Saudita-Estados Unidos-Emiratos Árabes Unidos contra nuestro apreciado ummah – aconsejamos a las empresas extranjeras en el pequeño país – los Emiratos Árabes Unidos a que se marchen’. La declaración también señaló que «mientras los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos continúen su agresión contra nosotros, las empresas extranjeras invierten en un pequeño estado sin ningún tipo de seguridad…»[2]

Diario portavoz del régimen Kayhan: Los houties «llevaron a cabo su amenaza contra los Emiratos Árabes Unidos, aleccionando a ese país»

El editorial de diario Kayhan publicado el 18 de enero del 2022 explicó las «consideraciones que están detrás del ataque perpetrado por Ansar Alá al corazón de Abu Dabi en el que fueron utilizados drones». Según el diario, la milicia houtie ha estado disciplinando a los Emiratos Árabes Unidos dañando físicamente su infraestructura económica y comercial, con el objetivo de obligarlos a actuar de acuerdo con los intereses iraníes y cesar su participación en la guerra en Yemen. El editorial leía de esta manera:

«… Las repercusiones del ataque llevado a cabo por los houties el 17 de enero (contra la política, economía, seguridad e incluso el honor de los Emiratos Árabes Unidos) serán revelados gradualmente. Los revolucionarios yemeníes (los houties) finalmente comenzaron a perder la paciencia luego de reiteradas advertencias y meses de espera y de esta manera, el lunes 17 de enero, atacaron las infraestructuras de Abu Dabi en una operación muy precisa, asombrosa, compleja y eficiente, al punto de que, según algunos expertos en la región, los Emiratos Árabes Unidos quedaron totalmente sorprendidos. Por lo tanto, ellos (los houties) llevaron a cabo su amenaza contra los Emiratos Árabes Unidos y aleccionaron a ese país. Explicaré el por qué lo llamamos ‘lección’…

«Según los últimos informes, los yemeníes (houties) utilizaron drones para atacar dos lugares importantes de Abu Dabi. Uno fue la zona industrial de Al-Mussafah (suroeste de la capital), uno de los centros económicos más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, hogar de una gran cantidad de empresas internacionales, salas de exhibición y centros de mantenimiento para marcas internacionales de automóviles. El segundo ataque fue al aeropuerto internacional de Abu Dabi, supuestamente el aeropuerto más antiguo del país.

«La zona de Al-Mussafah incluye cinco áreas industriales importantes… El ataque a uno de los centros económicos más vitales de los Emiratos Árabes Unidos converge un mensaje muy importante… No debemos olvidar que los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más importantes de la región en términos de inversiones extranjeras y que para un país así, la inseguridad significa un fuerte daño a la economía… Esta zona industrial es el hogar de grandes empresas automotrices yales como Audi y Bentley, según RT (la agencia de noticias Russia Today) ayer 17 de enero.

«Los Emiratos Árabes Unidos es uno de esos países muy ricos que tienen menos del 5% del tamaño de Irán pero, sin embargo, han logrado desempeñar un papel activo en la economía, política y en áreas internacionales debido a sus petrodólares y gas natural y su dependencia sobre la ‘diplomacia del dinero’. Se pudiera decir que los Emiratos Árabes Unidos se parecen más a una gran empresa comercial que a un país.

«Algunos malentendidos llevaron a los Emiratos Árabes Unidos a embarcarse en esta aventura y en un caso, ayer 17 de enero, pudo ver las consecuencias de tales aventuras.

«Un aspecto muy importante que produjo la operación de ayer llevada a cabo por los revolucionarios yemeníes (houties) fue la forma en que se produjo. Naturalmente, un país que alberga una empresa del tamaño de Abu Dabi National Oil Company (ADNOC), con una reserva de 137.000 millones de barriles – una de las mayores compañías petroleras del mundo – y en la que la renta per cápita media en Abu Dabi suele ser superior a la de los países occidentales industrializados y ricos y que mantiene estrechos vínculos con los Estados Unidos y el régimen sionista, etc. – muy seguramente tal país tiene poderosos sistemas defensivos obtenidos del Lejano Oriente, Occidente y de los sionistas. Este punto por sí solo resalta la importancia y magnitud de la operación perpetrada ayer por los revolucionarios yemeníes.

«Entonces, ¿cómo es posible que los Emiratos Árabes Unidos, con cientos de asesores militares de Oriente y Occidente y algunos de los equipos militares y de vigilancia más costosos y sofisticados del mundo, no hayan podido detener un ataque perpetrado con drones de este tipo? La respuesta es muy simple: las operaciones que fueron contra todo ese equipo y asesores fueron más sofisticadas y más poderosas y la tecnología militar usada en estas fue superior y mucho más precisa.

“Debemos esperar para ver las consecuencias políticas y económicas que pueden surgir de esta operación. Además del efecto disuasorio de dicha operación, evitará que los Emiratos Árabes Unidos repitan aventuras similares a la que emprendió en la provincia Shabwa en Yemen a comienzos de enero del presente año 2022. Los clientes que adquieran tales equipos serán, a partir de ahora, más escépticos respecto de tales armamentos además de quienes los venden.

«Por supuesto, es muy posible que la coalición saudita tome represalias en respuesta a lo que hemos denominado una operación de ‘disuasión’ por parte de los houties. Pero si lo hacen, ellos los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos, según Ansar Alá, se enfrentarán una operación aún mayor.

«Ellos (los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos) también pueden tratar de minimizar la importancia de las operaciones utilizando el poder de los medios a su disposición. Por ejemplo, pueden decir que la operación causó muy pocos daños, tal como Arabia Saudita trató de realizar en su reclamo luego de la gran operación revolucionaria yemení houtie del año 2019 contra Aramco, pero no lograron detener la publicación de fotografías que documentaban la destrucción de Aramco (algunos en los Estados Unidos y Arabia Saudita compararon la operación contra Aramco con los ataques del 11-S).

«Durante los últimos días, los medios de comunicación occidentales y árabes, tales como los canales de televisión alemán Deutsche Welle y el saudita Al-Arabiya, informaron que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se unieron para retomar la provincia de Sabwa, luego de que el grupo Ansar Alá se apoderara del barco repleto de armas de los Emiratos Árabes Unidos el 2 de enero del 2022]. No importa cuán ciertos sean dichos informes, la respuesta de Ansar Alá ha demostrado que el pueblo emiratí acudió en ayuda de los saudíes en la provincia Shabwa, ignorando así las advertencias emitidas por los yemeníes revolucionarios (los houties).

“Luego que los Emiratos Árabes Unidos entraran en el conflicto en Shabwa, los líderes políticos de Yemen le advirtieron a este jeque (el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed Al-Nahyan) que los misiles y drones houties están siendo dirigidos al corazón de los Emiratos Árabes Unidos. No pasaron tres días luego de dicha advertencia (la operación de ayer) fue llevada a cabo ¡dándole una lección a los Emiratos Árabes Unidos! La capacidad de un grupo militar para cumplir sus amenazas en un período de tres días es otro punto importante, del cual los expertos militares, más que nadie, están muy conscientes de ello.

«El siguiente punto que no debe ser ignorado es que en esta guerra, los revolucionarios yemeníes houties no solo se enfrentan a un país microscópicamente rico con equipos nuevos y muy costosos, sino que también luchan contra una coalición de países africanos y árabes y por ende, contra pilotos y asesores militares de Occidente e Israel.

“El hecho de que los estadounidenses mantengan una presencia seria en Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, estén trabajando duro en las salas de guerra y que el bombardeo contra los yemeníes fue llevado a cabo por 40 pilotos sionistas no es ningún secreto. Esto significa que ayer, Ansar Alá no solo le dio una bofetada a los Emiratos Árabes Unidos, sino que la bofetada fue también contra Arabia Saudita, Estados Unidos y el régimen sionista, utilizando drones que viajaron una distancia de 1.300 kilómetros.

“Esta operación puede afectar el destino de la guerra en Yemen, incluyendo la forma que toma y su duración, por varias razones. A partir de hoy, los dos frentes de batalla en Shabwa y Marib se encuentran en momentos cruciales y sus resultados serán muy importantes. Ayer 17 de enero, se informó que los propios estadounidenses entraron en el campo de batalla, por temor a que la coalición Emiratos Árabes Unidos-Saudita fuera derrotada en Marib. La razón de esto fue que ellos (los estadounidenses) reconocieron la importancia del elemento tiempo.

«El objetivo de anunciar el ataque yemení en Abu Dabi fue para presionar a los Emiratos Árabes Unidos para que se retiraran de la contienda contra los houties y de hecho lo hicieron, durante algún tiempo, al menos eso fue lo que declaró. Si los Emiratos Árabes Unidos se retiran de Yemen y teniendo en cuenta los efectos psicológicos positivos que la operación de ayer ha dejado para los revolucionarios houtistas y su efecto devastador sobre la coalición saudí, a partir de ahora podemos considerar liberada la provincia de Marib. En particular, se ha pasado una página en la provincia Shabwa; Pocas horas después de que los medios de comunicación informaran sobre la operación de los drones contra Abu Dabi, los revolucionarios yemeníes infligieron grandes pérdidas a la coalición saudí y recuperaron áreas de Shabwa que se habían perdido. Los próximos días en Yemen serán testigos de importantes acontecimientos que muy bien pueden determinar el destino de la guerra que ya lleva siete años en Yemen».[3]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/iran-acting-against-uae-means-yemeni-houthi-militia-%E2%80%93-and-threatening-more-attacks-it

[1] Qudsonline.ir, 18 de enero, 2022.

[2] Kayhan.ir, 23 de enero, 2022.

[3] Kayhan.ir, 18 de enero, 2022.

The post Irán actúa contra los Emiratos Árabes Unidos a través de las milicias houties yemenitas y amenaza con más ataques en su contra first appeared on MEMRI Español.