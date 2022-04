En un artículo de opinión publicado en hebreo el día 15 de abril del presente año 2022 por el diario israelí Haaretz,[1] la directora de Estudios de los medios de comunicación iraníes en MEMRI Ayelet Savyon y el miembro del Knesset israelí Ze’ev B. Begin, ex-miembro principal de MEMRI, discutieron la reciente subida de tono del duro discurso de siempre por parte de los líderes iraníes, incluyendo una mención abierta de la visión de Irán sobre las armas nucleares como elemento esencial de su seguridad nacional.

Lo siguiente es la versión en inglés y luego traducida al español del artículo de opinión.

A medida que avanzan las conversaciones entre Irán y los países que son parte del acuerdo nuclear PAIC del año 2015, en Irán se expresan ahora posturas muchísimo más claras. Ante las exigencias de Estados Unidos por restricciones a las actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en el Medio Oriente como condición para levantar las sanciones contra Irán, el líder supremo Ali Jamenei presenta ahora una postura de rechazo.

En un discurso pronunciado el día 10 de marzo ante la Asamblea de expertos de Irán, este explicó: “Imagínense que no tengamos ningún tipo de participación en los temas de la región, solo para que cierta superpotencia no se enfade y no se vuelva quisquilloso en contra nuestra. Nuestra participación en los temas regionales es nuestra profundidad estratégica. Es un medio para fortalecer al régimen y una forma de poderío militar. ¿Por qué deberíamos nosotros perderlo, cuando podemos y deberíamos poseerlo?”[2]

En el mismo discurso, Jamenei describió abiertamente el desarrollo de las capacidades nucleares de Irán como parte de sus «armas de poder»: «El tema nuclear es un tema científico. Este se relaciona al progreso científico y a nuestra tecnología futura. Muy pronto – no llevará mucho tiempo, solo unos pocos años – necesitaremos el producto de esta energía nuclear y a gran escala.

«La gente hoy habla sobre la necesidad de realizar concesiones con Estados Unidos o con otros para volverse inmunes a las sanciones. Esto significa cortar este brazo de nuestra política y renunciar a esta carta bajo la manga, para que, Alá no lo permita, ellos no nos abofeteen con sanciones si mostramos alguna dureza. Creo que estos compromisos son ??errores. Si, a lo largo de los años, a la gente que desean cortar algunos de esos brazos del poder se les hubiese dado permiso para hacerlo, nuestro país estaría enfrentando hoy día un gran peligro».

Algunos en Irán han aprendido una lección en este sentido por el ataque perpetrado por los rusos contra Ucrania. El jefe de la Organización de defensa pasiva de Irán general Gholamreza Jalali, dijo el día 6 de marzo: «Uno de los errores de Ucrania fue que, aunque es una de las potencias nucleares del mundo, transfirió todas sus instalaciones y capacidades nucleares a Europa a cambio de seguridad y apoyo de los europeos». «Mohammad Ka’ab Amir, miembro del Majlis (parlamento) iraní, fue aún más claro sobre el tema; este dijo el 26 de febrero: «Ucrania es un ejemplo del cual los partidarios en Oriente y Occidente deben aprender. Debemos insistir en los derechos en materia nuclear del pueblo iraní, mientras preservamos nuestra autoridad nacional y honor, para que Irán sea fuerte, con poderío nuclear y militar».[3]

El diario vocero del régimen iraní Kayhan, fue muy claro. El día 26 de febrero, escribió lo siguiente: “Una mirada más de cerca a las dimensiones de la crisis de Ucrania y la respuesta dada por el mundo a ello indica muy claramente el por qué el líder de la Revolución iraní Jamenei ha enfatizado el tema de edificar una fuerza en todos los niveles y se ha opuesto firmemente a cualquier concesión sobre factores que garanticen por sí mismo la seguridad del país, sin depender de otros”. Dos días después, este escribió: «Una lección importante que podemos deducir de la guerra en Ucrania es que, para disipar amenazas, uno debe ser fuerte. Desarmar y entregar las propias fuentes de fuerza es el error más letal que se puede cometer…»

Las declaraciones más sinceras provinieron del Dr. Mahmoud-Reza Aghamiri, jefe del departamento de ingeniería nuclear en la Universidad Shahid Beheshti en Teherán. El día 9 de abril, este le dijo a una audiencia que las (supuestas) amenazas de Israel en utilizar armamento nuclear contra Irán, las (supuestas) amenazas por parte de Rusia a utilizarlas contra Ucrania y la retórica afirmativa de Corea del Norte debido a que posee armas nucleares nos enseñan que «a menos que uno tenga la protección requerida, uno pudiera convertirte en víctima». Este continuó: «Hoy, uno posee capacidad de disuasión. ¿Qué significa todo esto? Significa que uno puede aumentar su nivel de enriquecimiento de uranio al 99% en un período de tiempo bastante corto. Uno tiene el poder, si es necesario, de ‘soltar el control’ de la fisión nuclear. En otras palabras, uno puede instalarlo en una ojiva y dejar que haga lo que este desee… Nosotros llamamos a esto ‘derecho inalienable’… Es natural tener el poder, la fuerza y las capacidades que harían que su enemigo sucumbiera a las demandas de uno en las negociaciones».[4]

Durante años, los iraníes han afirmado que Jamenei emitió un fatua (edicto religioso) que prohibía el desarrollo de armas nucleares. Esto nunca sucedió, pero algunos países fueron cautivados por esta exhibición y discurso. Existe un abismo enorme entre el fatua que nunca existió y la nueva oleada de anuncios iraníes en las últimas semanas y estos puntos y posturas claramente expresados no deben ser pasados por alto ni ser ignorados.

*A. Savyon es directora del proyecto Estudios de los medios de comunicación de Irán en MEMRI; el miembro del Knesset Begin fue investigador principal en MEMRI desde el año 2019 hasta el 2021.

[1] Haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10742671, 14 de abril, 2022.

[2] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1631 – Ante el contexto de la crisis en las conversaciones nucleares de Viena, la agencia de noticias iraní afiliada al CGRI afirma que ‘si, en la próxima reunión de la Junta directiva de gobernadores de la AIEA, los falsos expedientes y acusaciones contra Irán no son cerrados, el enriquecimiento de uranio por parte de Irán al 90% estará más cerca que nunca’, 8 de abril, 2022; video del portal MEMRI TV No. 9424 – Líder supremo iraní Ali Jamenei: Reducir nuestras capacidades defensivas y nuestra participación regional debido a las sensibilidades de otros sería ingenuo y de principiante, 10 de marzo, 2022.

[3] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9807 – Reacciones en Irán ante la Guerra Rusia-Ucrania – Líder supremo Jamenei: ‘La raíz de la crisis son los Estados Unidos’; miembros del Majlis: La guerra muestra que ‘debemos insistir en los derechos en materia nuclear del pueblo iraní… para que Irán sea fuerte, con poderío militar y nuclear’, 7 de marzo, 2022.

[4] Véase el video del portal MEMRI TV No. 9492 – Ingeniero nuclear sénior iraní Dr. Mahmoud-Reza Aghamiri: Las amenazas israelíes, la crisis en Ucrania y el comportamiento de Corea del Norte nos han enseñado que Irán necesita poseer disuasión; Nosotros tenemos la capacidad de incrementar rápidamente el enriquecimiento de uranio al 99% e instalar una ojiva nuclear, 9 de abril, 2022.

The post Irán habla sin rodeos – y nosotros deberíamos escuchar con mucho detenimiento first appeared on MEMRI Español.