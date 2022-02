Introducción

Ante el progreso en las conversaciones nucleares con Irán en Viena que se informa en los medios de comunicación y la determinación por parte de la administración Biden de regresar al acuerdo nuclear PAIC del año 2015, el régimen iraní insiste en las demandas que presentó ante la administración Biden hace un año: El levantamiento total de las sanciones, el reconocimiento de Irán como un estado con capacidad nuclear y el aceptar la expansión de Irán en la región del Medio Oriente.

La primera parte de este análisis volverá a establecer las demandas presentadas por el régimen iraní ante la administración Biden cuando el presidente Biden asumió el cargo en enero del año 2021, tal como fue discutido en el análisis realizado por MEMRI el 5 de febrero del 2021 Irán utiliza una política de ‘máxima presión’ sobre la administración Biden para hacer levantar las sanciones y ser reconocido como un estado con capacidad nuclear y en base a esto, alcanzar el equilibrio nuclear en la lucha contra el terrorismo.

La segunda parte, la cual será publicada en un futuro próximo, se centrará en el argumento de las últimas semanas en Irán sobre la realización de negociaciones directas con los Estados Unidos, tal como se refleja en los medios de comunicación iraníes.

Lo siguiente son extractos del análisis realizado por MEMRI en febrero del año 2021 sobre las demandas presentadas por el régimen iraní ante la administración Biden:

El acuerdo PAIC – El proyecto nacional del régimen iraní

A principios del año 2021, Irán comenzó a implementar una política de «resistencia máxima/prudente»[1] manifestada en una «presión máxima» sobre los Estados Unidos y la comunidad internacional en una variedad de escenarios. Esta política tenía como objetivo hacer que la administración Biden levantara todas las sanciones a Irán y lo compensara por el daño causado; aprovechar los logros en materia nuclear de Irán hasta la fecha para así obtener otros adicionales; y hacer que Irán sea reconocido como un estado con capacidad nuclear para producir una bomba nuclear en poco tiempo, avanzar hacia el equilibrio en materia nuclear respecto al terrorismo en el Medio Oriente, bloquear las iniciativas europeas para incluir el tema del desarrollo de misiles balísticos de Irán y su expansión en la región en un nuevo acuerdo y asegurar la continua existencia del régimen iraní.[2]

Debe entenderse que el programa nuclear de Irán es el proyecto nacional del régimen iraní y que todas las corrientes políticas (ideólogos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el gobierno del presidente Hassan Rouhani y el canciller Mohammad Javad Zarif) están totalmente de acuerdo con ello. El acuerdo nuclear PAIC del año 2015, al que se llegó con la administración Obama, se logró a través de una planificación, el consentimiento y la coordinación total de toda la élite del régimen iraní, con la consulta y supervisión del líder supremo Ali Jamenei en todo momento, con el objetivo de mejorar el estatus estratégico del Irán revolucionario.

El representante iraní ante las Naciones Unidas Majid Takht-Ravanchi, dijo el día 19 de enero, 2021 que «no era correcto decir que el acuerdo nuclear es producto del gobierno de Rouhani, ya que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional dio su opinión y Jamenei dio instrucciones sobre este asunto también. El acuerdo nuclear fue un tema del que habló el régimen sobre el grupo (del cual aquellos responsables de la toma de decisiones) y ahora hemos llegado a una etapa crítica y estamos avanzando de acuerdo a la legislación del Majlis».[3]

Debería enfatizarse que incluso el padre del proyecto nuclear de Irán, el general del CGRI y doctor en física Mohsen Fakhrizadeh, quien fue asesinado a finales del mes de noviembre del 2020, participó en la configuración del acuerdo PAIC, en coordinación con las demandas del régimen y del liderazgo iraní. El 1 de diciembre del 2020, el vocero del gobierno iraní Saeed Khatibzadeh reconoció lo siguiente: «Fakhrizadeh estuvo entre bastidores y ayudó con el acuerdo nuclear».[4] Incluso el vice-canciller Abbas Aragchi, quien fue uno de los directores en las conversaciones nucleares con los Estados Unidos, dijo el 5 de enero, 2021 en una entrevista de radio sobre la contribución hecha por Fakhrizadeh ante la configuración del acuerdo PAIC: «Durante las negociaciones para el acuerdo nuclear, nos beneficiamos ante las consultas más cercanas de Fakhrizadeh. Su orientación técnica fue muy beneficiosa y estuvimos en contacto constante con él en varios de los temas por los cuales tuvimos que consultarlo. Fakhrizadeh cooperó con nosotros con mucho amor, pasión y motivación para servir al interés nacional y nos brindó perspectivas muy valiosas. Su ausencia es una gran pérdida para nosotros».[5]

En consecuencia, el régimen iraní se negó a declarar anulado el acuerdo PAIC en respuesta a los movimientos de la administración Trump contra Irán; véanse, por ejemplo, las declaraciones del vocero del Comité de Política Exterior y de Seguridad Nacional del Majlis Hossein Nakbi Hosseini, el día 29 de julio, 2019 de que Irán reduciría gradualmente su compromiso con las condiciones del acuerdo PAIC hasta que el acuerdo sea prácticamente inexistente, pero sin retirarse de este.

Para ver las declaraciones de Naghavi-Hosseini en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Con el fin de preservar el acuerdo, el régimen anunció que mantendría su marco, a pesar de que lo había dejado desprovisto de todo contenido (véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1481 – Incluso cuando el Reino Unido y Francia reconocen que Irán viola el acuerdo PAIC, la administración Trump, luego de retirarse ostensiblemente de este, continúa preservándolo – por medio de sus excepciones para cooperar dentro del área nuclear civil con Irán, 6 de noviembre, 2020).

Las demandas de Irán ante la administración Biden

Líder Supremo Jamenei: «Nuestro problema no es si Estados Unidos regresará o no al acuerdo PAIC; nuestra demanda racional es el levantamiento de las sanciones»; el régimen de la República Islámica debe «fortalecer a nuestros amigos y simpatizantes en la región»; «nuestra presencia en la región genera estabilidad… y es definitiva»

El Líder Supremo Jamenei ya había autorizado la permisibilidad de reanudar las conversaciones con la administración Biden, en un discurso pronunciado el 8 de enero, 2021 en el que expuso el esquema de las negociaciones y las demandas de Irán ante la administración Biden: “El frente occidental y nuestros enemigos deben poner fin a esta cruel acción – es decir, las sanciones a la nación iraní – y detener esto de inmediato. A ellos se les exige que levanten todas las sanciones… Por supuesto, lo he dicho muchas veces y lo reiteraré: ellos (Occidente) son los que deben levantar las sanciones…»

«En cuanto a nuestra presencia en la región, de lo que siempre Estados Unidos y Occidente dice – ¿por qué Irán está presente en la región? El régimen de la República Islámica está comprometido a actuar de una manera que fortalezca a sus amigos y simpatizantes en la región. Es nuestro deber. Nuestra presencia significa el fortalecimiento de nuestros amigos en la región y de nuestros simpatizantes… Nuestra presencia en la región crea estabilidad. Se ha comprobado que la presencia de la República Islámica elimina las causas de inestabilidad, tales como el EIIS en Irak, varios problemas en Siria y así sucesivamente… Por lo tanto, esta presencia regional es definitiva. Debe existir y existirá…

«Ellos están hablando sobre la posibilidad de un regreso de los Estados Unidos al acuerdo PAIC. No insistimos en ello en lo absoluto. No tenemos prisa para que Estados Unidos regrese al acuerdo PAIC; nuestro problema no es si Estados Unidos volverá al acuerdo PAIC. Nuestra demanda racional es el levantamiento de las sanciones… Este es el derecho el cual le fue saqueado a la nación iraní…

“Si las sanciones son levantadas, el regreso de Estados Unidos al acuerdo PAIC tendrá sentido. Por supuesto, el tema de los daños causados ??a Irán por parte de los Estados Unidos y las reparaciones por estos son ??parte de nuestras demandas y los que están a cargo del régimen les darán seguimiento a este tema en fases posteriores.

“Sin embargo, si no se levantan las sanciones, el regreso de los Estados Unidos al acuerdo PAIC puede ir en detrimento nuestro… De hecho, les he dicho a los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno de Irán que continúen actuando dentro de estas áreas en cuidadosa conformidad con los reglamentos.

«El segundo punto es que la decisión del Majlis y del gobierno de no cumplir con las obligaciones dictadas por el acuerdo PAIC es la decisión correcta. La decisión es totalmente lógica, racional y aceptable».[6]

Presidente Rouhani: La administración Biden debe compensar a Irán por los errores cometidos por la administración Trump

El presidente Rouhani dijo en una reunión realizada por el gobierno el día 20 de enero del 2021: «Si los nuevos miembros de la Casa Blanca han aprendido alguna lección de la administración anterior, compensarán los errores cometidos por Trump. El presidente anterior construyó rascacielos y no entendió nada de la política. Pero la nueva administración estadounidense entiende de política y tiene experiencia política… Le toca servir ahora a los Estados Unidos y Washington. Si cumplen con sus obligaciones, nosotros también lo haremos. Trump murió, pero el acuerdo PAIC sigue vivo».[7]

Canciller Zarif: Un «regreso de los Estados Unidos al acuerdo PAIC es secundario; el problema principal es normalizar nuestras relaciones económicas con otros países», es decir, levantar las sanciones

En una entrevista realizada para el portal del líder Jamenei, el canciller de Irán para ese momento Mohammad Javad Zarif, dijo lo siguiente: «El propósito del acuerdo PAIC era levantar estas sanciones. Hoy día, para cumplir con estas condiciones, no es suficiente para los Estados Unidos simplemente regresar al acuerdo PAIC. Este debe levantar las sanciones, es decir, no debe simplemente decir que está implementando el acuerdo PAIC.

“Durante los últimos cuatro años, el objetivo de Trump fue destruir el acuerdo PAIC. Primero, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones; luego, el tema de su regreso al acuerdo PAIC es secundario. El tema principal es normalizar nuestras relaciones económicas con los demás países…

“Por lo tanto, es voluntad del líder, de los funcionarios estatales y de los encargados en las negociaciones que la cancelación de las sanciones sea la máxima prioridad. Solo entonces se considerará el tema del reingreso de Estados Unidos al acuerdo PAIC.

«Los europeos y los estadounidenses deben levantar las restricciones que impusieron a la venta de petróleo iraní… Nuestras relaciones bancarias deben volver a la normalidad. Nuestros contratos con varias empresas deben ser implementados. Los diversos aspectos de la banca a través de intermediarios deben volver a su estado original. Los problemas con el transporte de carga entre Irán y otros países y nuestros seguros deben ser revertidos.

“En otras palabras, todo en el segundo apéndice del acuerdo PAIC enfatiza los efectos de estas acciones. Estamos exigiendo que Biden no solo firme el texto. Se requiere de una firma, pero esa es solo una condición obligatoria. La condición requerida es que veamos los efectos de las acciones estadounidenses sobre nosotros…

“En cuanto a la reparación de los daños causados, el líder Jamenei nos ha dicho, tanto en sus instrucciones como en su discurso público, que el tema del daño causado es uno de los temas a tratar en las próximas fases… Las acciones de los Estados Unidos han perjudicado al pueblo iraní… No debemos olvidar que 50 empresas chinas fueron boicoteadas por Trump en los últimos cuatro años y nuestros socios chinos han sufrido. Esas pérdidas también deben ser compensadas…

«Tras la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la participación de Estados Unidos en el acuerdo PIDAC solo es útil si tiene beneficios económicos para Irán. El objetivo de la República Islámica fue cumplido con la Resolución 2231, es decir, las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán han sido anuladas. Ahora los Estados Unidos pueden recuperar ese privilegio al unirse al acuerdo PAIC; y este no es un privilegio que Estados Unidos nos otorgará, sino un privilegio que él mismo obtendrá, que luego le permitirá supervisar la implementación del acuerdo PAIC. Por lo tanto, el regreso de Estados Unidos al acuerdo PAIC sin un levantamiento de las sanciones no solo no nos beneficiará a nosotros, sino que beneficiará solo a los Estados Unidos…

“Ellos (las partes del acuerdo PAIC) no tienen derecho alguno a imponer nuevas condiciones a Irán en lo absoluto para que levanten las sanciones. Primero, el tema del acuerdo PAIC era el programa nuclear de Irán, no los misiles de Irán; estos no tuvieron nada que ver con ello. Además, la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se refería a los misiles de ojivas nucleares, que nosotros no poseemos.

“Cuando Irán no posee armamento nuclear, hablar de misiles con ojivas nucleares no tiene ningún sentido. Por lo tanto, primeramente, esto es irrelevante para nosotros y también trazamos la línea ante el armamento nuclear. En segundo lugar, las partes del acuerdo PAIC, cuyas ventas anuales en armas a la región han ascendido a más de $100 billones, no están en posición de decirle a Irán que renuncie a defender sus misiles… Los europeos y los estadounidenses deben saber que no discutiremos lo que ya ha sido resuelto. Esto iría en contra de las reglas de negociación».[8]

Evaluación: Señales de que Irán reactivará su demanda de estatus país con capacidad nuclear en producir un arma nuclear

La estrategia iraní para negociar con la administración Biden se basa en los siguientes principios:

El acuerdo nuclear PAIC del 2015 permanecerá sin cambios.

Estados Unidos debe levantar todas las sanciones sin conexión con ningún otro aspecto de sus relaciones con Irán.

Luego que se levanten las sanciones, Irán exigirá reparaciones por los daños causados ??por la administración Trump.

Es muy posible un nuevo acuerdo en lo que respecta a Irán, siempre que le garantice a Irán un aspecto nuclear a su estatus, más allá del provisto por la administración Obama en el acuerdo PAIC. Este nuevo aspecto será el consentimiento estadounidense para que Irán sea reconocido como un estado con capacidad nuclear para producir un arma nuclear.

Cabe aclarar que Irán ya ha exigido se le otorgue el estatus de país con capacidad nuclear según el modelo alemán/japonés, a la UE3 (Reino Unido, Francia y Alemania, con los que llevó a cabo negociaciones nucleares hasta el año 2006) y a la administración Obama. Tanto Alemania como Japón tienen capacidad de producir una bomba nuclear pero permanecen como países con dicha capacidad, de acuerdo a las restricciones explícitas en sus constituciones.

Dos cancilleres iraníes, Kamal Jarrazi, en el año 2005 y Manouchehr Mottaki, en el año 2009, exigieron que el estatus de Irán sea el mismo que el de Alemania y Japón, ambos reconocidos como estados con capacidad nuclear pero no se sospecha que tengan la intención de producir armas nucleares (véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 888 – Irán se convierte en un estado con capacidad nuclear, 4 de octubre, 2012).

En una reunión efectuada el 17 de febrero, 2005 en Berlín con su homólogo alemán Joschka Fischer, el canciller Jarrazi propuso el modelo japonés/alemán como base para las negociaciones Irán-Unión Europea. En una reunión con el canciller de Alemania Joschka Fischer, Kharrazi explicó las perspectivas de Irán sobre cómo resolver la disputa con la UE3: «Las plantas nucleares pacíficas en Alemania y Japón pueden servir como buen modelo para los proyectos en materia nuclear de Irán y servir como base para cualquier ronda de conversaciones sobre el tema».[9]

En una conferencia de prensa conjunta realizada en mayo, 2009 con el canciller de Japón Hirofumi Nakasone, el canciller Mottaki pidió implementar el modelo nuclear japonés también en Irán y dijo lo siguiente: «La opinión que existe sobre las actividades nucleares de Japón debe aplicarse a otros países, incluyendo a Irán». Mottaki reiteró que las actividades nucleares de Irán eran «legales y pacíficas» y dijo: «Japón dedicó muchos años en generar confianza en su trabajo en materia nuclear. Irán avanza por un camino similar… Durante los años de fomentar confianza, Japón nunca se vio obligado a suspender sus actividades en materia nuclear».[10]

Con el propósito de justificar su demanda por un equilibrio nuclear ante el terrorismo, los funcionarios del régimen iraní argumentaron que las armas nucleares iraníes no serán utilizadas para destruir a Israel (que, según altos funcionarios iraníes, Irán puede destruir con armas convencionales)[11] y que no desestabilizarán la región – al contrario. Las armas nucleares, ellos dicen, establecerán un equilibrio ante el terrorismo que asegurará la estabilidad y la seguridad en la región, basado en un equilibrio estratégico, político y de seguridad entre Irán y sus rivales en el Medio Oriente.

Los iraníes se esfuerzan por crear un equilibrio nuclear ante el terrorismo basado en el equilibrio regional. Este equilibrio ante el terrorismo estará basado en el estatus de Irán como estado con capacidad nuclear. Para ello, estos evalúan que pueden ganarse el apoyo de la administración Biden, que está sujeta a la influencia de ex-altos funcionarios demócratas – entre ellos el presidente Obama, la ex-secretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton y el ex-secretario de Estado John Kerry.

En el año 2009, como secretaria de Estado, Clinton planteó explícitamente la posibilidad de que Irán tuviese en su poder armas nucleares y recomendó a los iraníes que reevaluaran la situación en tal caso. Irán no sería capaz, basándose en sus armas nucleares, de intimidar y dominar a sus vecinos, porque Estados Unidos proveería a los estados del Golfo un paraguas defensivo estadounidense. Al margen de una cumbre de seguridad de Tailandia en julio del año 2009, dijo: «Queremos que Irán calcule, lo que creo es una evaluación justa, que si Estados Unidos extiende un paraguas de defensa sobre la región, si hacemos aún más para apoyar la capacidad militar de los que están en el Golfo, es poco probable que Irán sea más fuerte o más seguro, porque no podrán intimidar y dominar, como aparentemente creen que pueden, una vez que posean un arma nuclear».[12]

Los primeros signos de lucha por parte de Irán hacia el logro de estos objetivos pudieran identificarse en las declaraciones hechas por los funcionarios del Consejo de Conveniencia que apoyan abiertamente el levantamiento en la prohibición de armas nucleares en el fatua (inexistente) de Jamenei y de que Irán de hecho posee armas nucleares. Sus declaraciones pueden ser explicadas como el método único del liderazgo iraní en su carrera armamentista nuclear; Irán está tratando de lograr obtener legitimidad internacional abierta para la obtención de armamento nuclear y lo justifica con el pretexto de lograr crear estabilidad regional.

El régimen iraní evalúa que puede obligar a la administración Biden a aceptar mejorar el estatus nuclear de Irán. Es decir, la administración Obama reconoció el derecho de Irán a enriquecer uranio con un ciclo de combustible nuclear completo y ahora puede llevarse a la administración Biden a que consienta un equilibrio nuclear para combatir el terrorismo en el Medio Oriente, como parte del cual Irán tendrá en su posesión armamento nuclear con «propósitos defensivos».[13] El régimen iraní se esfuerza por obligar a la administración Biden y a la comunidad internacional a aceptar mejorar el estatus nuclear de Irán. Este evalúa que después de que la administración Obama reconociera, en el año 2012, tres años antes del acuerdo PAIC, el derecho de Irán a enriquecer uranio en su propio suelo y a poseer un ciclo de combustible nuclear completo, sería posible, 9 años después, llevar a la administración Biden a consentir un equilibrio nuclear para combatir el terrorismo en el Medio Oriente en el que Irán tendrá en su posesión armas nucleares con fines defensivos.

Los primeros indicios de la iniciativa del régimen iraní para lograr obtener legitimidad para tal equilibrio nuclear en combatir el terrorismo en el Medio Oriente basado en su progreso hacia su reconocimiento como estado con capacidad nuclear llegaron en declaraciones de funcionarios iraníes que eran miembros del Consejo de Conveniencia del régimen. Estos hablaron abiertamente sobre la necesidad del régimen iraní de obtener una bomba nuclear y que si las circunstancias lo requieren, el líder supremo Ali Jamenei puede cambiar su fatua (inexistente) que prohíbe a Irán utilizar armas nucleares.[14] Estos oradores incluyeron a Mostafa Najafi, secretario del grupo de trabajo de relaciones exteriores e internacionales del Consejo de Conveniencia del régimen y comentarista político para asuntos de Medio Oriente que escribe para varios diarios afiliados a los círculos del régimen pragmático en Irán. En un artículo publicado el día 13 de diciembre, 2020 en el diario vocero de la cancillería de Irán, Irdiplomacy y otro publicado el 28 de enero, 2021 en el diario pragmático Tabnak, justificó una demanda futura ante las armas nucleares por parte de Irán (véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9170 – Funcionario del Consejo de Expedencia iraní en artículo del diario ‘Tabnak’: ‘Por qué razón Irán exige una bomba nuclear’, 4 de febrero, 2021).

Otro funcionario, Amir Mousavi, quien dirige el Centro de Investigación Estratégica y Relaciones Internacionales del régimen, un brazo del Consejo de Conveniencia y ex-embajador iraní en Francia, habló en dos entrevistas con los medios de comunicación árabes y rusos sobre cambiar el fatua en materia nuclear de Jamenei y sobre la obtención de armamento nuclear:

Para ver el video del portal MEMRI TV «Ex-diplomático iraní Amir Mousavi: Irán no necesita armas nucleares para ‘poner fin’ a la entidad sionista; sin embargo, Jamenei pudiera recurrir a cambiar el fatua que prohíbe las armas nucleares», pulse aquí o debajo:

Para ver el video del portal MEMRI TV «Ex diplomático iraní Amir Mousavi: Jamenei pudiera recurrir a cambiar el fatua que prohíbe las armas nucleares», 1 de febrero, 2021, pulse aquí o debajo:

Además, el 8 de febrero, 2021 el ministro de los servicios de inteligencia iraní Mahmoud Alavi, dijo en el Canal 2 de la televisión iraní que la industria nuclear de Irán tenía fines civiles y que el líder supremo Jamenei había dicho explícitamente en su fatua (inexistente) que las armas nucleares están prohibidas por el sharia y que Irán no tiene intención de trabajar en esa dirección. Este agregó, sin embargo, que al igual que un gato cuando es acorralado, Irán pudiera muy bien “cambiar su comportamiento” si se le presiona y que si Irán produce armas nucleares, no será culpa de Irán sino de quienes lo empujaron a hacerlo. Dijo el ministro:

“Nuestra industria nuclear tiene fines pacíficos. El líder dijo explícitamente en su fatua que producir armas nucleares contradice el sharia y que la República Islámica no persigue esto y lo considera como algo prohibido. Sin embargo, cuando acorralas a un gato, este pudiera comportarse de manera diferente a un gato libre. Si Irán es empujado en esa dirección, no sería culpa de Irán, sino de quienes lo empujaron. En circunstancias normales, Irán no tiene tales planes o intenciones».

Para ver las declaraciones del Ministro Alavi en MEMRI TV, haga clic aquí o abajo:

Cabe recordar que la Sección T del Anexo I del acuerdo PAIC le permite a Irán usar «sistemas de detonación de explosivos adecuados para un dispositivo explosivo nuclear», con la aprobación de la Comisión Conjunta del acuerdo PAIC (véase la serie de MEMRI Informe Diario No. 180 – El cómo Irán engañó a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos – Parte II: Irán no permite que la AIEA controle el área más crítica de su proyecto nuclear – desarrollar un dispositivo explosivo nuclear (Sección T en el acuerdo PAIC), 18 de marzo, 2019).

