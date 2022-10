El día 13 de octubre, 2022 la Corte Penal de la Unión Europea (CPUE) en Luxemburgo, dictaminó que aquellos empleadores en la Unión Europea pueden prohibir el uso de las pañoletas siempre que la prohibición sea general y no discrimine a los empleados. En su decisión en el caso relativo a una mujer musulmana a la que una empresa belga le dijo que no podía llevar puesto el velo, el tribunal dictaminó que «la norma interna de una empresa que prohíbe el uso visible de signos religiosos, filosóficos o espirituales no constituirá discriminación directa si se aplica a todos los trabajadores de manera general e indiferenciada”. En reacción a la decisión dictada por el tribunal, que fue compartida ampliamente por los medios de comunicación árabes, figuras islamistas y usuarios musulmanes en Twitter la condenaron y dijeron que el fallo fue «adaptado» para atacar a la mujer musulmana y que esta acción aísla aún más a las comunidades musulmanas.

Comentando un informe presentado por Al-Jazeera sobre la decisión, el secretario general de la Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes (UIEM) en Catar y financiada por este mismo ‘Ali Al-Qaradaghi, con 573.000 seguidores en Twitter, tuiteó lo siguiente: «¿Qué tipo de justicia es esto? ¿Por qué toda esta opresión? ¿Las mujeres que llevan puesto un hiyab no forman parte de la comunidad europea? ¿Por qué todas estas violaciones contra la religiosidad y la libertad religiosa? Los regímenes europeos afirman que no buscan aislar a los musulmanes e imponen leyes que los aíslan aún más».[1]

El autor islamista Dr. Sami Ameri, con más de 174.000 seguidores en Twitter, también comentó sobre la decisión acusando al tribunal de «adaptar» su fallo para de esta manera atacar a la mujer musulmana. Luego, Ameri agregó lo siguiente: «Ellos imponen la desnudez y la homosexualidad por la fuerza en nuestros países y prohíben que las mujeres cubran sus cuerpos en sus países. Yo no diría que esta es la ley de la selva, sino más bien es la ley de los prostíbulos”.[2]

El usuario jordano en Twitter Nossabos compartió un tuit de Al-Jazeera sobre la decisión y comentó lo siguiente: «Si tuviésemos un tribunal islámico similar al tribunal europeo, hubiésemos decidido obligar a la mujer a llevar puesto un hiyab en todas partes, incluyendo las mujeres no-musulmanas en nuestros países». Este luego se burló de quienes acusan a los talibanes en Afganistán por obligar a las mujeres a utilizar el hiyab.[3]

Al comentar sobre el fallo del tribunal, la Dra. Fawzia Al-Ashmawi, presidenta del Foro europeo de mujeres musulmanas enfatizó que tal decisión «viola el artículo 18 de la Declaración universal de derechos humanos», según el portal sede en Abu Dabi eremnews.com.[4]

El físico kuwaití Dr. Fahad Al-Awadi argumentó que la decisión significaba «reducir el número de comunidades musulmanas» en Europa «sin utilizar la violencia tal como lo hicieron en Bosnia y Herzegovina y eso se hace apuntando a sus derechos de libertad religiosa… y difundiendo la homosexualidad y enseñándola en las escuelas”.[5]

En su comentario, la usuaria kuwaití en Twitter Eiman Al-Shami preguntó: «¿Si las empresas en Europa pueden negarle empleo a los homosexuales basándose únicamente en el deseo del empleador?» luego de enfatizar que «el hiyab no es un símbolo sino una obligación religiosa para toda la mujer musulmana», Al-Shami se burló de quienes condenan a Irán porque impone el que la mujer lleve puesto un hiyab.[6]

El usuario tunecino en Twitter Jihen Nacer describió la decisión de «ser esta la forma europea de justicia». Luego agregó sarcásticamente: «Es importante que no olviden sus conferencias sobre derechos humanos, derechos de los animales y derechos de los extranjeros».[7]

[1] Twitter.com/Ali_AlQaradaghi/status/1580634219641831424, 13 de octubre, 2022.

[2] Twitter.com/DrSamiAmeri/status/1580591725374214144, 13 de octubre, 2022.

[3] Twitter.com/nossabos/status/1580635197665484801, 13 de octubre, 2022.

[4] Twitter.com/EremNews/status/1580566806796066819, 13 de octubre, 2022.

[5] Twitter.com/fahad_alawadi/status/1580683192587390977, 13 de octubre, 2022.

[6] Twitter.com/geologyteacher/status/1580866842519736320, 14 de octubre, 2022.

[7] Twitter.com/jihen_nacer/status/1580859057384017921, 14 de octubre, 2022.

The post Islamistas alegan que decisión del Tribunal europeo en primera instancia que permite a empleadores prohibir las pañoletas ‘aísla’ a las comunidades musulmanas y fue ‘adaptada’ para tener en la mira a la mujer musulmana first appeared on MEMRI Español.