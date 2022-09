Durante el pasado mes de abril del presente año 2022, el gabinete jordano aprobó una propuesta de Ley sobre derechos al niño. En julio del 2022, el proyecto de ley fue discutido en el Parlamento y fue remitido a un comité parlamentario conjunto que incluía al Comité de asuntos legales y el Comité de la mujer y la familia para de esta manera garantizar su compatibilidad con la ley islámica y la tradición jordana. El proyecto de ley, cuyos defensores creen que brinda la protección legal necesaria para los más chicos, ha sido fuertemente rechazado por islamistas y conservadores que lanzaron en su contra una intensa campaña en las redes sociales. En su campaña, estos calificaron el proyecto de ley de «tóxico» y enfatizaron que aprobarlo sería una total «vergüenza». El proyecto de ley también fue acusado de promover los valores occidentales, de alentar a los chicos a rebelarse en contra de sus padres, participar en relaciones sexuales prematrimoniales y permitirles cambiar de religión.

La campaña contra el proyecto de ley tiene como encabezado al prolífico predicador islamista jordano Dr. Eyad Qunaibi, salafista jordano-palestino nacido en Kuwait en 1975 y que ha publicado varios videos en YouTube y cientos de publicaciones en Facebook y Twitter describiendo el proyecto de ley como algo «muy peligroso» y si este llegase a ser aprobado, tendrá un impacto sobre «nosotros, nuestros hijos, la religión y los valores de moral».[1] Qunaibi, quien posee 1.490.000 suscriptores en YouTube y casi 500.000 seguidores en Twitter, llamó a su campaña «La ley de menores es tóxica», un nombre convertido en hashtag fue tendencia en Jordania en agosto del 2022. Los partidarios de su campaña lanzaron varios otros hashtags, entre ellos: «#Aprobar la ley sería una vergüenza»; «#el proyecto de ley revisado es tóxico»; «#jordan_against_child_law»; y «La #LeyDeLaInfancia es una amenaza para el niño y la familia».

Utilizando estos hashtags, Qunaibi y otros islamistas y conservadores rechazan enérgicamente el proyecto de ley porque, según ellos, se ajusta a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (UNCRC/siglas en inglés), va en contra de las enseñanzas del islam, promueve los valores occidentales y alienta a los chicos a cambiar de religión.

Al profundizar sobre las razones tras su objeción a este proyecto de ley y su postura desde las Naciones Unidas, Qunaibi escribió en inglés: «Nuestro problema no es solo con las desastrosas consecuencias de esta ley, sino con la mera idea de que las organizaciones internacionales intervienen en nuestras vidas como si fuésemos un montón de gente sin religión, legado, valores o civilización. Nos están imponiendo sus creencias y nos están dictando nuestros derechos y responsabilidades. Esta intervención es inaceptable y debe ser devuelta en el acto ante quienes están detrás, sin mencionar que hemos aclarado el estado de estas organizaciones y las hemos desmantelado, mostrando el cómo esclavizan as personas bajo el pretexto de promover los derechos humanos».[2] Acusando a las Naciones Unidas de destrozar familias y propagar la corrupción, Qunaibi escribió lo siguiente: «¿Alguna vez encuentran ustedes organizaciones internacionales y sus títeres, que plantean la falsa consigna de ‘los derechos de la mujer y el niño’ – que apoyan el matrimonio legal o la educación familiar sobre derechos y responsabilidades; manteniendo la estabilidad, el afecto y el intercambio de misericordia en la familia? Definitivamente que no. ¡Su papel es solo destrozar familias y propagar la corrupción!»[3]

Qunaibi afirmó que la UNCRC va en contra de las enseñanzas del islam. En un video publicado en su canal YouTube el día 7 de agosto, 2022 este dijo lo siguiente: «La UNCRC no reconoce el Corán como fuente de legislación respecto a los más chicos, tampoco sus derechos y deberes y tiene como base dejar de lado las religiones y sus reglamentos y crear sus propias legislaciones a pesar del hecho de que Alá dijo ‘Suya es la creación y Suyo es la comanda’ Corán 7:54 y tal como él nos creó, tiene derecho de reordenar y prohibir. La convención contradice nuestra religión comenzando con su definición de chicos, que se definen como aquellos que no han alcanzado la edad de los 18 años, pero el sharia de Alá define a los chicos como aquellos que no han alcanzado la pubertad…»[4]

Quienes rechazaron el proyecto de ley argumentaron que esta no le conviene al pueblo jordano. Por ejemplo, el abogado jordano Mo’tasim Abu Rumman, quien posee cerca de 9000 seguidores en Twitter, compartió un breve video el 5 de septiembre, 2022 bajo los hashtags de la campaña, que leía: «El propuesto proyecto de ley ante los derechos de los chicos provino de países en los que el 60% de sus hijos nacieron fuera del matrimonio y el 40% de cuyos hijos han sufrido acoso sexual dentro de la familia. Esta oscura realidad no se aplica a Jordania por la gracia de Alá. El proyecto de ley y sus artículos no nos convienen. La ley de los chicos es tóxica. Esta ley amenaza a los más chicos junto a sus familias».[5]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/islamists-conservative-muslims-launch-intense-social-media-campaign-against-passing

