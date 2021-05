Yeldana Kaharman, periodista kazaja de 21 años y estudiante en el departamento de comunicaciones de la Universidad de Fırat en la provincia de Elazığ en Turquía, fue hallada muerta en su apartamento en dicha ciudad el 28 de marzo, 2019 según informes, un día después de que entrevistara a Tolga Ağar, un parlamentario que representa a Elazığ para el partido gobernante del presidente Recep Tayyip Erdoğan AKP.[1] Los medios de comunicación informaron que su muerte se debió a un suicidio el mismo día en que ocurrió.[2] Sedat Peker, jefe del crimen organizado turco quien vive en el extranjero, publicó recientemente en YouTube dos extensos videos que dicen que Tolga Ağar y Mehmet Ağar, ex-jefe del departamento de policía y ministro y padre de Tolga Ağar, estuvieron involucrados en su muerte. Uno de los videos de Peker recibió más de dos millones de visitas en cuatro días, mientras que el otro recibió más de dos millones de visitas en un solo día. Los Ağar han sido objeto de mucha discusión en Turquía.

Sedat Peker: El día antes de su muerte Yeldana Kaharman presentó una denuncia a la gendarmería diciendo que el parlamentario del partido AKP Tolga Ağar la violó

El 6 de mayo, 2021 Sedat Peker, quien supuestamente vive en Macedonia del Norte y cuya organización criminal fue allanada por la policía turca en varios lugares el día 9 de abril, 2021[3] subió a YouTube un video de 46 minutos de duración en el que discutía una variedad de temas, entre ellos la muerte de Kaharman. Peker dijo: «Hay una chica, Kyrgyz or Kazakh… Un día después, la chica se dirige a la gendarmería y dice ‘Tolga Ağar abusó de mí-‘ me violó, no hay razón alguna para endulzarlo. Él violó a la chica… La chica se queja, luego el padre de Tolga (Mehmet Ağar) le envía un helicóptero para que recoja al hermano Tolga. La chica es hallada muerta al día siguiente. Qué interesante y qué triste, ¿no?… Una pobre chica murió y todo el mundo lo sabe… y nadie abre la boca para decir nada… Él (Mehmet Ağar) es el jefe del estado a la sombra. Todo lo que él diga, se cumple».[4] En un momento del video, Peker levanta el dedo índice y dice: «Si algo de lo que he dicho es mentira, les cortaré este dedo, les doy mi palabra». Este dice que la presencia de todos los involucrados puede confirmarse rastreando las posiciones de sus teléfonos celulares en los momentos más relevantes del caso.

El 9 de mayo, este subió otro video en el que dice: «He pasado mi vida al servicio del estado. Mi intención nunca es denigrar al estado. Si el mundo llegara a su fin, yo nunca participaría en algo así… El estado es eterno, el estado es sagrado, pero no existe ningún reglamento que diga que nosotros aceptaremos como sagrado las palabras de cada persona que cumple un deber para el estado. Hagamos de ese día o dos una historia… La chica, que descanse en paz, se dirige a la gendarmería. Ella dice: ‘Fui a entrevistar a Tolga Ağar, él abusó de mí y me violó’. Ellos dicen: ‘Señorita, hemos recibido su queja. Vaya donde el médico mañana y obtenga un informe sobre este asunto… Al día siguiente, sin embargo, sucedió, la chica de 18 años está muerta, a cuenta suya. Una niña muy jovial, llena de vida: ¡¿Cómo pudo morir así?! Ella se queja un día y luego aparece muerta al día siguiente… El comandante de la gendarmería llama al comandante superior. Este dice: ‘Señor, esa chica está muerta.’ El comandante superior dice: ‘Venga para acá’. Este se dirige hacia donde este se encuentra… El comandante superior dice: «Usted es un comandante muy exitoso. InshAllah en el futuro será un buen pasha, un general». El comandante inferior dice: ‘¡A sus órdenes, señor!’ en este punto del video, Peker rompe un trozo de papel ‘¿Cual queja?’ Se ha ido… Usted fue el primer periodista en informar sobre esta noticia en abandonar a Elazığ por miedo… Después de todo esto, ya no puedo ir a Turquía. No puedo… Envíen a dos inspectores. Que traigan un detector de mentiras es decir, un polígrafo, encenderemos la cámara, tendremos a los inspectores aquí y mi mano aquí (este pone su mano sobre la mesa). Si el detector de mentiras dice que estoy mintiendo, me cortaré el dedo. Estoy preparado para ser recordado como el sin-dedo Sedat: hágame el favor de considerar enviar inspectores».[5]

Ex-ministro Mehmet Ağar, padre de Tolga Ağar, pasó tiempo en prisión por cargos en conexiones con el escándalo Susurluk

Tolga Ağar ha sido desde el año 2018 un parlamentario que representa un distrito en la provincia Elazığ para el partido gobernante del presidente Erdoğan AKP. Mehmet Ağar, padre de Tolga Ağar, fue fundador y líder del Partido Demócrata y ministro de Justicia de Turquía desde marzo a junio del año 1996 y ministro del Interior de junio a noviembre del mismo año. Mehmet Ağar fue sentenciado en mayo del 2011 a cinco años de prisión[6] por sus conexiones con el escándalo Susurluk, famoso en Turquía por sus revelaciones a conexiones entre el liderazgo político, el ejército y los círculos del crimen organizado del país. Esta red es generalmente referida en turco como el «estado a la sombra». Las conexiones fueron reveladas luego de un accidente automovilístico ocurrido el 3 de noviembre, 1996 en Susurluk, una ciudad en la provincia de Balıkesir. Tres hombres viajaban en el mismo automóvil: Huseyin Kocadağ, alto funcionario de los cuerpos policiales; Abdullah Çatlı, militante de derecha buscado; y Sedat Bucak, político kurdo. Kocadağ y Çatlı murieron en el accidente, mientras que Bucak sufrió la rotura de una pierna y fractura de cráneo. De las recientes declaraciones de Peker sobre la muerte de Kaharman, Cevat Öneş, quien es ex-diputado del Milli İstibahrat Teşkilatı (MİT), el principal servicio de inteligencia turco, dijo: «Creo que hemos llegado a una situación que supera la estructura del período Susurluk».[7]

Declaraciones del gobierno en respuesta a las declaraciones hechas por Peker, esfuerzos para bloquear el acceso a la cobertura noticiosa sobre el tema de la muerte de Kaharman

El periodista turco Baransel Ağca tuiteó el 9 de mayo un documento que, según él, era el informe de la autopsia hecha a Kaharman, que según él estaba repleto de contradicciones[8]. Este luego tuiteó el día 10 de mayo que le fue informado que se había abierto una causa penal en su contra[9]. El 22 de febrero, 2020 el diario turco BirGün informó que el acceso en la red a un hilo sobre Kaharman en el popular foro EkşiSözlük había sido bloqueado y que, posteriormente, el acceso a la red a un informe de noticias que decía que el acceso al foro también había sido bloqueado.[10] Otros informes han indicado que también fue bloqueado el acceso a otros informes sobre el incidente[11]. Desde que Peker publicó sus videos, Tolga Ağar ha negado las acusaciones y dijo que emprendería acciones legales en contra de Peker.[12] El Comando General de Gendarmería respondió al video emitiendo una declaración negando que Kaharman hubiera hecho algún llamado a la gendarmería[13]. La Fiscalía General de Elazığ emitió un comunicado el 8 de mayo diciendo que el caso fue cerrado el día 16 de octubre, 2019 y se dictaminó de suicidio[14].

