El Dr. Osama Abu Irshaid, director ejecutivo de Americanos por la justicia en Palestina, dijo en un video publicado el 21 de noviembre, 2021 el cual fue subido al Centro de Estudios del Medio Oriente (Jordania) en Facebook de que si Estados Unidos llegase a colapsar – «un problema verdadero en la agenda de los principales estrategas estadounidenses», según Irshaid – entonces Israel no será capaz de sobrevivir más de 20, 30 o 40 años. Irshaid también dijo que los nativos americanos, africanos y latinos pueden establecer una conexión con el sistema «apartheid» en Israel y que la retórica sobre el apartheid y el racismo israelí es una oportunidad para obtener apoyo internacional para los palestinos. Además, este criticó al «criminal» Emiratos Árabes Unidos, así como también a «los países árabes que financian al lobby sionista para que este tenga en la mira nuestro trabajo».

«La gente habla hoy sobre el posible colapso estadounidense. Esto no es solo platica inútil – es un tema de discusión académico en los Estados Unidos hoy día»

Osama Abu Irshaid: «Yo me especializo en estudios americanos. La gente habla hoy sobre el posible colapso de los Estados Unidos. Esto no es solo plática inútil – es un tema de discusión académica en los Estados Unidos.

«Hoy, esto no es un mero tema filosófico. Este es un tema real dentro de la agenda de los principales estrategas estadounidenses – el posible auto-colapso de los Estados Unidos».

«Sin el apoyo de Occidente – el apoyo estadounidense en particular – Israel no durará 20, 30 o 40 años»

«Yo les digo, si ven el cambio que se sucede en los Estados Unidos, siendo este la teta que amamanta a Israel… con todo el respeto debido a mi colega… De hecho, Israel posee su propio poder, no existe ninguna duda al respecto.

«Sin embargo, sin el apoyo de Occidente, el apoyo estadounidense en particular, este no durará 20, 30 o 40 años. Eso es imposible. Israel puede derrotarnos por otros 4, 10 o 15 años – y aquí volvemos al tema de profundidad estratégica – pero no puede sobrevivir por toda la eternidad.

«Hoy día, cuando hablo sobre el apartheid en Palestina – para los afroamericanos en los Estados Unidos, este tema resuena con el apartheid que existe en los Estados Unidos al día de hoy.

«Hoy se está dando un choque en los Estados Unidos, en Occidente, en Latinoamérica y en todo el mundo. La gente ve esto y hace sus ‘conjeturas’. Ellos dicen: ‘Esto es exactamente lo que me pasó a mi’. Hubo un video que se volvió viral en YouTube de una joven que le dijo a un colono israelí: ‘Tú te estás robando mi casa’. El colono le dijo a la chica: ‘Si no me la robo, otros lo harán’. No tienen idea del gran efecto que esto tiene en el mundo, porque los nativos americanos – los nativos de ese continente – ven esto igual a la situación similar que vivieron ellos».

«Cuando hablamos de apartheid y segregación radical, ellos dicen: ‘Nosotros, los latinos en los Estados Unidos, tenemos la misma experiencia'»

“En Latinoamérica, ven esto como lo mismo que les pasó a ellos y también los pueblos en África. Cuando hablamos de apartheid y de segregación radical, dicen: ‘Nosotros, los latinos en América, poseemos la misma experiencia’. Separar a los latinos de sus hijos en la frontera (Estados Unidos-México)… Se puede decir mucho sobre esto. Tenemos muchas oportunidades, si utilizamos la retórica adecuada y si también la desarrollamos.

«Israel no sabe cómo confrontarnos, por lo que nos acusa de antisemitismo y de terrorismo. Si uno dice ‘apartheid’ – eres antisemita. Si dicen ‘terrorismo israelí’ – eres antisemita. Si dicen ‘esta gente lo que hace es ocupar mi tierra’ – eres antisemita. Esto se debe a que ellos no pueden ganar en una guerra de ideas.

«Mi discurso es de justicia social para todos, independientemente de la religión u origen. No apoyo el genocidio de judíos, ni el que los judíos sean aplastados, ni la conversión de los judíos al islam. Aquellos que se convirtieron en enemigos de la humanidad son los responsable de tales distinciones. Nuestro discurso es humanista, o al menos mi discurso en Occidente, en Latinoamérica, en África, en Europa o en otros lugares – es humanista.

«La realidad árabe es una vergüenza, eso es muy cierto. Pero por Alá, ¿qué opinan ustedes de los países árabes que financian al lobby sionista para que este tenga en la mira nuestro trabajo? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Todo esto está documentado.

«Yo soy estadounidense, señor y yo digo que los Emiratos Árabes Unidos son unos criminales. Lo digo como estadounidense y no como jordano. Soy estadounidense, tengo derecho a decir lo que me plazca. Lo lamento, dije que soy estadounidense, los estadounidenses no respetan las leyes locales».

