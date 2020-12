Diario Judío México - Las reacciones que se sucedieron en el mundo musulmán ante la reciente publicación de las caricaturas del Profeta Mahoma en la revista francesa Charlie Hebdo fueron muy duras e incluyeron críticas muy agudas contra Francia y contra su Presidente Emmanuel Macron. Las caricaturas fueron denunciadas como un insulto al honor del Profeta y a los sentimientos de los musulmanes e incluso como parte del compromiso de Francia con los valores del laicismo, el liberalismo y la libertad de expresión.

Ni siquiera la decapitación del profesor francés Samuel Paty cometido por un refugiado musulmán, luego que Paty les mostrara las caricaturas a sus alumnos en clase como parte de un tema de discusión sobre la libertad de expresión hizo sofocar la indignación musulmana. La denuncia del asesinato fue acompañada por críticas hacia Paty por mostrarles las caricaturas a sus alumnos y a las autoridades francesas por expresar su apoyo a la revista por expresar su libertad de expresión.

Al principio, las protestas parecían estar lideradas por las corrientes islamistas, cuya influencia Macron está tratando de frenar en Francia en su lucha contra el «separatismo islámico». Especialmente destacadas fueron las declaraciones del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uno de los patrocinadores de la Hermandad Musulmana, quien dijo que los musulmanes en Europa se enfrentan a «una campaña de linchamiento similar contra los judíos en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial» y denominó a Macron de Islamófobo que «necesita ser tratado por trastornos mentales». Erdogan también pidió por un boicot a los productos franceses.[1] El Primer Ministro de Pakistán Imran Khan, también utilizó un lenguaje fuerte y agresivo, acusando a Macron de «atacar al Islam»[2] y el ex-primer ministro de Malasia Mahathir Mohamad declaró en un tuit posteriormente eliminado por Twitter, que «los musulmanes tienen derecho a estar enojados y asesinar a millones de franceses por las masacres ocurridas en el pasado».[3]

Inesperadamente, Ahmad Al-Tayyeb, el Jeque de Al-Azhar, la institución religiosa más importante de Egipto y de todo el mundo sunita, se unió a las críticas, pero realizo declaraciones contradictorias. A pesar de denunciar el asesinato de Paty, este alentó explícitamente el logro del martirio por el bien del Profeta Mahoma, en un evento efectuado el 27 de octubre, 2020 celebrando el cumpleaños del Profeta, justificando implícitamente el terrorismo en respuesta a la crisis iniciada por las caricaturas. Al-Tayyeb llamó al amor por el Profeta como el «deber personal» de todo musulmán y dijo que los musulmanes deben sacrificar sus almas, su familia y todo lo que es realmente apreciado para ellos con el propósito de defenderlo. También citó el Corán 9:24, que establece que el amor de los musulmanes por Alá, por Mahoma y por el yihad debe ser mayor que el amor por su familia y sus posesiones.

Las declaraciones de Al-Tayyeb parecen tener como objetivo reforzar su estatus y el estatus de Al-Azhar como líderes de la campaña contra la publicación de las caricaturas de Mahoma por la revista Charlie Hebdo. Al mismo tiempo, tales declaraciones provenientes del jeque de Al-Azhar – quien apoyó al Presidente egipcio Al-Sisi en un momento crucial en el año 2013, cuando este último depuso a la administración de la Hermandad Musulmana encabezada por Muhammad Morsi – pueden socavar seriamente a Al-Sisi y las posturas de él y de Al-Azhar con el régimen de Al-Sisi. Esto se debe a que estas declaraciones, en esencia, dan su apoyo a los acérrimos rivales de Al-Sisi, es decir, la Hermandad Musulmana y su patrocinador, el Presidente turco Erdogan, así como también Qatar, que apoya y financia a las organizaciones terroristas y a elementos islámicos extremistas en el mundo musulmán y en Occidente.

A largo plazo, la postura extremista de Al-Tayyeb también puede dañar su posición y la de Al-Azhar con la comunidad internacional, ya que contradice la visión de Al-Tayyeb y la de Al-Azhar como los campeones del Islam moderado que combaten contra el extremismo y la violencia y pueden ayudar a las autoridades francesas a apaciguan a la población musulmana y resolver la crisis de las caricaturas.

Cabe señalar que el intransigente mensaje de Al-Tayyeb – de que el insultar al Profeta Mahoma es tabú y que cualquier crítica contra su persona constituye grave ofensa para los musulmanes – es cónsono a su negativa de fomentar cambios profundos dentro del pensamiento islámico y del promover una reforma en el discurso religioso. Estos son pasos que el régimen de Al-Sisi está actualmente promoviendo como parte de su lucha contra el extremismo y el terrorismo en el país. La postura conservadora de Al-Tayyeb también va de la mano con sus declaraciones extremistas anteriores en elogio al terrorismo y contra los no-musulmánes. Al-Tayyeb ha afirmado, por ejemplo, que no existen pruebas de que Osama bin Laden fuese responsable por los ataques ocurridos el 11 de septiembre, 2001[4] que los grupos terroristas fundamentalistas son producto de las fuerzas imperialistas al servicio del sionismo mundial,[5] que los ataques suicidas perpetrados por palestinos contra objetivos israelíes son legítimos porque los palestinos tienen derecho a «volar por los aires todo lo que deseen»,[6] que los cristianos son infieles[7] y que un no-musulmán no puede servir como jefe de estado de un país musulmán.[8]

Este informe revisará las posturas de Al-Tayyeb sobre el tema de las caricaturas de Mahoma publicar de nuevo recientemente por la revista Charlie Hebdo, así como también su postura conservadora de larga data sobre la reforma del discurso religioso y las declaraciones extremistas que este ha hecho a lo largo de los años.

Al-Tayyeb: Debemos defender al Profeta con nuestras vidas; nuestro amor por Alá, Mahoma y el yihad deben ser mayores que el amor hacia nuestras familias y propiedades

Al-Tayyeb, quien ha condenado en varias ocasiones los recientes ataques terroristas en Francia, dijo en la celebración anual del cumpleaños del Profeta el día 27 de octubre, 2020 que el amor por el Profeta era un «deber personal» de todo musulmán y que los musulmanes deben sacrificar sus almas, su familia y todo lo que le es apreciado para ellos con el fin de defenderlo. Citando el Corán 9:24, que establece que el amor de los musulmanes por Alá, Mahoma y por emprender la yihad debe ser mayor que el amor a su familia y a sus posesiones, este agregó que los insultos al Profeta eran actos de hostilidad por motivos políticos hacia los musulmanes y expresaron su sorpresa de que ocurrieran en países que pretenden ser «cuna de la civilización» y que defienden los derechos humanos.

En este discurso, Al-Tayyeb condenó el asesinato del profesor francés Samuel Paty y llamó a los musulmanes en Europa a integrarse positivamente en sus países. Pero sus declaraciones radicales sobre el amar al Profeta y amar el yihad parecen vaciar de significado estas condenas y pueden ser consideradas por muchos musulmanes como un estímulo directo para auto-martirizarse por el bien del Profeta y como justificativo por los ataques terroristas llevados a cabo en represalia por la publicación de las caricaturas. Al-Tayyeb dijo: «Los musulmanes no dudamos ni por un momento de que el Islam, el Corán y Mahoma son luces divinas que iluminan la tierra y el camino que debe tomar la humanidad, que busca la felicidad en este mundo y en el mundo por venir y que estas tres luces están protegidas por Alá, por Su voluntad y por Su promesa. Tampoco tenemos ninguna duda de que quienes las atacan – independientemente de su raza, fe y creencias – serán derrotados. ¿Cómo podemos sentir miedo cuando Alá nos dice [en Corán 9:32], ‘Ellos desean extinguir la luz de Alá con sus bocas, pero Alá solo permitirá que Su luz se perfeccione, incluso para consternación de los incrédulos’?

«Es gracias [al Profeta Mahoma] que naciones y pueblos fueron salvados y las deformadas y retorcidas formas de vida de las sociedades fueron reparadas. Nosotros los creyentes debemos revivir los sentimientos de amor y lealtad hacia el Profeta y defenderlo sacrificando nuestras almas, a los miembros de nuestra familia, a nuestros hijos y cualquier cosa que sea lo más apreciado para nosotros. Sepan que el amor por Mahoma es un deber personal que nos incumbe a todos los musulmanes. El Corán [9:24] nos ordenó amarlo diciendo: ‘Si tus padres e hijos, hermanos, cónyuges, tu familia más lejana, la riqueza que has adquirido y el comercio que temes declinará y los hogares que adoras, si todo esto te es más amado que Alá y Su Mensajero y el librar el yihad a Su manera, entonces espera hasta que Alá haga Su Voluntad. Alá nos guía a los pecadores’. El que ama a su hijo, a su familia o su dinero más que a Alá y Su Mensajero deben esperar a que algo malo le suceda tarde o temprano. Además, este está en lista entre los pecadores. Todo esto está respaldado por las palabras de Mahoma en un hadith, ‘Ninguno de ustedes es mencionado entre los creyentes hasta que me ame más que a su hijo, a su padre y a toda la humanidad’. Esto no significa amor en el sentido emocional o sensual, siendo este un sentimiento que uno no puede controlar o dirigir, como el amor por alguna persona, el amor por su hijo o por su dinero. Ese tipo de amor no se elige y está más allá de la capacidad de controlar aquello que uno posee. Lo que se requiere de los creyentes de acuerdo a este hadith es el amor mental, por elección personal, que surge del aprendizaje, del estudio y del extraer conclusiones, tales como el amor a los héroes, modelos a seguir con valores elevados y otros que exhiben el más alto grado de perfección humana.

«El mundo musulmán y sus instituciones religiosas, encabezadas por Al-Azhar, se apresuraron en condenar el brutal y atroz asesinato del profesor francés en París. Este asesinato es de hecho un acontecimiento triste y doloroso, pero también es muy triste y doloroso ver los insultos al Islam y a los musulmanes en el mundo de hoy día. Esto se ha convertido en un medio para obtener votos electorales. La publicación de las caricaturas que insultan a nuestro gran Profeta, respaldada por algunos diarios y revistas y por algunas agendas políticas, es una locura y un acto desenfrenado para esparcir basura que traspasa todos los límites de responsabilidad y decencia, así como también las normas y leyes internacionales aceptadas. Estas son acciones de abierta hostilidad a esta fe monoteísta y a su Profeta, que fue enviado por Alá como gesto de gracia a la totalidad del mundo.

«Nosotros en Al-Azhar y todos los países del mundo musulmán, condenamos duramente estos groseros insultos que no lastiman tanto a los musulmanes ni a su Profeta como a quienes ignoran la grandeza del honorable Profeta Mahoma. Nosotros le pedimos a la comunidad internacional que redacte leyes internacionales que penalicen esta hostilidad y discriminación hacia los musulmanes y contra ellos en términos de derechos, deberes y respeto mutuo. También les pedimos a los ciudadanos musulmanes de los países occidentales que se integren positiva y conscientemente en estas sociedades y en todo marco que conserve su identidad religiosa y cultural y evite que el pueblo sea arrastrado por las provocaciones de la extrema derecha, por el despreciable racismo y por la polarización promovida por los grupos del Islam político. Los ciudadanos musulmanes de estos países deben limitarse a medidas pacíficas, racionales y legales para oponerse al discurso del odio y alcanzar sus legítimos derechos, tomando como ejemplo las virtudes de su noble Profeta.

«Estoy muy sorprendido de que estas llamas incendiarias del fitna [contienda], odio e insultos hayan estallado en países que siempre se jactaron de ser cuna de la civilización, de la cultura, iluminación, de la ciencia, el progreso y de los derechos humanos. Sus normas se han vuelto muy confusas, a la medida en que estos sostienen la lamparilla de la libertad y de los derechos humanos en una mano y el llamado al odio y a la conflagración en la otra…»[9]

Al-Tayyeb también realizo declaraciones firmes en su reunión con el canciller francés Jean-Yves Le Drian durante la reciente visita de este último a Egipto, las cuales fueron percibidas por los medios de comunicación egipcios como un intento de aclarar la postura de Macron sobre el Islam y los musulmanes y obtener la ayuda de los líderes egipcios y de Al-Azhar para apaciguar a los musulmanes y resolver la crisis. A medida que las reuniones de Le Drian con el Presidente egipcio ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi y el canciller Sameh Shoukry eran caracterizadas por la cortesía diplomática común, Al-Tayyeb aclaró al comienzo de su reunión con Le Drian que no planeaba «utilizar ningún lenguaje diplomático cuando el Islam y el Profeta Mahoma están en juego».[10] Este afirmó firmemente que el Islam no tiene nada que ver con el terrorismo y que la reputación y la imagen del Profeta son sacrosantas, por lo que menospreciarlos es profundamente ofensivo para los musulmanes y de hecho, debería ser penalizado. Este agregó que Europa está en deuda con Mahoma y con el Islam por la luz que estos trajeron a la humanidad y que no es prudente provocar los sentimientos de millones de musulmanes. «Demandaremos a los que ofendan a nuestro noble Profeta en los tribunales internacionales, incluso si tenemos que dedicar toda nuestra vida a ello», dijo.[11]

El Consejo de Sabios Musulmanes de Al-Azhar, encabezado por Al-Tayyeb, anunció que había decidido presentar una demanda contra la revista Charlie Hebdo[12] y Al-Azhar pidió por leyes internacionales que criminalicen el acto de ofender a las religiones y sus símbolos sagrados.[13]

Al hacerse eco de la postura de la Hermandad Musulmana y de su patrocinador Erdogan, Al-Tayyeb corre el riesgo de comprometer el estatus de Al-Azhar con el régimen de Al-Sisi

En esencia, estas declaraciones extremistas de Al-Tayyeb les prestan apoyo a los enemigos más acérrimos del Presidente Al-Sisi, la Hermandad Musulmana y su patrón Erdogan quienes, junto a Qatar, ayudan y financian a organizaciones terroristas y a elementos islámicos extremistas en el mundo musulmán. Cabe recordar que Al-Tayyeb apoyó a Al-Sisi en el año 2013 cuando este último depuso a la administración de la Hermandad Musulmana encabezada por Muhammad Morsi.[14] Su apoyo al régimen de Al-Sisi y el reprimir a la Hermandad Musulmana dentro y fuera de Egipto – una medida que desafía el estatus de Al-Azhar en el mundo islámico y se esfuerza por dominar el discurso religioso, ha permitido a Al-Azhar ganar fuerza en Egipto y en el resto del mundo musulmán. A largo plazo, la rígida postura de Al-Tayyeb, quien presta apoyo a los rivales extremistas de Al-Sisi puede, por lo tanto, afectarle al comprometer el estatus de la propia institución que este dirige. Cabe señalar que otras instituciones islámicas, tales como la Liga Mundial Musulmana en Arabia Saudita, se esforzaron por evitar un enfrentamiento religioso durante la reciente crisis de las caricaturas moderando sus declaraciones. Estos se limitaron a condenar la publicación de las caricaturas, rechazar cualquier conexión entre el terrorismo y el Islam y enfatizar que el Islam prohíbe responder a un crimen cometiendo otro.[15]

Además de comprometer el estatus de Al-Azhar en el mundo islámico, las declaraciones de Al-Tayyeb también pueden perjudicar su postura en la arena internacional. Al-Tayyeb ha subrayado con frecuencia que Al-Azhar bajo su liderazgo «promueve un mensaje moderado»[16] y en los últimos años incluso ha participado en un diálogo interreligioso. Sin embargo, nadie que pida el martirio en defensa del Profeta Mahoma y ​​que cite versículos que afirmen que los musulmanes deben amar el yihad más de lo que aman a sus familias, puede considerarse que promueve el Islam moderado o que busca erradicar el extremismo y la violencia. Aunque Francia una vez se basó en los mensajes del jeque de Al-Azhar en sus esfuerzos por preservar su carácter secular e incluso recibió el apoyo del predecesor de Al-Tayyeb Muhammad Sayyed Tantawi, debido a la prohibición nacional de utilizar el hiyab en las escuelas públicas, no es muy probable que reciba ese apoyo del actual jefe de Al-Azhar.[17]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador:

https://www.memri.org/reports/sheikh-al-azhar-provides-support-extremist-islamists-europe-muslims-must-give-their-souls

*Y. Yehoshua es Vicepresidente de Investigaciones y Director de MEMRI Israel.

