Ahlam Al-Tamimi, una terrorista convicta de Hamás quien ha estado en la lista de los más buscados por el FBI desde el año 2017,[1] es directamente responsable del atentado suicida perpetrado en el 2001 en una pizzería en el centro de Jerusalén que acabó con la vida de 15 personas, incluyendo a dos estadounidenses – Judith Greenbaum de Passaic, N.J., quien estaba embarazada y Malki Roth, de 15 años, cuyos padres han seguido presionando al gobierno estadounidense para que Al-Tamimi sea llevada ante la justicia.[2] Otros 122 resultaron heridos en el ataque, entre ellos cuatro estadounidenses más; uno de ellos, Joanne Nachenberg, ha estado en estado vegetativo persistente desde ese entonces.[3]

Al-Tamimi, que nació y se crió en Jordania,[4] fue aclamada como heroína a su regreso a Jordania; en el año 2012, se convirtió en presentadora de un programa de entrevistas en el canal de televisión de Hamás Al-Quds TV llamado «Brisas del libre» que glorificaba a los terroristas palestinos.[5] Según informes, ella ha viajado mucho a través del mundo árabe, incluyendo visitas repetidas a Qatar, Argelia, Kuwait, el Líbano, Túnez y Yemen, hablándole a grupos escolares y universitarios, sindicatos y en la televisión sobre su papel central en el atentado, su alta cifra de muertos y su intención de asesinar a chicos judíos.[6]

A pesar de existir un tratado de extradición entre Estados Unidos y Jordania del año 1995,[7] Al-Tamimi ha recibido refugio seguro en Jordania desde el año 2011. En el 2017, luego que el FBI la agregara a su lista de los más buscados, la corte suprema de Jordania dictaminó que no puede ser extraditada a los Estados Unidos porque el tratado no fue ratificado por el parlamento jordano y que efectivamente no existe un tratado.[8] Su esposo, otro terrorista palestino, fue deportado a Qatar en octubre del año 2020.[9]

En el año 2018, el programa Recompensas por justicia del Departamento de Estado anunció que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre Al-Tamimi.[10]

El portal Recompensas por justicia que ofrece la recompensa todavía se encuentra activo hoy.

Estados Unidos intenta obtener la extradición de Al-Tamimi

A lo largo de los años, ha habido numerosos intentos por parte de los Estados Unidos de obtener la extradición de Al-Tamimi, incluyendo una serie de cartas de miembros del Congreso.[11] La carta más reciente,[12] enviada al secretario de Estado Antony Blinken el día 23 de marzo, 2022 y firmada por seis miembros, establece los detalles del ataque orquestado por Al-Tamimi, su papel en este y su fama en Jordania y en la región.

La carta incluyó una cita del segmento de video del portal MEMRI TV del año 2011[13] de la respuesta dada por Al-Tamimi cuando se le preguntó en una entrevista si volvería a llevar a cabo «un ataque a gran escala». Ella dijo: «Por supuesto. No me arrepiento de lo que pasó. Absolutamente que no. Este es el camino… ¿Quieren que denuncie lo que hice? Eso está fuera de discusión. Lo volvería a hacer hoy mismo y de la misma manera·. Esta carta también solicitó la respuesta de Blinken a una serie de preguntas sobre la solicitud de su extradición, el cómo el Departamento de Estado pudiera obtener su extradición ante la negativa de Jordania en cumplir con la solicitud y la posibilidad de imponer sanciones contra Jordania.[14]

Para ver las declaraciones de Al-Tamimi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

La siguiente es la primera página de la carta del Congreso; para leerla en su totalidad, pulse aquí.

La familia de Al-Tamimi en Jordania ha instado al rey Abdullah a «cerrar el expediente» y «rechazar las demandas de Estados Unidos las cuales se basan en consideraciones políticas y no legales».[15]

Existe un precedente para la extradición: En 1995, inmediatamente después de que los dos países firmaron el tratado, Jordania extraditó a Eyad Ismail Najim, un ciudadano jordano acusado de conducir la camioneta que transportaba una bomba contra el World Trade Center en el atentado perpetrado en el mes de febrero, 1993.[16] Pero, según los informes, Najim fue extraditado solo después de que firmó documentos aceptando ser juzgado en los Estados Unidos y no debido a un fallo judicial.[17]

El tema de la extradición de Al-Tamimi y la retención de ayuda a Jordania surgió durante la administración Trump. En respuestas escritas al Comité de relaciones exteriores del Senado, el embajador en Jordania Henry Wooster, quien era candidato para ese momento, declaró lo siguiente: “Estados Unidos posee múltiples opciones y diferentes tipos de influencia para asegurar la extradición de Ahlam Aref Ahmad Al-Tamimi. Nosotros continuaremos involucrando a los funcionarios jordanos en todos los niveles». Cuando se le preguntó específicamente si la ayuda a Jordania sería parte de esa influencia, Wooster respondió: «Si se confirma, esta exploraría todas las opciones para llevar a Ahlam Aref Ahmad Al-Tamimi ante la justicia, asegurar su extradición y abordar los problemas más amplios asociados con el tratado de extradición».[18]

Durante los últimos 15 años, la ayuda anual estadounidense a Jordania se ha casi cuadruplicado en términos históricos. Los Estados Unidos le ha proporcionado ayuda económica y militar a Jordania desde los años 1951 y 1957, respectivamente; al 14 de abril del 2022, la ayuda bilateral total de Estados Unidos a Jordania hasta el año fiscal 2019 ascendió a aproximadamente $23.8 billones. La solicitud de presupuesto del presidente para el año fiscal 2023 incluye $1.45 billones para Jordania.[19]

Burlándose de Estados Unidos en la televisión árabe por su impotencia para extraditarla

Desde su base de operaciones en Jordania, Al-Tamimi aparece regularmente en la televisión árabe para burlarse del gobierno de los Estados Unidos por su impotencia en extraditarla. De hecho, ella dijo específicamente, en el mes de marzo, 2019 en el canal de televisión Al-Jazeera: «Estar en Jordania me ha dado mucha fuerza porque Jordania no tiene ningún acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Esto llevó a la emisión de una decisión legal en Jordania negando mi extradición y la postura de Jordania al respecto es lo bastante clara y diáfana».

Para ver las declaraciones de Al-Tamimi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Ella también elogia regularmente la operación terrorista que orquestó y su propia participación en esta. Recientemente, en un video publicado en el canal YouTube «Gathering4youth» el día 4 de octubre, 2021 ella calificó el atentado como «la corona sobre mi cabeza» y alardeó de que «se había unido a los anales de la historia al cometer la mejor de las acciones».

Para ver las declaraciones de Al-Tamimi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

En el 2011, ella alardeó por la cantidad de víctimas que causó en el atentado:

Para ver las declaraciones de Al-Tamimi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

En el año 2012 ella relató con orgullo el papel que desempeñó en otros atentados en Jerusalén:

Para ver las declaraciones de Al-Tamimi en MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

*Steven Stalinsky es director ejecutivo de MEMRI; R. Sosnow es editor principal en MEMRI.

