El 22 de julio, 2021, la Secretaría Federal Antirracismo del gobierno federal canadiense organizó una «Cumbre Nacional sobre el tema de la Islamofobia». El primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien pronunció la declaración de apertura, asistió a la conferencia, al igual que «ministros federales, miembros del parlamento y funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales».[1] La conferencia fue organizada para abordar «la necesidad urgente de tomar nuevas medidas para combatir la islamofobia y todas las formas de racismo». A la cumbre asistieron, entre otros, los representantes de la Asociación Musulmana de Canadá (AMC).

El 5 de agosto, el Centro de Asuntos Israelíes y Judíos (CIJA/siglas en inglés) emitió un comunicado objetando la decisión de la AMC de presentar a Tareq Al-Suwaidan en una conferencia sobre liderazgo estudiantil musulmán a celebrarse los días 6 al 8 de agosto. Al-Suwaidan es líder de la Hermandad Musulmana en Kuwait a quien MEMRI ha documentado llamando y aupando a los jóvenes y a yihadistas a participar en el yihad cibernético.[2] La declaración del CIJA citó varios videos del portal MEMRI TV de Al-Suwaidan. Esta conferencia sucede solo dos semanas después de que la AMC participase en la cumbre nacional organizada por el gobierno canadiense y a la que asistieron el primer ministro Trudeau y otros funcionarios del gobierno canadiense.

En respuesta a la declaración del CIJA, la AMC emitió una declaración el mismo día, titulada «La AMC está comprometida a construir un Canadá tolerante libre de odio y rechaza las afirmaciones del CIJA».[3] La declaración de la AMC resumió el trabajo de esta organización, incluyendo el relacionado con las «redes interreligiosas» y ni siquiera mencionó a Al-Suwaidan, quien era de por si el tema principal de la declaración del CIJA, por su nombre. En cambio, la AMC escribió que «el CIJA expresó su preocupación por un orador que no asistirá a la conferencia» y que la AMC cuestionó «la exactitud o vigencia de las citas que el CIJA le atribuyó a él y a las fuentes en las que estas estuvieron basadas». La AMC también eliminó las referencias a Al-Suwaidan de su portal luego de publicarse la declaración del CIJA. A partir del 5 de agosto, Al-Suwaidan fue incluido como uno de los oradores en las páginas del portal de la AMC que promueven la conferencia de liderazgo estudiantil musulmán.

Para el 6 de agosto, Al-Suwaidan ya no figuraba en el portal como orador en la conferencia.

El siguiente informe revisará los videos de Tareq Al-Suwaidan en el portal MEMRI TV y la información sobre su participación en una conferencia de la AMC de diciembre del año 2020, así como también la participación de otras figuras islamistas Muhammad Al-Dido (también deletreado Ould Dedew) y Muhammad Al-Nabulsi, cuyas declaraciones sobre asesinar a homosexuales, asesinar judíos y golpear a la esposa ha documentado plenamente el portal MEMRI TV.

Videos del portal MEMRI TV de Tareq Al-Suwaidan: «Los musulmanes dominarán el mundo una vez más»

Los videos del portal MEMRI TV que documentan a Tareq Al-Suwaidan datan de los años 2011 al 2021. En mayo del 2021, Al-Suwaidan se dirigió a los «derrotistas» árabes, diciendo lo siguiente: «Si ustedes no tienen capacidad de confrontar a Israel, no se rindan. Perseveren y entréguenle la estandarte a la próxima generación que si puede cambiar la ecuación y muy posiblemente inventar una bomba nuclear para nosotros… Cállense y dejen que los muyahidines hagan su trabajo… ¿Por qué no piensan en el destino decretado por Alá: ‘El Día del Juicio Final no vendrá antes de que Constantinopla y Roma sean conquistados’… Los musulmanes dominarán el mundo una vez más”.[4]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

En una aparición hecha en televisión del año 2011, Al-Suwaidan promovió la resistencia armada en contra de Israel y dijo: «El otro día, yo me hacia la pregunta: ¿Por qué no debería ir yo personalmente a librar el yihad?… ¿Es menos importante que librar el yihad lo que estoy haciendo? Me gustaría que todos sintiéramos que estamos en la misma trinchera. Existe el yihad mediático, el yihad político y una forma de yihad que yo les recomiendo encarecidamente a los jóvenes que lo emprendan – el yihad electrónico. Algunos de nuestros jóvenes son extremadamente inteligentes. Yo espero que algún grupo de piratas informáticos se unan y libren la resistencia a través de Internet, apuntando directamente a los portales israelíes y sionistas y los destruyan electrónicamente. Yo veo esto mejor que 20 operaciones yihadistas».[5] En el año 2012, Al-Suwaidan tuiteó lo siguiente: «Veo la necesidad de unir esfuerzos de los piratas informáticos dentro del proyecto yihad electrónico contra el enemigo sionista y este es un yihad eficaz e importante y su recompensa es muy grande, Alá que lega». Este también ha publicado una presentación de 135 diapositivas titulada «Hacia la nueva civilización islámica», que presenta un plan para la creación de un nuevo califato.[6]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

En un discurso dado en el año 2014 en un evento de recaudación de fondos en Doha, Qatar, Al-Suwaidain dijo sobre la lucha que este visualiza entre Israel y el mundo musulmán: «Nuestra lucha con ellos requiere librar el yihad y no solo de simples esfuerzos… No estamos recaudando dinero por el bien de los palestinos. Esto debe quedar muy claro. No estamos recaudando dinero para el pueblo de Gaza. El pueblo de Gaza es la punta de lanza en esta guerra, pero la punta de lanza no tiene valor sin la lanza».[7] Este también ha dicho en el año 2013 que es líder de la Hermandad Musulmana.[8]

Pulse aquí o en este lugar para ver el video en el portal MEMRI TV.

Al-Suwaidan dijo en el año 2014: «Todas las madres de la nación islámica – no solo las madres palestinas, deberían amamantar a sus bebés con el odio de los hijos por Sión. Nosotros los odiamos. Ellos son nuestros enemigos. Debemos inculcarle esto en las almas de nuestros hijos, hasta que surja una nueva generación y los borre totalmente de la faz de la tierra».[9]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

Este dijo en una aparición en televisión en el año 2005: «‘Cualquiera que sea sorprendido cometiendo sodomía – mátenlos a ambos al que sodomiza como al sodomizado'». Los clérigos determinaron el cómo se debía asesinar al homosexual. Ellos dijeron que este debía ser apedreado hasta morir. Algunos clérigos dijeron que este debía ser arrojado desde lo más alto de una montaña».[10]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

Al-Suwaidan también organizó un debate en televisión en diciembre del año 2020 sobre si los que abandonan el islam deberían ser asesinados.[11]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

Participación de Al-Suwaidan en la conferencia de la AMC de diciembre, 2020

Si bien Al-Suwaidan aparentemente no hablará en la Conferencia del Liderazgo Estudiantil, sí habló en una Cumbre de Becarios de la AMC de diciembre, 2020. Un video de su discurso en esa conferencia permanece disponible en el canal YouTube de la AMC.[12]

Muhammad Al-Dido, quien dijo sobre el cumplir con golpear a la esposa dispuesto en el sharia: «El golpear a la esposa consiste en propinarle tres golpes sobre la espalda», este habló en la Cumbre de la AMC de diciembre, 2020

Otros predicadores que hablaron en la Cumbre de Becarios de la AMC de diciembre del año 2020 incluyen al clérigo mauritano Muhammad Al-Dido (también se deletrea Ould Dedew). MEMRI TV ha documentado a Al-Dido describiendo en una aparición en televisión dos guerras futuras con los judíos y citando un hadiz de Mahoma que dice que para el momento de una de esas guerras, «los árboles y las rocas dirán: ‘Oh siervo de Alá, oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y dale muerte, ‘excepto el Gharqad, siendo este uno de los árboles de los judíos».[13]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

Al-Dido también dijo en una aparición en televisión que «el marido es el gobernante en su hogar. Su autoridad sobre los miembros de la familia incluye disciplinar mediante golpes. Alá lo ha dicho». Al describir la manera más dócil para que un esposo golpee a su esposa, este dijo: «El golpearla consiste en propinarle tres golpes sobre la espalda».[14]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

Al-Dido también fue orador en la Cumbre de Becarios de la AMC en diciembre del año 2020.[15] Un video del discurso que pronunció en esa conferencia permanece alojado en el canal YouTube de la AMC.[16]

Muhammad Rateb Al-Nabulsi, quien ha justificado el asesinato de homosexuales, habló en la Cumbre de la AMC de diciembre, 2020

Muhammad Rateb Al-Nabulsi, quien habló en la Cumbre de Académicos de la AMC en diciembre del año 2020,[17] dijo en una aparición en el canal de televisión de Hamás Al-Aqsa que «la homosexualidad implica un lugar sucio y no genera descendencia. La homosexualidad conduce a la destrucción del homosexual. Por ello, hermanos, la homosexualidad lleva consigo la pena de muerte».[18]

Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

Un video del discurso que pronunció Al-Nabulsi en la Cumbre de Becarios de la AMC en diciembre del año 2020 permanece en el canal YouTube de la AMC.[19]

[1] Canada.ca/en/canadian-heritage/news/2021/07/the-government-of-canada-concludes-national-summit-on-islamophobia.html, 22 de julio, 2021.

[2] Cija.ca/press-release-cija-concerned-by-extremist-speaker-at-canadian-conference, 5 de agosto, 2021.

[3] Macnet.ca/2021/08/05/mac-is-committed-to-building-a-tolerant-canada-free-of-hate-and-rejects-cija-claims, 5 de agosto, 2021.

[4] Véase el video del portal MEMRI TV No. 8842 – Académico islámico kuwaití Tareq Al-Suwaidan ataca a los países árabes «derrotistas» en Al-Jazeera: «Cállense y dejen que los muyahidines hagan su trabajo»; los musulmanes conquistarán Roma, volverán a dominar el mundo, 12 de mayo, 2021.

[5] Véase el video del portal MEMRI TV No. 2980 – Predicador islamista kuwaití Tareq Sweidan, gerente del canal de televisión Al-Resala, llama a la resistencia armada y al yihad electrónico en contra de Israel, 4 de junio, 2011.

[6] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 846 – Líder de la Hermandad Musulmana kuwaití y director del canal de televisión saudita Al-Risala Tareq Al-Suwaidan recorre Occidente, promoviendo la restauración del califato y la nueva era del yihad cibernético, 14 de junio, 2012.

[7] Véase el video del portal MEMRI TV No. 4638 – Clérigo kuwaití Tareq Al-Suwaidan: Nuestra lucha con los hijos de Sion nos concierne a nosotros y a nuestra propia existencia y requiere que libremos el yihad, 31 de octubre, 2014.

[8] Véase el video del portal MEMRI TV No. 3950 – Tareq Al-Swaidan antes de ser despedido del canal de televisión Al-Risala: Soy uno de los líderes de la Hermandad Musulmana, 3 de mayo, 2013.

[9] Véase el video del portal MEMRI TV No. 4361 – Clérigo kuwaití Tareq Al-Suwaidan a Hamás: No acepten un alto el fuego hasta que ellos se inclinen ante nosotros. Debemos contemplar un plan para borrar a Israel del mapa, 14 de julio, 2014.

[10] Véase el video del portal MEMRI TV No. 674 – Clérigo kuwaití Tareq Sweidan: Los homosexuales deberían ser apedreados hasta morir o ser arrojados de la cima de una montaña, 22 de abril, 2005.

[11] Véase el video del portal MEMRI TV No. 1623 – Estudiosos musulmanes debaten contra apostatas sobre el islam, 5 de noviembre, 2007.

[12] Youtube.com/watch?v=J0Mx5EQ0ijw, 25 de diciembre, 2020.

[13] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7926 – Clérigo mauritano Muhammad Ould Dedew: Los judíos son enemigos de Alá; los judíos – y los cristianos, quienes ‘no son como los cristianos del pasado’ – están detrás de toda usura, bancos, casinos, compañías de seguros; cuando el sueño sionista ‘no se materialice, volverán… a Rusia y a sus países de origen’ 5 de marzo, 2019.

[14] Video del portal MEMRI TV No. 5640 – Estudioso mauritano jeque Muhammad Ould Dedew explica la manera de golpear a la esposa en el islam: Tres golpes con la mano sobre la espalda, 23 de junio, 2016.

[15] Macnet.ca/event/shaping-our-muslim-identity-dr-mohamed-al-dido, consultado el 6 de agosto, 2021.

[16] Youtube.com/watch?v=wh5hTV6fncI&list=PLTtuFhHsAS68h-whGLoLDyW_nr09C8_Qg&index=1, 24 de diciembre, 2020.

[17] Macnet.ca/event/reviving-our-hearts-in-a-materialistic-world-dr-mohamed-rateb-al-nabulsi, consultado el 6 de agosto, 2021.

[18] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 3847 – En canal de televisión de Hamás Al-Aqsa: Muhammad Rateb Al-Nabulsi, estudioso islámico sirio quien se encuentra activo en Estados Unidos, dice que la homosexualidad es asquerosa, ‘conduce a la destrucción de los homosexuales; es por ello, hermanos, la homosexualidad carga consigo la pena de muerte’, 19 de mayo, 2011.

[19] Youtube.com/watch?v=wXDSWoHuAGk, 30 de diciembre, 2020.

The post La Asociación Musulmana de Canadá (AMC), luego de participar en una cumbre con el primer ministro Trudeau y funcionarios canadienses, programa conferencia de liderazgo estudiantil musulmán con el líder de la Hermandad Musulmana Tareq Al-Suwaidan, quien dijo que los homosexuales deben ser asesinados, llamó a librar el yihad contra Israel y habló en la conferencia AMC de diciembre, 2020 junto a figuras islamistas tales como Muhammad Al-Dido y Muhammad Al-Nabulsi first appeared on MEMRI Español.