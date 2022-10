El día 28 de septiembre, 2022 cuatro terroristas palestinos, ‘Abd Al-Rahman Al-Khazem, Ahmad ‘Alawneh, Muhammad Barahama y Muhammad Abu Na’sa – buscados todos por Israel por planear ataques terroristas, fueron asesinados en un intercambios de disparos con las fuerzas de seguridad de Israel en el campo de refugiados de Yenín.[1] Uno de los cuatro individuos, Ahmad ‘Alawneh, fue oficial del servicio de inteligencia militar de la Autoridad Palestina. Otro, ‘Abd Al-Rahman Al-Khazem, era hermano de Ra’d Khazem, miembro del ala militar de Fatah quien fue asesinado en el mes de abril, 2022 tras perpetrar un ataque con armas de fuego en el centro de Tel Aviv en el que tres civiles israelíes, Eytam Magini, Tomer Morad y Barak Lufan perdieron la vida.

Al igual que en ocasiones anteriores, funcionarios y medios de comunicación de la Autoridad Palestina y de Fatah elogiaron a los terroristas y sus acciones, describiéndolos como mártires.[2] Además, funcionarios de Fatah y de la Autoridad Palestina realizaron visitas de condolencias a sus hogares y prodigaron elogios a sus familias, especialmente a la familia de Fathi Khazem, el padre de los dos terroristas ‘Abd Al-Rahman y Ra’d. Fathi Khazem es así mismo ex-oficial de las Fuerzas de Seguridad Nacional de la Autoridad Palestina. Desde que ocurrió el ataque a tiros perpetrado por su hijo Ra’d en Tel Aviv este ha incitado a perpetrar más ataques de este tipo, por lo que también él está siendo buscado por las fuerzas de seguridad israelíes. En los últimos días, tras la muerte de su segundo hijo ‘Abd Al-Rahman, este ha estado pidiéndole a los miembros de las fuerzas de seguridad palestinas a que se sumen a la lucha contra Israel. Los diarios palestinos y las redes sociales lo describieron como «un nuevo ícono palestino», «un emblema de la lucha» contra Israel y un modelo de «sacrificio» digno de ser el presidente «popular» de Palestina.

Un aspecto llamativo en los elogios concedidos por Fatah a Fathi Khazem es el énfasis en su condición de ser ex-alto oficial de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. Esto tiene como objetivo alentar a más miembros de estas fuerzas a que participen perpetrando terrorismo contra Israel, un fenómeno que recientemente se ha vuelto más frecuente.[3] Incluso se enfatizó que Fathi Khazem ha compartido su experiencia con agentes en el campo de refugiados de Yenín y que su hogar sirvió como «escuela militar de Fatah, cuyos graduados fueron combatientes y fidayyoun».

Este informe le da un vistazo a los elogios prodigados por la Autoridad Palestina y Fatah a Fathi Khazem y a sus hijos y acciones.

Fathi Khazem: Yo le agradezco a Alá por el martirio de mis hijos, insto a los miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina a que se unan en este camino

Luego de la muerte de su segundo hijo, ‘Abd Al-Rahman Khazem, hecho acaecido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en Yenín, Fathi Khazem le dijo al diario Al-Quds: «Alabado sea Alá, ‘Abd Al-Rahman y Ra’d fueron martirizados por el bien de Alá y por el bien de Palestina y Jerusalén. La única bandera que ellos izaron fue la bandera del lema ‘no existe dios sino Alá’, deseando defender su fe, su tierra y sus lugares sagrados ante esta opresiva agresión y ante la ocupación, que ataca a hombres, piedras y árboles en Palestina. Pero nosotros somos más fuertes que la ocupación y no nos rendiremos… Nuestros jóvenes no se darán por vencidos y se inclinarán solo ante Alá. Ellos combatirán en una fila única y singular… Hoy exhortamos a la juventud en Palestina a alzarse y defender su suelo y su patria… Todo el pueblo de Palestina debe apoyar a Yenín, que se mantiene firme y sangrando…»[4]

En otra ocasión, Fathi Khazem pidió a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina que dirigieran sus armas hacia Israel, diciendo: «Yo les insto a que vuelvan caras hacia el camino de Abu’ Ammar (es decir, Yasser Arafat), del jeque de los combatientes yihadistas, (el fundador de Hamás Ahmad Yassin y del jeque de los combatientes de la resistencia Fathi Al-Shqaqi, fundador del grupo Yihad Islámico palestino…”[5]

Páginas en las redes sociales de Fatah: Fathi Khazem es un emblema de sacrificio

Los voceros y funcionarios de Fatah elogiaron a Fathi Khazem, enfatizando ser un alto oficial en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, pero quien también participa en la lucha armada contra Israel y es una de las figuras más importantes buscadas por Israel; además, fue responsable de criar a dos hijos combatientes yihadistas. Una imagen publicada en la página oficial Facebook de Fatah, por ejemplo, lo mostraba en compañía de hombres armados en el campo de refugiados de Yenín. El mensaje adjunto se refería a él como «el heroico general Fathi Khazem Abu Ra’d», quien es «un emblema de lucha y tolerancia».[6]

Munir Al-Jaroub, vocero de la Comisión de reclutamiento y organización de Fatah tuiteó la misma imagen con el mensaje: «Alá, concédele paciencia, fuerza y «determinación».[7]

Otro conjunto de gráficos publicados en la página oficial Facebook de Fatah mostraba a Fathi Khazem vistiendo el uniforme de las Fuerzas de Defensa Nacional de la Autoridad Palestina llamándolo «un ícono palestino», «una de las figuras más importantes de Cisjordania buscadas por Israel», un «modelo de sacrificio» quien le «regala a sus hijos Ra’d y ‘Abd Al-Rahman a Palestina», un «heroico general» que compartió su experiencia con los combatientes en el campo de refugiados de Yenín y cuyo hogar fue «una escuela militar de Fatah, cuyos graduados eran combatientes y fidayyoun» y experto «reclutador de masas» cuyos discursos «animaban a los palestinos a levantarse en contra de la ocupación».[8]

La página oficial Facebook de Fatah[9] y un canal en la aplicación Telegram afiliado a la Brigada de Mártires Al-Aqsa[10] publicaron gráficos adicionales que elogiaban a tres de los cuatro terroristas (‘Abd Al-Rahman Khazem, Ahmad ‘Alawneh y Muhammad Barahama). Fatah en Yenín publicó un elogio afirmando que los mártires habían «ascendido al cielo en un enfrentamiento con las fuerzas de ocupación en Yenín» y enfatizó que ‘Alawneh había sido oficial del servicio de inteligencia militar de la Autoridad Palestina.

Otra página Facebook de Fatah publicó una fotografía de los hermanos Ra’d y ‘Abd Al-Rahman Al-Khazem armados con rifles, denominando a ‘Abd Al-Rahman «héroe, hermano de un héroe (Ra’d) e hijo de un héroe (Fathi)».[11]

Funcionarios de Fatah durante visita de condolencias a Fathi Khazem: Elogiamos su lucha contra la ocupación; Fatah proporciona a sus combatientes todo lo que necesitan para continuar la lucha

Durante una visita de condolencias al campo de refugiados de Yenín, funcionarios palestinos y especialmente funcionarios de Fatah, abrazaron y felicitaron a Fathi Khazem y a las familias de los cuatro terroristas, legitimando así las acciones de sus hijos. La página Facebook de Fatah publico comentarios hechos por el miembro del Comité Central de Fatah ‘Abbas Zaki durante su reunión con Fathi Khazem: «El Comité Central de Fatah provee a los combatientes del movimiento en Yenín todo lo que necesitan, para fortalecerlos y alentarlos a continuar la lucha contra la ocupación sionista”, dijo Zaki.[12]

Una imagen publicada en esta página Facebook el día 1 de octubre muestra a ‘Abbas Zaki junto a Latifa Abu Hmeid, la madre de seis terroristas de Fatah que participaron en un ataque suicida y con armas de fuego contra civiles israelíes, quien es elogiada por Fatah como emblema de sacrificio[13] y con Fathi Khazem y el miembro del Comité Central Dallal Salameh. Detrás de ellos se encuentra un miembro armado de la Brigada de Mártires Al-Aqsa.[14]

Miembro del Comité Central de Fatah Tawfiq Al-Tirawi; ‘Ata Abu Rmeileh, secretario de la rama Yenín de Fatah y miembros del Comité Ejecutivo de la OLP ‘Azzam Al-Ahmad y Wasel Abu Yousuf también realizaron visitas de condolencia a las familias de los terroristas. Fotografías de las visitas publicadas en Facebook por Tawfiq Al-Tirawi muestran las banderas de Fatah y del grupo Yihad Islámico palestino y afiches con los retratos de los terroristas y los emblemas de las alas militares de los dos movimientos, las Brigadas de Mártires Al-Aqsa y las Brigadas Al-Quds.

El miembro del Comité Ejecutivo de la OLP y miembro del Comité Central de Fatah ‘Azzam Al-Ahmad dijo durante una de las visitas: «Nuestro pueblo tiene derecho a resistir y oponerse a los crímenes de la ocupación por todos los medios reconocidos por las normas y convenciones internacionales. Este elogio la lucha y los sacrificios del pueblo de la provincia de Yenín y su postura contra la ocupación».[15]

La prensa palestina glorifica a los terroristas y a Fathi Khazem

Elogios por los cuatro terroristas y por Fathi Khazem también fueron expresados de manera notoria en la prensa palestina. La portada de la edición del 29 de septiembre del diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida mostraba fotografías de Fathi Khazem y de los terroristas, con el texto «ellos atacaron al enemigo y no huyeron».[16]

Periodista palestino: Fathi Khazem es el nuevo ícono palestino, digno de ser el presidente «popular» de Palestina

El periodista Hamdi Farraj dedicó su columna del 1 de octubre en el diario palestino Al-Quds a Fathi Khazem. La columna titulada «Abu Ra’d, el nuevo ícono palestino», leía: «Un nuevo ícono palestino se ha abierto camino entre las tribulaciones de la vida, en el largo camino hacia el futuro lejano, ganando estima, siendo coronado con gloria y pasar a la historia como Abu Ra’d… ¿Qué ha hecho este gigante para convertirse en un icono palestino?… Incluso cuando perdió a su segundo hijo, ‘Abd Al-Rahman, este se mantuvo fuerte, contenido y lleno de fe. No cayeron lágrimas de sus ojos y sus labios no temblaron cuando dijo: ‘Oh Alá, estoy complacido con mi hijo. Puedas estar Tú también complacido con él… Israel ha expresado su creciente preocupación por los miembros de los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina que se unen a las guaridas de la resistencia, no solo en Yenín, sino también en Naplusa, Hebrón y Ramala. Sin lugar a dudas, Israel piensa que Abu Ra’d juega algún papel en todo esto, ya que es un ex-oficial de experiencia, conexiones e influencia, quien fue padre de un mártir y ahora es padre de otros dos…

«Este gigante es digno de ser reconocido oficialmente como el presidente popular de Palestina. Es un líder hasta la médula, un luchador dispuesto a morir como mártir, un altruista, limpio de manos y lengua, más fuerte y longevo que las mismas montañas…»[17]

Artículo en el diario palestino Al-Ayyam: Los cuatro hombres lograron el deseo anhelado por sus corazones: morir como mártires

Un artículo publicado el 1 de octubre, 2022 en el diario palestino Al-Ayyam declaró lo siguiente: «Los cuatro mártires asesinados a tiros por la ocupación en el campo de refugiados de Yenín… todos tenían el mismo deseo, porque los cuatro anhelaban el martirio y lo lograron. Varios días antes de su muerte, un periodista le preguntó al mártir ‘Abd Al-Rahman Fathi Khazem cuál era el mayor deseo de su vida y él respondió sin dudar: ‘Quiero unirme a Ra’d’, es decir, a su hermano mayor de 30 años, el mártir Ra’d Khazem, que llevó a cabo el atentado en la calle Dizengoff de Tel Aviv el pasado mes de abril…

«En la última noche de su vida, el mártir Muhammad Abu Na’sa publicó un mensaje en su página Facebook en el que escribió: ‘Todas las noches le ruego a Alá que me honre con el martirio, no porque sea digno de él, sino porque mi dios es generoso… Un amigo del mártir dijo… de que este guiaba a los jóvenes en el enfrentamiento ante la ocupación y que él fue el primero en alcanzar el martirio que siempre anheló…

«La historia del mártir Muhammad Mahmoud Barahama… es diferente. Este acababa de terminar de prepararse para la boda de su hermana, que se suponía iba a tener lugar al día siguiente… El hermano de este mártir dijo de él que ‘Muhammad amaba la vida aunque anhelaba el martirio, preparaba la boda de su hermana con el entusiasmo de la juventud… y no sabía que sus propias nupcias (con las vírgenes del paraíso) vendrían antes…[18] Y añadió: “La ocupación nos regaló otro motivo de celebración además de la boda de mi hermana, es decir, el martirio de mi hermano’…

«El mártir Ahmad Al-Nazmi ‘Alawneh, quien se desempeño como oficial del servicio de inteligencia militar palestino, escribió en Facebook varias horas antes de su martirio: ‘Ojalá hubiese estado con ellos para poder así haber alcanzado un gran logro’ (Corán 4:73)[19] Los activistas de las redes sociales hicieron circular un video de ‘Alawneh en el que se le pregunta cuáles son sus aspiraciones y este responde sin vacilar: «Deseo morir como mártir».[20]

