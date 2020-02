Diario Judío México - El ex-presidente turco Abdullah Gül concedió una entrevista al diario turco Karar en el que respaldó al político turco Ali Babacan, quien se encuentra formando un nuevo partido político. Antes del año 2009, Babacan fue en varias ocasiones canciller, ministro de finanzas y jefe de negociación en la Unión Europea para el partido gobernante AKP. Desde el año 2009 al 2015 fue vice-primer ministro. Gül ha sido presidente, primer ministro, vice-primer ministro y canciller de Turquía. Ambos Babacan como Gül fueron miembros fundadores del partido AKP.

En lugar de presentar la postura de un partido de oposición, la posición que Gül articuló se asemeja a la de una facción del partido AKP, expresando muchos de los mismos principios de una manera más amable. Este realiza críticas vagas, se hace eco a la retórica del partido AKP y mantiene abierta la opción de unas relaciones amistosas con el Presidente Recep Tayyip Erdogan y el partido AKP.

En vista del empeoramiento de las relaciones Turquía-Estados Unidos en los últimos años, así como las políticas cada vez más autoritarias e islamistas que el partido AKP ha aplicado a nivel nacional, nuevas alternativas políticas, tales como el partido que el ex-primer ministro turco Ahmet Davutoğlu formó recientemente, o el anticipado partido dirigido por Babacan y ahora respaldado por Gül, a veces son considerados una esperanza para un futuro gobierno turco que aplicará políticas mucho más democráticas.

De hecho, en esta entrevista, Gül dijo sobre la política exterior turca: «Para que Turquía sea un país democrático y pluralista, debe estar en un bloque occidental junto a Europa». Este dijo sobre los cientos de miles de arrestos en Turquía en los años posteriores al intento de golpe de estado de julio, 2016: «Están ocurriendo grandes injusticias… Existen especialmente algunos casos relacionados con los medios impresos, las organizaciones de la sociedad civil y los políticos. Incluso el tribunal constitucional encuentra que esto está mal». Gül expresó su oposición a la transición del gobierno turco en los últimos años de un sistema parlamentario a un sistema presidencial, en el que el presidente tiene mucho más poder, diciendo: «Dije que no debería existir un sistema presidencial al estilo turco. Estoy a favor de un sistema parlamentario totalmente democrático». Este dijo: «Turquía debe tomar un camino que promueva las libertades».

Sin embargo, estas vagas declaraciones carecen de las críticas específicas escuchadas por los políticos y periodistas turcos que se oponen más seriamente al partido de gobierno AKP y favorecen las políticas democráticas. Junto a estas declaraciones, gran parte de lo que dijo Gül fue cónsono con la política y la retórica del partido AKP. Este dijo: «Los errores y los pecados de Occidente no pueden contarse… En el caso de que [Turquía] llegue a un acuerdo general con todas sus instituciones y la población, en el marco de ese entendimiento, puede que abandone a la OTAN». Este dijo sobre el intento de golpe de estado ocurrido en julio, 2016: «Sería una gran ingenuidad pensar que este golpe de estado estuvo fuera del conocimiento de al menos las instituciones de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. Esto no es posible». De esta manera, dio a entender que Estados Unidos tenía un conocimiento avanzado del intento de golpe de estado e indirectamente culpó a los (Estados Unidos) por no advertirle al Presidente Erdogan sobre ello.

Respecto al partido AKP, Gül dijo: «Creo que los principios y valores fundacionales del partido AKP siguen siendo muy ciertos y válidos para Turquía». Este citó al Imperio Otomano demostrando la tradición parlamentaria en Turquía: «Antes de que la República de Turquía fuese fundada, el Estado otomano estableció centros de votación en Yemen y celebró elecciones. Este tenía para sí la Cámara de Diputados». Este expresó sus continuas esperanzas por un Islam político: «Cuando los movimientos políticos con identidades islámicas son democráticos y promueven la libertad, siempre y cuando se acojan y se apliquen los derechos humanos básicos en un sentido universal, harán un buen gobierno cuando lleguen al poder. Dimos un ejemplo de esto en nuestro primer período y mostramos el cómo los religiosos pueden gestionar la administración del estado de acuerdo a principios racionales».

Gül discutió otros temas en la entrevista, incluyendo: los recientes hechos de violencia en Idlib; las relaciones Turquía-Egipto y el mar Mediterráneo; las relaciones Turquía-Rusia; el ejército turco; y las protestas del 2013 en Parque Gezi. Gül habló con los escritores de Karar Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır y Yıldıray Oğur y la entrevista fue publicada el 18 de febrero, 2020.[i]

A continuación se presentan extractos traducidos de la entrevista concedida por Gül.

Las relaciones Turquía-Rusia han sido algo exageradas… soy de la opinión de que el tema de los misiles [S-400] no se manejó correctamente»

Respecto a la reciente violencia entre los ejércitos turco y sirio en Idlib, Gül dijo: «Aunque puede que seamos provocados, yo diría que no debemos entrar en una guerra total con Siria». Al preguntarle qué salió mal con la política turca hacia Siria, dijo: «El apoyo de Rusia e Irán al régimen fue tomado a la ligera».

Gül dijo sobre el mar Mediterráneo y la relación de Turquía con Egipto: «El Mediterráneo puede considerarse como una manzana y Turquía y Egipto son sus dos mitades. Por esta razón, las relaciones entre Turquía y Egipto se manejan con mucho más cuidado que los temas del día a día. Estos tienen una posición muy importante desde la perspectiva de los intereses de las dos naciones… Yo espero que, en el buen sentido de la palabra, se encuentre un camino para llevar las relaciones al lugar donde estas deberían estar».

Primero describir la relación histórica entre Turquía y Rusia, Gül comentó sobre las actuales relaciones entre Turquía y Rusia, diciendo: «Para que Turquía sea un país democrático y pluralista, este debe estar dentro de un bloque occidental junto a Europa… No sería adecuado para Turquía ser el enemigo de Rusia, ni ser arrebatado por este. Recientemente, las relaciones se han desajustado algo. En particular, el tema de los S-400, en el campo militar, es quizás el ejemplo más crítico debido a que todos los estándares en las fuerzas armadas turcas… la fuerza aérea y las fuerzas terrestres, todo está de acuerdo con los estándares de la OTAN. En realidad, la efectividad del poder de las fuerzas armadas turcas proviene de ello… Desde esta perspectiva, Para serles sincero, considero que el tema no fue manejado correctamente, porque los soldados y diplomáticos deberían haber visto que un país tendría los misiles S-400 por una parte y por la otra no tendría los aviones avanzados con los cuales evitar estos sistemas de armamentos. El tema de los F-35 de Turquía es un asunto que concierne a la fortaleza futura de nuestra fuerza aérea».

«En el caso de que [Turquía] llegue a un acuerdo general con todas sus instituciones y el público… puede abandonar la OTAN»

Respecto a la política exterior de los Estados Unidos y de los países europeos, incluyendo la política de armar a las fuerzas kurdas en Siria, este dijo: «Los errores y pecados de Occidente no pueden contarse. Pero al final, si se toma una decisión, no con ira ni rabia, pero después de contabilizar esto, ese es un tema diferente. De hecho, Turquía integralmente puede realizar una evaluación tal que cree que es mejor para sus intereses y en el caso de que se llegue a un entendimiento general con todas sus instituciones y con la población, en el marco de ese entendimiento, este puede abandonar la OTAN».

En relación al «poder duro» y el «poder blando» turco, este dijo: «El poder duro existe para disuadir. Por supuesto, el poderío del ejército nos enorgullece a todos. Pero no existe un ejército fuerte para que podamos ir a la guerra, sino como disuasivo. Es para prevenir la guerra… El frecuente uso por parte de Turquía de su poder duro disminuirá su disuasión. En cambio, Turquía debería utilizar su poder blando. Pero el poder blando comienza en su propia casa. Primero uno debe ordenar su propia casa. Esto se refleja fuertemente en el exterior».

Respecto a la polarización de la política interna en Turquía, este dijo: «Desafortunadamente, la política en Turquía se hace de manera excluyente. Mientras que si la política es inclusiva, si involucra a todos, si incluye a todos y se centra en el diálogo y reconciliación, entonces aparecerá una política pacífica. Yo dije decenas de veces cuando fui presidente, de que esta política polarizadora era una gran amenaza para Turquía».

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes oprima aquí:

[i] Karar.com/guncel-haberler/abdullah-gul-parlamenter-sisteme-donmek-sart-1478730, 18 de febrero, 2020.