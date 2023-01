La Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar – escenario adicional para las protestas iraníes contra el régimen islámico

Introducción

Se sabe que los iraníes, tanto hombres como mujeres, son fervientes fanáticos del fútbol y están particularmente orgullosos de su equipo nacional. Este año, bajo la sombra de las protestas anti-régimen realizadas por los jóvenes en Irán, la Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar también se convirtió en un lugar para que los iraníes – incluyendo el equipo nacional de fútbol de Irán – protestaran. Al mismo tiempo, el régimen islámico de Irán ha utilizado el torneo con fines propagandísticos y reprimir las protestas internas, así como también para difundir su ideología anti-israelí y pro-palestina.

Muchos iraníes vieron a los jugadores de la selección nacional vinculados al régimen luego de reunirse con el presidente iraní Ebrahim Raisi, también conocido como «El verdugo» – y con el líder supremo iraní Ali Jamenei, quienes reprimen los derechos humanos en Irán. La alegría entre los iraníes fue evidente durante los partidos con cada gol de los equipos rivales y la derrota del equipo iraní ante Estados Unidos, el «gran Satán» y enemigo jurado del régimen islámico, fue recibida con gran alegría. Los iraníes salieron a las calles para celebrar la derrota del equipo iraní, tocando las bocinas de los autos y disparando fuegos artificiales.

Para ver a los iraníes celebrar la derrota del equipo nacional de fútbol ante los Estados Unidos en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Para ver a los iraníes celebrar la derrota del equipo nacional de fútbol ante Inglaterra en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

A pesar de la enorme presión del régimen sobre los jugadores de la selección nacional para que no expresen ninguna pizca de solidaridad con las protestas, antes del primer partido contra Inglaterra, los jugadores permanecieron en silencio durante el himno nacional iraní. Esto les valió el apoyo de muchos iraníes en casa, así como también condena y una advertencia pública del régimen iraní para que no repitieran la ofensa. Pero los ex-miembros de la selección nacional expresaron su solidaridad con las protestas y los manifestantes y criticaron al régimen en las publicaciones de las redes sociales (ver más abajo).

La copa del mundo enfrentó a Irán contra Inglaterra, Gales y los Estados Unidos, todos representantes del «Satanás» occidental. El régimen islámico de Irán describió jugar contra ellos como jugar contra los enemigos de Irán. Muchos elementos oficiales del régimen, tales como Ali Fadavi, el subcomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), o el diario portavoz del régimen Kayhan, trataron la copa del mundo como un escenario de guerra en contra del eje de los hostiles a Irán, incluyendo los Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, el EIIS y Arabia Saudita. Por ejemplo, Fadavi dijo: «Durante 44 años, se ha librado una guerra entre la verdad y la mentira – es decir, entre Irán y Estados Unidos… Con la ayuda de Alá, venceremos también a los Estados Unidos en esta guerra de la copa del mundo».[1] El diario Kayhan escribió lo siguiente: «La victoria sobre Gales es la victoria de Irán sobre todas las potencias occidentales y sus aliados».[2]

El régimen iraní utilizó la copa del mundo con fines propagandísticos y para reprimir las protestas. Documentos de la agencia de noticias Fars, afiliada al CGRI, filtrados a los medios de comunicación revelaron que el régimen tenía un plan antes del torneo para utilizar a los jugadores de la selección nacional con el propósito de extinguir la llama de las protestas. Este aprovechó sus conexiones con el gobierno de Catar para evitar que los símbolos de las protestas fuesen llevados a los estadios, para no pasar vergüenza ante los fanáticos del fútbol del mundo. El régimen iraní también se aseguró de que Catar se negara a otorgarles visas a los periodistas de los medios de comunicación occidentales en idioma persa que critican al régimen. En una grabación filtrada de una de las reuniones, Qassem Qarishi, el comandante adjunto de la fuerza paramilitar Basij iraníi quien está a cargo de disolver las protestas, declaró que Irán, gracias a sus buenas conexiones, obtuvo de Catar una lista completa de los iraníes que viajarían a la copa del mundo para de esta manera poder vigilarlos y agregó que se proveyeron cientos de boletos a los miembros del Basij para que pudieran asistir a los partidos y animar al equipo iraní. Al final, el presidente Raisi habló por teléfono con el emir de Catar y le agradeció por preservar los valores islámicos en la Copa del Mundo FIFA 2022.

Otro manto de propaganda política que promovía el régimen iraní a través de la copa del mundo se refería a Israel. El régimen subrayó, por medio de sus portavoces, la afirmación de que la frialdad encontrada por los corresponsales israelíes que cubrían el torneo era prueba de las oposiciones masivas a la normalización de relaciones que Israel anhelaba. El diario Kayhan calificó la copa del mundo como «una exhibición del odio de las naciones hacia Israel» y enfatizó que «los partidos se convirtieron en una pesadilla para los sionistas, quienes se vieron obligados a disfrazar su identidad». Además, el régimen aprovechó la plataforma de la copa del mundo para promover el apoyo a su ideal, «la Intifada palestina» y afirmó que el torneo se había convertido en un escenario de apoyo para la nación palestina en su lucha contra Israel.

Este informe revisará las protestas iraníes contra el régimen en la Copa del Mundo FIFA 2022 y el uso del evento por parte del régimen iraní para reprimir los derechos humanos en el hogar y silenciar las protestas en su contra.

Preparativos del régimen para la copa del mundo en Catar, ante el contexto de las protestas en casa

Documentos filtrados de Fars News, afiliada al CGRI, revelan los planes del régimen iraní para lidiar con las protestas en la copa del mundo

El grupo de piratas informáticos «Black Reward» le envió documentos filtrados al medio de comunicación Iran International en Londres respaldada por Arabia Saudita de la agencia de noticias iraní Fars, la cual es cercana al CGRI. Según los documentos, antes del evento de la copa del mundo, grupos de expertos y de medios de comunicación afiliados al régimen trabajaron utilizando a la selección nacional evitando que sus jugadores expresaran su apoyo a las protestas. Este plan, según los documentos, se denominó “Operación plan copa del mundo”.

El plan incluía amenazar a los jugadores y al mismo tiempo sobornarlos, utilizando a su entrenador Carlos Queiroz, para supervisarlos y evitar que dieran entrevistas a los medios de comunicación extranjeros en idioma persa. Asimismo, el régimen les advirtió a los jugadores que si se negaban a cantar el himno nacional o usaban brazaletes negros como símbolo de protesta, serían expulsados ??del equipo.

Como parte del plan, los editores en jefe de los medios de comunicación afiliados al régimen se ofrecieron para establecer un «ejército de medios de comunicación para producir contenido» y utilizar a aquellos fanáticos iraníes leales, tales como los miembros del Basij, para influir en la atmósfera de los partidos. También intentaron amenazar a los jugadores y les dijeron que se les prohibiría jugar en la copa del mundo si expresaban su apoyo a los manifestantes en casa, al tiempo que anunciaron que debían mantener en secreto cualquier castigo que sufrieran y no contarle a nadie sobre ello. El plan también recomendaba que la cancillería de Irán trabajara con su homólogo catarí «para reducir así las amenazas tanto como fuese posible».[3]

Un archivo de audio filtrado por Black Reward de una reunión a la que asistió el subcomandante del Basij Qassem Qarishi reveló que el régimen aprovechó sus conexiones con el régimen de Catar para que este último impidiera que los símbolos de las protestas fuesen llevados al estadio, por ejemplo, banderas y similares y también para dejar de otorgarle visas de entrada a «elementos indeseables y dañinos», es decir, periodistas de los medios de comunicación occidentales en idioma persa críticos al régimen. Qarishi también informó a la reunión que Catar había solicitado documentos de Irán sobre estos periodistas para presentarlos como la razón por la que les rechazaron sus solicitudes de visa. Incluso señaló que se le proporcionaron varias entradas a la copa del mundo a los miembros de Basij para que pudieran asistir a los partidos y animar así al equipo iraní.[4]

Presidente iraní Raisi a los miembros del equipo: «Los esfuerzos del equipo nacional en el campo de juego… pueden derrotar la voluntad de los enemigos»

El día 14 de noviembre, 2022 antes de partir hacia Catar, los miembros del equipo y su entrenador Queiroz se reunieron con el presidente Raisi y el ministro de deportes de Irán Hamid Sajjadi. Raisi les dijo, en un intento por incentivarlos con la narrativa del régimen: «El esfuerzo de la selección nacional en el campo de juego es uno de los logros que pueden fortalecer la unidad y la solidaridad de la gran nación iraní y pueden derrotar la voluntad de los enemigos». … Aquellos que no estén interesados ??en ver la victoria y el éxito de los jóvenes de Irán están tratando de interrumpir su concentración. No dejen que nada (es decir, las protestas en todo Irán) los distraiga».

El miembro del equipo Alireza Beiranvand agradeció a Raisi por su invitación a la reunión y le pidió su apoyo, diciendo: «Estoy muy feliz de estar aquí junto al resto de los miembros del equipo. Le agradecemos esta invitación para reunirnos con usted – es una fuente de orgullo para nosotros… yo les pido que nos apoyen en todo el camino por recorrer».[5]

Expresiones de protesta y solidaridad por parte de miembros del equipo de fútbol iraní

La reunión de la selección de fútbol iraní con Raisi «el verdugo», quien según sus oponentes es conocido por ejecutar a miles de presos políticos en 1988, generó duras críticas ante los jugadores y discusiones sobre a quienes representaban – al pueblo iraní o al represivo régimen islámico iraní. A pesar de las tremendas presiones del régimen, los jugadores fueron filmados absteniéndose de cantar el himno nacional antes de su primer partido, contra Inglaterra, en la copa del mundo. Sin embargo, en partidos posteriores sí cantaron el himno, al parecer por las amenazas del régimen.

Destacadas figuras del fútbol y otros deportes iraníes del pasado y del presente se unieron a los iraníes en sus protestas contra el régimen. La ex-estrella del fútbol iraní Ali Daei escribió en su página en Instagram que, en expresión de solidaridad con los ciudadanos de Irán, este rechazó una invitación de la FIFA y Catar para asistir al evento de la copa del mundo. Este agregó que las autoridades iraníes lo amenazaron a él y a su familia. Alineándose con Daei se encontraban otros ex-miembros de la selección nacional iraní, incluyendo los exiliados Ali Karimi, Mehrdad Pooladi y Sosha Makani, junto al ex-futbolista y actual entrenador de fútbol Yahyah Gol Mohammadi en Irán, quienes condenaron el régimen y protestaron con vehemencia ante la reunión del equipo con el presidente Raisi.

El régimen no permaneció indiferente ante las expresiones de apoyo a las protestas de estos ex-jugadores y otros deportistas.[6] El 13 de diciembre del 2022 se anunció que el futbolista Amir Nasr-Azadani había sido condenado a ser ejecutado en la horca, tras ser declarado culpable de asesinar a tres policías durante las manifestaciones del 25 de noviembre y de traición a la patria. Este fue detenido dos días después de la muerte de los policías. Según informes, Nasr-Azadani no estaba cerca del lugar donde los asesinaron y en las manifestaciones solo gritaba consignas en apoyo a los derechos de la mujer en Irán y libertad. El 9 de enero, 2023 el régimen anunció que no sería ejecutado sino condenado a 26 años de prisión por «participar en enemistad contra Alá».[7]

Ex-estrella del equipo Ali Daei: «Rechacé una invitación para asistir al evento de la copa del mundo… para poder estar con ustedes»

El día que la selección iraní se reunió con el presidente Raisi, la ex-estrella del equipo Ali Daei escribió en su cuenta Instagram que, en un gesto de solidaridad con los ciudadanos de Irán, rechazó la invitación de la FIFA y Catar para asistir al evento de la copa del mundo. Posteriormente, Daei declaró que las autoridades iraníes lo amenazaron a él y a sus familiares:

«En estos días, muchos de nosotros no nos sentimos bien. Rechacé una invitación formal de la FIFA y de la Asociación de Fútbol de Catar para asistir a la copa del mundo con mi esposa e hijas. Hice esto para poder estar con ustedes y expresarle mis condolencias a todos los familiares que han perdido a sus seres queridos en los últimos días. Esperando ver días mejores para Irán y sus ciudadanos. Ali Daei».[8]

En otra publicación en Instagram, el día 27 de noviembre, Daei escribió lo siguiente: «Saludos al honorable pueblo iraní, con la esperanza de una liberación incondicional de los prisioneros en estos días. En los últimos meses y días, he sido testigo de innumerables amenazas contra mí persona y mi familia, por varias instituciones, medios de comunicación y personas anónimas que se consideran a sí mismos conferencistas, filósofos y sociólogos. Ellos intentan difamarme con un uso indebido de las palabras de algunas figuras religiosas prominentes, incluyendo el ayatolá Bahjat (m. 2009), cuyo nombre están usando con malas intenciones. Lo citan a él (al ayatola Bahjat) como quien me aconsejó que no estuviese activo en la red. No sé de dónde provienen estas afirmaciones. En su vida, Internet no se parecía en nada a lo que es hoy. Yo aprendí sobre humanidad, honor, patriotismo y libertad de este hombre honorable. ¿Hasta dónde llegarán con estas falsedades y amenazas? Ali Daei».[9]

Luego de estos incidentes y ante el apoyo de Daei a las huelgas como parte de las protestas, el poder judicial de Irán anunció que el Departamento de Policía en Teherán le cerró las puertas al restaurante y la joyería de Daei en la ciudad.[10] El 26 de diciembre, 2022 se informó que su esposa e hija habían sido sacadas de un vuelo Teherán-Dubái en la isla iraní de Kish. Según un oficial de seguridad, la esposa de Daei había salido del país ilegalmente, luego de que se le prohibiera salir debido a sus llamados a huelgas en apoyo a las protestas. También se informó que su destino final era los Estados Unidos.[11]

Ali Karimi, ex-capitán del equipo: «Varios días después de las protestas, ellos me dijeron, a través de mi familia, que incluso me habían sentenciado a muerte y que cumplirían la sentencia cuando ellos les plazca»

Ali Karimi, ex-capitán de la selección iraní y una de las estrellas más grandes en la historia del fútbol iraní, fue uno de varios ex-jugadores que vivían fuera del país y que apoyaron a Daei. Karimi concedió una entrevista a la opositora Radio Farda el día 29 de noviembre, 2022. En la entrevista, este expresó su solidaridad y apoyo a los manifestantes en Irán y narró sobre las amenazas del régimen contra él y las formas en que el régimen había tratado de traerlo a Irán para enjuiciarlo. Él dijo:

«Durante los últimos 43 años, siempre vivimos con esperanzas, pero nuestra situación seguía empeorando. Estábamos llenos de esperanza, pero esta vez no teníamos otra opción. No teníamos otra opción. Ahora hemos llegado al punto donde no tenemos manera de avanzar ni de regresar. Necesitamos terminar este trabajo, porque si no lo terminamos esta vez, tendremos que esperar un mal resultado. No debemos esperar principios y actividad efectiva de este régimen corrupto. Todo este dolor es lo que llevó a los ciudadanos a este punto de protestar contra el régimen. Mi posición es clara. Siempre estuve del lado de los ciudadanos. Mientras viva, haré lo que pueda por los ciudadanos…

“Varios días después de las protestas, me dijeron a través de mi familia que incluso me habían sentenciado a muerte y que cumplirían la sentencia cuando ellos quisieran. Días después, cuando vieron que esa amenaza no funcionó, me enviaron un mensaje a través de amigos de que algo más había sucedido y que absolutamente tenían que hablar conmigo. El nuevo cuento que el régimen contó fue que, según la información que recibió, un grupo de muyahidines (Khalq, un grupo anti-régimen) y el Mossad estaban planeando asesinarme y culpar a la República Islámica de Irán por ello. El mensaje del régimen fue ‘Lo que podemos hacer es que regreses a Irán, donde estarás más seguro’ y donde podrán enjuiciarme.

“Después de eso vinieron informes de que ellos (el régimen) saben a qué escuela van mis hijos y el club donde yo entreno. El régimen usó estas palabras para mostrar que está actualizado sobre mí persona y me está monitoreando. Yo mentiría si dijera que no tenía miedo. Me preocupé más por mi familia que por mí mismo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos 43 años (haciendo alusión a los asesinatos de opositores fuera de Irán por parte del régimen), pero felizmente no pasó nada. Al mismo tiempo, esto no es comparable con las amenazas que enfrenta todos los días el pueblo iraní en las recientes protestas…

«Una vida normal es el derecho de cada persona en el mundo. Pero en Irán hemos estado pagando muy caro por esto durante años. Ahora todos tenemos la misma esperanza, de que superaremos los problemas y yo espero que todos se unan para que el vivir una vida normal con derechos civiles normales no sea solo una esperanza para nosotros. En el próximo régimen (que seguirá al derrocamiento del régimen islámico en Irán), cada hombre de cualquier condición podrá simplemente vivir su vida».[12]

Ex-miembro del equipo Mehrdad Pooladi: «Qué triste es que todavía no entiendan que fama sin honor no posee ningún valor para el honorable pueblo iraní»

En respuesta a la reunión del equipo iraní con el presidente Raisi antes de viajar a Catar, el 14 de noviembre el ex-miembro del equipo Mehrdad Pooladi, quien también vive en el extranjero, tuiteó fotos de la reunión del equipo nacional iraní con Raisi con la palabra «Caducado» escrito en estas y escribió:

“Qué triste es que todavía no entiendan que la fama sin honor no tiene valor para el honorable pueblo iraní #Sam Beiranvan (joven iraní asesinado a tiros por el régimen durante las protestas del 9 de noviembre) #equipofútboldelgobierno #MahsaAmini»[13]

El 21 de noviembre, antes del partido Irán vs Gales, Pooladi publicó en Twitter una caricatura de un jugador de fútbol iraní que mataba a una mujer que representaba a Irán pateando un balón de fútbol y pidió a los miembros del equipo iraní que se unieran al pueblo iraní:

«Esta es su última oportunidad en ser la voz del pueblo y de demostrar que son el equipo nacional de Irán y no el equipo del criminal régimen islámico que masacra a los chicos. Aprovechen esta oportunidad, regresen y den el doble y cuádruple energía a la revolución de los pueblos. El mundo les está observando ahora. #Irán #El gobierno que masacra a los chicos #MahsaAmini».[14]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/2022-world-cup-qatar-%E2%80%93-additional-arena-iranian-protests-against-islamic-regime

*N Katirachi es compañera investigadora en MEMRI; Ayelet Savyon es directora del Proyecto estudios de los medios de comunicación de Irán.

[1] ISNA.ir/news, 29 de noviembre, 2022.

[2] Kayhan (Irán), 25 de noviembre, 2022.

[3] Iran International (Londres), 29 de noviembre, 2022.

[4] Iran International (Londres), 27 de noviembre, 2022.

[5] Jahannews.com/news, 14 de noviembre, 2022.

[6] En el contexto de la Copa del Mundo FIFA 2022, la campeona escaladora iraní Elnaz Rekabi expresó su solidaridad con las protestas en una competencia internacional realizada en Corea del Sur en el mes de octubre cuando compitió sin su hiyab. Cuando regresó a Irán con un funcionario del régimen a su lado, explicó que fue un malentendido. Varias semanas después, fue compartido un video en las redes sociales que mostraba la casa de su familia destruida por órdenes del régimen. Los funcionarios del régimen, por su parte, afirmaron que el video era antiguo y también que el lugar había sido construido ilegalmente. Tasnim, Irán, 3 de diciembre, 2022. Además, la destacada jugadora de ajedrez iraní Sara Khadem Al-Sharia, de 26 años de edad, jugó sin su hiyab en Khazakhstan y aparentemente se vio obligada a buscar asilo político en España. Ensafnews.com, Irán, 26 de diciembre, 2022.

[7] Msn.com/en-ie/sports/other/iran-footballer-jailed-for-26-years-after-execution-calls-amid-role-in-protests/ar-AA168ek1, 9 de enero, 2023.

[8] Instagram.com/p/Ck9CgdJoeWl, 14 de noviembre, 2022.

[9] Instagram.com/p/ClejomgrnsC, 27 de noviembre, 2022.

[10] ISNA.ir/news, 5 de diciembre de 2022.

[11] ISNA.ir/news, 26 de diciembre, 2022.

[12] Radio Farda (República Checa), 29 de noviembre, 2022.

[13] Twitter.com/PooladiMehrdad/status/1592261838120849409, 14 de noviembre, 2022

[14] Twitter.com/PooladiMehrdad/status/1594582414977802240, 21 de noviembre, 2022

