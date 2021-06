El reciente conflicto entre Hamás e Israel puso de relieve la muy cercana relación de ya muchos años entre Hamás e Irán. Durante la operación, los líderes de Hamás estuvieron en contacto constante con oficiales iraníes y cada bando elogió con entusiasmo al otro. Ambos destacaron la contribución de Irán al desarrollo de las capacidades militares de Hamás.

Como parte de sus logros en el conflicto, Hamás también buscó reactivar sus relaciones con el régimen sirio, interrumpidas con el estallido de la guerra civil allí en el año 2011 tras el alineamiento de la organización con la oposición siria y críticas las violentas acciones de represión por parte del régimen ante las protestas.[1] En este esfuerzo, Hamás consultó con Irán y Hezbolá y el secretario general adjunto de Hezbolá Na’im Qassim declaró, en varias ocasiones, que hubo avances hacia una reactivación de las relaciones entre las partes.[2]

Si bien el régimen sirio aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación, elementos palestinos que se reunieron con el presidente Bashar Al-Assad en Damasco el 20 de mayo declararon que este envió su bendición a través de ellos a las facciones palestinas, incluyendo a Hamás.

El acercamiento de Hamás al régimen sirio y su estrecha y muy cercana relación con Irán han provocado duras críticas por parte de la oposición siria. Varios elementos en la oposición ven estas expresiones de apoyo hacia Irán y Assad como traición al pueblo sirio y argumentan que estas tendrán serias ramificaciones para Hamás.

Este informe dará un repaso a las relaciones cada vez más cercanas de Hamás con Irán y el régimen sirio y las reacciones de la oposición siria ante estas.

Hamás agradece a Irán por su apoyo y expresa deseo de acercamiento con el régimen de Assad

Incluso antes del reciente conflicto en Gaza, altos funcionarios de Hamás hablaron con frecuencia sobre la importancia de la ayuda de Irán a la organización y su contribución a su mayor poder militar y mejores capacidades en sus lanzamientos de misiles. Alardes sobre la contribución de Irán al desarrollo militar de Hamás provienen también de muchos funcionarios iraníes.[3] Durante el conflicto, se realizaron muchas conversaciones telefónicas entre los líderes de Hamás y funcionarios iraníes, en las que Irán prometió su apoyo a los palestinos[4] y en un discurso al final del conflicto, el jefe de la oficina política de Hamás Ismail Haniya agradeció a Irán por la ayuda financiera y militar que este les brindó.[5] El líder de Hamás en Gaza Yahya Sinwar también expresó su agradecimiento a Irán.[6]

Al mismo tiempo, hubo una avalancha de informes sobre la mediación que tuvo Irán y Hezbolá en facilitar un acercamiento entre Hamás y el régimen sirio. El secretario general adjunto de Hezbolá Qassim, dijo el 28 de mayo lo siguiente: «El tema de las relaciones Siria-Hamás ha sido monitoreado en meses anteriores y de hecho ha habido avances, incluyendo la posibilidad de una reanudación en las relaciones entre ellos. Lo sucedido en la honorable batalla Espada de Jerusalén (el nombre que le dio Hamás al reciente conflicto entre Israel y Gaza) aceleró estos pasos».[7] Un miembro del liderazgo de Hamás dijo que la organización pronto consultará con Hezbolá e Irán para así «tomarle el pulso a los sirios en el tema de renovar las relaciones con nuestra organización» y evaluó que las reacciones sirias a esta situación serían muy positivas.[8] El portal libanés Almarkazia.com informa que Esmail Qaani, comandante de las Fuerzas Qods en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), visitó Beirut con el propósito de coordinar con Hezbolá sobre el tema del regreso de Hamás a Siria y el Líbano.[9]

En este contexto, se señaló que el 20 de mayo se celebró una reunión en Damasco entre el presidente sirio Bashar Al-Assad y los comandantes y representantes de las facciones palestinas, sin incluir a Hamás. Según un participante, Talal Naji, asistente del secretario general del FPLP-GC – Assad en esta reunión «le transmitió sus bendiciones a Hamás y a los combatientes del grupo Yihad Islámico palestino y a todas las facciones de la resistencia en Palestina». El subsecretario general del FPLP Abu Ahmad Fuad, también participante, dijo que Assad enfatizó que «las puertas de Siria están abiertas a todas las facciones de la resistencia, cualquiera que sea su nombre».[10] En respuesta, el comandante de Hamás Osama Hamdan, dijo lo siguiente: «Responderemos a cualquiera que nos bendiga con incluso mejores palabras… Es natural que las relaciones con Damasco vuelvan a ser lo que eran antes».[11]

Opositores sirios: El apoyo de Hamás a Irán y al régimen de Assad es una traición que no olvidaremos nunca

Las expresiones de gratitud de los funcionarios de Hamás a Irán y el aparente acercamiento entre esta organización y el régimen de Assad hirieron enfurecer a elementos de la oposición siria, que a menudo expresan su apoyo a los palestinos y lo hicieron especialmente durante la reciente ronda de combates en Gaza. Los opositores sirios, que ven puntos de similitud entre su lucha contra el régimen y la lucha de los palestinos contra Israel, encontraron difícil aceptar el apoyo de los funcionarios de Hamás al régimen sirio y a su aliado Irán, a quien acusan de perpetrar crímenes contra el pueblo sirio.

Nasser Al-Hariri, presidente de la Coalición Nacional de Oposición Siria y Fuerzas Revolucionarias, adoptó un tono bastante moderado y dijo lo siguiente: «Las atípicas declaraciones que a veces escuchamos de ciertas facciones palestinas sobre el régimen criminal sirio y sobre Irán, que han asesinado y expulsado tanto a sirios como palestinos, son declaraciones censurables que no representan al pueblo palestino y naturalmente, no afectarán nuestra postura y nuestros fuertes lazos con nuestros hermanos en Palestina… Durante la última guerra librada en Gaza vimos a todos los pueblos libres del mundo actuando para ayudar a Palestina, mientras que los tigres de papel y los fanfarrones del llamado eje de la resistencia desaparecieron y estuvieron silenciosos como en sus tumbas… Durante 50 años han estado aprovechándose de la causa que representa la liberación de Palestina y han estado oprimiendo a la población utilizando dicho reclamo vacío como pretexto. Todo lo que han hecho por Palestina y por la nación musulmana es rechazar la libertad y la independencia de los pueblos, mientras oprimen, asesinan y expulsan gente libre. Su conducta no es menos espantosa que la de la ocupación israelí…»[12]

Abu Barzan Al-Sultani, el comandante de la «División 20», una milicia opositora cercana a Turquía, tuvo palabras más duras para Hamás. Este tuiteó: «Nadie le atribuye mayor importancia a la causa palestina que los sirios, yemeníes e iraquíes, pero Hamás ignoró la sangre derramada de estos pueblos y elogió a sus asesinos. Esto tendrá consecuencias significativas a futuro y Hamás debería arreglar esto». Nos equivocamos y pedimos disculpas. Apoyamos a Gaza y a Palestina y sacrificaremos nuestras vidas por ellos, pero la sangre de nuestros mártires también nos es muy apreciada».[13]

El activista sirio de las redes sociales Mahmoud Talha también reprendió a Hamás, diciendo: «Los rebeldes sirios están unidos en su apoyo al pueblo palestino. Sin embargo, existe una controversia sobre las posturas publicadas por algunos líderes de la resistencia palestina, que hieren a los sirios. Estas posturas incluyeron grandes elogios para Irán y Qassem Soleimani, comandante de las Fuerzas Qods del CGRI quien fue asesinado en el año 2020… El número de sirios asesinados por Soleimani en nombre de las consignas religiosas y sectarias es probablemente igual al número de palestinos asesinados por el enemigo israelí… Es triste que las posturas de los líderes de la resistencia palestina ignoren esto y lo presenten como un mártir que murió por Jerusalén…[14] Nunca olvidaremos esta puñalada que nos fue dada por la espalda».[15]

Periodista sirio: Cualquiera que exprese gratitud al régimen sirio e Irán es nuestro enemigo

En un artículo publicado en el portal de la oposición Orient-news.net, el periodista sirio Mahmoud Rahil criticó a los líderes de Hamás, diciendo que sus palabras de elogio en favor de Irán y del régimen de Assad no pueden ser justificadas. Este escribió: «Los sirios de todo el mundo siguieron muy de cerca los letales sucesos en Gaza y Jerusalén y expresaron su total apoyo a sus hermanos palestinos y su rechazo a la ocupación sionista, a sus actividades de asentamiento y a los asesinatos de civiles inocentes… Pero lo que provocó las condenas de muchos activistas fueron las declaraciones de algunos líderes de Hamás, quienes agradecieron a Irán por ayudar a la resistencia con dinero y armas y declararon su voluntad de renovar relaciones con el régimen del criminal Bashar Al-Assad, luego de felicitarlo y elogiar a las facciones palestinas que se reunieron con él… Estas estúpidas declaraciones, desprovistas de todo respeto por los sentimientos de los sirios, a quienes los regímenes iraní y sirio han asesinado, provocaron la condena y censura de Hamás por apoyar a asesinos y criminales.

«Cualquiera que exprese gratitud a Irán, a sus milicias y a todos sus sirvientes en el régimen sirio y de Hezbolá y que declare su deseo de renovar relaciones con ellos, es nuestro enemigo. Es un enemigo de los millones de sirios que sacrificaron sus vidas. Él es como alguien que ve con un solo ojo, porque nota la mano que le da dinero pero no la otra mano que asesina a sus hermanos. Nuestra hostilidad hacia Irán excede nuestra hostilidad hacia el ocupante israelí, porque los crímenes perpetrados por la ocupación israelí contra el pueblo de Gaza en toda esta guerra son iguales a los crímenes perpetrados por el ocupante iraní contra los sirios en solo minutos…

«Algunos pudieran decir que la resistencia no tiene más remedio que apoyar a Irán, especialmente después de haber sido abandonada por todos los árabes y musulmanes. Estos pudieran preguntar: Si esperan que Hamás no colabore con Irán, ¿cuál sería entonces la alternativa? Mi respuesta es que uno no necesita la ayuda de un criminal que asesina a sus hermanos. Hamás es un movimiento de resistencia que presumiblemente cree en Alá y sabe que todas sus armas y habilidades son inútiles sin la ayuda de Alá. Esta ayuda divina no requiere alternativas y quien confía en ello no necesita suplicar la ayuda de criminales y asesinos. Todo lo que necesita es certeza y fe sincera en Alá y cooperar con personas leales y honorables en preparación para la guerra. El dinero que Irán le da a Hamás es robado de los países árabes y las armas que este le envía a Hamás, si es que las envía, fueron probadas contra los sirios antes de ser transferidas a Hamás.

«Alguien más pudiera decir: Hamás expresa su implícito apoyo a la revolución siria y sus declaraciones en elogio a Irán y a Assad son ??solo palabras con tono cortes que no tienen ningún sentido, pronunciadas con fines mediáticos – entonces, ¿por qué no las ignoramos? Mi respuesta es la siguiente: ¿Quién dice que las declaraciones de los medios de comunicación no tienen sentido? ¿No son los medios de comunicación una de las principales fuentes de apoyo de la causa palestina? Si no fuese por los medios de comunicación, toda Palestina se hubiese perdido. Irán… está plenamente consciente del impacto de palabras tales como «agradecemos a la República Islámica de Irán» cuando un representante de la resistencia las pronuncia ante los receptivos oídos de más de 1.500 billones de musulmanes. Este está plenamente consciente de lo que esto significa cuando la resistencia está dispuesta a renovar sus vínculos con un régimen criminal que ha asesinado a más de un millón de aquellos que integran su propio pueblo. Este sabe muy bien que las palabras y declaraciones de estas personas en este momento poseen un papel en la confirmación de la falsa teoría de que Irán está defendiendo a Jerusalén y a Palestina y que confirmarán lo que Irá ya ha afirmado de que el camino a Jerusalén pasa por Idlib, Alepo y Homs, por lo tanto incitan a Irán a perpetrar más crímenes y asesinatos.

«Invirtamos el panorama e imaginemos que los comandantes de la revolución siria decidieron normalizar sus relaciones con Israel, Alá lo prohíba, a fin de recibir ayuda militar y financiera para combatir en contra del régimen de Assad. ¿Y si decidimos no intervenir en otros países tales como Palestina y por lo tanto no les importa lo que la ocupación israelí esté haciendo allí?… ¿Cómo reaccionarían nuestros hermanos en Palestina, o las familias de los palestinos que han sido martirizados o expulsados? ¿Condenarían ustedes nuestras acciones, protestarían contra nosotros y serían hostiles hacia nosotros o le darían ustedes la bienvenida a nuestras acciones sobre los cadáveres de sus víctimas?

«Por último, permítanme decir que, a lo largo de su historia, Irán, el régimen de Assad, Hezbolá y las milicias iraníes no nos han traído más que destrucción, asesinatos, expulsiones, pobreza e intentos de aplicar ingeniería demográfica. No puede esperarse que estos criminales traigan la liberación o la libertad. Recibir algún apoyo de ellos tendrá un impacto negativo sobre los pueblos árabes, incluyendo Palestina y Gaza. Estas provocadoras declaraciones de los líderes de Hamás, a cambio de un apoyo débil, el cual está condicionado a estas palabras de elogio hacia los asesinos, harán que los palestinos pierdan el apoyo de los pueblos árabes, que se encuentran oprimidos por Irán. Todos sabemos que ninguna voluntad o fuerza es mayor que la voluntad y la fuerza de los pueblos – especialmente de los pueblos oprimidos que maldicen a Irán y a sus partidarios».[16]

[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 4104 – Reflejando un posible cambio en la postura de Hamás, columnistas dentro de los movimientos atacan a Assad: Uno se enfrentará al mismo destino que los tiranos derrocados – 29 de agosto, 2011.

[2] Al-Akhbar (Líbano), 1 de junio, 2021.

[3] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9330 – Hamás y funcionarios del grupo Yihad Islámico: Irán provee nuestros misiles, armamento, fondos y alimentos, nuestros soldados ‘fueron entrenados por nuestros hermanos en el CGRI’; sin la ayuda de Irán, no pudiéramos disparar cohetes en dirección a Tel Aviv; Qassem Soleimani supervisó personalmente la transferencia de cohetes hacia Gaza – 12 de mayo, 2021; serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1577 – Destrucción de Israel a través de la espada o por referéndum – Parte I: En el Día Qods 2021, líder supremo iraní Jamenei le pide a los palestinos que se subleven contra Israel, 24 de mayo, 2021.

[4] Isna.ir, 11-16 de mayo, 2021; palinfo.com, 15 de mayo, 2021.

[5] Al-Sharq (Qatar), 21 de mayo, 2021. Para obtener extractos de las declaraciones de Haniya, consulte el segmento de video del portal MEMRI TV No. 8866 – «Video destacado de la televisión iraní del líder de Hamás Ismail Haniyeh, agradeciendo a Irán por proveerles dinero, armas y soporte técnico», 21 de mayo, 2021.

[6] Palinfo.com, 26 de mayo, 2021. Para obtener extractos de las declaraciones de Sinwar, véase el segmento de video del portal MEMRI TV No. 8905 – «Líder de Hamás en Gaza Yahya Sinwar: Recibimos dinero de Irán en los últimos días; estamos en proceso de mudar nuestra sede fuera de las áreas residenciales», 5 de junio, 2021.

[7] Alahednews.com.lb, 28 de mayo, 2021.

[8] Al-Akhbar (Líbano), 22 de mayo, 2021.

[9] Almarkazia.com, 18 de junio, 2021.

[10] Almayadeen.net, 20 de mayo, 2021.

[11] Almayadeen.net, 20 de mayo, 2021.

[12] Stepagency-sy.net, 23 de mayo, 2021.

[13] Twitter.com/abu_brzan20, 22 de mayo, 2021.

[14] El líder de Hamás describió a Soleimani en estos términos en el elogio que este pronunció en su funeral.

[15] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 17 de mayo, 2021.

[16] Orient-news.net, 26 de mayo, 2021.

The post La creciente cercanía de Hamás a Irán y su acercamiento al régimen de Assad hace rabiar a la oposición siria first appeared on MEMRI Español.