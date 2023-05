La economía de la escasez de agua en Medio Oriente y África del Norte

Cuando le dijeron al difunto rey libio Idris que se había descubierto petróleo en su reino del desierto, suspiró: «Ojalá me dijeras que descubriste agua. El agua hace que la gente trabaje; el petróleo los hace soñar».

Arriba: «Hicimos del agua todo ser viviente [Corán 21:30]»

Abajo: «El agua es una bendición, consérvela».

Introducción

El 11 de julio de 2007, en una sesión informativa para el personal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sobre «Posibles conflictos por el agua en Medio Oriente»,[1] identificando esta crisis emergente desde el principio, el autor de este informe estableció, entre otros, los siguientes puntos con respecto a la escasez de agua en Medio Oriente:

Oriente Medio es la región con mayor estrés hídrico del mundo. La mayoría de los países de la región no pueden satisfacer la demanda actual de agua;

La disponibilidad promedio de agua es de 1.200 metros cúbicos (MC) por persona por año, y se prevé que se reduzca a la mitad para 2050 (esto se compara con un promedio mundial de 8.900 MC por persona por año en la actualidad [2007] y alrededor de 6.000 MC por persona por año en 2050;

Los acuíferos están sobreexplotados y la calidad del agua se está deteriorando, con consecuencias para la salud humana, la productividad agrícola y el medio ambiente;

Los servicios de agua no confiables están impulsando a las personas a migrar en busca de mejores oportunidades;

Y alrededor del 60% del agua de la región es transfronteriza, es decir, agua que fluye a través de las fronteras internacionales, lo que deja a varios países – entre ellos Egipto, Irak y Siria – afectados por las decisiones tomadas río arriba por los países ribereños. La tasa de dependencia, es decir, la proporción del total de fuentes de agua renovables que se originan fuera del país: Egipto (96,9%), Siria (80,3%) e Irak (53,3%)

Estudio del Banco Mundial sobre la economía de la escasez de agua

El Banco Mundial publicó, el 27 de abril de este año, un estudio completo que aborda con mucho más detalle y análisis, que abarca más de 200 páginas de texto, gráficos, tablas y notas al pie de página, los temas destacados en la introducción.[2]

El estudio, realizado por cuatro economistas sénior del Banco Mundial, destaca tres temas centrales: la situación actual de la demanda y disponibilidad de agua, las proyecciones al 2050, y el desempeño de las instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos y cómo deben ser diseñados para hacer frente a la emergente escasez estratégica de agua.

Según el estudio, los países de Oriente Medio y África del Norte (MENA) son algunos de los que más escasez de agua tienen en el mundo, además de ser los países más cálidos y secos. Han experimentado una disminución de las entradas de agua a lo largo de los ríos compartidos y los acuíferos compartidos. El estudio advierte que el crecimiento de la población y el cambio climático solo exacerbarán el problema de la escasez de agua. De hecho, la población creció de poco más de 100 millones en 1960 a más de 450 millones en 2018 y se espera que crezca a unos 720 millones en 2050.

Los países más poblados de la región (Irak, Siria, Egipto y Marruecos) tienen poblaciones agrarias considerables y albergan a más del 70% de la población rural de la región de 167 millones. Estos países canalizan más de las tres cuartas partes de su extracción de agua al riego agrícola.

El estudio estima que, para 2030, la disponibilidad de recursos hídricos per cápita anual promedio en MENA caerá por debajo del umbral absoluto de escasez de agua de 500 MC por persona por año. El estudio afirma que en la próxima década todos los países de MENA caerán por debajo del umbral de escasez de agua de 1.000 MC por persona al año. Además advierte que las extracciones de agua son mucho mayores que los recursos renovables disponibles y que es poco probable que las lluvias repongan las fuentes de suministro en disminución. El estudio estima que la demanda de agua en 2050 requerirá un suministro adicional de 25 mil millones de MC por año, equivalente a construir 65 plantas de desalinización del tamaño de Ras Al-Khair en Arabia Saudita, actualmente la más grande del mundo.

Por supuesto, la desalinización no es gratuita en términos de daño ambiental. Las plantas desalinizadoras descargan grandes cantidades de salmuera, un material salado, que aumenta la salinidad del agua de mar. La pesca se convierte en una gran víctima. Los pescadores se han quejado de la disminución de la cantidad de pescado en el Golfo Pérsico, atribuida a las muchas plantas de desalinización operadas por los países del Golfo, principalmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La capacidad de desalinización es mayor en MENA con un 46% en comparación con el 13% en Estados Unidos y el 8% en Europa occidental.

La naturaleza del crecimiento de la población tiene implicaciones significativas en el consumo de agua. La población urbana creció de 40 millones en 1962 a 300 millones en 2020. La urbanización genera un cambio en el estilo de vida y es probable que las poblaciones urbanizadas consuman más agua per cápita que la población rural tradicional, lo que genera un estrés adicional en la demanda de agua. El estudio señala que tanto Gaza como Cisjordania están muy urbanizados, con más de las tres cuartas partes de la población viviendo en pueblos y ciudades. La agricultura está decayendo como fuente de sustento.

Gestión de recursos hídricos

Presentando un punto interesante, el estudio dice: «A lo largo de la historia, las instituciones para invertir y administrar [proyectos] de agua de riego a gran escala se han vinculado a formas centralizadas de poder: faraones, sultanes, emperadores, reyes, administraciones coloniales y gobiernos centrales post-independencia.» El enfoque en grandes proyectos de infraestructura, particularmente represas, ha ampliado el papel de los gobiernos centrales en la gestión de las plantas de agua.

El estudio destaca discrepancias considerables entre la oferta y la demanda de agua. Inducidos por la disponibilidad de los ingresos del petróleo, así como de los préstamos en condiciones concesionarias de organismos internacionales como el Banco Mundial, la mayoría de los gobiernos de la región han invertido una cantidad considerable de financiamiento en la construcción de represas y grandes proyectos hídricos cuya construcción, aunque costosa, conlleva un gran cantidad de prestigio para los gobernantes. Por el contrario, los países se quedaron atrás en el lado de la demanda, es decir, en la construcción de la infraestructura necesaria para canalizar el agua donde más se necesita, ya sea en la agricultura o para el consumo urbano.

Por temor a la revuelta y la inestabilidad políticas, la mayoría de los gobiernos se han mostrado reacios a aumentar el precio del agua para reflejar el costo real de producción y, al mismo tiempo, alentar un uso eficiente de los escasos recursos y desalentar el desperdicio. Aprovechar ilegalmente las tuberías de agua, la ejecución ineficiente o corrupta de las facturas y el cobro de las facturas vencidas, todo ello agrega una pesada carga a la gestión de los recursos hídricos. La aplicación de las normas sobre el agua a menudo tropieza con una fuerte resistencia por parte de los usuarios. El estudio brinda un ejemplo en Jordania, donde los aldeanos expulsaron a los funcionarios encargados de la regulación del agua cuando intentaron cerrar pozos ilegales. Como resultado, la contribución de cada metro cúbico de agua al valor agregado bruto de la agricultura de regadío oscila entre menos de $0,10 por MC en Libia y más de $2 en Israel, lo que hace que la diferencia sea 20 veces mayor. La productividad total del agua en MENA es solo alrededor de la mitad del promedio mundial.

Agua virtual

Para satisfacer la creciente demanda de agua en el futuro, el estudio hace un gran número de recomendaciones. Éstas incluyen un uso más eficiente del agua en la agricultura, precios económicos para desalentar el desperdicio, instituciones de gestión del agua más eficientes y una dependencia continua del agua virtual.

El agua virtual es el flujo oculto de agua en los cereales y otros productos básicos que se comercializan de un lugar a otro. Egipto, por ejemplo, es el mayor importador de trigo del mundo. Se necesitan 11,000 galones de agua para cultivar un bushel (fanega), o aproximadamente 60 libras de trigo. Tradicionalmente, el cultivo del arroz necesita de 3.000 a 5.000 litros de agua para producir un kilo de arroz, y unos 135.000 galones de agua para producir una tonelada de alfalfa que se utiliza para la alimentación del ganado. Arabia Saudita es uno de los mayores importadores de alfalfa.

Importaciones de agua virtual en MENA: el agua importada dentro de los alimentos y otros productos básicos agrícolas se duplicó a 255 000 millones de MC entre 1998 y 2010. Teniendo en cuenta que la cantidad de agua que fluye a través del río Nilo es de aproximadamente 300 millones de MC, el agua virtual que fluye hacia MENA a través de la agricultura y otros productos básicos es aproximadamente igual al caudal total de agua del río Nilo en una década. Al depender en gran medida del agua virtual, los países de MENA ahorran un gran volumen de agua que habría sido necesaria y, en algunos casos, no estaría disponible en cantidad suficiente para cultivar productos básicos localmente para alimentar a una población grande y en rápido crecimiento. El estudio señala, sin embargo, que la dependencia de las importaciones de agua virtual expone a los países a un shock de suministro, como la reciente guerra en Ucrania.

Conclusión

Los autores del estudio concluyen con estas observaciones generales: «… el agua se está volviendo cada vez más escasa en la región MENA… y las trayectorias de la demanda actual están superando la oferta. Los recursos hídricos renovables disponibles se sobreasignan entre usos consuntivos (agricultura, ciudades e industria). Si bien los impulsores clave de la escasez de agua están relacionados con el crecimiento demográfico y económico, el costo de la inacción relacionada con el clima es mucho más alto en MENA que en otras regiones del mundo. Continuar por el camino actual de gestión y asignación de desechos podría costarle a la región entre el 6 y 14% del producto interno bruto (PIB) para 2050, en comparación con un promedio mundial de reducción del PIB de menos del 1% para 2050».

El agua, no el territorio ni los refugiados, podría ser la principal fuente de conflicto en Oriente Medio y el norte de África. La mayoría de los países de MENA extraen agua del otro lado de sus fronteras. El aumento de la población en los países río arriba y río abajo, junto con el cambio climático, la contaminación y el rápido crecimiento de la urbanización ejercerán una gran presión sobre la disminución de los recursos hídricos y tal vez desencadenen conflictos militares. No muy lejos en el camino, la región podría enfrentarse con lo que Naciones Unidas ha caracterizado como «refugiados del agua», aquellos cuya tierra se ha hundido bajo el agua y aquellos que no pueden encontrar agua para beber.

* El Dr. N. Raphaeli es analista sénior emérito de MEMRI

[1] Véase MEMRI Investigación y Análisis No. 367, Conflictos potenciales por el agua en el Medio Oriente, 11 de julio de 2007.

[2] Banco Mundial, Panorama general: la economía de la escasez de agua en Oriente Medio y África del Norte: soluciones institucionales», por Dominick de Waal et.al. Washington/Rabat, 27 de abril de 2023.