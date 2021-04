La economía rusa pudiera considerarse inconcebible ya que está atrasada y es eficaz, frágil y sostenible, relativamente pequeña y bastante enorme al mismo tiempo. Hoy día, Rusia no es la segunda superpotencia del mundo como lo fue antes. Su PIB es un 10% menor que la capitalización del mercado de Google[1] y el ingreso personal promedio nominal[2] se mantiene en alrededor del 12% del de los ciudadanos estadounidenses.[3] Pero también es el segundo mayor productor de petróleo y gas del mundo y con un mercado enorme de 144 millones de clientes y 117 multimillonarios.[4] Su economía sufrió un descenso muy drástico en la década de los años 1990, se convirtió en una de las mejores del mundo en la década del año 2000 y dejó de crecer desde el año 2014 cuando el presidente ruso Vladimir Putin decidió apostar por inmiscuirse en aventuras de política exterior en lugar de lograr avances económicos. Hoy día, diría yo, la economía rusa ha alcanzado un equilibrio perfecto: es demasiado inviolable como para ser destruida por las crisis externas y demasiado simplista como para encontrar nuevos medios y asegurar un sostenible crecimiento. Todo esto, a mi manera de ver, refleja perfectamente la noción de «estabilidad» que Putin valora sobre cualquier tipo de cambio que pueda producirse.

La economía rusa no colapsó como muchos predijeron

La economía rusa contemporánea tomó forma a comienzos de la década de los años 2000 luego de una década desastrosa de colapso postsoviético. Dos factores principales contribuyeron a su modo actual: Hubo, por una parte, una enorme entrada de petrodólares causada por un incremento en los precios del petróleo después del año 2000; y por la otra, una subinversión masiva que ocurrió después del colapso de la Unión Soviética. Si uno compara los ingresos petroleros promedio desde los años 2000-2004, 2005-2008 y 2011-2013 con las mismas cifras del año 1999, descubre que fueron $34, $223 y $394 billones por año más altos[5] que para el momento en que Putin asumió la presidencia de Rusia. En el año 2008, la entrada de petrodólares «adicionales» representó alrededor del 17% del PIB de Rusia.[6] Al mismo tiempo, la inversión en capital fijo disminuyó del 38% al 42% del PIB en el período soviético tardío al 16% 18% entre los años 2003-2006,[7] lo que permitió que el consumo personal aumentara – al menos como producto del porcentaje del consumo nacional. Estos dos factores – el incremento de las entradas financieras al país y una mayor proporción de la riqueza nacional utilizada para el consumo personal – produjeron el milagro económico ruso de la década del año 2000 cuando la economía creció en un 85% desde el año 1999 hasta el año 2008,[8] los salarios nominales en términos de dólares aumentaron 7.5 veces[9] y las reservas de divisas se dispararon de $12 a $478 billones.[10]

Estos años se caracterizaron por un tipo de crecimiento económico muy especial basado en el avance de las industrias subdesarrolladas o inexistentes tanto en la época soviética como en la década de los años 1990. Entre los años 2000 y 2007, alrededor del 70% del crecimiento del PIB se originó en solo cinco industrias vinculadas al mercado de consumo:[11] comercio mayorista y minorista, restaurantes y alojamiento, servicios bancarios y financieros, construcciones residenciales y operaciones inmobiliarias, junto a proveedores de servicios de telecomunicaciones e internet. En realidad, las industrias pesadas, desde el procesamiento de metales hasta el petróleo y el gas, sin mencionar la producción de maquinaria o productos químicos, nunca superaron los niveles de producción soviéticos (incluso en la década del año 2010, la producción de petróleo y gas se mantuvo ligeramente por encima de los niveles de 1990, mientras que en Kazajstán o Azerbaiyán es al menos tres veces mayor).[12] Esto pudiera explicarse por la privatización ocurrida en la década de los años 1990: la mayoría de los activos fueron adquiridos por centavos y por lo tanto, los nuevos propietarios tuvieron la oportunidad de exprimir a cualquier nuevo competidor que quisiera comenzar a producir desde algún nuevo campo[13] – esto hizo esencial el desarrollo de nuevas industrias para las empresas rusas, a las que les fue bastante bien en la década del año 2000.

Pero para el momento de la Gran Recesión, el mercado ruso estaba casi totalmente saturado; yo solo mencionaría que hubo 156 teléfonos móviles con tarjetas SIM en uso por cada 100 personas; Las industrias minorista o bancaria también se desarrollaron bastante bien, mientras que el uso de las tecnologías en Internet alcanzó niveles nunca vistos en Europa o en los Estados Unidos. Así que cuando estalló la crisis, la economía cayó por el mayor margen entre todas las naciones del G20, o en un 7.9%[14] incluso cuando el gobierno asignó hasta el 13% de su PIB para lograr diferentes medidas de estímulo.[15] Después de una breve recuperación entre los años 2010-2012, la tasa de crecimiento cayó a un mero 1.8% en el año 2013 a pesar de los altos precios del petróleo y un entorno macroeconómico bastante estable.[16] Es a partir de aquí que realmente comienza nuestro relato.

Tal como en el año 2014 el presidente Putin invadió Ucrania y Rusia enfrentó sanciones impuestas por Occidente, muchos observadores estadounidenses creyeron que la economía rusa tambalearía (el presidente Obama declaró en su discurso del Estado de la Unión en el 2015: «Hoy, son los Estados Unidos el que se mantiene fuerte y unido con nuestros aliados, mientras Rusia está aislada, con su economía hecha trizas»).[17] Pero hasta el día de hoy, nada de esto ha sucedido: las tasas de crecimiento cayeron casi a cero (el PIB ruso avanzó solo un 0,3% anualmente en promedio entre los años del 2014 y 2020)[18] y los ingresos verdaderos disponibles disminuyeron en un 10.6% durante el mismo período[19] sin que se hayan visto perturbaciones económicas significativas ni se hayan registrado protestas populares.

Durante todos estos años, el Kremlin reiteró su voluntad de acelerar el crecimiento y darle un impulso a la economía (Putin en el año 2012 prometió que se crearían 25 millones de nuevos puestos de trabajo,[20] lograría un enorme incremento en los ingresos personales y la desigualdad finalmente se convertiría en menos visible), pero en realidad no se entregó nada en lo absoluto. Todo lo contrario: el gobierno se vio obligado a abandonar las cuentas IRA en el año 2014, cerrar el mercado agrícola nacional a la competencia extranjera, aumentar la edad de jubilación a partir del año 2018, devaluar el rublo de más o menos 30 a casi 80 rublos por dólar y recaudar diferentes impuestos y aranceles en más de 20 ocasiones desde la ocupación de Crimea. El mal uso de los fondos públicos (explicaré en un comentario futuro el por qué me abstengo de llamarlo corrupción) sigue siendo enorme y el incremento del gasto público en la mayoría de los casos no produce resultados crecientes (hoy día Rusia construye seis veces menos carreteras nuevas por año de lo que hizo a comienzos de la década del año 2000, mientras le asignaba cinco veces más fondos a este fin anualmente).[21]

Sin embargo, la economía no colapsó como muchos predijeron. La vida en el país se volvió menos próspera con el número de personas registradas oficialmente como pobres (para esto uno debería ganar menos de 11.300 rublos,[22] o $155, por mes) aumentándolo de 15.5 a 18.9 millones de personas,[23] pero a las industrias que proveen alimentos y productos básicos cotidianos les va muy bien, ya que el ruso promedio en estos días gasta el 30% de sus ingresos solo en alimentos.[24] Debido a la débil demanda de los consumidores, las tasas de inflación cayeron drásticamente incluso a pesar de la caída del tipo de cambio correspondiente al rublo: el IPC se redujo del 11.4% en el 2014 al 3.05% en el 2019[25] con la tasa clave del Banco Central tan baja como 4.25%, el más bajo de la historia (se elevó al 4.5% el 19 de marzo, 2021).[26]

Este sistema se observa casi inmune a los choques externos, pero no puede desarrollarse por sí mismo

Por primera vez, Rusia experimentó lo que podía llamarse una «desdolarización», ya que la mayoría de los precios se desvincularon de las tasas del dólar y los márgenes de beneficio se redujeron considerablemente a medida que las empresas luchaban por sobrevivir en estos tiempos difíciles. El punto más importante que me gustaría tocar aquí es que a la economía rusa le va bastante bien solo por su carácter primitivo: no produce muchos bienes cuyo consumo puede reducirse sustancialmente. La población está comprando alimentos mucho más baratos pero en las mismas cantidades, no pueden vivir sin ropa y electrodomésticos comunes, los restaurantes se encuentran entre los mejores del mundo en términos de relación calidad-precio y las industrias pesadas sobreviven gracias a contratos con empresas estatales y con las de la industria del petróleo y el gas. La economía en general se beneficia enormemente de la afluencia de mano de obra increíblemente barata de los estados postsoviéticos (antes de que llegara la pandemia del Covid-19, había hasta 12 millones de migrantes trabajando en Rusia, o el 18% de la fuerza laboral activa).[27] Yo diría que la economía rusa es un recordatorio a un ábaco (?????) como lo es la economía estadounidense en relación a una computadora portátil MacBook, pero es mucho más estable en el sentido de que el ábaco tiene menos posibilidades de romperse que una MacBook si se la deja caer sobre un suelo de piedra.

Existe otro problema que proviene de la misma causa: Una economía de este tipo no puede crecer, ya que pudiera estar impulsada efectivamente solo por un incremento en la demanda del consumidor, que no está a la vista. Las reservas del gobierno no son demasiado grandes (el valor de los Fondos Patrimoniales Nacionales se mantiene en 13,5 billones de rublos, o el 11.7% del PIB[28], lo que hace que los fondos equivalgan a $1,230 por cada ciudadano que, en comparación, en Noruega es de $245,870 por ciudadano[29]) y el Kremlin no desea gastarlo porque cree que los «tiempos difíciles» aún están por venir.

Durante la pandemia, el gobierno desembolsó solo 760 billones de rublos, o menos del 1% del PIB, para asistencia financiera directa a sus súbditos, pero la economía se contrajo menos que en los Estados Unidos, una vez más debido al hecho de que la población se vio obligada a trabajar y negociar para ganarse la vida. El costo humano fue muy grande: en el año 2020, se registraron 324,000 muertes más en Rusia que en el 2019[30] (un aumento anual del 17.9%), pero hubo menos cierres y menos impacto económico (estos días en Moscú, con restaurantes repletos y los atascos de tráfico persisten como en cualquier momento anterior, casi no quedan restricciones). Pero, una vez más, la economía puede recuperarse al nivel anterior a la crisis, pero no así superarlo. Curiosamente, es lo que puedo llamar la maldición de Rusia: en el año 2008, la economía rusa creció al nivel de la Rusia soviética de 1989 y luego retrocedió; en el 2013 se recuperó una vez más a los niveles del 2008 y volvió a colapsar, en el 2019 se situó en torno a las cantidades acumuladas en el 2013 y retrocedió en otra ocasión, por lo que yo diría que el modelo presentado por Putin está realmente agotado.

El 21 de abril, 2021 Putin se dirigió a la Asamblea Federal (ambas cámaras del «parlamento» ruso, o más bien un grupo de funcionarios seleccionados votó sin alternativas reales) con un discurso en el que reiteró su compromiso con el crecimiento económico prometiendo algunos nuevos estímulos (primeramente, la cancelación de las deudas de los presupuestos regionales con el gobierno central, nuevas inversiones en una carretera de Moscú hasta Kazán y Ekaterimburgo,[31] que hace apenas un año se suspendió debido a sus increíbles costos[32] y nuevos subsidios para familias con hijos[33]), pero dudo que sean de gran ayuda. En la década del año 2000, los ingresos verdaderos disponibles crecieron entre un 20 y un 25% anual año tras año. Para lograr el mismo resultado hoy, la población tiene que ganar hasta 30 trillones de rublos más cada año, lo que parece imposible. El ministro de Finanzas ruso Anton Siluanov, respondió inmediatamente después del discurso de Putin, diciendo que los subsidios directos al pueblo le costarán al presupuesto 130 billones de rublos este año,[34] o un poco más del 0.2% de los ingresos nominales anuales. La economía de Putin sigue basada en las exportaciones de petróleo, un sistema fiscal eficaz, un enorme empleo estatal y grandes asignaciones (en el año 2020, la participación de las pensiones, los pagos de asistencia social y otros subsidios gubernamentales en los ingresos de la población aumentaron al 21.8% y superaron los niveles soviéticos, mientras que la proporción de los ingresos empresariales cayeron a mínimos históricos (sólo el 3.5% del total).[35]

El presidente no confía en los negocios y su siloviki (un término que designa a todos los policías, empleados del servicio secreto, inspectores de impuestos y fiscales) está presionando a los empresarios para que expriman sus ingresos con el fin de cubrir sus necesidades públicas y personales. Muchos aventureros emigran (el «éxodo de Putin» ha sacado de Rusia a más de dos millones de personas que se hicieron a sí mismos en las últimas décadas)[36] y no hay esperanzas de un renacimiento de las empresas privadas. No veo nuevas industrias que puedan liderar las esferas de la alta tecnología mientras el estado intenta regular Internet y reprimir cualquier actividad prodemocrática. El único medio de asegurar el crecimiento, reiteraré, es la inyección de dinero proveniente del capital privado y el año pasado vimos un ejemplo perfecto de este tipo cuando el gobierno autorizó su nuevo programa de financiamiento hipotecario, que ofrece préstamos subsidiados a un precio de 6.5% anual en rublos.[37] La medida resultó en un incremento del 35% en las hipotecas aprobadas[38] pero no produjo ningún crecimiento en la construcción residencial en comparación con el año 2019[39] (Putin anunció audazmente el nuevo objetivo de construir 120 millones de metros cuadrados de nuevos edificios residenciales por año en los próximos años,[40] esperando aumentar la cifra del año 2020 en alrededor del 50%[41]), pero como el programa expira el 1 de julio, 2021 yo espero que la tendencia no sea demasiado impresionante.

Entonces, yo concluiría diciendo que parece ser que Rusia encontró una manera de asegurar el modelo económico que Putin ha elaborado durante su largo reinado. La entrada de petrodólares parece ser bastante segura durante al menos 5 a 10 años siguientes y los precios actuales del petróleo sirven para equilibrar el presupuesto federal de Rusia; la población está acostumbrada a las dificultades actuales y desea que las cosas no empeoren mientras estas tienen muy pocas esperanzas de mejorar; el estado y las empresas estatales promueven negocios mediante contratos cruciales para su supervivencia y con unas inversiones mínimas necesarias; la gente común sigue gastando su dinero en las necesidades diarias en apoyo a las industrias básicas. Este sistema parece ser casi inmune a los choques externos y no puede desarrollarse por sí mismo. Este no representa ninguna amenaza importante para Occidente, ya que no se parece en nada a la China que viene en ascenso, pero provee una base sólida para el gobierno eterno de Putin. Por supuesto, el país puede despertar y su economía puede volver a ser bastante dinámica, pero nunca bajo el liderazgo actual. No estoy seguro de si se trata de una buena o una mala noticia, pero es una realidad que todo político en Occidente debería conocer.

*El Dr. Vladislav L.Inozemtsev es asesor especial del Proyecto Estudios de los Medios de Comunicación Rusos en MEMRI

[1] Kommersant.ru/doc/4671959, 2 de enero, 2021; Companiesmarketcap.com

[2] Finmarket.ru/main/article/5406082, 5 de febrero, 2021.

[3] Tradingeconomics.com/united-states/disposable-personal-income

[4] Forbes.ru/milliardery-photogallery/425573-20-stran-s-naibolshim-kolichestvom-milliarderov-2021-reyting-forbes, 7 de abril, 2021.

[5] Vedomosti.ru/opinion/articles/2014/12/16/chto-sdelala-neft-s-rossiej, 16 de diciembre, 2014.

[6] Newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83

[7] Ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_web.pdf

[8] Data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU

[9] Fincan.ru/articles/49_srednyaja-zarplata-v-rossii-po-godam/

[10] Ru.wikipedia.org/wiki/??????????????_???????

[11] Cyberleninka.ru/article/n/ischeznuvshie-istochniki-rosta/viewer, 2017.

[12] Bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

[13] Novayagazeta.ru/articles/2018/12/14/78942-kitaytsy-stroili-novye-biznesy-poka-my-delili-starye, D14 de diciembre, 2018.

[14] Carnegieendowment.org/files/russia_crisis.pdf, 29 de julio, 2010.

[15] Горегляд, Валерий. Мировой кризис и парадигмы государственного финансового регулирования. Москва: без указания издате-льства, 2013, c. 216, прим, (Goreglyad, Valery. La crisis mundial y los paradigmas de la regulación financiera gubernamental, Moscú, editorial no indicada, 2013, p. 216, nota – en ruso).

[16] Data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU



[17] Obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/01/20/remarks-president-state-union-address-January-20-2015, 20 de enero, 2015.

[18] Data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU

[19] Rbc.ru/economics/28/01/2021/60129a749a7947cf1ca85d53, 28 de enero, 2021.

[20] Rg.ru/2012/12/12/rabota-anons.html, 12 de diciembre, 2012.

[21] Udm-info.ru/article/general/26-11-2019/rossiyskie-dorogi-medlennee-huzhe-i-dorozhe, 26 de noviembre, 2019.

[22] Vedomosti.ru/society/news/2021/04/14/866028-rosstat-zafiksiroval-snizhenie-bednosti-v-rossii, 14 de abril, 2021.

[23] Ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

[24] Vedomosti.ru/economics/news/2020/12/14/850883-analitiki-otsenili-dolyu-rashodov-rossiyan-na-edu, 14 de diciembre, 2020.

[25] Xn—-ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8

[26] Cbr.ru/press/keypr, 19 de marzo, 2021.

[27] Rg.ru/2019/09/18/rossiia-zaniala-chetvertoe-mesto-v-mire-po-chislu-priniatyh-migrantov.html, 18 de septiembre, 2019.

[28] Minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/?id_65=27068-obem_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya, 22 de abril, 2021.

[29] Nbim.no

[30] Bbc.com/russian/news-55984574

[31] En.kremlin.ru/events/president/news/65418, 21 de abril, 2021.

[32] Dp.ru/a/2020/03/08/Husnullin_objasnil_otmenu, 8 de marzo, 2020.

[33] En.kremlin.ru/events/president/news/65418, 21 de abril, 2021.

[34] Rbc.ru/politics/21/04/2021/608005749a794720ac67006d, 21 de abril, 2021.

[35] Rbc.ru/economics/03/08/2020/5f23d56a9a7947c85ff90bb6, 3 de agosto, 2020.

[36] Publications.atlanticcouncil.org/putin-exodus/The-Putin-Exodus.pdf, febrero, 2019.

[37] Rbc.ru/finances/23/04/2020/5ea1f65e9a79474d32c90d73, 23 de abril, 2020.

[38] Forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/423533-dolya-odobrennoy-ipoteki-v-rossii-upala-do-minimuma-s-2017-goda, 16 de marzo, 2021.

[39] Tass.ru/nedvizhimost/10572719, 28 de enero, 2021.

[40] En.kremlin.ru/events/president/news/65418, 21 de abril, 2021.

[41] Tass.ru/nedvizhimost/10572719, 28 de enero, 2021.

The post La economía rusa: Ni colapso, ni progreso first appeared on MEMRI Español.