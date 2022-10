La muerte de Mahsa Amini, la mujer iraní de 22 años quien murió el día 16 de septiembre, 2022 mientras se encontraba bajo custodia de la policía moral iraní, ha provocado protestas públicas en todo el país. La Sra. Amini, oriunda de la región kurda en la zona oeste de Irán, visitaba a su familia en Teherán cuando fue arrestada por la policía moral y llevada a sus instalaciones para ser «reeducada» en el uso del hiyab, que supuestamente utilizó de manera inapropiada. Según el régimen, ella «se desmayó estando en custodia policial… y murió poco después en un hospital cercano»;[1] según su familia, ella estaba perfectamente sana al momento de su arresto, pero fue golpeada y entró en coma, muriendo unos días después debido al daño cerebral ocasionado.

El canal Iran International en Londres, financiado por Arabia Saudita, publicó tomografías computarizadas que según dijo eran de la Sra. Amini, obtenidas de la red del hospital. Este dijo que mostraban «la presencia de fluidos y sangre en sus pulmones» y que «según los médicos, la acumulación de líquido en los pulmones se debió a que ella entró en coma luego de un fuerte golpe a la cabeza».[2]

La noticia de la muerte de la Sra. Amini provocó una ola de manifestaciones en Teherán y en las ciudades de la región del Kurdistán en Irán. Las protestas contra la supresión de las libertades individuales, en particular los derechos de la mujer respecto al código de vestimenta islámico en el país, se extendieron a 14 provincias y más de 80 ciudades y se incrementaron en intensidad. Los manifestantes gritaron a toda voz «Muerte al dictador» contra el líder supremo iraní Ali Jamenei y arrojaron piedras a las fotografías de este. A muchas mujeres se les vio despojándose y quemando sus hiyab y cortándose el cabello. Se informó de decenas de muertos en la violenta represión y dispersión de las protestas por parte del régimen y el régimen interrumpió el servicio de Internet en el país.

MEMRI tradujo y publicó videos de las protestas:

Para ambos bandos, el régimen, que impone una apariencia islámica (hiyab) sobre los espacios públicos y aquellos que se oponen a la aplicación del código de vestimenta islámico – esta es una lucha política por la identidad de Irán. El que la mujer se despoje de sus hiyab simboliza no solo la oposición al código de vestimenta religioso, sino también su oposición al régimen revolucionario islámico de Irán.

En anticipación a su discurso anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente iraní Ebrahim Raisi, explicó la postura del régimen sobre el obligar a la mujer a utilizar el hiyab en los espacios públicos. Hablando en una entrevista en el programa del canal de televisión CBS «60 Minutos» que fue transmitida el 18 de septiembre, este insistió en que las mujeres iraníes aceptan el hiyab por su propia voluntad como normativa cultural habitual en el espacio islámico y agregó que, si bien el régimen no interfiere en lo que sucede en el hogar, las mujeres deben obedecer la ley del país cuando se encuentran en los espacios públicos.

Según una transcripción publicada en su portal oficial, Raisi dijo en la entrevista: «Los musulmanes y nuestras mujeres e hijas, poseen una moral y un espíritu que están profundamente arraigados en nuestra civilización y cultura y no son tema de este año, el año pasado o hace 40 años (el comienzo de la República Islámica de Irán), o hace 100 años. De hecho, puede llegar a decirse que durante siglos los residentes de este país vivieron con el hiyab y muy modestamente, respetando la privacidad necesaria… Nadie nunca le enseñó a la mujer, o les impartía clases particulares en casa, sobre el uso del hiyab, ellas mismas lo ven como una obligación. Eso es lo que cree la población… Lo cierto es que nadie interfiere en la vida privada de la gente y nadie de ninguna manera ataca la vida privada de los ciudadanos. Pero en el espacio social es decir, público, los propios ciudadanos siguen las reglas – es decir, saben que existe un reglamento y todos lo obedecen. Incluso si existe algún tipo de violación, en una variedad de temas, nadie (es decir, ningún policía ni nadie que haga cumplir la ley puede traspasar los límites de su autoridad».[3]

En contraste a estas declaraciones, durante el verano pasado, el gobierno de Raisi implementó una línea ideológica muy dura – una campaña pública muy agresiva a una aplicación más estricta de las leyes sobre el hiyab y la vestimenta islámica en público. El hiyab, que deja el rostro al descubierto y es un tocado aceptado para la mujer en muchos países islámicos, es obligatorio en Irán y el régimen lo presenta no solo como un medio para preservar el pudor de la mujer, sino también como un arma para defender los valores de la familia, la sociedad y la religión en la «guerra cultural» que, según el régimen, Occidente libra contra Irán.[4] De hecho, en la campaña mediática religiosa del régimen para imponer el código de vestimenta islámico a la mujer, elementos políticos, religiosos y militares, en los medios de comunicación y en el ciberespacio, han enfatizado la narrativa de la guerra cultural, según la cual el pudor y el hiyab están siendo socavados debido a los esfuerzos del enemigo – el «arrogante» Occidente – contra el Irán islámico con el propósito de socavar los valores de la sociedad islámica de Irán.[5]

El régimen iraní se ha manifestado contra las «mujeres que no utilizan el hiyab» y las «mujeres que son descuidadas con sus hiyab» (es decir, que se cubren solo parcialmente, lo que las autoridades religiosas también consideran de insuficiente). Uno de los principales organismos del régimen que promueve el hiyab es el Cuartel general para el ordenamiento del bien y la prohibición del mal, el cual se encuentra a cargo de la policía moral y cuyo nombre fue tomado del Corán 3:110 que, según el régimen, forma la base religiosa para hacer cumplir el uso del hiyab.

Las mujeres que son sorprendidas en público con sus hiyab «descuidadamente» utilizados o mal puestos, o sin ninguno, son enviadas a estaciones operadas por la sede donde se les instruye sobre el uso adecuado del hiyab y se les anima a apreciar el código de vestimenta islámico. Además, en virtud a la ley del hiyab, el gobierno de Raisi exige que todos los niveles del poder ejecutivo del país, así como también las instituciones públicas y las empresas privadas, se nieguen a atender a las mujeres que no estén adecuadamente cubiertas – en las oficinas gubernamentales, oficinas municipales, bancos, transporte público, tiendas, peluquerías, etc.

Incluso las organizaciones militares y de seguridad de Irán están involucradas en las campañas regulares de adoctrinamiento del régimen destinadas a inculcarle pudor a la mujer. Altos oficiales militares hablaron en nombre de las fuerzas armadas en un «festival educativo» titulado «Las piedras preciosas de Fátima» con el fin de promover el tema de la modestia y el pudor, centrándose en el derecho y la obligación de la mujer de utilizar el hiyab como directiva coránica. En sus declaraciones, los oficiales destacaron que la realización personal de la mujer en la vida y en sus carreras, así como también sus ambiciones educativas y científicas, serán logradas si se visten adecuadamente. Estos agregaron que la mujer tiene un papel que desempeñar en la revolución islámica como abanderadas. Además, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, gen. Abollfazl Shekarchi le atribuyó todos los males y enfermedades de la sociedad iraní a la mujer que es descuidada con sus hiyab y dijo lo siguiente: «Los resultados en su descuido respecto al hiyab aumentan los niveles de divorcio, tensión en las familias, las enfermedades mentales y la depresión y afectan la inseguridad de la sociedad. De igual forma, esto ha causado grandes daños al país en las áreas de producción y en la economía y lo más importante, abona el terreno para las maniobras que pueden realizar los enemigos de la revolución».[6]

Si bien la opinión predominante en el discurso en Irán es pro-hiyab de una forma u otra, existen voces, principalmente en el bando reformista, que se oponen y critican el enfoque del régimen – ya sea a la ley que obliga a utilizarlo o ante su aplicación forzada y desmedida a la misma por parte de diferentes regímenes.

Este informe editado de dos partes revisará las pautas más estrictas a la utilización del hiyab, las cuales fueron emitidas recientemente por funcionarios del régimen, incluyendo los cuerpos policiales y las instituciones públicas, así como también los diversos enfoques a favor y en contra de hacer cumplir el uso del hiyab expresados en el discurso público. Este informe también presenta ilustraciones de una serie sobre «Lo que debe y no se debe hacerse con las indumentarias que cubren la cabeza» de Sajjad Jafari, un caricaturista identificado con el bando ideológico en Irán.

Altos funcionarios del régimen emiten sus directrices para hacer cumplir la legislación del hiyab

Funcionarios del régimen, incluyendo el líder supremo Jamenei, el presidente Raisi, los ayatolás del régimen y los comandantes policiales y militares han hablado sobre la obligación que tiene la mujer de utilizar el hiyab en público.

El líder supremo Jamenei dicta una conferencia a los clérigos sobre la importancia del hiyab: Respecto a la mujer, «¡No estoy a la defensiva, sino a la ofensiva! Es Occidente el que debería estar a la defensiva… Occidente ha mercantilizado a la mujer… Somos nosotros quienes procesamos legalmente a Occidente sobre el tema de la mujer… Las mujeres iraníes han surgido en todos los campos, con éxito y mucho orgullo, utilizando el hiyab islámico»

En una reunión celebrada el día 27 de julio, 2022 con los imames que dirigen los sermones de los viernes, el líder supremo Ali Jamenei enfatizó que, en contraste con las percepciones de Occidente, el hiyab no impide que la mujer iraní escale puestos en las filas:

“La verdad es que las superpotencias occidentales son una mafia encabezada por los sionistas, destacados empresarios judíos y sus políticos subordinados. Estados Unidos es su vitrina y están en todas partes; este es el poder de Occidente. Bueno, Occidente no puede tolerar el desafío que Irán impone. Todos los días, Occidente piensa en realizar algo con el fin de perjudicar a la República Islámica de Irán.

“Permítanme presentar un ejemplo relevante a este día: el tema de la mujer en la sociedad islámica. Ellos (los occidentales) obviamente han estado planteando el tema de la mujer desde que comenzó la revolución. Ellos esgrimieron afirmaciones exageradas de querer apoyar a las mujeres iraníes y así sucesivamente. Recientemente, volvieron a plantear el tema de las mujeres, con el pretexto del hiyab, repitiendo los mismos intentos fallidos.

“Bueno, una vez, hace unos años, durante cierta conferencia, alguien me preguntó el cómo me defiendo yo de Occidente cuando es el tema de la mujer que está en el tapete. Yo dije que sobre este tema no estoy a la defensiva, sino a la ofensiva! Son ellos (Occidente) quienes deberían estar a la defensiva, son ellos quienes deben dar respuestas. Son ellos (Occidente) quienes mercantilizan a la mujer. ¿Por qué debo yo defenderme? Yo no me defiendo. Somos nosotros quienes enjuiciamos a Occidente sobre el tema de la mujer.

«¿Por qué ven que los medios propagandísticos, los medios de comunicación oficiales y gubernamentales de Estados Unidos, Inglaterra y varios otros lugares y sus mercenarios atacan repentinamente el tema de la mujer y encuentran un pretexto tal como el tema del hiyab, etc.? ¿Por qué hacen esto? ¿Quieren verdaderamente proteger los derechos de la mujer y de las mujeres iraníes? ¿No son estos los mismos que cerrarían el suministro de agua de esta nación si pudieran? ¿Se preocupan ellos por las mujeres iraníes? Impusieron un embargo a los medicamentos para chicos que sufren de epidermólisis ampollosa (una condición dermatológica severa) – ¡son niños! Impusieron un embargo total sobre el pueblo iraní. ¿Se preocupan ellos por las mujeres iraníes? ¿Puede alguien creer tal cosa?

«¿De qué se trata todo esto? La verdad es que las respetables y talentosas mujeres iraníes le han asestado uno de los peores golpes a la civilización occidental. Por eso están nerviosos, porque esto fue hecho por mujeres. Aparte del movimiento de la República Islámica, la mujer iraní, específicamente, le ha asestado uno de los golpes más significativos a las afirmaciones y mentiras de Occidente. ¿Cómo es eso? Durante años, 200 años, ellos los occidentales han estado diciendo que a menos que las mujeres sean liberadas de las limitaciones de lo moral, el sharia, etc., no podrán progresar. Las mujeres no podrán alcanzar posiciones en las áreas de ciencia, política, sociedad, etc., según dicen. La condición para que la mujer pueda ascender a roles sociales y políticos prominentes es que abandonen estas restricciones en lo referente a la moral.

“La mujer iraní ha refutado activamente esto; la mujer iraní ha emergido en todos los campos, con éxito y orgullo, utilizando el hiyab islámico. Estas no son afirmaciones vagas, sino una realidad sustancial en nuestra sociedad. El 50% o más de los matriculados en nuestras universidades son nuestras hijas, nuestras esposas. En nuestros sensibles e importantes centros de ciencia, algunos de los cuales he visitado personalmente, las mujeres científicas desempeñan un papel. En la literatura, poesía, las novelas, biografías, son las mujeres las que se destacan. En los deportes competitivos – a veces la gente realmente no aprecia a las atletas femeninas como debería. La chica iraní sube al podio en primer lugar, izando la bandera y el himno nacional de Irán, ante cientos de millones de espectadores en todo el mundo – ataviada con un hiyab y absteniéndose de estrecharle la mano al hombre que le da la medalla, respetando así las restricciones del sharia. ¿Es esto algo de menor valor?…

“En las tareas de dirigir el país, nuestras mujeres, con sus hiyab y chadores, han cumplido sus funciones de la mejor manera posible. También lo hicieron en ciencia, en literatura. Las presentadoras de la autoridad de radiodifusión iraní son ??excelentes. Las mujeres iraníes tienen presencia en una variedad de campos, en los niveles más altos, en sus hiyab islámicos, defendiendo el hiyab islámico; esto es algo muy importante.

«Esto niega los esfuerzos de los occidentales durante los últimos doscientos o trescientos años. No pueden soportarlo, están enojados, se golpean la cabeza contra la pared en frustración por no poder hacer nada y luego se aferran al tema del hiyab, se aferran a un tema y lo utilizan de propaganda…»[7]

Presidente iraní Raisi: «Los enemigos de Irán y el islam han atacado la fuerza cultural de la sociedad y sus principios religiosos fundamentales, utilizando una gran cantidad de redes cibernéticas y satelitales y además promueven la corrupción»

En una reunión realizada por el Consejo supremo de la revolución cultural del 5 de julio, 2022 el presidente Raisi se centró en el tema del hiyab y pudor, e instruyó a la secretaría del consejo a dedicarle la debida atención en hacer cumplir la ley aprobada por el Majlis y por el Consejo supremo de la revolución cultural en el año 2005. La ley establece el hiyab obligatorio y la responsabilidad de todas las instituciones gubernamentales de hacerlo cumplir, en cooperación con todas las instituciones culturales del régimen.

Reiterando la narrativa de la guerra cultural de Irán contra Occidente, Raisi argumentó que el promover la corrupción en la sociedad revolucionaria islámica por parte de Occidente es un «acto planificado y organizado destinado a debilitar y destruir la base espiritual y los valores religiosos de Irán a través de los grandes esfuerzos de la arrogancia (es decir, los Estados Unidos y los enemigos de la nación iraní».

Este dijo: “Los enemigos de Irán y el islam han atacado la fuerza cultural de la sociedad y sus principios religiosos fundamentales, utilizando gran cantidad de redes cibernéticas y satelitales y promoviendo la corrupción. Deben tomarse las medidas necesarias para disuadir este ataque organizado y de gran alcance y las instituciones responsables deben dar pasos sistemáticos y coherentes en esta área especifica…»[8]

Ayatolá Ahmad Jatami en sermón de los viernes en Teherán: «Muchas de las mujeres que no utilizan el hiyab son en realidad esposas e hijas de ladrones… Defender el hiyab es crucial para la religión y el no hacerlo es un pecado»

En un sermón de los viernes en Teherán el día 8 de julio, 2022 el ayatolá Ahmad Jatami declaró que el hiyab está destinado a honrar a la mujer. Conectando el hecho de no usarlo con la falta de moral, este argumentó que una mujer que no utiliza el hiyab suele ser la hija de un ladrón o un estafador y que el no usarlo es un pecado y traición a la sociedad. La obligación del hiyab, agregó, es coránica y por lo tanto, no puede ser rechazada. Lo siguiente son los puntos principales de su sermón:

“La filosofía del hiyab es honrar a la mujer. Una mujer es la perla de la modestia y con su hiyab, puede desempeñar un papel en la sociedad. El islam tiene como objetivo preservar su carácter y convertirla en una figura seria y eficiente.

“Insistir en el hiyab no significa ignorar otras infracciones. Los predicadores de los viernes y yo me incluyo entre estos, se han centrado mucho en el tema del robo y la malversación de fondos. El sistema judicial también ha hecho un buen trabajo al abordar este tema. Pero muchas de ellas que no utilizan el hiyab son en realidad las esposas e hijas de esos mismos ladrones.

«El tema del hiyab es mencionado en más de 10 versos del Corán, lo que hace imposible que alguien acepte el Corán sin aceptar el hiyab. Las autoridades jurisprudenciales también han enfatizado que defender el hiyab es crucial para la religión y que el no defenderlo es un pecado…

“Hoy día, el tema del hiyab es central, ya que todo gobierno en el mundo que desea librar una querella contra el islam comienza por luchar contra el hiyab. En este contexto, el Consejo supremo de la revolución cultural aprobó una excelente resolución sobre el pudor y el hiyab, lo cual 32 instituciones son responsables de implementar. Esto traerá resultados positivos sobre el tema de la modestia y el hiyab. Tomar medidas arbitrarias contra la mujer que no utiliza el hiyab (es decir, por parte de civiles con iniciativa propia) es un delito grave. Tratar con casos de incumplimiento por usar el hiyab debe verse dentro de lo legal. La acción arbitraria sin autoridad legal está prohibida en el régimen de la República Islámica y es contrario al sharia.

«Llamar ‘obligatorio’ al uso del hiyab es un error. Si una sociedad desea organizarse, todos deben obedecer la ley. No llevar puesto el hiyab es una ofensa a la seguridad emocional de la sociedad y una traición a sus ciudadanos».[9]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés unto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/irans-hijab-war-%E2%80%93-expression-struggle-political-freedom-part-i

