En medio de la situación de tensión que ocurre en Jerusalén, que ha ido escalando durante varias semanas y durante el mes de Ramadán y antes del Día de Jerusalén celebrado por Israel el 10 de mayo, 2021 la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIAM), organización apoyada por Qatar y Turquía,[1] publicó en su portal una propuesta de sermón de los viernes sobre el tema de Jerusalén. El sermón incluye incitación e instigación a la violencia, librar el yihad y el auto-sacrificio, así como también motivos antisemitas. Elogiando las «heroicas operaciones yihadistas» de los «combatientes del yihad en Palestina», así como también los jóvenes palestinos que se encuentran «desplegados en el frente de batalla» en Jerusalén, el sermón afirma que «el principal deber de los musulmanes es librar el yihad sacrificando sus almas «por Al-Aqsa. La propuesta agrega que quien no pueda venir al frente de batalla por sí mismo debe ayudar a los combatientes yihadistas con dinero y así «iluminar a Al-Aqsa», al igual que los palestinos que se encuentran desplegados en el frente de batalla lo iluminan con su sangre y almas.

El sermón también afirma que el Profeta Mahoma habló sobre «la batalla para liberar a Al-Aqsa de manos de los judíos» y cita el hadith antisemita que dice que, en el Día del Juicio Final, los musulmanes combatirán contra los judíos e incluso las piedras y los árboles traicionarán a los judíos escondidos detrás de estos.[2]

Recientemente, elementos palestinos, tales como el movimiento Fatah[3] y el predicador de Al-Aqsa jeque Ikrama Sabri, quien es miembro de la junta de fideicomisarios de la UIAM, también han escuchado llamados a venir hacia Jerusalén y defenderla[4]. Figuras pertenecientes a Hamas y al grupo Yihad Islámico Palestino (YIP) han pedido a los musulmanes que realicen operaciones terroristas y de martirio.[5]

Cabe señalar que, además de estar asociado con la piedad y el ayuno, el Ramadán en la tradición musulmana también se le considera el mes del yihad y el martirio, en el que los musulmanes obtuvieron victorias destacadas a lo largo de su historia. Por tanto, los extremistas musulmanes intensifican sus acciones violentas y sus llamados al terrorismo durante este mes[6].

Lo siguiente son extractos traducidos del sermón publicado en el portal de la UIAM.[7]

«Oh siervos de Alá, el Ramadán pasa sus días muy rápido y ahora estamos en sus últimos diez días. Estos son días en los que intensificamos nuestros esfuerzos e intenciones en ser fieles adoradores y feligreses de Alá y las noches que pasamos rezando. A medida en que pasan los días del Ramadán, se acerca la mayor congregación sionista y ahora se están preparando para ello y se preparan para invadir la bendita Al-Aqsa el día 28 de Ramadán (10 de mayo, 2021).

«En estos días, cuando el sumirse a Alá adquiere un significado mucho más claro, observamos que Alá describió al Profeta Mahoma en el Verso del Viaje Nocturno[8] – que relata el cómo Mahoma entró en Al-Aqsa por primera vez como Siervo de Alá – diciendo: ‘Gloria a Aquel que llevó a Su siervo Mahoma de noche desde la Mezquita Sagrada a la Mezquita Más Lejana (Al-Aqsa) cuyos alrededores hemos bendecido, para que podamos mostrarle a él algunas de Nuestras señales. De hecho, sólo Él es el que todo lo oye, el que todo lo ve”. Al comienzo del Sura en referencia al Viaje Nocturno, hablando sobre la batalla para entrar en Jerusalén, Alá de nuevo describe a los que entraron por primera vez en la mezquita Al-Aqsa como Sus siervos, diciendo: ‘Enviamos a nuestros siervos para que se enfrenten a ustedes, esos de gran poderío militar [Corán 5:17]… ‘Cuando el Profeta Mahoma habló de la batalla para liberar a Al-Aqsa de los judíos, aclaró que el emblema de esta campaña es la sumisión a Alá. La compilación de hadith confiables escritos por musulmanes declara que el Profeta dijo lo siguiente: ‘El Día del Juicio Final no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos y los judíos se escondan detrás de árboles y piedras. Luego los árboles y las piedras dirán: Oh musulmán, oh siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y asesínalo’- excepto el árbol gharqad, siendo este uno de los árboles de los judíos’.

«Esto muestra claramente que el camino hacia la liberación de Al-Aqsa comienza con la debida sumisión a Alá y solo a Él, obedeciendo Sus mandamientos y asegurándose de que toda la iniciativa y esfuerzos para entrar en acción sean exclusivamente por el bien de implementar Sus directrices… La verdad, tan clara como el sol al mediodía, es que las negociaciones y el diálogo no asustan a los judíos, pero estos tiemblan de pavor cuando ven a jóvenes educados dentro de los principios de la fe musulmana y las directrices del Corán. Los jóvenes combatientes del yihad en Palestina son la mejor prueba de esto, ya que han hecho que los judíos prueben lo que es el terror junto a sacudir los cimientos de su entidad denominada el estado de Israel con sus heroicas operaciones yihadistas. Ellos cogieron un rifle en una mano y el Corán en la otra, luego de sostener el Corán como su creencia en sus corazones y adoptarlo como forma de vida…

«Oh siervos de Alá, los judíos se están reuniendo y se están preparando para permitir que miles de usurpadores sionistas entren al bendito recinto de Al-Aqsa el día 28 de Ramadán. Los siervos puros de Alá se han dirigido hacia la bendita Al-Aqsa, con el propósito de desplegarse en sus recintos y callejones a fin de evitar que las hordas de colonos lo invadan. Este es su deber; es lo que Alá el Todopoderoso les exigió. Pero la pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente: si estos están haciendo lo que Alá les ha pedido, ¿qué nos ha pedido Alá que hagamos por su bien y por la bendita Al-Aqsa, a fin de hacerle frente a esta esperada invasión criminal? Cuando el enemigo ocupa de hecho uno de los territorios que le pertenecen a los musulmanes, el deber principal de los musulmanes es librar el yihad sacrificando sus almas y sus riquezas. Es decir, si un musulmán no puede sacrificar su alma, debe librar el yihad a través de su riqueza. Alá dijo en el Corán 4:95: ‘Los creyentes que permanecen en su hogar – aparte de los discapacitados – no son iguales a los muyahidines, que combaten y se esmeran por la causa de Alá con sus riquezas y sus vidas. Alá ha preferido gradualmente a los muyahidines por su riqueza y sus vidas sobre aquellos que permanecen en la retaguardia. Y a ambos Alá les ha prometido la mejor de las recompensas. Pero Alá ha preferido a los muyahidines por sobre aquellos que se quedan en la retaguardia con una gran recompensa’.

«Sepan que la generosa ayuda financiera proporcionada por un musulmán a sus hermanos, los combatientes del yihad murabitoun (es decir, los combatientes del yihad desplegados en el frente de batalla[9] y quienes se están preparando para la guerra en la mezquita bendita Al-Aqsa, no es ni donación, ni caridad ni un acto filantrópico. Más bien, es uno de los deberes obligatorios de los musulmanes… Uno de los deberes musulmanes más importantes es humillar a los sionistas y exponer sus mentiras y complots a través de reuniones masivas, si es posible, o a través de los medios de comunicación y las campañas en las redes sociales. Esto humilla a los usurpadores sionistas y al mismo tiempo fortalece a los murabitoun… los murabitoun en Jerusalén y en la mezquita bendita Al-Aqsa iluminan la mezquita con su sangre y su alma. Cada uno de nosotros tendrá que pedirse a sí mismo, qué esfuerzo tiene intención de invertir en financiar la campaña y elevar la moral y de qué manera iluminará la mezquita Al-Aqsa…»

[1] La Unión Internacional de Académicos Musulmanes UIAM fue fundada en el año 2004 por el jeque Yousuf Al-Qaradawi, quien también la dirigió hasta el año 2018. En una entrevista concedida a Al-Jazeera el 18 de noviembre, 2018 el actual presidente de la UIAM, Dr. Ahmad Al-Raissouni, reveló que Qatar ha apoyado a la organización desde sus comienzos y Turquía ahora también la financia. Al-Raissouni dijo: «No existe nada de malo en ello y no lo escondemos. Al contrario, estamos orgullosos de ello y exhortamos a todos los países a seguir los pasos de esos dos» (Aljazeera.net, 18 de noviembre, 2018). Cabe mencionar que la UIAM y su fundador Al-Qaradawi llevan años cultivando y difundiendo un discurso que fomenta librar yihad y el terrorismo.

[2] Sobre este hadith, véase la serie de MEMRI Informe Especial No. 26 – ¿Qué es el antisemitismo árabe? – 27 de febrero, 2004.

[3] Wafa.ps, 8 de marzo, 2021.

[4] Palinfo.com, 4 de mayo, 2021.

[5] Palinfo.com, 5 de mayo, 2021; paltoday.ps, 6 de mayo, 2021.

[6] Sobre el tema del Ramadán como el mes del yihad, victorias y el martirio en el mundo árabe e islámico, véase los siguientes informes de MEMRI:

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 8096 – Clérigos egipcios y artículos: Ramadán es el mes del yihad y de las victorias – 30/05/19;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6933 – Yihad y martirio en los libros de texto de la Autoridad Palestina – 21/05/17;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6468 – Un día antes del ataque terrorista en Tel Aviv, artículo en portal de Hamas llama a los musulmanes a librar el yihad – ‘El pináculo del islam’ – durante Ramadán, ‘El mes del yihad’ – 09/06/16;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6091 – Portales de Hamas y del grupo Yihad Islámico: Los ataques durante Ramadán poseen un aire de sacrificio, yihad y de victoria muy especial – 02/07/15;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6089 – Revista de los talibanes en la red celebra el Ramadán como el mes del yihad y de la victoria y le pide a los musulmanes que cumplan con su deber en Ramadán donando dinero para librar el yihad – 01/07/15;

Serie de MEMRI Despacho Especial No. 6085 – Ramadán – El mes de la espiritualidad, devoción, yihad y del martirio – 29/06/15

[7] Iumsnonline.org, 6 de mayo, 2021.

[8] Corán 17:1, párrafo que describe el viaje nocturno de Mahoma desde La Meca a Jerusalén.

[9] Los murabitoun son combatientes que se preparan para la guerra en el frente de batalla. También es el nombre de los activistas palestinos en Al-Aqsa que tienen como objetivo evitar que los feligreses judíos entren al complejo.

