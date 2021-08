16La caída del gobierno electo democráticamente en Afganistán es una traición estadounidense a la democracia. La caída no comenzó ayer – comenzó con el acuerdo Doha firmado en febrero, 2020. Estados Unidos y otras potencias en Occidente pretendían con todas sus fuerzas impulsar una opción sin alternativas en Kabul, un acuerdo de poder compartido entre los talibanes y el gobierno electo democráticamente del presidente Ashraf Ghani. Esta opción nunca se llego a dar.

El propio Estados Unidos abandonó esta opción en Doha, Qatar cuando firmó el acuerdo Doha con el Emirato Islámico de Afganistán (la organización de los talibanes afganos), desterrando totalmente al gobierno electo democráticamente de las conversaciones.[1] Estados Unidos eliminó esta opción al instante de autorizar el acuerdo de liberación de 5.000 terroristas yihadistas talibanes, cediendo ante esta demanda de los talibanes.[2]

Posteriormente, según el pacto en Doha, incluso en ocasiones en las que se le permitió al gobierno democrático participar en las conversaciones internas afganas, los talibanes exigieron que los funcionarios del gobierno afgano fueran simplemente parte de muchos afganos prominentes que formaban la delegación afgana. Estados Unidos cumplió con ello, actuando como si nunca hubiesen existido elecciones en Afganistán.

La razón por la que este sueño occidental de un pacto de poder compartido entre los talibanes y el gobierno democrático no fue tomado como opción desde el comienzo es porque los talibanes nunca reconocieron al gobierno afgano electo, ni tuvieron la intención de hacerlo. Su único objetivo era destituir al gobierno democrático para recuperar su derrocado gobierno del año 2001. Todo lo que ha sucedido desde la invasión estadounidense es considerado ilegítimo por el Emirato Islámico. Y la forma de lograr su objetivo es a través del yihad, tal como lo declaró Zabihullah Mujahid, el portavoz de los talibanes que aclaró que incluso los propios musulmanes serán asesinados por ayudar a aquellos no-musulmánes.[3]

Existen numerosos ejemplos por las formas en que los talibanes siempre destituyeron al gobierno democráticamente electo del presidente Ghani. Durante los meses de junio-agosto, 20201, cuando los talibanes comenzaron a apoderarse de distritos y capitales de las provincias afganas, Zabihullah Mujahid concedió una amplia entrevista al canal de televisión afgano ToloNews en la que señaló que «el actual régimen se ha impuesto por la fuerza», sin tener en cuenta en su totalidad el hecho de que los gobiernos de Afganistán llegaron al poder mediante unas elecciones democráticas adecuadas supervisadas por la comunidad internacional, a diferencia de los talibanes, que tomaron el poder en 1996 sin realizar elecciones y ahora se han apoderado de las ciudades afganas por la fuerza.[4]

La entrevista realizada por ToloNews da una buena idea de la ideología del Emirato Islámico. En esa entrevista, Zabihullah Mujahid también dejó en claro que el islam no le permite a una mujer ni siquiera cantar y muy ciertamente no puede ser presidente de Afganistán – una propuesta que hizo que el gobierno democrático fuese inaceptable para los talibanes. Este le dijo al periodista de ToloNews: «No, ella no puede (cantar). En el islam, no puede. Esta no es nuestra opinión; es la opinión del islam. Si ustedes no lo saben, deberían saberlo… Deberían preguntarle a cualquier estudioso».[5]

Tales opiniones religiosas hicieron que los talibanes rechazaran el gobierno democrático de Kabul o cualquier otra forma de democracia. También es por esta razón que el Emirato Islámico pidió por «un gobierno islámico puro» en Afganistán, lo que significa que el sistema actual de democracia y de elecciones nunca será aceptable para el Emirato Islámico cada vez que este asuma el poder.[6]

En julio del 2021 Zabihullah Mujahid se refirió al presidente Ashraf Ghani simplemente como «el jefe de la administración de Kabul» – denotando que el Emirato Islámico nunca reconocerá al gobierno democrático y dejando en claro que, en el mejor de los casos, él era el jefe del gobierno limitado únicamente a Kabul.[7] Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes, que precedieron al acuerdo Doha, crearon conceptos erróneos en las mentes del público en Occidente de que se podía persuadir a los talibanes para que participaran en el gobierno, el Emirato Islámico nunca concedió tal opinión.

En enero del 2020 semanas antes de la firma del acuerdo Doha, el Emirato Islámico apodó al gobierno de Ghani como «la administración títere» de las potencias extranjeras.[8] Seis meses después, en julio, 2020 volvió a desestimar al gobierno de Ghani como «la administración títere de Kabul».[9] Un mes después, el portal de los talibanes publicó una declaración en la que decía que «la administración de Kabul en sí misma es ilegítima».[10] En marzo del presente año 2021, un artículo publicado en el portal de los talibanes llamó a los funcionarios del gobierno los «títeres de los extranjeros en Kabul».[11]

De hecho, al Emirato Islámico se le vio tan envalentonado por el acuerdo Doha del año 2020 que, pocas semanas después de la firma del pacto, amenazó con «tomar Kabul en 48 horas» y asesinar al presidente Ghani.[12] Ésta no fue una opinión desconsiderada por parte de los talibanes. En febrero de este año, cuando el acuerdo Doha cumplió un año, el Emirato Islámico reiteró la opinión de que planeaba colgar al presidente Ghani en Kabul de forma muy similar a como los talibanes ahorcaron al entonces presidente afgano Dr. Najibullah, quien se refugió en la oficina de las Naciones Unidas en Kabul en 1996.

En un artículo publicado en su portal, el Emirato Islámico aclaró lo siguiente: «El régimen comunista en Kabul, liderado por Najibullah, que estuvo bajo fuertes ataques por parte de los muyahidines, contaba los últimos minutos de su supervivencia al igual que el actual régimen autoritario liderado por Ashraf Ghani. Tras la retirada de las fuerzas soviéticas, tanto los funcionarios del régimen como la comunidad internacional vieron la caída del gobierno de Najibullah determinado por los ataques de los muyahidines luego de tres años y el ahorcamiento de Najibullah perpetrado por los muyahidines».[13] Ese artículo advirtió que «esclavos» tales como Ashraf Ghani pudieran enfrentar el mismo destino del Dr. Najibullah: «Si Alá lega, el destino de cada invasor y esclavo será el mismo que el de los soviéticos y sus esclavos».[14]

La pregunta es la siguiente: ¿Quién permitió que el Emirato Islámico, un grupo terrorista yihadista, se hiciese tan fuerte y actuara a niveles diplomáticos internacionales al igual que una fuerza legítima? La respuesta es Estados Unidos que, encabezado por su embajador Zalmay Khalilzad, firmó el acuerdo Doha. En una entrevista, el ex-legislador afgano Shukria Barakzai discutió «el papel del enviado estadounidense Zalmay Khalilzad en la creación de una oportunidad para los talibanes» y señaló lo siguiente: «Creo que él, como enviado estadounidense a Afganistán, cometió un grave error históricamente imperdonable contra Afganistán y su pueblo».[15]

En un tuit, el ex-jefe de la Armada de India Prakash Katoch, se preguntó si Zalmay Khalilzad, quien también posee ciudadanía afgana, será recompensado por los talibanes por su papel realizado en Doha al ser nombrado como nuevo embajador afgano en los Estados Unidos.[16] Preocupado por el papel del acuerdo Doha para reforzar el ascenso de los talibanes, el escritor liberal paquistaní Dr. Syed Akhtar Ali Shah le exigió recientemente a las Naciones Unidas que anulen el acuerdo Doha, afirmando lo siguiente: «Las Naciones Unidas deben imponer restricciones a los talibanes afganos y anular el acuerdo Doha».[17]

El Emirato Islámico siempre ha defendido un estado teocrático sunita.[18] Incluso Al-Qaeda, un aliado permanente de los talibanes afganos, celebró el acuerdo Doha.[19] Los talibanes temían que Joe Biden asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos porque prometió ayudar a las democracias, diciendo: «Durante mi primer año en el cargo, Estados Unidos organizará y será el anfitrión de una Cumbre mundial por la democracia para renovar el espíritu y el propósito compartido de la naciones del mundo libre. Esto unirá a las democracias del mundo a fortalecer nuestras instituciones democráticas, confrontar honestamente a las naciones que reinciden y forjará una agenda común».[20]

Para Biden, quien expresó un claro apoyo a las democracias, permitir que Zalmay Khalilzad permaneciera en su puesto, a pesar de haber negociado el acuerdo pro-talibán en Doha, fue visto por los talibanes de rendición estadounidense – una de las victorias históricas antes de la victoria final en apoderarse de Kabul. Mientras los talibanes galopaban hacia Kabul, el presidente Biden dijo que los líderes afganos «tienen que combatir por sí mismos, luchar por su nación», hablando como si la lucha en Afganistán fuese simplemente entre dos bandos de afganos y no una lucha entre principios democráticos en contra del terrorismo yihadista.[21] El portavoz de los talibanes habló con más claridad: «La obligación del yihad permanece y continuará hasta que la ‘palabra de Alá’ reine suprema y un gobierno islámico sea establecido».[22]

*Yigal Carmon es presidente de MEMRI; Tufail Ahmad es miembro principal de la Iniciativa Islamismo y Contra-radicalización en MEMRI.

