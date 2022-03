Las potencias nucleares de Pakistán e India casi que se aniquilan nuclearmente, editorial en diario paquistaní: 'Tuvimos suerte; pero dicha suerte nunca debe ser probada de nuevo'

En la segunda semana de marzo del presente año 2022, mientras la atención mundial se centraba en la invasión rusa a Ucrania, Pakistán e India casi que se aniquilan nuclearmente.

«El 9 de marzo, a las 6:43 p.m., un objeto volador a altas velocidades fue recogido en radar dentro del territorio hindú por el Centro de operaciones de defensa aérea de la fuerza aérea de Pakistán (FAP). Desde su curso inicial, el objeto maniobró repentinamente hacia territorio paquistaní y violó el espacio aéreo de Pakistán y finalmente cayó cerca de la ciudad pakistaní de Mian Channu a las 6:50 pm. El mayor general Babar Iftikhar, director general del departamento de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR, por sus siglas en inglés) del ejército paquistaní, le dijo a la prensa al día siguiente.[1]

«Era un objeto volador supersónico, muy probablemente un misil, pero ciertamente no estaba armado», dijo y agregó: «Es importante resaltar que la trayectoria de vuelo de este objeto puso en peligro muchos vuelos de pasajeros nacionales e internacionales – ambos el espacio aéreo pakistaní como el de India – así como también la vida humana y propiedades en tierra. «Lo que sea que haya causado este incidente, corresponde a los hindúes explicarlo».[2]

India mantuvo silencio sobre el tema durante dos días. El 11 de marzo, el gobierno hindú emitió un comunicado en el que leía lo siguiente: «El 9 de marzo del presente año 2022, en el curso de un mantenimiento de rutina, un mal funcionamiento técnico provocó el disparo accidental de un misil. El gobierno de India ha tomado una postura muy seria y ordenó para el caso un tribunal de investigación de alto nivel. Se sabe que el misil aterrizó en un área de Pakistán. Si bien el incidente es profundamente lamentable, también es un alivio que no haya habido pérdida de vidas debido al accidente».[3]

India tiene aproximadamente 150 ojivas nucleares, mientras que se cree que Pakistán posee 160 ojivas nucleares. El riesgo era que Pakistán pudo haber disparado un misil nuclear contra India en estado de pánico. El primer ministro paquistaní Imran Khan, dijo: «Nosotros pudimos haber respondido luego que un misil de India cayera en Mian Channu en la provincia de Punjab, pero de hecho observamos moderación al respecto».[4]

Moeed W. Yusuf, asesor de seguridad nacional de Pakistán, tuiteó lo siguiente: «India tardó más de 2 días en aceptar que este fue su misil lanzado aparentemente debido a un mal funcionamiento técnico durante algún mantenimiento de sistemas. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad de India para manejar tecnología tan sensible…»[5] Pakistán exigió una investigación conjunta entre Pakistán e India sobre el incidente. «Esta es una demanda razonable», escribió Husain Haqqani, ex-embajador de Pakistán en los Estados Unidos.[6]

«Una declaración de India admite que fue un accidente, pero no va lo suficientemente lejos como para explicar la forma en que pudo haber ocurrido un ‘percance’ tan peligroso»

Lo siguiente son extractos de un editorial publicado en el diario pakistaní Dawn, que explica los riesgos involucrados entre estos dos rivales con capacidad nuclear:[7]

“Fue un incidente que pudo haber tenido resultados catastróficos. Afortunadamente, el impacto de un misil de India en Mian Channu el día miércoles 9 de marzo fue recibido con una respuesta mesurada por parte de las fuerzas armadas de Pakistán que se abstuvieron de tomar represalias militares. Una declaración de India admite que fue un accidente, pero no va lo suficientemente lejos como para explicar la manera en que pudo haber ocurrido un ‘percance’ tan peligroso. La declaración tampoco presenta una disculpa clara e inequívoca ante Pakistán.

«La respuesta de Pakistán ha sido categórica y exige respuestas que son necesarias para determinar el cómo ocurrió exactamente esta provocación y qué pretende hacer India para garantizar que no se repita. Aun así, Pakistán debe revisar su propio sistema de defensa para así encontrar lagunas que puedan necesitar ser cubiertas en caso de que se presente otro incidente de este tipo.

«Sin embargo, existe el tema de enmarcar este incidente dentro del contexto más amplio en las tensas relaciones entre dos potencias nucleares. Es un milagro que el incidente no haya cobrado un precio mayor. Atravesando el espacio aéreo pakistaní a la altura que lo hizo, el misil pudo haber impactado en un avión comercial con consecuencias inimaginables. Pudo haberse estrellado en una zona poblada y haber causado daños a vidas y propiedades. También pudo haber desencadenado una respuesta militar, lo que hubiese provocado una conflagración por malentendidos y una falta de comunicación.

«Tuvimos suerte. Pero esta suerte nunca debe volver a ponerse a prueba».

«El incidente es una llamada de atención tanto para India como para Pakistán respecto a la seguridad de un sudeste asiático con capacidad nuclear»

«El incidente ha puesto de manifiesto la grave debilidad de la tecnología y los sistemas de seguridad en India. Esto no debería ser preocupación exclusiva de Pakistán; la comunidad internacional también debe exigir mayor transparencia por parte de India. Que un país con armas nucleares tenga tan mala calidad tecnológica y sea débil con sus sistemas de comando y control es motivo de grave alarma en todo el mundo. En particular, los mecanismos de seguridad de las armas estratégicas y los protocolos de seguridad establecidos para garantizar que no se produzca ningún accidente están muy bien establecidos entre todos los estados con capacidad nuclear.

“Desafortunadamente, este incidente en el que se utilizaron misiles demuestra que los sistemas de India son débiles o están comprometidos, o ambos. Las agencias internacionales relevantes deberían exigir inspeccionar los sistemas de India y verificar que la debilidad y las lagunas se hayan abordado a satisfacción de todos. Pakistán tiene derecho a tener acceso a esta información porque se siente directamente afectado por cualquier incompetencia que pueda provenir de India en el manejo de sus armas estratégicas.

“El incidente es un llamado tanto para India como para Pakistán respecto a la seguridad de un Asia meridional nuclear. Este incidente debe ser tratado con la seriedad que merece y no minimizarse como un accidente menor cuya investigación permanece oculta a la vista de la población. También es en este contexto que, como rivales en el campo nuclear, tanto Pakistán como India deben garantizar que los canales de comunicación estén siempre abiertos para evitar el riesgo de tales incidentes en el futuro».

