Liberada terrorista de Hamás Ahlam Tamimi, quien participó en el atentado a la pizzería Sbarro en Jerusalén donde decenas murieron y resultaron heridos: Esta operación es 'mi coronación, hice historia cometiendo la mejor de todas las acciones'

En una entrevista la cual fue publicada el día 4 de octubre del pasado año 2021 en el canal YouTube Gathering4youth, la liberada terrorista miembro de Hamás Ahlam Tamimi elogió el «martirio» y a aquellos miembros de Hamás que «buscan el martirio». Tamimi, quien desempeñó un papel clave en el atentado del año 2001 a la pizzería Sbarro ubicada en el centro de Jerusalén, le agradeció a Alá por destinarla como miembro de las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam y por participar en una operación yihadista que acabó con la vida de 15 «sionistas» y donde hubo 122 heridos. Tamimi describió sus operaciones terroristas como «mi coronación». Ella describió su viaje desde Ramala a Jerusalén con ‘Izz Al-Din Al-Masri, el terrorista suicida quien se inmoló en Sbarro y elogió altamente las «lecciones» que pueden aprenderse al estar muy cerca de un «buscador de martirio». Tamimi explicó que solo aquellos que han alcanzado un nivel espiritual tan elevado y que han cortado cualquier conexión con este mundo material pueden convertirse en miembros de Hamás «buscadores de martirio». Hablando de la tierra de Palestina, Tamimi también dijo que la tierra emana un «olor relajante y agradable, como si viniese del Paraíso», que de hecho proviene de los mártires que fueron enterrados en el terreno. Actualmente, Tamimi es buscada por el gobierno de los Estados Unidos por su participación en el atentado en la pizzería Sbarro, en el que dos de las 15 víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Para ver más información sobre Ahlam Tamimi, véanse los videos del portal MEMRI TV No. 7132, No. 3539, No. 3157 y No. 5951.

Para ver el video de Ahlam Tamimi en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Alá decretó que yo debería unirme a las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam y… participar en dos operaciones yihadistas, que pusieron fin a la vida de 15 sionistas»

Ahlam Tamimi: «Alá decretó como destino que cuando pasaran los días y terminara la escuela secundaria, yo me dirigiese a Palestina por la gracia de Alá. Me dirigí a Palestina cuando la Autoridad Palestina ya existía, e ir allí era un hecho posible, hasta cierto punto, sobre todo porque mi hermana y gran parte de mi familia vivían en Palestina.

“Ir a Palestina fue como… yo no quiero decir que fuera exactamente igual, pero se sentía como una parte del paraíso en la tierra. Imagínense nada más pisar suelo palestino, inmediatamente hueles un aroma muy agradable y particular que uno no puede explicar.

«Luego, me enteré que era el olor a musgo que emanaba de los mártires. Hay tantos mártires en Palestina que uno puede oler este aroma especial. Uno no puede explicarlo, pero uno dice que es una experiencia agradable y un relajante aroma, como si viniera directamente del paraíso.

“Esto es lo que sentí cuando llegué por primera vez a las tierras palestinas. Cuando olí ese aroma, sentí que existía una historia que me conectaría a Palestina, un relato que quedaría escrito en los anales de la historia.

«Gracias a Alá seguí por este camino, hasta que Alá decretó que debía unirme a las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam y que yo participaría en dos operaciones yihadistas, que acabaron con la vida de 15 sionistas e hirieron a 122, gracias a Alá. Pueda Alá darle la bienvenida a estas dos operaciones yihadistas».

«Estas dos operaciones yihadistas son como una coronación»

«Estas dos operaciones yihadistas son como una coronación para mí. Por la gracia de Alá, me uní a los anales de la historia al cometer la mejor de las acciones, la mejor operación, el mejor camino: el camino del yihad. Bendigo a Alá por decretar que yo debí contribuir de esta manera.

«Cuando conocí al buscador del martirio, (el terrorista suicida que se inmoló en Sbarro) ‘Izz Al-Din Al-Masri… No fue un tema trivial el estar al lado de un buscador del martirio. ‘Izz Al-Din Al-Masri me enseñó muchas lecciones, sin yo decir ni una sola palabra. Él fue compañero desde Ramala hasta Jerusalén, al centro de la entidad sionista, en la intersección Jaffa Road y la calle King George.

«Durante el viaje de Ramala a Jerusalén, que duró una hora o una hora y media, aprendí mucho sobre los buscadores del martirio. ¿Qué significa ser un buscador del martirio? Significa que su espíritu, sus sentimientos, todo tu ser está conectado a Alá.

«Es difícil para nosotros vivir así en esta vida, pero la unidad de buscadores del martirio en Hamás logró entrenar a esos buscadores del martirio en el aspecto espiritual. ¿Qué significa pasar años con el único objetivo de luchar por entrenarte para convertirte en un ser espiritual y conectarte con Alá, cortando cualquier otra conexión con este mundo material?

«Y solo entonces eres digno de estar en la unidad de buscadores de martirio y sacrificarte por la causa de Alá».

