El líder de Hamás en Gaza Yahya Sinwar agradeció al canal de televisión Al-Jazeera y a Irán por el papel que desempeñaron durante la reciente ronda de combates con Israel. Este pronunció un «discurso de victoria» el cual fue transmitido en vivo por la red Al-Jazeera de Qatar el 26 de mayo, 2021. En su discurso, Sinwar dijo que Al-Jazeera «ha sido el mejor púlpito en señalar la voz más precisa de nuestra postura». Este añadió que Irán le entrego a Hamás dinero, armas y experiencia. Sinwar saludó a los «duros» de Haifa, Jaffa, Lod, Ramla, Acre, el área del «Triángulo», la Galilea y el Negev, quienes demostraron que todos los intentos de «israelizarlos» y cualquier intento de coexistencia han fracasado de una buena vez. Sinwar dijo que los misiles lanzados contra Israel durante los combates eran solo un ensayo o un simulacro para demostrar lo que hará Hamás si intentan dañar la mezquita Al-Aqsa nuevamente. Este le advirtió a Israel que si daña Jerusalén o la mezquita Al-Aqsa, los palestinos atacarán todos los asentamientos israelíes a la vez.

Sinwar dijo que incluso los «héroes» de entre las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina atacarán a los israelíes en todos los cruces y carreteras de circulación. Este añadió que los palestinos que viven dentro de las fronteras 1948 en Israel participarán y un millón de manifestantes o más tomarán las calles y bloquearán las carreteras. Este dijo que está totalmente seguro de que habrá «al menos» 10.000 «buscadores de martirio» entre ellos, los cuales llevarán a cabo apuñalamientos, arrollamientos, aquellos que arrojan cócteles Molotov e incendiaran los bosques. Sinwar agregó que «las fuerzas de la resistencia en la región» pudieran aplastar a Israel. Sinwar dijo que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken desea aprovechar la brecha entre la Autoridad Palestina y Hamás transfiriendo todo el dinero de ayuda y reconstrucción a través de la Autoridad Palestina, pero Hamás no permitirá tal cosa y agregó: «No traten de poner fuego a nuestro conflicto interno».

Sinwar dijo que mientras Hamás apoya la «erradicación de Israel a través del yihad armado y la lucha», este tiene dispuesto alcanzar una tregua relativamente larga con Israel, si este cumple con ciertas condiciones. Es decir, si Israel se retira de Cisjordania, desmantela sus asentamientos, libera a los prisioneros de Hamás, elimina el cerco a Gaza, permite el retorno de los refugiados palestinos, permite las elecciones palestinas en Jerusalén, abandona la zona de Jerusalén Oriental y facilita la formación de un estado palestino en parte del territorio. Este dijo que Hamás está dispuesto a aceptar y acordar todo esto por el bien de la unidad palestina y ante las «posturas internacionales».

Sinwar dijo que los miembros de Hamás estaban en contacto con «sus hermanos en el Líbano», con Hezbolá, con el CGRI y otros lugares y que si los combates se hubieran intensificado, estos grupos se hubiesen involucrado en la querella. Este citó al vocero de las Brigadas Al-Qassam Abu Ubeida diciendo lo siguiente: «Disparar una ráfaga de 250 cohetes contra Tel Aviv es más fácil para nosotros que beber agua». Sinwar también reconoció el papel desempeñado por Rusia y dijo que este debería desempeñar un papel aún más activo y positivo.

Para ver el video del líder de Hamás en Gaza Yahya Al-Sinwar en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Los intentos de convertir a nuestro pueblo en ciudadanos israelíes, en lugar de ciudadanos árabes-palestinos y las llamadas campañas de coexistencia, han colapsado de una buena vez»

Yahya Al-Sinwar: «Desde el fondo de los corazones de todos en Gaza, saludamos a los físicamente fuertes de Haifa, a los duros de Jaffa, los de Lod, a los físicamente recios de Ramla, a aquellos duros de Acre y a nuestros hombres y mujeres en el área del ‘Triángulo’, en Galilea y en el Negev, que demostraron que todos los años que han pasado y todas las campañas de israelización – los intentos de convertirlos en ciudadanos israelíes, en lugar de ciudadanos árabe-palestinos – y las llamadas campañas de convivencia colapsaron de una vez por todas.

[…]

«Al-Jazeera ha sido el mejor de los púlpitos en darle una voz precisa a nuestra postura y para mostrar los crímenes de la ocupación»

«Permítanme extender un saludo cordial y especial a Al-Jazeera. Desde el centro de comando donde dirigía nuestras actividades, tuve la oportunidad de ver específicamente el canal de televisión Al-Jazeera. Tal vez esto fue lo que me dejó una impresión muy especial. Al-Jazeera ha sido el mejor de los púlpitos en darle una voz precisa a nuestra postura y mostrar los crímenes cometidos por la ocupación. No estoy tratando de restarle mérito a los otros medios de comunicación. El panorama era claro y las discrepancias evidentes entre los medios de comunicación pan-árabes y patrióticos que dieron voz a las preocupaciones y causas de nuestra nación, y entre los medios de comunicación más humildes – y no nombraré nombres – que trataban de venderle la narrativa al enemigo y se han convertido en parte de la guerra contra la moral de nuestro pueblo. Todos los mejores saludos a ustedes, heroicos fedayines de Al-Jazeera.

[…]

«Todos saludan el espíritu del líder eterno Abu Ammar (Yasser Arafat). En esta ocasión y después de esta última ronda de combates, le digo: ¡Descansa en paz, oh Abu Ammar! Falleciste tratando de fortalecer las capacidades de combate de nuestra nación luego del affaire Karine en el año 2002. El Karine A fue el barco famoso, todos lo saben… Este portaba consigo algunas armas: cohetes Grad, algunos misiles anti-tanques y algunos misiles de corto alcance, tales como cohetes Grad con un rango de 20 km y 30 km. Arafat estaba tratando de fortalecer las capacidades de nuestro pueblo para que sea firme en su confrontación. Este se dedicó a traer armas, a fin de crear algún cambio en el equilibrio de poder entre la ocupación y nosotros. Descansa en paz, Abu Ammar, junto a todos los mártires, ahora que las fuerzas de la resistencia de tu pueblo, tus hijos en las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam y las otras facciones de la resistencia, han obtenido cientos de cohetes y no solo misiles Grad con un rango de hasta 20 kilómetro, sino cientos de cohetes que de una sola ráfaga pueden aplastar totalmente el área metropolitana de Tel Aviv.

[…]

«Descansen en paz, nuestros mártires en esta última ronda de combate. Descansa en paz Abu Emad Bassem Issa, comandante de la Brigada de Gaza. Descansa en paz, distinguido profesor Jamal Zabeda. Podías haber seguido siendo un distinguido profesor trabajando para la NASA y el mundo te hubiera elogiado, pero insististe en venir a Gaza y participar en el desarrollo de los cohetes que hoy sacuden a la entidad sionista.

[…]

«Esto fue solo un ensayo, nada más que un pequeño ejercicio de lo que sucederá si intentaran dañar la mezquita Al-Aqsa una vez más»

«Esto fue solo un pequeño ensayo, nada más que un pequeño ejercicio de lo que pudiera suceder si intentan dañar la mezquita Al-Aqsa una vez más.

[…]

«Me gustaría aprovechar esta oportunidad para advertirle a la ocupación sionista y a sus líderes lo siguiente: La mezquita Al-Aqsa y Jerusalén es donde trazamos la línea. Si quieren sobrevivir por un tiempo, manténganse alejados de la mezquita Al-Aqsa y de Jerusalén. La decisión de borrar su estado está ligada a la implementación de sus complots en la mezquita Al-Aqsa y en Jerusalén. El guión está ahí y el ensayo ya ha sido completado.

«Gaza estallará con toda la fuerza de su resistencia y Cisjordania estallará con todo su poder. Nuestro pueblo atacará todos los asentamientos a la vez. Nuestros héroes – incluso de las fuerzas de seguridad de Cisjordania – estarán esperando por ustedes en todos los cruces y en todas las carreteras de circulación.

«Ellos les atacarán en todos los asentamientos, en toda Cisjordania. Nuestro pueblo en la tierra ocupada en el año de 1948 se sublevará. Un millón de manifestantes o más tomarán las calles y bloquearán las carreteras. Estoy seguro de que en esas tierras ocupadas de 1948, habrá al menos 10.000 buscadores de martirio, si la mezquita Al-Aqsa es dañada. Cada uno de ellos tomará un cuchillo para apuñalar a un israelí, tomará su auto con el propósito de atropellar a uno de ellos, o lanzará un cóctel de bombas Molotov que incendiará sus corazones. O puede que tomen un galón de combustible para incendiar esos vastos bosques. Las multitudes de nuestro pueblo y nación se pondrán en marcha, cruzarán las fronteras y embestirán igual que una inundación con el fin de desarraigar a su entidad. Las fuerzas de la resistencia en la región también serán establecidas. Todas las fuerzas vitales les aplastarán con todo el poder a su disposición, Alá que lega. Yo estoy totalmente seguro de que el Medio Oriente se verá diferente de lo que se ve ahora.

[…]

«Ellos comenzaron a decir que destruyeron 100 kilómetros de los túneles de Hamás. Yo les digo que los túneles que tenemos en la Franja de Gaza superan los 500 kilómetros. Incluso si su narrativa fuese cierta, tan solo destruyeron el 20% de los túneles.

[…]

«El secretario de Estado estadounidense Blinken ahora lo que desea es aprovechar nuestros desacuerdos internos y quiere que el dinero para la reconstrucción provenga a través de la Autoridad Palestina y no de Hamás… No crea usted que puede provocarnos un conflicto interno»

«Nosotros, los comandantes de la resistencia, juramos si Alá lo lega, antes de finales de este año, habrá una gran mejora en las condiciones de vida y humanas en la Franja de Gaza. Antes de finales de este año, los problemas de la Franja de Gaza, que fueron causados ​​por el cerco, la guerra y la destrucción, cambiarán de la forma en que se encuentran ahora. Que todo el mundo escuche esto. Causaremos una destrucción total si no se resuelven los problemas de Gaza.

«Blinken ahora lo que quiere es aprovechar nuestros desacuerdos internos y quiere que el dinero para la reconstrucción venga a través de la Autoridad Palestina y no de Hamás, con el fin de obstruir a Hamás y fortalecer a la Autoridad Palestina… Yo le digo a Blinken y a otros: No jueguen con nuestros desacuerdos internos. Sabemos cómo resolver nuestros problemas entre nosotros. No crean ustedes que pueden avivar nuestro conflicto interno. Se lo pondremos fácil a cualquiera que desee construir en Gaza, mejorar las condiciones económicas y reactivar la economía de Gaza.

[…]

«No restringiremos a nadie y no le pediremos a nadie que dé ni un solo centavo a Hamás o las Brigadas Qassam. Hamás y las Brigadas Qassam tienen sus propias fuentes de ingresos y no necesitan recortar el dinero para la ayuda y el de la reconstrucción. En este punto, hay algo que debe decirse. Nuestro total agradecimiento se extiende a la República Islámica de Irán, que no nos ha negado nada a nosotros ni para las demás facciones de la resistencia palestina en los últimos años. Irán nos han provisto con dinero, armas y experiencia. Nos han apoyado en todo, con la gracia de Alá. Merecen gran crédito. No estuvieron con nosotros en el terreno, pero estaban con nosotros a través de dichas capacidades, con las que aplastamos y sacudimos al enemigo.

[…]

«Si la ocupación se rige por el derecho internacional público, puede que se dé un tahdiya (período de calma) a largo plazo, durante cuatro o cinco años, o incluso más. Si existe la posibilidad de que el mundo ejerza presión sobre la ocupación para que se retire de Cisjordania, desmantele los asentamientos en el lugar y se retire de, digamos, Jerusalén Oriental, libere a los prisioneros, detenga el cerco a Gaza, nos permita celebrar nuestras elecciones en Jerusalén y establecer nuestro estado palestino en parte de nuestra tierra, esto definitivamente pudiera conducir a una tregua relativamente larga, que pospondrá el conflicto y creará cierta estabilidad en la región.

[…]

«Nosotros apoyamos la erradicación de Israel a través del yihad armado y los combates. Esta es nuestra doctrina. La ocupación debe ser barrida totalmente de toda nuestra tierra. Pero por el bien de una postura palestina unida junto a denominadores comunes y en vista de la postura internacional, dijimos que estábamos listos para optar por esta opción. Nosotros no tenemos ningún problema con ello. Si las superpotencias del mundo y las organizaciones internacionales están dispuestas a obligar a la ocupación a cumplir con las leyes y con las resoluciones internacionales y establecemos nuestro estado en nuestra tierra en Cisjordania y Jerusalén, junto a la Franja de Gaza y los asentamientos son desmantelados, los prisioneros son liberados, el cerco termina y los refugiados regresan a sus hogares… Existe la posibilidad de que esto conduzca a una tregua relativamente larga o tahdiya. No hay ninguna duda sobre ello.

[…]

«Hubo un altísimo nivel de coordinación… con nuestros hermanos en el Líbano, en Hezbolá, en el CGRI… Si la batalla se hubiese intensificado, la resistencia hubiera intervenido de manera activa en todos los frentes»

«A lo largo de toda la guerra, nuestros hermanos en el campo de batalla y en algunas unidades especiales estuvieron en contacto con nuestros hermanos en el Líbano. Hubo un altísimo nivel de coordinación. Les aclaramos a nuestros hermanos en el Líbano, en Hezbolá, en el CGRI y en otros lugares que simplemente le estábamos enviando un mensaje al enemigo y que no se trataba de una guerra verdadera, teníamos la certeza de que si la batalla se hubiese intensificado, la resistencia hubiera intervenido de forma activa en todos los frentes.

[…]

«Nuestras capacidades misilísticas están totalmente en optimas condiciones. Esto solo fue un mensaje que nosotros les enviamos. Permítanme reiterar lo que el portavoz de las Brigadas Al-Qassam Abu Ubeida dijo: Disparar una ráfaga de 250 cohetes sobre Tel Aviv es más fácil para nosotros que beber agua.

[…]

«Sin lugar a dudas, nosotros valoramos el papel que ha desempeñado Rusia. Rusia es un actor internacional muy influyente y significativo. Este ha desempeñado un papel importante en años recientes. Definitivamente jugó un papel en los últimos días. Nosotros creemos que Rusia debería desempeñar un papel aún más activo y positivo. Rusia puede desempeñar un papel muy importante en el escenario político palestino y respecto al conflicto en la región. Estamos totalmente seguros de que nuestra coordinación con ellos será a un alto nivel, en los próximos días, Alá que lega».

