Ismail Haniyeh, presidente del Buró Político de Hamás recibió una espada tomada como botín en una batalla contra los colonialistas en Mauritania en el año de 1932. Este dijo: «Esta espada se entrelazará con la espada de Jerusalén». Haniyeh habló en una recepción celebrada en honor a su visita a Mauritania y publicó en la página web BellewarMedia en la aplicación YouTube el 23 de junio, 2021. Haniyeh agregó que la espada «afirmó que esta nación es una nación de yihad y martirio». Haniyeh luego dijo: «La espada de Jerusalén no será envainada hasta que la bendita mezquita Al-Aqsa sea liberada».

Para ver el video del líder de Hamás Ismail Haniyeh en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

Esta espada «fue arrebatada como botín por la resistencia mauritana y los muyahidines en el año 1932… Esto confirmó que Mauritania es una nación de yihad y martirio»

Ismail Haniyeh: «El presidente del Partido Unión y Cambio de Mauritania Saleh Hanenna me dio un regalo muy valioso. Me entrego una página gloriosa de la historia de Mauritania y de su heroica resistencia. Me dio la espada de Jerusalén. Por la ‘Batalla de la Espada de Jerusalén él me «entregó la espada de la Batalla de Um Tounsi del año 1932».

Audiencia: «¡Alá Akbar!»

Ismail Haniyeh: «Esta fue tomada como botín por la resistencia mauritana y los muyahidines en el año de 1932.

Audiencia: «¡Alá Akbar!»

Haniyeh: «Esto es un botín. Les digo a mis hermanos y hermanas: Esta espada registró una página gloriosa en la historia y afirmó que esta nación es una nación de yihad y martirio. Esta espada estará interconectada con la espada de Jerusalén».

Audiencia: «¡Alá Akbar!»

Haniyeh: «Permítanme decirles, mis hermanos y hermanas: La espada de Jerusalén no será envainada hasta que la bendita mezquita Al-Aqsa sea liberada».

Audiencia: «¡Alá Akbar!»

